Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 11 сентября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pamyati_eduarda_nazarova_40915"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40915_8993360-r3l8t8d-650-21.jpg" width=206 alt="Памяти Эдуарда Назарова" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/zhil-byl-pes-istoriya-sozdaniya-770660/> AdMe.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Памяти Эдуарда Назарова</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Скончался создатель мультфильма «Жил-был пёс» </font></em></span></p><p>Сегодня на 75 году жизни скончался народный артист России Эдуард Назаров. Он был режиссером таких мультфильмов, как «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову», организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров «Шар». И создал один из самых знаменитых шедевров советской анимации, рисующий жизнь и быт Украины, — мультфильм «Жил-был пёс». Предлагаем вспомнить, как он создавался. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pamyati_eduarda_nazarova_40915">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сегодня на 75 году жизни скончался народный артист России Эдуард Назаров. Он был режиссером таких мультфильмов, как «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову», организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров «Шар». И создал один из самых знаменитых шедевров советской анимации, рисующий жизнь и быт Украины, — мультфильм «Жил-был пёс». Предлагаем вспомнить, как он создавался.

Случай свел главного героя с оголодавшим волком, беда сближает - и у Пса с Волком появился хитрый план, чтобы и волка накормить, и вернуть доверие хозяев к псу. В итоге получилась настоящая приключенческая история о добре, взаимовыручке и дружбе зверей, которые в иных обстоятельствах скорее всего были бы врагами.

Наверное, это один из самых добрых и колоритных мультиков, который уже давно разошелся на цитаты. Если вы еще не смотрели, то вам стоит посмотреть его.

***

Однажды отец будущего режиссера мультика принес сыну книжечку, в которой была сказка про собаку Сирко и его друга-волка. Уже после, спустя тридцать лет, Назаров вспоминает:

"Поначалу сценарий для моего нового фильма написал профессионал Сережа Иванов. Мне не понравилось. Не хотелось снимать про пионеров и космос. И я взялся за «телеграфную» сказку — всего пятнадцать строк. О том, как встретились в лесу старый волк и старый пес: «Ты мне поможешь, а я помогу тебе». В голове тогда крутилась единственная фраза — «Щас спою!»".

Интересно, что Волк, которого любят все зрители, сначала выглядел по-другому. И при озвучке оказалось, что ему совсем не подходит голос озвучивавшего его Джигарханяна. Тогда персонажа перерисовали специально под него:

"Когда он впервые вошел в тон-ателье, меня прошиб холодный пот. На рояле были разложены эскизы персонажей. Я увидел сутулого Армена Борисовича - ну вылитый Горбатый из сериала «Место встречи изменить нельзя»! А он приблизился к роялю и посмотрел на точно такого же нарисованного мною волка. И я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и меня убьет. Но он глянул и прохрипел: «А что, ничего. Хороший волк!»", - вспоминает Эдуард Назаров.

Для Джигарханяна это был дебют в мультипликации. Вначале режиссер планировал на роль волка актера Михаила Ульянова - самого известного киношного маршала Георгия Жукова в СССР, но тот был занят на съемках и отказался.

Но как московскому режиссеру удалось создать замечательные, немного гоголевские картинки, цепко подхватившие изюминку украинского быта? Собирал материал - бывал у друзей в украинском Цюрупинске, делал зарисовки, слушал народные песни и речь, бывал в музеях.

По рассказам автора "Пса...", провинциальный Цюрупинск на самом деле выглядел как большое село, где можно было встретить и белые хаты, крытые камышом, и парней и девок, поющих по вечерам на улице народные песни, “прямо как в старину”. “В общем, кое-что ухватил оттуда - настроение, аромат. Все это пришлось по душе и перекочевало в фильм”, - говорит Назаров.

Сконструировать в мультфильме украинское село режиссеру помогли и зарисовки, сделанные в Киевском этнографическом музее под открытым небом - знаменитом Пирогове. Походил Назаров и по львовским этнографическим музеям, где сделал наброски одежды, утвари, посуды и всяких мелочей.

Поездки по Украине привели к тому, что материала у Назарова набиралось на анимационную ленту из двух частей общим хронометражом 15 минут.

Но в итоге весь мультфильм длится лишь десять минут. По словам режиссера, разгуляться волку и псу не дал тогдашний руководитель киностудии Союзмультфильм, с которым у мультипликатора были напряженные отношения.

“Я хотел, чтобы была внятно рассказана история, но в итоге некоторые вещи получились скороговоркой", - вспоминает режиссер. - "Например, сцену, где волк с псом сидят на горе и воют на луну, хотелось бы сделать длиннее. В общем, чисто психологически многие вещи можно было удлинить”. Однако глава киностудии настоял на том, чтобы мультфильм вышел коротким.

Зато благодаря этому история Назарова приобрела ту самую лаконичность, которую, по мнению Черкасского, зрители так ценят в нем. Предыстория героев, которую Назаров собирался подробно экранизировать, из-за временных ограничений вылилась в короткий, но гениальный диалог-воспоминание волка и собаки:

- А помнишь, как ты меня гонял?

- Так я это…

- Ну да, работа такая…

Вообще это чуть ли не единственная работа Назарова, которую приняли в прокат без всяких проблем. Уже в 1983 году он занял первое место на Международном кинофестивале в Оденсе (Дания), тогда же получил специальный приз жюри на Фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция), с успехом шел на кинофорумах в Югославии, Польше и Австралии.

В 2012 году на Открытом фестивале анимационного кино в Суздале мультфильм стал первым в рейтинге 100 лучших российских мультфильмов за 100 лет, опередив знаменитые "Ну, погоди!" и "Ежика в тумане".

Любимые фразы из мультика:

Волк: Бог в помощь… Ты шо, по деревьям лазишь?

Пёс: Да вот… птичку хотел…

Волк: Ага…

Пёс: Да я это — гулял… гулял…

Волк: Ага!.. Выгнали?

Волк: А помнишь, как ты меня гонял?

Пёс: Так я, это…

Волк: Ну да. Работа такая, да? А я всю жизнь тут мотаюсь и никто мне сам косточку не даст.

Пёс: Так я, это…

Волк: Теперь как я, а?

Пёс: Дитё не помял?

Волк: Да шо ему сделается?

Пес: Ну, пока!

Пёс: Я, это…

Волк: Шо?! Опять?!

Пес : Не… Ты… это… Есть хочешь?

Волк: Ща спою!..

Волк: А теперь — точно спою!

Волк: Сы-па-си-ба!

Волк: Ты заходи, если что!..

Источник: AdMe.ru





ОТПРАВИТЬ: