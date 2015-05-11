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АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ,   , Сегодня, 16:00

Питательные перспективы
Что мы будем есть, когда наступит сингулярность


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Ребенок из пробирки — лишь вопрос времени


Искусственное настоящее




В своих прогнозах футурологи любят употреблять слова «искусственный интеллект», «роботы», «интернет вещей», «нейросети», «сингулярность». Воображение рисует прекрасные картины будущего. Только где в этом царстве искусственного разума обычная человеческая жизнь? Вот, например, еда. Что случится с ней? Что станет с борщом, картофельным пюре, колбасой, куриной лапшой или мороженым? Не отнимут ли роботы наши завтраки, обеды и ужины?

А может, всё останется по-​прежнему? Нас и так неплохо кормят. Вроде бы питание — вещь консервативная, даже к картошке привыкали столетиями. Старый добрый овощ с бабушкиного огорода кажется более аппетитным, чем новомодный ГМО-​организм, распечатанный на 3D-принтере.

Но не надейтесь: на протяжении только лишь моей жизни доступный обычному человеку рацион изменился радикально. Мог ли кто-​нибудь лет тридцать назад представить, что тысячи людей вместо классического обеда будут есть нечто под названием «гамбургер», «шаурма», «суши», «доширак»? Даже слов этих в лексиконе не было.

Когда вспоминаешь ассортимент советских продуктовых магазинов, рассеиваются любые сомнения в наступлении светлого будущего. В детстве мы мечтали о бананах — их можно было купить раз-​другой в год, если повезёт, отстояв огромную очередь. Сейчас бананы чуть ли не дешевле картошки — правда, и радости той не приносят.

Ещё сто лет назад большинство людей питались самой простой пищей, недоедали и могли позволить себе мясо только по праздникам. Сейчас мы едим лучше и разнообразней, чем короли прошлых эпох: покупаем фрукты из тёплых стран или дары моря, расположенного от нас за тысячи километров. Благодаря химическим удобрениям и индустриализации сельского хозяйства жители многих стран практически забыли о голоде и голодной смерти, вечных спутниках аграрной цивилизации. Притом что население Земли за столетие увеличилось в четыре раза, а доля занятых в сельском хозяйстве радикально сократилась. Например, в США на фермах работает лишь 2 % населения.

Технологии производства еды являются базовыми для выживания, но эволюционируют со скоростью новаторских отраслей индустрии. Сельское хозяйство перестаёт быть сельским: еду научились выращивать на городских вертикальных фермах в условиях полностью контролируемых температуры, освещения и влажности. Вероятно, всё больше домохозяйств будет обретать «пищевую автономию», выращивая продукты питания сами. Не обойдётся и без вездесущих роботов, вкалывающих на полях, в огородах и на кухнях. Но в этой статье мы хотим воспеть не их, а еду, ­которую они приготовят.

Распечатай мне фрикадельки

Одна из причин позднего наступления лета в этом году заключается в том, что мы едим слишком много мяса. Восстановим причинно-​следственную цепь: ветры дуют из Арктики, воздушные массы перемещаются потому, что температура там сильно превышает норму, — глобальное потепление сильнее всего сказывается в арктических широтах. Причина потепления, по мнению учёных, — парниковые газы. А животноводство ответственно за пятую часть всех выбросов — больше, чем все автомобили мира.

Население Земли растёт и ­потребляет всё больше мяса на человека, а значит, животноводству приходится развиваться ещё быстрее, разрушая окружающую среду. Пресная вода становится всё более ценным ресурсом, а для производства одного килограмма говядины нужно 15 тысяч литров воды, для гамбургера — 2 500 литров. 35 % производимой человеком еды уходит на корм скоту.

И, наконец, разве этично содержать фабрики по производству мяса из живых существ, пусть не таких интеллектуальных, как мы, но всё-​таки способных чувствовать?

У этой проблемы есть решение — выращивать мясо из клеток животных прямо в пробирке, точнее, в биореакторе. Учёные извлекают стволовые клетки из мышечной ткани коровы, выращивают их в питательной среде, заправляют полученной массой с необходимыми добавками «картридж» для 3D-принтера и распечатывают котлету. Звучит неаппетитно? Но разве забой и трупы аппетитней?

Первый бургер из мяса, выращенного в пробирке, сделали в 2013 году — он стоил больше 300 тысяч долларов. В 2016-м фунт такого мяса был оценён уже в 30 тысяч, за три года цена уменьшилась на порядок. Глава «пищевой» лаборатории Марк Пост (Университет Маастрихта, Нидерланды) верит, что недалёк тот день, когда стоимость продукта упадёт до десяти долларов благодаря расширению масштабов производства, и обещает начать продажу искусственного мяса через пять лет. На его изготовление уходит гораздо меньше ресурсов, чем на содержание животных: в 10 раз меньше воды, в 100 раз меньше места.

Правда, на вкус синтетиче­ское мясо пока пресновато: одни мышечные волокна, не хватает жира. Но, судя по всему, решение этой проблемы — вопрос времени, и через 10–15 лет биореакторы начнут потихоньку вытеснять фермы и мясокомбинаты.

3D-принтеры годятся не только для распечатки котлет. Принцип универсален: покупаете картриджи с нужными ингредиентами, запускаете программу на компьютере и распечатываете любое блюдо. Такие принтеры сейчас разрабатывают многие, включая ­NASA: космонавтам так будет удобнее. Есть принтеры для печати тортов, пасты, пиццы, печенья, шоколадных изделий — пока только прототипы, широкое внедрение ожидается через 5–10 лет.

Покупайте ГМО

Как прокормить растущее население планеты и не погубить окружающую среду, если искусственное мясо пока дороговато?

У науки есть ответ из трёх букв (не ЕГЭ), но у большинства людей он вызывает страх, а не радость. Нам помогут ГМО, генно-​модифицированные организмы. Бояться изменений в ДНК как следствия грубого вмешательства в тонкую работу господа бога не следует — это надо было делать десять тысяч лет назад, во времена возникновения сельского хозяйства. С тех пор мы непрерывно меняем генетические программы животных и растений, вмешиваемся в их эволюцию, со­зда­ём новые виды — так ли уж важен конкретный метод? Даже фермерские магазины не торгуют продуктами, созданными природой: большинство овощей и фруктов появилось в результате искусственного отбора и межвидового скрещивания.

75% всех продуктов питания представляют собой результат переработки 12 растительных культур и 5 видов животных (данные Всемирной продовольственной организации ООН).

Перенос генов между видами используется уже ­много лет в виноделии, медицине, селекции растений, сыроварении — без негативных последствий для человека и окружающей среды. Кроме того, любой ГМО-​продукт исследован гораздо лучше большинства традиционных, наука намного больше знает о его свойствах и влиянии на организм.

ГМО бывает полезней старых добрых продуктов, выращиваемых с помощью химических удобрений. Вот вам пример: чтобы вредители не уничтожили урожай баклажанов, фермеры распыляют инсектициды. В развивающихся странах из-​за неправильного использования и отравления этими веществами ежегодно погибают тысячи человек. Что сделали биоинженеры? Они вырезали ген из бактерии и ввели в геном баклажана. Количество используемых химикатов снизилось практически до нуля.

Наибольшую пользу ГМО принесут там, где по-​прежнему остро стоит проблема голода. Каждый год 40 % потенциального урожая риса пропадает из-​за вредителей, болезней и наводнений, а рис — это основной продукт питания для половины населения Земли. Встраивание лишь одного дополнительного гена позволило рису выдержать длительное затопление и подняло урожайность в три с половиной раза. Такой рис уже выращивают больше трёх миллионов фермеров.

Другая генетически модифицированная разновидность риса содержит много бета-​каротина, который в организме человека превращается в витамин А. От его недостатка в год слепнут полмиллиона детей, больше половины из них умирает. По оценкам исследователей, одна чашка специального ГМО-​риса в день может спасти жизнь тысячам детей. Но с этим чудо-​продуктом яростно борются сторонники «всего естественного»: не так давно они уничтожили тестовое поле на Филиппинах, лишив лекарства тех, кто отчаянно в нём нуждался.

Сейчас, впрочем, ГМО-​продукты в России купить особо негде, поэтому, прежде чем посылать робота в магазин за чем-​нибудь свежемодифицированным, дождитесь наступления светлого кулинарного будущего.

Не забудьте покормить бактерий

Себя не познаешь, не проанализировав свой геном. Но и этого недостаточно, ведь большая часть генов в нашем организме принадлежит не нам, а живущим в кишечнике бактериям. Их лучше не злить: от микробиома зависит многое, включая здоровье и продолжительность жизни. Так что лучше выяснить, чего хотят обитатели вашего кишечника и чего им не хватает.

Простой тест, позволяющий познакомиться со своими бактериями, уже можно сделать и в России. Как раз недавно я получил результаты. Обнаружил немало любопытного. Оказалось, мне надо есть больше помидоров, которые любят бактерии, защищающие организм от сахарного диабета, — у меня таких маловато, при этом есть наследственная предрасположенность к диабету. А ещё мне посоветовали есть побольше продуктов с витамином В6, который мои гены вырабатывают недостаточно; и поменьше добавок с витамином А, к которому у меня повышенная чувствительность. В моём личном кабинете на медицинском сайте появился список продуктов полезных не вообще, а мне и только мне в количестве, обусловленном моими генами и бактериями.

С этого начинается эпоха персонального питания. Все прежние учения о диетах пора сбросить с корабля современности, потому что диета должна быть персональной, то есть рассчитанной на ваш образ жизни, ваши гены и бактерии. Предыдущая эпоха конвейерной индустрии сумела кое-​как накормить мир. В постиндустриальном обществе штамповка как метод производства уйдёт в прошлое, уступив место персонализированным сервисам.

Переход к ним потребует времени. Сначала потребители разделятся на группы по интересам — пищевым в данном случае. На выбор между фастфудом и фермерской лавкой существенно влияет уровень образования: далёкие от религии люди вдруг начинают покупать ­халяльную или кошерную еду. Каждый год вокруг новых диет появляются целые субкультуры вроде «глютен-​фри». Раньше, например, были просто вегетарианцы, теперь это слово уже ничего не объясняет. Субкультур питания стало гораздо больше: среди моих знакомых есть люди, которые не едят мяса животных, но не причисляют к ним птиц, есть лактоововегетарианцы, есть веганы, сыроеды и так далее. Разнообразие и дешевизна еды дают возможность широчайшего выбора, а знание собственного организма помогает подобрать диету, которая нужна именно вам.

Вопрос, конечно, не только в возможностях, но и в культуре потребления — честно говоря, вероятность, что я буду следовать полученным рекомендациям, исчезающе мала. Но это пока. Культура умного питания формируется во всём развитом мире. Люди стараются внимательнее относиться к тому, что едят, хотя пока ещё плохо понимают, по каким критериям выбирать еду, впадая в фобии по поводу ГМО или переплачивая в несколько раз за вывеску «натуральные/фермерские продукты».

Следуйте рекомендациям гаджетов

Питаться с умом вам поможет домашняя техника: унитаз проследит за составом и потребностями вашего микробиома, носимая электроника — за вашей активностью и энергетическими потребностями. Производители фитнес-​трекеров кооперируются с сервисами доставки еды, чтобы предлагать клиентам наиболее подходящее для них питание. Появились смартфоны, которые сканируют молекулярный состав пищи и сообщают пользователю, сколько углеводов в его печеньках. Впрочем, вечно беспокоиться по поводу диеты мало кому понравится — гораздо проще поручить интеллектуальному помощнику составить месячный план питания на основе «больших данных» вашего организма и отправить этот план в сервис доставки (такие планы и сервисы уже входят в моду).

Руководствуясь планом питания, умный ­холодильник будет передавать нужные продукты ­универсальному кухонному комбайну, машине-​кулинару (доставкой еды, естественно, займутся роботы и дроны-​беспилотники). Кухонный комбайн не только заменит повара, но и возьмёт на себя обязанности аптекаря — действуя по инструкциям интеллектуального помощника, который будет присматривать за домашними роботами.

Вы не заметите, но в блюда от шеф-​машины добавят все необходимые вам пробиотики (пищу для бактерий), а также другие важные вещества — продлевающие жизнь, лечебные, для улучшения настроения. Если завтра экзамен, подмешают в еду активаторы мозга. Если стресс, дадут шоколадку с валерьянкой.

Любой ребёнок знает, что еда бывает двух типов: полезная невкусная и вредная вкусная. Трудно поверить, но великое разделение останется в прошлом, сладкое больше не будет вредным. В 2015 году начался выпуск аллюлозы — этот компонент патоки сахарного тростника на вкус такой же сладкий, как сахар, но содержит на 90 % меньше калорий и не влияет на уровень глюкозы в крови. Любая еда станет и лекарством, подобно йодированной соли. Осмелюсь на самый невероятный прогноз: даже чипсы научатся делать из чего-​нибудь полезного!

Переходите на молекулярные коктейли

Чего только не придумают учёные, чтобы накормить голодных! Не буду подробно останавливаться на проектах промышленного разведения насекомых для получения высококачественного белка. Конечно, в Азии приветствуют муку из сверчков и чипсы из жучков: насекомоводство там развито, и ­недавно разработанные настольные фермы для выращивания на дому съедобных личинок мух пользуются немалым спросом. Но нас битлбургером вряд ли соблазнишь. К этой же категории отнесём и проекты производства еды из водорослей и медуз — в Китае я ел медуз и больше не буду.

Другой способ получить еду из чего-​то ненужного — биоконверсия, производство продуктов питания из отходов. Космонавты на МКС, авангард человечества, пьют воду, полученную из собственной мочи и испарений. Вообще говоря, питательные вещества — те самые белки, жиры, углеводы — можно извлечь из чего угодно. Или синтезировать. Нашему организму это неважно: ему необходимы молекулы определённого вида, а способ их добычи на результат не влияет.

Тогда еда вообще ни к чему — можно питаться растворами нужных химических веществ. При некоторых болезнях пищеварительной системы люди всю жизнь, с рождения, питательные вещества получают только с помощью инъекций в кровь. Но и помимо болезней есть много ситуаций, когда насладиться хорошим обедом некогда или под рукой нет ничего вкусного. Почему бы тогда просто не выпить воды, добавив в неё целебные вещества?

Мы уже располагаем неплохим набором растворимых порошков, заменяющих дневной рацион. Мой знакомый трансгуманист Данила Медведев провёл испытание на себе: целый месяц ничего не ел, только пил порошки — и остался доволен самочувствием. Я тоже прикупил этого снадобья и поставил на полку — жду, пока настанет будущее.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №9-10 (35-36) за сентябрь-октябрь 2017 г.

Источник: kot.sh




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«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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