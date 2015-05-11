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izbrannoe.com   вторник, 4 октября 2016 года, 19.00

«Первые законодатели»
Немного российской истории от авторов «Сатирикона»


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О русском массовом уме


Тайна романа «Евгений Онегин»




Впервые информация о предстоящем издании юмористической «Всеобщей истории» появилась в 46-м номере «Сатирикона» за 1909 год: «Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание». «Всеобщая история» однозначно рекомендуется к прочтению любителям истории, юмора, да и вообще всем, умеющим читать.

Шуточный учебник истории придумали «сатириконовцы» – то есть те, кто имел отношение к выпуску, как сейчас бы сказали, культового журнала «Сатирикон», издававшегося в Петербурге с 1908 по 1914 год. Редактором журнала был Аркадий Аверченко.

Первые законодатели

С са­мо­го на­ча­ла сво­его царст­во­ва­ния Ека­те­ри­на при­ня­лась за про­ект но­во­го го­су­дарст­вен­но­го уст­рой­ст­ва.

— Созову на­род­ных предс­та­ви­те­лей! — ре­ши­ла Ека­те­ри­на. — Пусть сам на­род ре­шит, как ему луч­ше жить.

Стали со­зы­вать за­ко­но­да­тельную ко­мис­сию из на­род­ных предс­та­ви­те­лей.

Жены с воп­лем про­во­жа­ли сво­их му­жей в Пе­тер­бург.

— В за­ко­но­да­те­ли бе­ру-у-ут! — вы­ли же­ны. — Про­па­ли на­ши го­ло­вуш­ки…

Старики мо­лит­вен­но шеп­та­ли:

— Дан вам Бог от­быть за­ко­но­да­тельную по­вин­ность бла­го­по­луч­но.

Депутаты при­бы­ли в Моск­ву и бы­ли не­ве­ро­ят­но удив­ле­ны, что их не бьют и не са­жа­ют в кре­пость.

Наоборот, им­пе­рат­ри­ца при­ка­за­ла ока­зать им лас­ко­вый при­ем и по­са­ди­ла их не в тюрьму, а в Гра­но­ви­тую па­ла­ту.

Императрица вы­ра­бо­та­ла «На­каз», в ко­то­ром де­пу­та­там пред­ла­га­лось вы­ра­бо­тать за­ко­ны.

Депутаты го­ря­чо при­ня­лись за де­ло с ут­ра до но­чи и на­ко­нец за­яви­ли:

— Кончили!

Обрадованная Ека­те­ри­на спро­си­ла:

— Что сде­ла­ли? Де­пу­та­ты за­яви­ли:

— Много сде­ла­ли, Ма­туш­ка-Го­су­да­ры­ня. Во-пер­вых, пос­та­но­ви­ли под­нес­ти те­бе ти­тул «Муд­рая»…

Екатерина бы­ла изум­ле­на.

— А за­ко­ны?

— Законы?! Что ж за­ко­ны. За­ко­ны не волк — в лес не убе­гут. А ес­ли убе­гут, тем луч­ше. Пусть жи­вут вол­ки и мед­ве­ди по за­ко­ну…

Подавив до­са­ду, Ека­те­ри­на спро­си­ла сно­ва:

— Что еще сде­ла­ли?

— Постановили, Ма­туш­ка-Го­су­да­ры­ня, под­нес­ти те­бе еще один ти­тул: «Ве­ли­кая».

Екатерина нерв­но прер­ва­ла их:

— А кре­пост­ное пра­во унич­то­жи­ли?

— Крепостное пра­во! — от­ве­ти­ли де­пу­та­ты. — За­чем то­ро­питься? Му­жич­ки по­дож­дут. Им что? Сы­ты, обу­ты, вы­по­ро­ты… По­дож­дут.

— Что же вы сде­ла­ли? За­чем вас со­зы­ва­ли?

Депутаты важ­но пог­ла­ди­ли бо­ро­ды.

— А сде­ла­ли мы не­ма­ло. Ра­бо­та­ли, ма­туш­ка го­су­да­ры­ня. И вы­ра­бо­та­ли.

— Что вы­ра­бо­та­ли?

— Выработали еще один ти­тул для те­бя, ма­туш­ка: «Мать оте­чест­ва». Ка­ко­во?

Екатерина уви­де­ла, что чем больше за­ко­но­да­тельная ко­мис­сия бу­дет за­се­дать, тем больше ти­ту­лов и меньше за­ко­нов она бу­дет иметь.

— Поезжайте до­мой! — ска­за­ла она де­пу­та­там. — По­ез­жай­те, Ти­мош­ки. Без вас пло­хо, а с ва­ми еще ху­же.

Источник: izbrannoe.com




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