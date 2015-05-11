Перфекционизм и прокрастинация

Сентябрь окажется позитивным, но иногда напряженным месяцем.
Cентябрь — месяц веселый, с перепадами, но в целом позитивный. По крайней мере у нас в стране — США и вся та четверь шара Земли пережили солнечное затмение, и не только пережили, но и наблюдали за ним. Теперь там ураган за ураганом, землетрясение и прочие неприятности. Не стоит пренебрегать древней мудростью астрологии: на затмение не нужно смотреть, в этот момент в наблюдателя проникают энергии Раху и Кету, демонов-искусителей астрологии, это редко кончается хорошо. Особенно страшен Кету, символически он изображается как тело без головы и несет эпидемиии стихийные бедствия. Раху больше влияет на умы людей, в результате они поддаются стадным инстинктам и совершают поступки, о которых пожалеют при трезвом размышлении.
Но вернемся в наши края — Солнце в Деве большую часть месяца, а это придает нам особый педантизм и стремление к перфекционизму. Сделать все как можно лучше и эффективнее — подталкивает нас Дева, но мы должны помнить, что Дева же и убивается на работе так, что теряет сон и аппетит. Не будьте как Дева!
Меркурий вышел из ретрогрессии 5-го сентября, но буквально на следующее утро произошло полнолуние, Луна начала убывать и снова нельзя запускать новые проекты, а только развивать старые. Качественно начать проект можно будет с 20-го сентября. Ниже я укажу особо удачные дни для начинаний и заработка.
20-го сентября новолуние. За пару дней до этого начнет ощущаться слабость Луны, возрастет неадекватность окружающих людей, да и нас самих. Зато 20-го к полудню уже можно будет делать ритуал на рост — это один из самых эффективных способов получить поддержку нерациональных сил вселенной.
Изображение Луны, свеча или благовония — сесть перед таким маленьким алтарем и подумать о том, что бы мы хотели развить и поднять. Луна — вселенская Мать, поэтому годится изображение любого материнского божества. В день новолуния Венера переходит в знак падения, в Деву. Больших потрясений это не принесет, но красота и комфорт могут упасть ниже обычного уровня.
23-го сентября Солнце переходит в Весы. В этот день возможна слабость — светило слабеет на границе знаков. Весы — знак, где Солнце падает. Поэтому немного проседают его лучшие стороны: трудно договориться с государством, взаимоотношения отцов и детей становятся напряженными, стремление к вредным привычкам и прокрастинации растет. Солнце представляет собой душу, поэтому, когда оно падает, человек как будто бы «упал духом». Но мы знаем, что есть предел, и потом, когда каждый коснется самого глубокого дна своего падения, начнется "подъем духа" и это будет прекрасно.
Вот еще несколько хороших и не очень периодов в сентябре
Хорошие дни: 7, 21, 22, 27
Плохие дни: 13, 23-24 (особенно 24), 29
Юлия Макарова, астролог, преподаватель йоги Айенгара, автор книг серии «Йога в кармане». Ведет платную группу астрологической грамотности Астроведение на Facebook, в которой публикует прогнозы на каждый день.
Источник: yogajournal.ru
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