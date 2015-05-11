Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 2 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pchely_v_zhivote_u_hyu_-_po_sredam_41087"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41087_peregrins-gallery6-gallery-imag.jpg" width=206 alt="Пчелы в животе у Хью – по средам" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Чанцев</b></span> <span style="font-size: large;">Пчелы в животе у Хью – по средам</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Уикэндовое кино от Александра Чанцева</font></em></span></p><p>Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pchely_v_zhivote_u_hyu_-_po_sredam_41087">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

1)​ «Церемония» К. Шаброля (1995) – И. Юппер тут в роли девицы с неопределенной фигой в кармане, играющей деревенскую дурочку и – манерой очень напоминает Р. Литвинову. Подружки-веселушки: одна убила дочь, другая отца, но «это не доказуемо» и пока они этакими пасторальными Тельмой и Луизой наслаждаются фильмом с Полом Ньюманом по ТВ. Но ружье на стене, конечно, выстрелит.

2)​ «Дом странных детей Мисс Перегрин» Т. Бертона (2016) – от Бертона давно не ждешь ничего, кроме странненькой готической сказки, а красотка Ева Грин не вчера стала глянцевой куклой на шарнирах с тембром Тома Уэйтса… Умерший дед оставляет внуку сказки о волшебной школе с учениками – легче воздуха, без головы, с пчелами в животе и т.д. Все дедушки оставляют такие истории, которые больше просто историй. Фантазийная изобретательность, тревожная правда о жизни и та единственная стоящая влюбленность, что между детством и подростковьем, - фильм спасен! Про дискутировавшиеся в блогах отличия фильма от книжной основы, в плюс то или минус, можно вспомнить универсальную интенцию: «… произведения кинематографа, и не только они, доказывают на свой лад, что поэтическое восприятие мира по-прежнему живо, пусть и вне книг» (И. Бонфуа. Век, когда слово хотели убить / Пер. с фр. М. Гринберга. М.: НЛО, 2016. С. 49).

3)​ «Экспресс в Марракеш» Г. МакКинона (1988) – фильм по книге Эстер Фрейд, дочери художника Люсьена Фрейда (в фильме он стал писателем), о бегстве из дохипповывающего Лондона в Марокко. Немного туристические суфийские камлания, марокканские пейзажи и бедность, и стыд.

4)​ «Служанка» Пак Чхан Ука (2016) – костюмированная и на японском материале лента, как последняя дилогия Джона Ву. С лесбийским флером, как в «Церемонии», и со щепоткой master and servant (но японская аристократка, активно соблазняющая корейскую прислугу, - интересный сюжет с точки зрения непростых историко-сексуальных отношений между двумя странами – те же «дивизии радости» из кореянок для японских солдат, которые корейцы никогда не забудут Японии…). Тарковско-триеровское дерево. Ориентолистско-садическо-лакановский эротизм в анамнезе семьи. С авантюрным сюжетом кражи, как в каких-нибудь «Друзьях Оушена». Усложненная конструкция, большое (за 2 часа) кино.

5)​ «Великая красота» П. Соррентино (2013) – тематическая вечеринка «8 ½» закончилась очень глубоко за полночь. На площади Вечного города красивые рантье, веселые карлики и утренние голуби. Красивая post-party/post-life melancholia blues пластинка играет в чьих-то наушниках за чужим кофейным столиком.

6)​ «Кровь поэта» Ж. Кокто (1932) – отпечаток губ на ладони в «Бойцовском клубе» не был ли оммажем на? По ту сторону зеркала оказывается банальный отель – пророчески для тех начинающих мистиков, кто думает, что «по ту сторону» их ждет что-либо иное (чем в них самих)…

7)​ «Экипаж» Н. Лебедева (2016) – добротный фильм-катастрофа по голливудским лекалам, снятый с неспешностью и щедрой размашистостью русского провинциального чаепития (а еще ответственное решение о спасении самолета принимает в соответствии с кодексом политкорректности женщина, а одним из еще работающих двигателей сюжета - традиционный русский конфликт отцов и детей - вот она, встреча ментальностей!). Д. Козловский неизменен в роли принципиального героя-аутсайдера.

8)​ «Смерть на пять голосов» В. Херцога (1995) – документальный фильм об итальянском композиторе рубежа XVI и XVII веков Карло Джезуальдо ди Венозе. О композиторе, известном не только любовью к нему Стравинского (приезжал в его места пилигримом), но и – убийством жены, любовника и сына, чернокнижными опытами с их трупами в духе Жиля де Ре и многолетним мазохистским раскаяньем, - вспоминают нынешние местные и городские сумасшедшие. Об актуальности же Джезуальдо свидетельствует и альбом Джона Зорна 2016 года – вольные переложения мадригалов композитора.

9)​ «Интим» П. Шеро (2000) – женщина просто приходит к мужчине за сексом. Анонимность. Неприглядность жилья, тел, жизней. Без слов. Потому, что разрушенное в их других жизнях, не соединить в этой, так что незачем и видимость попытки. Приходит по средам. Большой Лондон. Заурядность, как одна из сред года. Фильм – антипод какому-нибудь романтическому фильму о встрече одиночеств, как Беккет – антипод литературы? Или – «так бывает в жизни. Ты просто уходишь, закрываешь за собой дверь. Хорошо, когда при этом никого в квартире» - реализм? Такие «9 песен» самого среднего возраста?