«Пережили Отечественную войну, переживем и эту...»

Уже несколько месяцев продолжается противостояние пенсионеров и разработчиков песчано-гравийного карьера, из-за которого хотят срубить Сунский бор в Карелии. В этот раз полиция пригрозила применить против протестующих силу, если они будут мешать проведению работ.
— А ты молодец, Вася, не побоялся им ответить...
Миниатюрная старушка, 80 летняя Нина Ивановна Маккоева одобрительно смотрит на своего ровесника — Василия Михайловича Дийкова. "Им" - это лесорубам, которые сегодня утром пришли в лес, чтобы его срубить под будущий карьер. Лес — в полутора километрах от карельской деревни Суна, в 40 км к северу от Петрозаводска. Сунский бор, как его здесь называют.
Лес, который вот уже почти четыре месяца местные пенсионеры оберегают своим присутствием. В июне они поставили в бору палатки, натянули тенты, заготовили дрова. Обустроили лагерь, в котором круглосуточно дежурят, сменяя друг друга.
Василий Михайлович возвращается к костру.
— Был бы я помоложе, посмотрел бы как ты меня отсюда уберёшь...
Это он про одного из рабочих, пригрозившему, что выставит стариков и леса и доделает то, ради чего пришёл сюда и пригнал технику.
Василий Михайлович волнуется.
— Нет у нас государства, последнее отбирают эти...У них деньги, за них власть...Что хотят, то и творят. А в этом лесу люди гибли в войну, вон мы нашли противогаз, окопы. Так и будут по костям ездить и рубить наш лес. А тут и виды краснокнижные есть и стоянки древнего человека. Как же уничтожить всё это? Ну ничего, мы не отступим. Пережили Отечественную войну, переживём и эту.
Нервничают все.
Рубщики — у них простой, из-за каких-то пенсионеров они не могут работать, да ещё журналисты время от времени просят "прокомментировать ситуацию"...
"Я тебе сейчас твой фотоаппарат в жопу засуну", — взрывает вдруг один из лесорубов. Он постоянно кому-то звонит.
Нервничают защитники леса — они не понимают, почему их гонят из леса, требуют паспорта и расспрашивают о том, какое у них образование.
Скорей всего, нервничает и участковый. Он пришёл утром в лес и оказался между двух огней. С одной стороны — требования лесорубов "убрать этих отсюда", с другой пенсионеры, которые говорят "у нас отбирают последнее".
Конфликт вокруг Сунского бора длится больше года. Превратить лес в карьер ПГС планирует компании «Сатурн Нордстрой». В апреле 2016 года городской суд Петрозаводска частично удовлетворил требования защитников Сунского бора. Последние требовали досрочно прекратить действие лицензии на недропользование, выданной ООО «Сатурн Нордстрой» для добычи песчано-гравийной смеси и запретить компании любую геологоразведочную и хозяйственную деятельность, которая может привести к уничтожению особо охраняемых видов растений (в частности, краснокнижного лишайника Лобарии легочной (Lobaria pulmonaria)).
Суд согласился с выводами судебно-биологической экспертизы, проведенной специалистами Кольского научного центра Российской академии наук, которые подтвердили факт произрастания ценных мхов и лишайников на лесной территории в окрестностях деревни Суна Кондопожского района. Однако оснований для досрочного прекращения действия лицензии на недропользование, выданной этой компании, суд не нашел.
Однако в начале июня 2016 года Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда. После чего местные жители объявили "пусть пилят вместе с нами" и организовали круглосуточное дежурство в лесу.
20 июня 2016 года в лесу началась вырубка. Её удалось остановить, после чего случилось "допослевыборное" затишье. Сегодня оно завершилось.
P.S. Вот такой он — Химкинский лес по-карельски. Там была шумиха, все федеральные каналы, "жесть"...Здесь у нас — пять пенсионеров да пара журналистов. Да местные СМИ, вяло реагирующие на происходящее.
Все фото: © Игорь Подгорный
P.P.S Несколько коротких видео из леса.
Источник: igorpodgorny.livejournal.com
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