Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pitatelnye_perspektivy_42606"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42606_35-36-eda-.jpg" width=206 alt="Питательные перспективы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ, <a href=http://kot.sh/statya/3831/pitatelnye-perspektivy></a></b></span> <span style="font-size: large;">Питательные перспективы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что мы будем есть, когда наступит сингулярность</font></em></span></p><p>В своих прогнозах футурологи любят употреблять слова «искусственный интеллект», «роботы», «интернет вещей», «нейросети», «сингулярность». Воображение рисует прекрасные картины будущего. Только где в этом царстве искусственного разума обычная человеческая жизнь? Вот, например, еда. Что случится с ней? Что станет с борщом, картофельным пюре, колбасой, куриной лапшой или мороженым? Не отнимут ли роботы наши завтраки, обеды и ужины? <a href="http://www.chaskor.ru/article/pitatelnye_perspektivy_42606">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В своих прогнозах футурологи любят употреблять слова «искусственный интеллект», «роботы», «интернет вещей», «нейросети», «сингулярность». Воображение рисует прекрасные картины будущего. Только где в этом царстве искусственного разума обычная человеческая жизнь? Вот, например, еда. Что случится с ней? Что станет с борщом, картофельным пюре, колбасой, куриной лапшой или мороженым? Не отнимут ли роботы наши завтраки, обеды и ужины?

А может, всё останется по-​прежнему? Нас и так неплохо кормят. Вроде бы питание — вещь консервативная, даже к картошке привыкали столетиями. Старый добрый овощ с бабушкиного огорода кажется более аппетитным, чем новомодный ГМО-​организм, распечатанный на 3D-принтере.

Но не надейтесь: на протяжении только лишь моей жизни доступный обычному человеку рацион изменился радикально. Мог ли кто-​нибудь лет тридцать назад представить, что тысячи людей вместо классического обеда будут есть нечто под названием «гамбургер», «шаурма», «суши», «доширак»? Даже слов этих в лексиконе не было.

Когда вспоминаешь ассортимент советских продуктовых магазинов, рассеиваются любые сомнения в наступлении светлого будущего. В детстве мы мечтали о бананах — их можно было купить раз-​другой в год, если повезёт, отстояв огромную очередь. Сейчас бананы чуть ли не дешевле картошки — правда, и радости той не приносят.

Ещё сто лет назад большинство людей питались самой простой пищей, недоедали и могли позволить себе мясо только по праздникам. Сейчас мы едим лучше и разнообразней, чем короли прошлых эпох: покупаем фрукты из тёплых стран или дары моря, расположенного от нас за тысячи километров. Благодаря химическим удобрениям и индустриализации сельского хозяйства жители многих стран практически забыли о голоде и голодной смерти, вечных спутниках аграрной цивилизации. Притом что население Земли за столетие увеличилось в четыре раза, а доля занятых в сельском хозяйстве радикально сократилась. Например, в США на фермах работает лишь 2 % населения.

Технологии производства еды являются базовыми для выживания, но эволюционируют со скоростью новаторских отраслей индустрии. Сельское хозяйство перестаёт быть сельским: еду научились выращивать на городских вертикальных фермах в условиях полностью контролируемых температуры, освещения и влажности. Вероятно, всё больше домохозяйств будет обретать «пищевую автономию», выращивая продукты питания сами. Не обойдётся и без вездесущих роботов, вкалывающих на полях, в огородах и на кухнях. Но в этой статье мы хотим воспеть не их, а еду, ­которую они приготовят.

Распечатай мне фрикадельки

Одна из причин позднего наступления лета в этом году заключается в том, что мы едим слишком много мяса. Восстановим причинно-​следственную цепь: ветры дуют из Арктики, воздушные массы перемещаются потому, что температура там сильно превышает норму, — глобальное потепление сильнее всего сказывается в арктических широтах. Причина потепления, по мнению учёных, — парниковые газы. А животноводство ответственно за пятую часть всех выбросов — больше, чем все автомобили мира.

Население Земли растёт и ­потребляет всё больше мяса на человека, а значит, животноводству приходится развиваться ещё быстрее, разрушая окружающую среду. Пресная вода становится всё более ценным ресурсом, а для производства одного килограмма говядины нужно 15 тысяч литров воды, для гамбургера — 2 500 литров. 35 % производимой человеком еды уходит на корм скоту.

И, наконец, разве этично содержать фабрики по производству мяса из живых существ, пусть не таких интеллектуальных, как мы, но всё-​таки способных чувствовать?

У этой проблемы есть решение — выращивать мясо из клеток животных прямо в пробирке, точнее, в биореакторе. Учёные извлекают стволовые клетки из мышечной ткани коровы, выращивают их в питательной среде, заправляют полученной массой с необходимыми добавками «картридж» для 3D-принтера и распечатывают котлету. Звучит неаппетитно? Но разве забой и трупы аппетитней?

Первый бургер из мяса, выращенного в пробирке, сделали в 2013 году — он стоил больше 300 тысяч долларов. В 2016-м фунт такого мяса был оценён уже в 30 тысяч, за три года цена уменьшилась на порядок. Глава «пищевой» лаборатории Марк Пост (Университет Маастрихта, Нидерланды) верит, что недалёк тот день, когда стоимость продукта упадёт до десяти долларов благодаря расширению масштабов производства, и обещает начать продажу искусственного мяса через пять лет. На его изготовление уходит гораздо меньше ресурсов, чем на содержание животных: в 10 раз меньше воды, в 100 раз меньше места.

Правда, на вкус синтетиче­ское мясо пока пресновато: одни мышечные волокна, не хватает жира. Но, судя по всему, решение этой проблемы — вопрос времени, и через 10–15 лет биореакторы начнут потихоньку вытеснять фермы и мясокомбинаты.

3D-принтеры годятся не только для распечатки котлет. Принцип универсален: покупаете картриджи с нужными ингредиентами, запускаете программу на компьютере и распечатываете любое блюдо. Такие принтеры сейчас разрабатывают многие, включая ­NASA: космонавтам так будет удобнее. Есть принтеры для печати тортов, пасты, пиццы, печенья, шоколадных изделий — пока только прототипы, широкое внедрение ожидается через 5–10 лет.

Покупайте ГМО

Как прокормить растущее население планеты и не погубить окружающую среду, если искусственное мясо пока дороговато?

У науки есть ответ из трёх букв (не ЕГЭ), но у большинства людей он вызывает страх, а не радость. Нам помогут ГМО, генно-​модифицированные организмы. Бояться изменений в ДНК как следствия грубого вмешательства в тонкую работу господа бога не следует — это надо было делать десять тысяч лет назад, во времена возникновения сельского хозяйства. С тех пор мы непрерывно меняем генетические программы животных и растений, вмешиваемся в их эволюцию, со­зда­ём новые виды — так ли уж важен конкретный метод? Даже фермерские магазины не торгуют продуктами, созданными природой: большинство овощей и фруктов появилось в результате искусственного отбора и межвидового скрещивания.

75% всех продуктов питания представляют собой результат переработки 12 растительных культур и 5 видов животных (данные Всемирной продовольственной организации ООН).

Перенос генов между видами используется уже ­много лет в виноделии, медицине, селекции растений, сыроварении — без негативных последствий для человека и окружающей среды. Кроме того, любой ГМО-​продукт исследован гораздо лучше большинства традиционных, наука намного больше знает о его свойствах и влиянии на организм.

ГМО бывает полезней старых добрых продуктов, выращиваемых с помощью химических удобрений. Вот вам пример: чтобы вредители не уничтожили урожай баклажанов, фермеры распыляют инсектициды. В развивающихся странах из-​за неправильного использования и отравления этими веществами ежегодно погибают тысячи человек. Что сделали биоинженеры? Они вырезали ген из бактерии и ввели в геном баклажана. Количество используемых химикатов снизилось практически до нуля.

Наибольшую пользу ГМО принесут там, где по-​прежнему остро стоит проблема голода. Каждый год 40 % потенциального урожая риса пропадает из-​за вредителей, болезней и наводнений, а рис — это основной продукт питания для половины населения Земли. Встраивание лишь одного дополнительного гена позволило рису выдержать длительное затопление и подняло урожайность в три с половиной раза. Такой рис уже выращивают больше трёх миллионов фермеров.

Другая генетически модифицированная разновидность риса содержит много бета-​каротина, который в организме человека превращается в витамин А. От его недостатка в год слепнут полмиллиона детей, больше половины из них умирает. По оценкам исследователей, одна чашка специального ГМО-​риса в день может спасти жизнь тысячам детей. Но с этим чудо-​продуктом яростно борются сторонники «всего естественного»: не так давно они уничтожили тестовое поле на Филиппинах, лишив лекарства тех, кто отчаянно в нём нуждался.

Сейчас, впрочем, ГМО-​продукты в России купить особо негде, поэтому, прежде чем посылать робота в магазин за чем-​нибудь свежемодифицированным, дождитесь наступления светлого кулинарного будущего.

Не забудьте покормить бактерий

Себя не познаешь, не проанализировав свой геном. Но и этого недостаточно, ведь большая часть генов в нашем организме принадлежит не нам, а живущим в кишечнике бактериям. Их лучше не злить: от микробиома зависит многое, включая здоровье и продолжительность жизни. Так что лучше выяснить, чего хотят обитатели вашего кишечника и чего им не хватает.

Простой тест, позволяющий познакомиться со своими бактериями, уже можно сделать и в России. Как раз недавно я получил результаты. Обнаружил немало любопытного. Оказалось, мне надо есть больше помидоров, которые любят бактерии, защищающие организм от сахарного диабета, — у меня таких маловато, при этом есть наследственная предрасположенность к диабету. А ещё мне посоветовали есть побольше продуктов с витамином В6, который мои гены вырабатывают недостаточно; и поменьше добавок с витамином А, к которому у меня повышенная чувствительность. В моём личном кабинете на медицинском сайте появился список продуктов полезных не вообще, а мне и только мне в количестве, обусловленном моими генами и бактериями.

С этого начинается эпоха персонального питания. Все прежние учения о диетах пора сбросить с корабля современности, потому что диета должна быть персональной, то есть рассчитанной на ваш образ жизни, ваши гены и бактерии. Предыдущая эпоха конвейерной индустрии сумела кое-​как накормить мир. В постиндустриальном обществе штамповка как метод производства уйдёт в прошлое, уступив место персонализированным сервисам.

Переход к ним потребует времени. Сначала потребители разделятся на группы по интересам — пищевым в данном случае. На выбор между фастфудом и фермерской лавкой существенно влияет уровень образования: далёкие от религии люди вдруг начинают покупать ­халяльную или кошерную еду. Каждый год вокруг новых диет появляются целые субкультуры вроде «глютен-​фри». Раньше, например, были просто вегетарианцы, теперь это слово уже ничего не объясняет. Субкультур питания стало гораздо больше: среди моих знакомых есть люди, которые не едят мяса животных, но не причисляют к ним птиц, есть лактоововегетарианцы, есть веганы, сыроеды и так далее. Разнообразие и дешевизна еды дают возможность широчайшего выбора, а знание собственного организма помогает подобрать диету, которая нужна именно вам.

Вопрос, конечно, не только в возможностях, но и в культуре потребления — честно говоря, вероятность, что я буду следовать полученным рекомендациям, исчезающе мала. Но это пока. Культура умного питания формируется во всём развитом мире. Люди стараются внимательнее относиться к тому, что едят, хотя пока ещё плохо понимают, по каким критериям выбирать еду, впадая в фобии по поводу ГМО или переплачивая в несколько раз за вывеску «натуральные/фермерские продукты».

Следуйте рекомендациям гаджетов

Питаться с умом вам поможет домашняя техника: унитаз проследит за составом и потребностями вашего микробиома, носимая электроника — за вашей активностью и энергетическими потребностями. Производители фитнес-​трекеров кооперируются с сервисами доставки еды, чтобы предлагать клиентам наиболее подходящее для них питание. Появились смартфоны, которые сканируют молекулярный состав пищи и сообщают пользователю, сколько углеводов в его печеньках. Впрочем, вечно беспокоиться по поводу диеты мало кому понравится — гораздо проще поручить интеллектуальному помощнику составить месячный план питания на основе «больших данных» вашего организма и отправить этот план в сервис доставки (такие планы и сервисы уже входят в моду).

Руководствуясь планом питания, умный ­холодильник будет передавать нужные продукты ­универсальному кухонному комбайну, машине-​кулинару (доставкой еды, естественно, займутся роботы и дроны-​беспилотники). Кухонный комбайн не только заменит повара, но и возьмёт на себя обязанности аптекаря — действуя по инструкциям интеллектуального помощника, который будет присматривать за домашними роботами.

Вы не заметите, но в блюда от шеф-​машины добавят все необходимые вам пробиотики (пищу для бактерий), а также другие важные вещества — продлевающие жизнь, лечебные, для улучшения настроения. Если завтра экзамен, подмешают в еду активаторы мозга. Если стресс, дадут шоколадку с валерьянкой.

Любой ребёнок знает, что еда бывает двух типов: полезная невкусная и вредная вкусная. Трудно поверить, но великое разделение останется в прошлом, сладкое больше не будет вредным. В 2015 году начался выпуск аллюлозы — этот компонент патоки сахарного тростника на вкус такой же сладкий, как сахар, но содержит на 90 % меньше калорий и не влияет на уровень глюкозы в крови. Любая еда станет и лекарством, подобно йодированной соли. Осмелюсь на самый невероятный прогноз: даже чипсы научатся делать из чего-​нибудь полезного!

Переходите на молекулярные коктейли

Чего только не придумают учёные, чтобы накормить голодных! Не буду подробно останавливаться на проектах промышленного разведения насекомых для получения высококачественного белка. Конечно, в Азии приветствуют муку из сверчков и чипсы из жучков: насекомоводство там развито, и ­недавно разработанные настольные фермы для выращивания на дому съедобных личинок мух пользуются немалым спросом. Но нас битлбургером вряд ли соблазнишь. К этой же категории отнесём и проекты производства еды из водорослей и медуз — в Китае я ел медуз и больше не буду.

Другой способ получить еду из чего-​то ненужного — биоконверсия, производство продуктов питания из отходов. Космонавты на МКС, авангард человечества, пьют воду, полученную из собственной мочи и испарений. Вообще говоря, питательные вещества — те самые белки, жиры, углеводы — можно извлечь из чего угодно. Или синтезировать. Нашему организму это неважно: ему необходимы молекулы определённого вида, а способ их добычи на результат не влияет.

Тогда еда вообще ни к чему — можно питаться растворами нужных химических веществ. При некоторых болезнях пищеварительной системы люди всю жизнь, с рождения, питательные вещества получают только с помощью инъекций в кровь. Но и помимо болезней есть много ситуаций, когда насладиться хорошим обедом некогда или под рукой нет ничего вкусного. Почему бы тогда просто не выпить воды, добавив в неё целебные вещества?

Мы уже располагаем неплохим набором растворимых порошков, заменяющих дневной рацион. Мой знакомый трансгуманист Данила Медведев провёл испытание на себе: целый месяц ничего не ел, только пил порошки — и остался доволен самочувствием. Я тоже прикупил этого снадобья и поставил на полку — жду, пока настанет будущее.

Опубликовано в журнале «Кот Шрёдингера» №9-10 (35-36) за сентябрь-октябрь 2017 г.

Источник: kot.sh





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