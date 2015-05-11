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Татьяна Ратькина   , Сегодня, 16:00

Pati ergo sum: страдаю, следовательно существую
Антиутопия Олдоса Хаксли на сцене театра «Модерн»


Фото: Генриетта Перьян. Источник: modern-theatre.ru
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Рыба мечты в грозовом бассейне


Милитаристская история нелюбви




В качестве эпиграфа к роману «О дивный новый мир» Олдос Хаксли выбрал мрачное пророчество Николая Бердяева: «Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше… И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу».

Эпоха неуемного научно-технического прогресса и ожесточенных информационных войн, новой, улучшенной Интернет-реальности и новой, облегченной морали, кажется, вплотную подвела нас к этим «мечтаниям». Но на экране и сцене утопические миры по-прежнему сводятся к ярким картинкам голливудских блокбастеров или интерпретациям произведений Сорокина и братьев Стругацких. Первые априори не предполагают философских выводов. Вторые, несмотря на акцентированные переклички с современностью, внутренне обращены в прошлое. То есть исследуют патологии неограниченной власти, с которыми наша страна столкнулась полвека назад, вместо того, чтобы предвидеть конфликты будущего.

На этом фоне постановка романа Хаксли, конечно, выглядит приятным исключением. Написанный почти сто лет назад, «О дивный новый мир» удивляет и почти пугает своей актуальностью. Однако Юрий Грымов не смог удержаться от нескольких корректирующих штрихов. Новая эра, названная у Хаксли эрой Форда, в спектакле театра «Модерн» трансформировалась в эру Цукерберга. По краям сцены красуются логотипы McDonalds, Facebook и Twitter. А герои постановки увлеченно обсуждают свои странички в социальных сетях.

Такая перестановка акцентов предсказуема и логична: виртуальная реальность во многом предопределила наши сомнения, страхи, ожидания, представления о будущем. И все же нововведения Грымова трудно назвать удачными.

Хаксли описывает уродливые искажения общества массового производства и потребления. Нарисованная им картина, в общем-то, не исключает Интернет, но и не предполагает его существование. Добавить в «Дивный новый мир» новое измерение, не перекраивая оригинальное произведение, практически невозможно. То, что Грымов не стал переписывать роман, с одной стороны, говорит в его пользу (уважение к литературному первоисточнику приятно всегда, а в первой постановке на российской сцене просто необходимо). А с другой стороны, превращает попытки актуализации в Сизифов труд. Упоминания об Интернете плохо вписываются в продуманную до мелочей структуру текста. И к тому же не касаются главных проблем, которые поставила перед нами виртуальная реальность: эпидемий подростковых самоубийств, виртуозного мошенничества, коммуникационных сбоев и искажения картины мира.

Кроме неуместных дополнений, сценическая версия романа Хаксли, увы, полна неудачных упущений. У Хаксли каждый персонаж четко очерчен и соотнесен с центральной идеей романа. Гельмгольц Уотсон – мыслитель и поэт, остро чувствующий несовместимость высокого искусства с безмятежным потреблением. Ленайна Краун – единственный персонаж (конечно, кроме Дикаря), который через вынужденное самоограничение узнает разницу между похотью и любовью. Бернард Маркс – оппозиционер поневоле и любопытное свидетельство авторской честности. В антиутопиях борьба с режимом, как правило, приравнивается к добродетели. И проистекает из достоинств: редкой интуиции, мудрости, ответственности и т. п. Но Маркс принадлежит к той стыдливо замалчиваемой писателями категории, которая протестует из зависти и корысти, конформизма и духовной неполноценности.

Головокружительная глубина романа Хаксли порождается именно умением автора отказаться от черно-белых тонов и настойчиво, пока слезы не брызнут из глаз, рассматривать каждое явление. Необычное и банальное, приятное и неприятное, важное и мнимо второстепенное. Хаксли видит не только несовершенство нового мира, но и трагедию его правителей. Таких, как Мустафа Монд – не тиран, одержимый жаждой власти, а почти мученик, вынужденный играть с реальностью по ее жестоким законам.

Писатель беспристрастно фиксирует убожество «угнетаемого» народа, который готов растерзать Дикаря за грамм наркотика сомы и неплохо обходится без трагедий Шекспира, учения Христа, свободы и ответственности. И отмечает ограниченность борцов с очередной утопией. Не только эгоиста и труса Бернарда или с усилием вырывающего из себя семена правильного воспитания Гельмгольца, но и Джона, дикарство которого у Хаксли – отнюдь не метафорическая условность. Антипод Главноуправителя Западной Европы молится всем богам без разбора, заимствует мысли и чувства из обветшавших книг и, в общем-то, тоже живет в мире стереотипов. Дикарь подкупает искренностью и смелостью, честностью и чистотой. Но поколебать всеобщую сомнамбулическую гармонию ему не дано. И в кульминационном диалоге с Мондом Джон выглядит беспомощным подростком-максималистом.

В спектакле театра «Модерн», как уже говорилось, пропали многие нюансы романа. Гельмгольц (Алексей Багдасаров), Ленайна (Виктория Лукина) и Бернард (Виктор Потапешкин) превратились в расплывчатые пятна. Экспрессия Дикаря – Александра Толмачева заслонила душевные движения, внутреннюю жизнь. У Хаксли знакомство Джона с новым миром – трагедия. Дикарь чувствует себя чужим в резервации. Цивилизованное общество, описанное матерью, кажется ему раем. И постепенное разочарование в идеале, отказ от мечты, возврат к одиночеству, пусть среди новых декораций и людей, становится для Джона мучением. В спектакле болезненное прощание с иллюзиями просто опущено: Дикарь сразу предстает перед нами убежденным борцом с системой. Изменен был и финал произведения. У Грымова самоубийство Джона – красивый жест, пафосная декларация: я говорил, что имею право страдать, – и буду страдать! А циничные журналисты (камень в огород СМИ – еще одно режиссерское нововведение) пусть растиражируют мой «подвиг». У Хаксли Дикарь не бравирует. Он искренне страдает. Отказавшись от борьбы с новым миром, Джон пытается спрятаться от него. Но время не повернуть вспять. Цивилизация неумолимо вытесняет варварство, и Дикарю не вырваться из цепких лап утопии. Он не делает свободный выбор, а подчиняется логике истории, которая у Хаксли выглядит особенно четкой. И жестокой.

В спектакле Грымова яркость и остроту потеряли не только образы противников дивного нового мира, но и сам этот рай на земле. Лондон 2541 года, кажется, должен соединять футуристические картины «Матрицы» с экспериментами в духе волшебника сцены Робера Лепажа. Но в «Модерне» все по старинке: люди в светящихся комбинезонах ходят строем или бегают по кругу под музыку, вызывающую в памяти «Приключения Электроника». Все это – на фоне гигантской дырявой яйцеклетки.

Первая постановка Хаксли, наверное, могла быть оригинальнее и современнее, точнее и выразительнее. Но увлекаться сослагательным наклонением – дело неблагодарное. Тем более, что спектакль Грымова и без того дает много поводов для размышления. Отказавшись от внешних эффектов, режиссер – вольно или невольно – сделал акцент на образе Главноуправителя Монда (Игорь Яцко) и его кульминационном диалоге с Дикарем о сущности свободы и страдания. Тем самым превратив «Дивный новый мир» из антиутопии в теодицею .

Будущее, описанное Евгением Замятиным, Джорджем Оруэллом или Рэем Брэдбери, ужасно по определению. Но Хаксли не пугает нас унификацией, террором, милитаризмом или крестовым походом против культуры. Он создает мир, которому не отказали бы в праве на существование многие гуманисты. Здесь нет войн, слежки, пыток. Не удаляют воображение, не скармливают несогласных крысам, не жгут дома (просто отправляют на остров, где можно жить в компании других вольнодумцев). Не ограничивают в удовлетворении естественных потребностей – напротив, способствуют этому. Разумно организуют досуг и рабочее время, ограждают от лишений, помогают забыть об унынии и агрессии и т.д. и т.п. Да, если придирчиво всматриваться в эту утопию, в ней можно найти изъяны. Герои романа напоминают детей – но не чистотой, а примитивностью. Они не боятся смерти – но это отвага слепоты, а не приятия. Избегают страстей и конфликтов – но не благодаря смирению и мудрости, а с помощью сомы.

Хаксли рисует мир множества «но». Но так ли они важны, если в этом мире люди освобождены от страданий, если здесь не проливается та самая «слезинка ребенка», что не давала покоя Ивану Карамазову? Человечество всегда стремилось к счастью, смутно чувствуя, что ради него придется чем-то пожертвовать. Классическая антиутопия (Замятин, Оруэлл) предлагает сложный выбор между счастьем и свободой. У Хаксли ради счастья придется всего лишь отказаться от страданий. Неразделенной любви, домашнего насилия, комплексов, тяжелой работы, социальной нестабильности. Вместе с этим, правда, исчезнут искусство и религия, амбиции, семья, романтические отношения и прочие порождения мятущегося духа. Но, положа руку на сердце, кто из нас, не дрогнув, откажется от благополучия и гармонии (для всех людей!) ради недолговечных любовных клятв или сонетов Шекспира? Кто вслед за Дикарем уверенно провозгласит: хочу, чтобы мне было плохо?

Мы давно не воспринимаем боль как благо, необходимость или долг, не наделяем ее сакральным смыслом. Реальность без страданий для нас – совершенная утопия, сильнейшее искушение. И в то же время – идеальная теодицея, прекрасный повод задуматься над местом и ролью страдания в жизни.

Хотеть и не получать большего неприятно. Мечтать о недостижимом тяжело. Родительская любовь бывает разрушительна и слепа. Романтические привязанности порой заканчиваются слезами... Лишние переживания вообще не приносят пользы. Просто создают человека.

Эти красивые слова были сказаны не раз. Но Хаксли не занимается морализаторством. Он изображает прекрасную альтернативу и настойчиво требует ответа на вопрос: кем бы я был без детских обид, несчастной любви, ссор с родителями, нереализованных амбиций, утраченных иллюзий, падений и взлетов (одного не бывает без другого)? Был бы я личностью? Был бы я собой?




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125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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