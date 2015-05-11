Впервые информация о предстоящем издании юмористической «Всеобщей истории» появилась в 46-м номере «Сатирикона» за 1909 год: «Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание». «Всеобщая история» однозначно рекомендуется к прочтению любителям истории, юмора, да и вообще всем, умеющим читать.
Шуточный учебник истории придумали «сатириконовцы» – то есть те, кто имел отношение к выпуску, как сейчас бы сказали, культового журнала «Сатирикон», издававшегося в Петербурге с 1908 по 1914 год. Редактором журнала был Аркадий Аверченко.
Первые законодатели
С самого начала своего царствования Екатерина принялась за проект нового государственного устройства.
— Созову народных представителей! — решила Екатерина. — Пусть сам народ решит, как ему лучше жить.
Стали созывать законодательную комиссию из народных представителей.
Жены с воплем провожали своих мужей в Петербург.
— В законодатели беру-у-ут! — выли жены. — Пропали наши головушки…
Старики молитвенно шептали:
— Дан вам Бог отбыть законодательную повинность благополучно.
Депутаты прибыли в Москву и были невероятно удивлены, что их не бьют и не сажают в крепость.
Наоборот, императрица приказала оказать им ласковый прием и посадила их не в тюрьму, а в Грановитую палату.
Императрица выработала «Наказ», в котором депутатам предлагалось выработать законы.
Депутаты горячо принялись за дело с утра до ночи и наконец заявили:
— Кончили!
Обрадованная Екатерина спросила:
— Что сделали? Депутаты заявили:
— Много сделали, Матушка-Государыня. Во-первых, постановили поднести тебе титул «Мудрая»…
Екатерина была изумлена.
— А законы?
— Законы?! Что ж законы. Законы не волк — в лес не убегут. А если убегут, тем лучше. Пусть живут волки и медведи по закону…
Подавив досаду, Екатерина спросила снова:
— Что еще сделали?
— Постановили, Матушка-Государыня, поднести тебе еще один титул: «Великая».
Екатерина нервно прервала их:
— А крепостное право уничтожили?
— Крепостное право! — ответили депутаты. — Зачем торопиться? Мужички подождут. Им что? Сыты, обуты, выпороты… Подождут.
— Что же вы сделали? Зачем вас созывали?
Депутаты важно погладили бороды.
— А сделали мы немало. Работали, матушка государыня. И выработали.
— Что выработали?
— Выработали еще один титул для тебя, матушка: «Мать отечества». Каково?
Екатерина увидела, что чем больше законодательная комиссия будет заседать, тем больше титулов и меньше законов она будет иметь.
— Поезжайте домой! — сказала она депутатам. — Поезжайте, Тимошки. Без вас плохо, а с вами еще хуже.
Источник: izbrannoe.com
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