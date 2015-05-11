Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pererabotat_do_smerti_40813"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201608/392_300_40813_karoshi-japan-workjpg700x559_q9.jpg" width=206 alt="Переработать до смерти" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вероника Елкина, <a href=http://rusbase.com/story/karoshi/>rusbase.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Переработать до смерти</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Японцы работают более 60 часов в неделю и умирают от переутомления</font></em></span></p><p>«Кароши» — так в Японии называют смерть от сердечного приступа или суицид, вызванный чрезмерным количеством работы. Отныне это считается официальной причиной смерти. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pererabotat_do_smerti_40813">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Кароши» — так в Японии называют смерть от сердечного приступа или суицид, вызванный чрезмерным количеством работы. Отныне это считается официальной причиной смерти.

На Западе выходит бесконечное количество историй, статей и книг, которые учат вас работать более продуктивно, чтобы у вас оставалось больше времени на семью и любимые занятия.

В Японии термина «баланс между работой и личной жизнью» попросту не существует. Зато там есть особое слово для обозначения «смерти от переутомления на работе» — «кароши». Кароши — неизбежный итог изнурительной культуры труда, которая действует в Японии.

Каждый год в стране сотни, если даже не тысячи, японцев буквально сводят себя в могилу непосильным трудом.

Такая судьба настигла и Киотаку Серизаву.

В июле прошлого года этот 34-летний японец покончил с собой после изнурительной работы — в последнюю неделю своей жизни он проработал 90 часов. Он был сотрудником компании, занимавшейся обслуживанием жилых домов.

«Его коллеги говорили мне, что поражены тем, как много он работал, — рассказал отец погибшего Кийоши Серизава. — По их словам, они никогда не видели, чтобы человек, который даже не владеет компанией, настолько усердно трудился».

Долгие часы напряженной работы и принудительный труд после окончания рабочего дня являются в Японии нормой. Такова местная культура труда.

В Японии есть специальная профессия вытиральщика слез у сотрудников женского пола.

Все началось еще в 1970-х, когда зарплаты были довольно низкими и работники хотели увеличить свой заработок. Эта тенденция сохранилась и в 1980-х, когда экономика Японии стала второй по величине в мире, а также после кризиса в конце 1990-х — в то время компании начали перестраиваться, а работники старались сделать так, чтобы их не сократили.

Помимо этого появились временные сотрудники, работающие без каких-либо бонусов и гарантий. Из-за них жизнь постоянных работников превратилась в еще большую каторгу.

Сейчас уже никого не смущает рабочий день длительностью более 12 часов.

«В Японии люди всегда работают после окончания рабочего дня. Переработка практически стала частью рабочего времени, — рассказывает Кодзи Мориока, профессор Университета Кансая, который состоит в комитете экспертов, разрабатывающих для правительства методы борьбы с кароши. — Сейчас никто никого не принуждает работать сверхурочно, но сами работники считают, что обязаны это делать».

Базовая рабочая неделя составляет 40 часов, но многие работники не считают сверхурочные, потому что боятся, что о них подумают как о работниках, которые не успевают все сделать. Вот так и проходит «сверхурочная служба», причем в Японии «сверхурочная» значит «неоплачиваемая».

Такой неустанный график работы привел к тому, что кароши (суицид на рабочем месте или смерть от сердечного приступа из-за переутомления) теперь считается официальной причиной смерти. Согласно статистике министерства труда Японии, в прошлом году так скончалось 189 человек, но эксперты полагают, что на самом деле таких случаев тысячи.

Долгое время считалось, что кароши происходит в основном с мужчинами, но юристы заметили, что в последнее время увеличивается количество суицидов из-за переутомления среди женщин.

Как сказал Хироши Кавахито, самое ужасное, что погибают молодые люди. Чаще им всего за двадцать. Кавахито — юрист и генеральный секретарь Государственного совета по защите жертв кароши, который отстаивает права семей, чьи родственники погибли от переутомления.

Кавахито представлял интересы семьи погибшего от сердечного приступа журналиста, которому было всего чуть больше тридцати.

«В Японии сердечный приступ у людей чуть старше тридцати случается довольно часто», — заметил юрист.

Если причиной смерти является кароши, то семьям погибшего автоматически полагаются компенсационные выплаты. В конце марта количество заявок на компенсацию из-за кароши выросло до рекордного количества в 2310 заявлений.

Но, по словам Кавахито, правительство одобряет лишь менее трети этих заявок.

Смерть Киотаки Серизавы была официально признана лишь в прошлом месяце. Он отвечал за обустройство помещений для уборки в трех разных зданиях на северо-востоке Токио.

За год до своей смерти Киотака пытался уволиться, но начальник отказался подписывать его заявление. Боясь, что своим поведением он доставит неудобство подчиненным, Киотака продолжил работу.

Иногда во время поездок по офисам он заскакивал в гости к родителям.

«Порой он лежал на диване и спал так крепко, что мне приходилось проверять, дышит ли он», — рассказывает мать погибшего Мицуко Серизава.

В последний раз она видела Киотаку в июле прошлого года, когда тот заехал забрать белье, потому что у него не было времени на самостоятельную стирку. Он заскочил буквально на десять минут, показал матери несколько милых видео с котиками и уехал.

26 июля Киотака пропал без вести. Через три недели его тело было найдено в машине в префектуре Нагано, не так далеко от того места, где он отдыхал по выходным с родителями в детстве. Киотака закрылся в машине, поджег прессованный уголь и умер от отравления угарным газом.

Проблема кароши существует уже несколько десятков лет, но правительство начало заниматься этой проблемой на законодательном уровне лишь полтора года назад.

Государственный проект включает в себя несколько целей, включая уменьшение к 2020 году количества сотрудников, работающих более 60 часов в неделю до 5%. В последние годы так работает около 8-9% населения.

Правительство также пытается заставлять работников брать оплачиваемый отпуск. В Японии работникам полагается 20 дней отпуска в год, но лишь немногие пользуются хотя бы половиной этого времени. Дело в том, что в японской культуре, если ты берешь выходной, это признак лени и отсутствия приверженности делу.

Правительство надеется сделать так, чтобы работники использовали хотя бы 70% полагающегося им отпуска.

«Если вы знаете свои права, то сможете показать другим, что в отпуске нет ничего плохого», — считает Ясуказу Курио из министерства здравоохранения и труда.

Курио старается сам подавать пример: в прошлом году он использовал 17 из 20 дней полагающегося ему отпуска.

Юрист Кавахито считает, что все эти старания государства, возможно, принесут какие-то плоды, но они не решат главную проблему.

«В проекте правительства нет ничего по поводу наказаний для компаний, которые нарушают правила», — объясняет Кавахито. Кстати, сам он не может послужить примером хорошего баланса между работой и личной жизнью. Еще в молодости он привык к длительной работе. Сейчас ему 66 и он работает около 60 часов в неделю.

Кавахито хотел бы видеть в стране нечто вроде Директивы Европейского Парламента и Совета о некоторых аспектах организации рабочего времени, которая обязывает делать 11-часовой перерыв между сменами.

«В таких странах, как США, людям гораздо проще сменить место работы на более комфортное, — рассказывает Кеничи Курода, профессор Университета Мэйдзи в Токио и специалист по культуре труда. — А вот жители Японии стараются всю жизнь проработать в одной компании и им нелегко менять работу».

Некоторые организации, в частности из финансового сектора, поддерживают государственную инициативу и позволяют своим сотрудникам приходить или уходить с работы пораньше. Так, вместо того чтобы работать с девяти до девяти, люди могут работать с семи до семи, чтобы, придя домой, успеть пообщаться со своими детьми.

«Такие компании пытаются вызвать перемену в обществе. Они показывают, что могут создать "идеальный образ жизни", тем самым пытаясь повлиять на другие организации» — заметил Курода. Но, конечно, в других странах такие перемены в 12-часовом рабочем дне не будут чем-то революционным.

Тем не менее текущую проблему по-прежнему будет очень трудно решить.

Население Японии стремительно стареет, а это значит, что к 2050 году его рабочая сила уменьшится как минимум на четверть. Станет еще меньше людей, способных работать, и размер нагрузки возрастет еще сильнее.

Профессор Мориока считает, что, если японцы хотят избавиться от случаев смерти из-за переутомления на работе, то придется поменять всю культуру труда в Японии.

«Нельзя избавиться только от кароши, — сказал Мориока. — Нам нужно изменить всю культуру сверхурочной работы и выделить время на семью и увлечения. Слишком долгий рабочий день — вот корень всего зла, что творится в Японии. Люди настолько сильно заняты, что у них даже нет времени пожаловаться».

Источник: rusbase.com





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