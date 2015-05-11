Пчелы в животе у Хью – по средам

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.
1) «Церемония» К. Шаброля (1995) – И. Юппер тут в роли девицы с неопределенной фигой в кармане, играющей деревенскую дурочку и – манерой очень напоминает Р. Литвинову. Подружки-веселушки: одна убила дочь, другая отца, но «это не доказуемо» и пока они этакими пасторальными Тельмой и Луизой наслаждаются фильмом с Полом Ньюманом по ТВ. Но ружье на стене, конечно, выстрелит.
2) «Дом странных детей Мисс Перегрин» Т. Бертона (2016) – от Бертона давно не ждешь ничего, кроме странненькой готической сказки, а красотка Ева Грин не вчера стала глянцевой куклой на шарнирах с тембром Тома Уэйтса… Умерший дед оставляет внуку сказки о волшебной школе с учениками – легче воздуха, без головы, с пчелами в животе и т.д. Все дедушки оставляют такие истории, которые больше просто историй. Фантазийная изобретательность, тревожная правда о жизни и та единственная стоящая влюбленность, что между детством и подростковьем, - фильм спасен! Про дискутировавшиеся в блогах отличия фильма от книжной основы, в плюс то или минус, можно вспомнить универсальную интенцию: «… произведения кинематографа, и не только они, доказывают на свой лад, что поэтическое восприятие мира по-прежнему живо, пусть и вне книг» (И. Бонфуа. Век, когда слово хотели убить / Пер. с фр. М. Гринберга. М.: НЛО, 2016. С. 49).
3) «Экспресс в Марракеш» Г. МакКинона (1988) – фильм по книге Эстер Фрейд, дочери художника Люсьена Фрейда (в фильме он стал писателем), о бегстве из дохипповывающего Лондона в Марокко. Немного туристические суфийские камлания, марокканские пейзажи и бедность, и стыд.
4) «Служанка» Пак Чхан Ука (2016) – костюмированная и на японском материале лента, как последняя дилогия Джона Ву. С лесбийским флером, как в «Церемонии», и со щепоткой master and servant (но японская аристократка, активно соблазняющая корейскую прислугу, - интересный сюжет с точки зрения непростых историко-сексуальных отношений между двумя странами – те же «дивизии радости» из кореянок для японских солдат, которые корейцы никогда не забудут Японии…). Тарковско-триеровское дерево. Ориентолистско-садическо-лакановский эротизм в анамнезе семьи. С авантюрным сюжетом кражи, как в каких-нибудь «Друзьях Оушена». Усложненная конструкция, большое (за 2 часа) кино.
5) «Великая красота» П. Соррентино (2013) – тематическая вечеринка «8 ½» закончилась очень глубоко за полночь. На площади Вечного города красивые рантье, веселые карлики и утренние голуби. Красивая post-party/post-life melancholia blues пластинка играет в чьих-то наушниках за чужим кофейным столиком.
6) «Кровь поэта» Ж. Кокто (1932) – отпечаток губ на ладони в «Бойцовском клубе» не был ли оммажем на? По ту сторону зеркала оказывается банальный отель – пророчески для тех начинающих мистиков, кто думает, что «по ту сторону» их ждет что-либо иное (чем в них самих)…
7) «Экипаж» Н. Лебедева (2016) – добротный фильм-катастрофа по голливудским лекалам, снятый с неспешностью и щедрой размашистостью русского провинциального чаепития (а еще ответственное решение о спасении самолета принимает в соответствии с кодексом политкорректности женщина, а одним из еще работающих двигателей сюжета - традиционный русский конфликт отцов и детей - вот она, встреча ментальностей!). Д. Козловский неизменен в роли принципиального героя-аутсайдера.
8) «Смерть на пять голосов» В. Херцога (1995) – документальный фильм об итальянском композиторе рубежа XVI и XVII веков Карло Джезуальдо ди Венозе. О композиторе, известном не только любовью к нему Стравинского (приезжал в его места пилигримом), но и – убийством жены, любовника и сына, чернокнижными опытами с их трупами в духе Жиля де Ре и многолетним мазохистским раскаяньем, - вспоминают нынешние местные и городские сумасшедшие. Об актуальности же Джезуальдо свидетельствует и альбом Джона Зорна 2016 года – вольные переложения мадригалов композитора.
9) «Интим» П. Шеро (2000) – женщина просто приходит к мужчине за сексом. Анонимность. Неприглядность жилья, тел, жизней. Без слов. Потому, что разрушенное в их других жизнях, не соединить в этой, так что незачем и видимость попытки. Приходит по средам. Большой Лондон. Заурядность, как одна из сред года. Фильм – антипод какому-нибудь романтическому фильму о встрече одиночеств, как Беккет – антипод литературы? Или – «так бывает в жизни. Ты просто уходишь, закрываешь за собой дверь. Хорошо, когда при этом никого в квартире» - реализм? Такие «9 песен» самого среднего возраста?
10) «Неоновый демон» Н.В. Рефна (2016) – от резких цветов до клиповых закидонов монтажа, от сокровенностей мира моделей до линчевской тревожности, фильм будто ненароком вырвался из благословенной памяти 90-х, эпохи «ОМа» и «Птюча». Где мог бы, в принципе, и оставаться – не всегда надо оживлять мертвецов (первоначальное название фильма - «Я гуляю с мертвецом»). Если бы не некоторая, почти неопределимая, доля необычности – нежное поедание глаз, немного лесбийской некрофилии в духе незабвенного «Mary Jane's Last Dance»
11) «Птица» К. Иствуда (1988) – 2 ч. 40 мин джаза, безумия, преследования би-попа, непростых семейных отношений и дешевых наркотиков: биография Чарли Паркера. И тарелка от барабанной установки летит по дуге темного неба зала, как летающая тарелка.
12) «Лунный танец» Д. Хирца (1995) –два по-детски бунтующих брата-подростка, красоты ирландской провинции и девушка, вбивающая любовью клин между ними. Детство заканчивается, Дублин зовет, красота взыскует жестокости, природа интериоризируется и замыкается в телесном. Марианна Фэйтфулл в роли бросившей ради книги о далеких туземных племенах матери (что соответствует – сына Николоса у Марианны отняли из-за ее жизни уличной наркоманкой). Фильм прощания и отъезда – очень ирландские vagabond ways. Статьи по теме:
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Чанцев А.В. Граница Зацепина: книга стран и путешествий. -СПб.: Алетейя, 2016. – 334 с.
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Гид по 38-му Московскому международному кинофестивалю.
Главный приз завершившегося в Сочи фестиваля «Кинотавр» получил фильм Оксаны Карас «Хороший мальчик».
11) «Птица» К. Иствуда (1988) – 2 ч. 40 мин джаза, безумия, преследования би-попа, непростых семейных отношений и дешевых наркотиков: биография Чарли Паркера. И тарелка от барабанной установки летит по дуге темного неба зала, как летающая тарелка.
12) «Лунный танец» Д. Хирца (1995) –два по-детски бунтующих брата-подростка, красоты ирландской провинции и девушка, вбивающая любовью клин между ними. Детство заканчивается, Дублин зовет, красота взыскует жестокости, природа интериоризируется и замыкается в телесном. Марианна Фэйтфулл в роли бросившей ради книги о далеких туземных племенах матери (что соответствует – сына Николоса у Марианны отняли из-за ее жизни уличной наркоманкой). Фильм прощания и отъезда – очень ирландские vagabond ways.
Статьи по теме: