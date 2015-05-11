Подписаться на обновления
16 сентябряПятница

usd цб 65.2170

eur цб 73.2126

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияОбщественное достояние
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд 
AdMe.ru   воскресенье, 11 сентября 2016 года, 19.00

Памяти Эдуарда Назарова
Скончался создатель мультфильма «Жил-был пёс»


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Не по-детски


Трансцендентность советской анимации




Сегодня на 75 году жизни скончался народный артист России Эдуард Назаров. Он был режиссером таких мультфильмов, как «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову», организовал школу-студию мультипликаторов-режиссеров «Шар». И создал один из самых знаменитых шедевров советской анимации, рисующий жизнь и быт Украины, — мультфильм «Жил-был пёс». Предлагаем вспомнить, как он создавался.

Случай свел главного героя с оголодавшим волком, беда сближает - и у Пса с Волком появился хитрый план, чтобы и волка накормить, и вернуть доверие хозяев к псу. В итоге получилась настоящая приключенческая история о добре, взаимовыручке и дружбе зверей, которые в иных обстоятельствах скорее всего были бы врагами.

Наверное, это один из самых добрых и колоритных мультиков, который уже давно разошелся на цитаты. Если вы еще не смотрели, то вам стоит посмотреть его.

***

Однажды отец будущего режиссера мультика принес сыну книжечку, в которой была сказка про собаку Сирко и его друга-волка. Уже после, спустя тридцать лет, Назаров вспоминает:

"Поначалу сценарий для моего нового фильма написал профессионал Сережа Иванов. Мне не понравилось. Не хотелось снимать про пионеров и космос. И я взялся за «телеграфную» сказку — всего пятнадцать строк. О том, как встретились в лесу старый волк и старый пес: «Ты мне поможешь, а я помогу тебе». В голове тогда крутилась единственная фраза — «Щас спою!»".

Интересно, что Волк, которого любят все зрители, сначала выглядел по-другому. И при озвучке оказалось, что ему совсем не подходит голос озвучивавшего его Джигарханяна. Тогда персонажа перерисовали специально под него:

"Когда он впервые вошел в тон-ателье, меня прошиб холодный пот. На рояле были разложены эскизы персонажей. Я увидел сутулого Армена Борисовича - ну вылитый Горбатый из сериала «Место встречи изменить нельзя»! А он приблизился к роялю и посмотрел на точно такого же нарисованного мною волка. И я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и меня убьет. Но он глянул и прохрипел: «А что, ничего. Хороший волк!»", - вспоминает Эдуард Назаров.

Для Джигарханяна это был дебют в мультипликации. Вначале режиссер планировал на роль волка актера Михаила Ульянова - самого известного киношного маршала Георгия Жукова в СССР, но тот был занят на съемках и отказался.

Но как московскому режиссеру удалось создать замечательные, немного гоголевские картинки, цепко подхватившие изюминку украинского быта? Собирал материал - бывал у друзей в украинском Цюрупинске, делал зарисовки, слушал народные песни и речь, бывал в музеях.

По рассказам автора "Пса...", провинциальный Цюрупинск на самом деле выглядел как большое село, где можно было встретить и белые хаты, крытые камышом, и парней и девок, поющих по вечерам на улице народные песни, “прямо как в старину”. “В общем, кое-что ухватил оттуда - настроение, аромат. Все это пришлось по душе и перекочевало в фильм”, - говорит Назаров.

Сконструировать в мультфильме украинское село режиссеру помогли и зарисовки, сделанные в Киевском этнографическом музее под открытым небом - знаменитом Пирогове. Походил Назаров и по львовским этнографическим музеям, где сделал наброски одежды, утвари, посуды и всяких мелочей.

Поездки по Украине привели к тому, что материала у Назарова набиралось на анимационную ленту из двух частей общим хронометражом 15 минут.

Но в итоге весь мультфильм длится лишь десять минут. По словам режиссера, разгуляться волку и псу не дал тогдашний руководитель киностудии Союзмультфильм, с которым у мультипликатора были напряженные отношения.

“Я хотел, чтобы была внятно рассказана история, но в итоге некоторые вещи получились скороговоркой", - вспоминает режиссер. - "Например, сцену, где волк с псом сидят на горе и воют на луну, хотелось бы сделать длиннее. В общем, чисто психологически многие вещи можно было удлинить”. Однако глава киностудии настоял на том, чтобы мультфильм вышел коротким.

Зато благодаря этому история Назарова приобрела ту самую лаконичность, которую, по мнению Черкасского, зрители так ценят в нем. Предыстория героев, которую Назаров собирался подробно экранизировать, из-за временных ограничений вылилась в короткий, но гениальный диалог-воспоминание волка и собаки:

- А помнишь, как ты меня гонял?

- Так я это…

- Ну да, работа такая…

Вообще это чуть ли не единственная работа Назарова, которую приняли в прокат без всяких проблем. Уже в 1983 году он занял первое место на Международном кинофестивале в Оденсе (Дания), тогда же получил специальный приз жюри на Фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция), с успехом шел на кинофорумах в Югославии, Польше и Австралии.

В 2012 году на Открытом фестивале анимационного кино в Суздале мультфильм стал первым в рейтинге 100 лучших российских мультфильмов за 100 лет, опередив знаменитые "Ну, погоди!" и "Ежика в тумане".

Любимые фразы из мультика:

Волк: Бог в помощь… Ты шо, по деревьям лазишь?

Пёс: Да вот… птичку хотел…

Волк: Ага…

Пёс: Да я это — гулял… гулял…

Волк: Ага!.. Выгнали?

Волк: А помнишь, как ты меня гонял?

Пёс: Так я, это…

Волк: Ну да. Работа такая, да? А я всю жизнь тут мотаюсь и никто мне сам косточку не даст.

Пёс: Так я, это…

Волк: Теперь как я, а?

Пёс: Дитё не помял?

Волк: Да шо ему сделается?

Пес: Ну, пока!

Пёс: Я, это…

Волк: Шо?! Опять?!

Пес : Не… Ты… это… Есть хочешь?

Волк: Ща спою!..

Волк: А теперь — точно спою!

Волк: Сы-па-си-ба!

Волк: Ты заходи, если что!..

Источник: AdMe.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 





Великий Набоков

О творческом гении писателя и скандальном романе «Бледное пламя»

Я никогда не встречался с Владимиром Набоковым лично, хотя и обменивался с ним письмами и разговаривал по телефону. Мой психиатр настаивал, чтобы я посетил его в Швейцарии, но я слишком опасался испортить хоть сколько-нибудь положительное впечатление, которое могло сложиться на расстоянии. Как редактор американского Saturday Review, я написал заглавную статью, посвященную публикации романа Набокова «Прозрачные вещи» (1972) и отправил Энтони Армстронга-Джонса сделать серию фотографий (одной из них была та, на которой писатель одет в пончо, как Борхес).

16.09.2016 17:00, Эдмунд Уайт (Edmund White)

Памяти Эдуарда Назарова
Байки от Довлатова

Байки от Довлатова

10 историй о русской культуре

У Сергея Довлатова и фотографа Марианны Волковой есть книга «Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах». В ней замечательные фотографии известных деятелей современной отечественной культуры (метрополии и русского зарубежья), сделанные Волковой, даны в сопровождении специально написанных к ним текстов Довлатова. Книга эта появилась так.

14.09.2016 09:00, izbrannoe.com

Рождённый дважды
Довлатов до востребования

Альбер Камю. Размышления о гильотине

Писатель и философ Альбер Камю сыграл значительную роль в отмене смертной казни во Франции и других странах Европы. 1957 году в журнале Nouvelle Revue Française он опубликовал свое знаменитое «Размышления о гильотине». В этом эссе автор рассматривает смертную казнь как абсолютное возмездие в мире, где абсолютная вина невозможна.

11.09.2016 15:00, smartpowerjournal.ru

Писатель-политик против абсурда
Виктор Гюго о смертной казни

«У меня есть мечта!»

Одна из самых знаменитых политических речей в мире

28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес свою самую пламенную речь, которая потрясла США, — «У меня есть мечта». «Америка, безусловно, не выполнила своего обязательства перед цветным населением», — кричал со ступеней мемориала Линкольна защитник прав чернокожего населения. Речь полна возмущения, содержит аллюзии к Библии и Декларации независимости США. Ее считают одной из лучших в истории человечества. Что же сказал Мартин Лютер Кинг?

10.09.2016 15:00, diletant.media

Слова, слова, слова
Хельге Хессе. Черчилль: исправление недостатков

Шведская сказочница

Что сделала с детской литературой Астрид Линдгрен?

Имя Астрид Линдгрен, конечно, знакомо всем. На ее родине, в Швеции, писательницу считают национальным героем. Вдумайтесь: Швеция — та страна, где есть детский писатель, признанный национальным героем. Когда Астрид Линдгрен умерла в 2002 году, вся Швеция безутешно горевала. Как вы понимаете, национальными героями так просто не становятся. Какую же роль она сыграла в детской литературе и культуре вообще?

08.09.2016 17:00, Екатерина Асонова

Как влюбить в себя талант
Анна Ахматова: научиться жить заново

Анна Ахматова: научиться жить заново

Тяжелая судьба великой поэтессы

Анна Ахматова любила спуститься поздно ночью в подвал петербургского кафе «Бродячий пес». На плечах у нее была шаль, а на шее висели перламутровые бусы. Красивая женщина с повадками одинокой кошки и огромным талантом. Революция еще не свершилась, и все было возможно. Акмеисты считали ее своим идолом, а она возбуждала своими стихами болезненные чувственные желания. Мечты тогда еще сбывались, а в страшное не хотелось верить.

05.09.2016 19:00, Антонио Лукас (Antonio Lucas)

Даниил Гранин. «Потерянное милосердие»
Жан Бодрийяр. «Почему все еще не исчезло?»

Как влюбить в себя талант

Истории муз великих русских писателей

Есть ли в истории русской литературы хотя бы один гений, не испытавший на собственной шкуре трудности жизни? Можно подумать, что писательство всегда идет за руку со страданием. Какова же тогда роль музы на пути ко всеобщему признанию? Свет в темноте она или же роковой выстрел?

03.09.2016 09:00, Полина Колоскова, diletant.media

Безграничная красота
Dome под звёздным небом

Языками человеческими и ангельскими

Сидсель Эндресен и Стиан Вестерхус в Москве

Осенью в Москве выступит уникальный норвежский дуэт — певицы и вокалистки Сидсель Эндресен (Sidsel Endresen) и гитариста Стиана Вестерхуса (Stian Westerhus). Вечер свободной импровизации состоится 22 сентября в культурном центре «Дом» при поддержке Посольства Королевства Норвегии в России.

02.09.2016 16:00, Кристина Сарханянц

«Дело поэта — ловить себя на внезапно ясном видении вещей»
Музыкальные открытки

«Или воля голытьбе, или – в поле на столбе!»

1 сентября 1899 года родился А. П. Платонов

«В приступах бесчеловечной издевательской травли чиновники об него разве что ноги не вытирали. За дерзновенно-иллюзорную страстную фантастику и содомитский историзм 20-х. За неославянизм, пугачёвщину и щедринский – до антисоциализма – «систематический бред» и антибюрократизм 30-х в форме сказок, бахтинских реляций‑хронотопов типа «коммунизма за поворотом». За карамазовщину, ироничный психологизм и нравственность-безнравственность «дураков и умных», сатирическое прикрытие антитоталитаризма… За безнадёжность и мракобесие в реализме – чудовищный гротеск, ирреальность. За эзоповский перевод на свой неповторимый самородный язык антисталинских текстов Ленина поры неизлечимой болезни».

01.09.2016 16:00, Игорь Фунт

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»
Как читать «Котлован»?

«Мой сын вряд ли захочет стать рок-звездой — скорее он решит инвестировать в Apple»

О перенасыщении музыкой, роли критика в современной музыкальной индустрии, Канье Уэсте и музыке, написанной искусственным интеллектом

«Интернет-предприниматели заменили рок-звезд. Почему? Они действительно изменили жизни людей, и при этом получили много денег. Главное ведь что — делать что-то крутое и зарабатывать много денег. Раньше так думали о рок-звёздах, а теперь — об инноваторах».

31.08.2016 19:00, Николай Овчинников, apparat.cc

Музыкальные открытки
Шостакович: история трусости





 

Самое читаемое


 

Новости
В Мариинском театре прозвучит «Музыка Земли» пианиста Бориса Березовского
15 сентября завершается прием заявок на участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка Земли». Сыграть и спеть музыку своего родного края на фестивале могут все профессиональные и любительские фольклорные коллективы России
19 августа стартует фестиваль короткометражек "Короче"
В Калининграде 19 августа стартует фестиваль короткометражного кино "Короче"
Третьяковская галерея открывает выставку Айвазовского
Выставка "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" открывается для широкого зрителя в Третьяковской галерее 29 июля
Новая книга о Гарри Поттере побила рекорды по предзаказам в США
Новая книга "Гарри Поттер и Проклятое дитя" побило рекорды предыдущей части "Дары Смерти" по количеству предзаказов
Игорь Бриль выступит на Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 26 по 28 августа в Коктебель, Крым. Игорь Бриль выступит вместе со своими сыновьями, саксофонистами Александром и Дмитрием Брилем

 

 

Мнения
Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 3.0 License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 