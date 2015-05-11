Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pati_ergo_sum_stradayu_sledovatelno_sushchestvuyu__42443"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42443_img_326.jpg" width=206 alt="Pati ergo sum: страдаю, следовательно существую " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Татьяна Ратькина</b></span> <span style="font-size: large;">Pati ergo sum: страдаю, следовательно существую </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Антиутопия Олдоса Хаксли на сцене театра «Модерн»</font></em></span></p><p>В качестве эпиграфа к роману «О дивный новый мир» Олдос Хаксли выбрал мрачное пророчество Николая Бердяева: «Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше… И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу». <a href="http://www.chaskor.ru/article/pati_ergo_sum_stradayu_sledovatelno_sushchestvuyu__42443">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В качестве эпиграфа к роману «О дивный новый мир» Олдос Хаксли выбрал мрачное пророчество Николая Бердяева: «Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше… И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать утопий, как вернуться к не утопическому обществу, к менее «совершенному» и более свободному обществу».

Эпоха неуемного научно-технического прогресса и ожесточенных информационных войн, новой, улучшенной Интернет-реальности и новой, облегченной морали, кажется, вплотную подвела нас к этим «мечтаниям». Но на экране и сцене утопические миры по-прежнему сводятся к ярким картинкам голливудских блокбастеров или интерпретациям произведений Сорокина и братьев Стругацких. Первые априори не предполагают философских выводов. Вторые, несмотря на акцентированные переклички с современностью, внутренне обращены в прошлое. То есть исследуют патологии неограниченной власти, с которыми наша страна столкнулась полвека назад, вместо того, чтобы предвидеть конфликты будущего.

На этом фоне постановка романа Хаксли, конечно, выглядит приятным исключением. Написанный почти сто лет назад, «О дивный новый мир» удивляет и почти пугает своей актуальностью. Однако Юрий Грымов не смог удержаться от нескольких корректирующих штрихов. Новая эра, названная у Хаксли эрой Форда, в спектакле театра «Модерн» трансформировалась в эру Цукерберга. По краям сцены красуются логотипы McDonalds, Facebook и Twitter. А герои постановки увлеченно обсуждают свои странички в социальных сетях.

Такая перестановка акцентов предсказуема и логична: виртуальная реальность во многом предопределила наши сомнения, страхи, ожидания, представления о будущем. И все же нововведения Грымова трудно назвать удачными.

Хаксли описывает уродливые искажения общества массового производства и потребления. Нарисованная им картина, в общем-то, не исключает Интернет, но и не предполагает его существование. Добавить в «Дивный новый мир» новое измерение, не перекраивая оригинальное произведение, практически невозможно. То, что Грымов не стал переписывать роман, с одной стороны, говорит в его пользу (уважение к литературному первоисточнику приятно всегда, а в первой постановке на российской сцене просто необходимо). А с другой стороны, превращает попытки актуализации в Сизифов труд. Упоминания об Интернете плохо вписываются в продуманную до мелочей структуру текста. И к тому же не касаются главных проблем, которые поставила перед нами виртуальная реальность: эпидемий подростковых самоубийств, виртуозного мошенничества, коммуникационных сбоев и искажения картины мира.

Кроме неуместных дополнений, сценическая версия романа Хаксли, увы, полна неудачных упущений. У Хаксли каждый персонаж четко очерчен и соотнесен с центральной идеей романа. Гельмгольц Уотсон – мыслитель и поэт, остро чувствующий несовместимость высокого искусства с безмятежным потреблением. Ленайна Краун – единственный персонаж (конечно, кроме Дикаря), который через вынужденное самоограничение узнает разницу между похотью и любовью. Бернард Маркс – оппозиционер поневоле и любопытное свидетельство авторской честности. В антиутопиях борьба с режимом, как правило, приравнивается к добродетели. И проистекает из достоинств: редкой интуиции, мудрости, ответственности и т. п. Но Маркс принадлежит к той стыдливо замалчиваемой писателями категории, которая протестует из зависти и корысти, конформизма и духовной неполноценности.

Головокружительная глубина романа Хаксли порождается именно умением автора отказаться от черно-белых тонов и настойчиво, пока слезы не брызнут из глаз, рассматривать каждое явление. Необычное и банальное, приятное и неприятное, важное и мнимо второстепенное. Хаксли видит не только несовершенство нового мира, но и трагедию его правителей. Таких, как Мустафа Монд – не тиран, одержимый жаждой власти, а почти мученик, вынужденный играть с реальностью по ее жестоким законам.

Писатель беспристрастно фиксирует убожество «угнетаемого» народа, который готов растерзать Дикаря за грамм наркотика сомы и неплохо обходится без трагедий Шекспира, учения Христа, свободы и ответственности. И отмечает ограниченность борцов с очередной утопией. Не только эгоиста и труса Бернарда или с усилием вырывающего из себя семена правильного воспитания Гельмгольца, но и Джона, дикарство которого у Хаксли – отнюдь не метафорическая условность. Антипод Главноуправителя Западной Европы молится всем богам без разбора, заимствует мысли и чувства из обветшавших книг и, в общем-то, тоже живет в мире стереотипов. Дикарь подкупает искренностью и смелостью, честностью и чистотой. Но поколебать всеобщую сомнамбулическую гармонию ему не дано. И в кульминационном диалоге с Мондом Джон выглядит беспомощным подростком-максималистом.

В спектакле театра «Модерн», как уже говорилось, пропали многие нюансы романа. Гельмгольц (Алексей Багдасаров), Ленайна (Виктория Лукина) и Бернард (Виктор Потапешкин) превратились в расплывчатые пятна. Экспрессия Дикаря – Александра Толмачева заслонила душевные движения, внутреннюю жизнь. У Хаксли знакомство Джона с новым миром – трагедия. Дикарь чувствует себя чужим в резервации. Цивилизованное общество, описанное матерью, кажется ему раем. И постепенное разочарование в идеале, отказ от мечты, возврат к одиночеству, пусть среди новых декораций и людей, становится для Джона мучением. В спектакле болезненное прощание с иллюзиями просто опущено: Дикарь сразу предстает перед нами убежденным борцом с системой. Изменен был и финал произведения. У Грымова самоубийство Джона – красивый жест, пафосная декларация: я говорил, что имею право страдать, – и буду страдать! А циничные журналисты (камень в огород СМИ – еще одно режиссерское нововведение) пусть растиражируют мой «подвиг». У Хаксли Дикарь не бравирует. Он искренне страдает. Отказавшись от борьбы с новым миром, Джон пытается спрятаться от него. Но время не повернуть вспять. Цивилизация неумолимо вытесняет варварство, и Дикарю не вырваться из цепких лап утопии. Он не делает свободный выбор, а подчиняется логике истории, которая у Хаксли выглядит особенно четкой. И жестокой.

В спектакле Грымова яркость и остроту потеряли не только образы противников дивного нового мира, но и сам этот рай на земле. Лондон 2541 года, кажется, должен соединять футуристические картины «Матрицы» с экспериментами в духе волшебника сцены Робера Лепажа. Но в «Модерне» все по старинке: люди в светящихся комбинезонах ходят строем или бегают по кругу под музыку, вызывающую в памяти «Приключения Электроника». Все это – на фоне гигантской дырявой яйцеклетки.

Первая постановка Хаксли, наверное, могла быть оригинальнее и современнее, точнее и выразительнее. Но увлекаться сослагательным наклонением – дело неблагодарное. Тем более, что спектакль Грымова и без того дает много поводов для размышления. Отказавшись от внешних эффектов, режиссер – вольно или невольно – сделал акцент на образе Главноуправителя Монда (Игорь Яцко) и его кульминационном диалоге с Дикарем о сущности свободы и страдания. Тем самым превратив «Дивный новый мир» из антиутопии в теодицею .

Будущее, описанное Евгением Замятиным, Джорджем Оруэллом или Рэем Брэдбери, ужасно по определению. Но Хаксли не пугает нас унификацией, террором, милитаризмом или крестовым походом против культуры. Он создает мир, которому не отказали бы в праве на существование многие гуманисты. Здесь нет войн, слежки, пыток. Не удаляют воображение, не скармливают несогласных крысам, не жгут дома (просто отправляют на остров, где можно жить в компании других вольнодумцев). Не ограничивают в удовлетворении естественных потребностей – напротив, способствуют этому. Разумно организуют досуг и рабочее время, ограждают от лишений, помогают забыть об унынии и агрессии и т.д. и т.п. Да, если придирчиво всматриваться в эту утопию, в ней можно найти изъяны. Герои романа напоминают детей – но не чистотой, а примитивностью. Они не боятся смерти – но это отвага слепоты, а не приятия. Избегают страстей и конфликтов – но не благодаря смирению и мудрости, а с помощью сомы.

Хаксли рисует мир множества «но». Но так ли они важны, если в этом мире люди освобождены от страданий, если здесь не проливается та самая «слезинка ребенка», что не давала покоя Ивану Карамазову? Человечество всегда стремилось к счастью, смутно чувствуя, что ради него придется чем-то пожертвовать. Классическая антиутопия (Замятин, Оруэлл) предлагает сложный выбор между счастьем и свободой. У Хаксли ради счастья придется всего лишь отказаться от страданий. Неразделенной любви, домашнего насилия, комплексов, тяжелой работы, социальной нестабильности. Вместе с этим, правда, исчезнут искусство и религия, амбиции, семья, романтические отношения и прочие порождения мятущегося духа. Но, положа руку на сердце, кто из нас, не дрогнув, откажется от благополучия и гармонии (для всех людей!) ради недолговечных любовных клятв или сонетов Шекспира? Кто вслед за Дикарем уверенно провозгласит: хочу, чтобы мне было плохо?

Мы давно не воспринимаем боль как благо, необходимость или долг, не наделяем ее сакральным смыслом. Реальность без страданий для нас – совершенная утопия, сильнейшее искушение. И в то же время – идеальная теодицея, прекрасный повод задуматься над местом и ролью страдания в жизни.

Хотеть и не получать большего неприятно. Мечтать о недостижимом тяжело. Родительская любовь бывает разрушительна и слепа. Романтические привязанности порой заканчиваются слезами... Лишние переживания вообще не приносят пользы. Просто создают человека.

Эти красивые слова были сказаны не раз. Но Хаксли не занимается морализаторством. Он изображает прекрасную альтернативу и настойчиво требует ответа на вопрос: кем бы я был без детских обид, несчастной любви, ссор с родителями, нереализованных амбиций, утраченных иллюзий, падений и взлетов (одного не бывает без другого)? Был бы я личностью? Был бы я собой?





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