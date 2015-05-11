Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 11 октября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/perezhili_otechestvennuyu_vojnu_perezhivem_i_etu_41021"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41021_464c3ea3db4fb04527336791ec71e06.jpg" width=206 alt="«Пережили Отечественную войну, переживем и эту...»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Игорь Подгорный, <a href=http://igorpodgorny.livejournal.com/820245.html>igorpodgorny.livejournal.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Пережили Отечественную войну, переживем и эту...»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как пенсионеры отстаивают Сунский бор</font></em></span></p><p>Уже несколько месяцев продолжается противостояние пенсионеров и разработчиков песчано-гравийного карьера, из-за которого хотят срубить Сунский бор в Карелии. В этот раз полиция пригрозила применить против протестующих силу, если они будут мешать проведению работ. <a href="http://www.chaskor.ru/article/perezhili_otechestvennuyu_vojnu_perezhivem_i_etu_41021">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Уже несколько месяцев продолжается противостояние пенсионеров и разработчиков песчано-гравийного карьера, из-за которого хотят срубить Сунский бор в Карелии. В этот раз полиция пригрозила применить против протестующих силу, если они будут мешать проведению работ.

— А ты молодец, Вася, не побоялся им ответить...

Миниатюрная старушка, 80 летняя Нина Ивановна Маккоева одобрительно смотрит на своего ровесника — Василия Михайловича Дийкова. "Им" - это лесорубам, которые сегодня утром пришли в лес, чтобы его срубить под будущий карьер. Лес — в полутора километрах от карельской деревни Суна, в 40 км к северу от Петрозаводска. Сунский бор, как его здесь называют.

Лес, который вот уже почти четыре месяца местные пенсионеры оберегают своим присутствием. В июне они поставили в бору палатки, натянули тенты, заготовили дрова. Обустроили лагерь, в котором круглосуточно дежурят, сменяя друг друга.





Василий Михайлович возвращается к костру.

— Был бы я помоложе, посмотрел бы как ты меня отсюда уберёшь...

Это он про одного из рабочих, пригрозившему, что выставит стариков и леса и доделает то, ради чего пришёл сюда и пригнал технику.

Василий Михайлович волнуется.

— Нет у нас государства, последнее отбирают эти...У них деньги, за них власть...Что хотят, то и творят. А в этом лесу люди гибли в войну, вон мы нашли противогаз, окопы. Так и будут по костям ездить и рубить наш лес. А тут и виды краснокнижные есть и стоянки древнего человека. Как же уничтожить всё это? Ну ничего, мы не отступим. Пережили Отечественную войну, переживём и эту.





Нервничают все.

Рубщики — у них простой, из-за каких-то пенсионеров они не могут работать, да ещё журналисты время от времени просят "прокомментировать ситуацию"...

"Я тебе сейчас твой фотоаппарат в жопу засуну", — взрывает вдруг один из лесорубов. Он постоянно кому-то звонит.





Нервничают защитники леса — они не понимают, почему их гонят из леса, требуют паспорта и расспрашивают о том, какое у них образование.

Скорей всего, нервничает и участковый. Он пришёл утром в лес и оказался между двух огней. С одной стороны — требования лесорубов "убрать этих отсюда", с другой пенсионеры, которые говорят "у нас отбирают последнее".





Конфликт вокруг Сунского бора длится больше года. Превратить лес в карьер ПГС планирует компании «Сатурн Нордстрой». В апреле 2016 года городской суд Петрозаводска частично удовлетворил требования защитников Сунского бора. Последние требовали досрочно прекратить действие лицензии на недропользование, выданной ООО «Сатурн Нордстрой» для добычи песчано-гравийной смеси и запретить компании любую геологоразведочную и хозяйственную деятельность, которая может привести к уничтожению особо охраняемых видов растений (в частности, краснокнижного лишайника Лобарии легочной (Lobaria pulmonaria)).





В Москву отправите материалы, по Первому каналу-то покажут, как мы тут сражаемся, — спрашивает Василий Михайлович. Не говорю ему, что по Первому (скорей всего, и по всем остальным) не покажут. Не хочу его ещё больше расстраивать.

Суд согласился с выводами судебно-биологической экспертизы, проведенной специалистами Кольского научного центра Российской академии наук, которые подтвердили факт произрастания ценных мхов и лишайников на лесной территории в окрестностях деревни Суна Кондопожского района. Однако оснований для досрочного прекращения действия лицензии на недропользование, выданной этой компании, суд не нашел.

Василий Михайлович Дийков, 79 лет. Сегодня будет дежурить ночью.





Однако в начале июня 2016 года Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда. После чего местные жители объявили "пусть пилят вместе с нами" и организовали круглосуточное дежурство в лесу.

Нина Ивановна Маккоева, 80 лет. Ветеран труда. Всю жизнь прожила и проработала в деревне Янишполе, в 5 километрах от Суны. Когда узнала, что начали рубить лес, пешком пришла в лагерь.





20 июня 2016 года в лесу началась вырубка. Её удалось остановить, после чего случилось "допослевыборное" затишье. Сегодня оно завершилось.





P.S. Вот такой он — Химкинский лес по-карельски. Там была шумиха, все федеральные каналы, "жесть"...Здесь у нас — пять пенсионеров да пара журналистов. Да местные СМИ, вяло реагирующие на происходящее.

Все фото: © Игорь Подгорный

P.P.S Несколько коротких видео из леса.

Источник: igorpodgorny.livejournal.com





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