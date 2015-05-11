Пальчики оближешь

Впереди новогодние праздники. Обязательно придут гости, которых захочется порадовать чем-то вкусненьким. Но провести на кухне несколько часов, нанизывая сотни канапе на шпажки, — такого желания, уверены, у вас нет.
Поэтому AdMe.ru собрал рецепты вкусных и аппетитных закусок, приготовление которых не займет много времени. Вкусовые рецепторы, держитесь!
Помидорки черри с огуречно-сырной начинкой
margouillat photo / shutterstock.com
Ингредиенты:
24 помидорки черри
100 г сливочного сыра
2 ст. л. майонеза
1/2 среднего огурца
1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука
2 ч. л. мелко нарезанного свежего укропа
Приготовление:
Огурец чистим от кожицы и нарезаем очень мелкими кубиками.
У помидорок отрезаем верхушку и аккуратно удаляем мякоть. Ставим на бумажное полотенце «донышком» вверх, чтобы стек лишний сок.
В миске смешиваем майонез и сливочный сыр до однородной массы, вмешиваем огурец, укроп и зеленый лук.
Фаршируем помидоры начинкой и ставим блюдо в холодильник на несколько минут: эту закуску вкуснее есть охлажденной.
Рулетики из запеченного перца с сыром и орегано
Clever / kitchenmag
Ингредиенты:
3 красных болгарских перца
200 г сливочного сыра
1 щепотка молотого орегано
1 ст. л. оливкового масла
соль, черный перец
Приготовление:
Разрезаем перцы на две части, удаляем сердцевину и прожилки.
Смазываем перцы маслом и запекаем в предварительно разогретой до 220 °С духовке под грилем в течение 10–15 минут. Кожица перцев должна хорошо запечься.
Тем временем смешиваем сливочный сыр, орегано, оливковое масло, соль и перец.
Выкладываем печеный перец в одну глубокую миску и накрываем крышкой, даем отдохнуть 10 минут, а затем снимаем запеченную кожицу.
Нарезаем перцы небольшими полосками, на каждую кладем по 1/2 ч. л. смеси. Закручиваем в рулетик и скрепляем зубочисткой.
Закуска с огурцом и копченой индейкой
Ирина / kitchenmag
Ингредиенты:
3 средних огурца
1/4 чашки соуса песто (можно купить готовый или приготовить самим)
6 ломтиков плавленого сыра
170 г копченой индейки (можете заменить курицей)
1 сладкий перец
1/2 чашки листиков шпината
соль, перец
Приготовление:
Нарезаем огурцы на слайсы (тонкие плоские ломтики) толщиной 2 мм. Промакиваем слайсы бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний сок.
Ломтики сыра нарезаем полосками шириной около 2 см.
Индейку нарезаем мелкими кубиками, перец — соломкой, шпинат мелко рубим.
Огуречный слайс равномерно смазываем соусом песто (хватит 1 ч. л. на штуку), выкладываем сверху индейку, сладкий перец и шпинат. Приправляем солью и перцем по вкусу.
Скручиваем ролл и закрепляем зубочисткой в середине. Подаем сразу.
Рулетики из семги с творожной начинкой
AS Food studio / shutterstock.com
Ингредиенты:
120 г слабосоленой семги (можно заменить лососем)
50 г нежирного творога
100 г огурцов (по желанию)
1 зубчик чеснока
10 г французской горчицы
соль, перец
Приготовление:
Выкладываем творог в миску, разминаем ложкой и смешиваем его с горчицей.
Огурец мелко нарезаем, чеснок раздавливаем плоской стороной ножа и добавляем в творожную массу. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.
Выкладываем немного начинки на край ломтика семги, сворачиваем в рулетик и закалываем зубочисткой. Можно есть сразу, а можно ненадолго поставить в холодильник.
Брускетта с сардинами и сливочным сыром
zi3000 / shutterstock.com
Ингредиенты:
1 свежий багет
1 банка консервированных сардин (лучше всего взять филе без костей)
300 г моцареллы
3 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. прованских трав (или свежей зелени по вкусу)
Приготовление:
Багет нарезаем тонкими ломтиками, сбрызгиваем оливковым маслом и слегка обжариваем на сковороде — по полминуты с каждой стороны.
Разогреваем духовку (лучше всего на режиме «гриль») до 180 °С.
С сардин сливаем жидкость и немного разминаем рыбу вилкой. Моцареллу нарезаем тонкими ломтиками.
На каждый ломтик обжаренного багета кладем по кусочку моцареллы и по 1–2 ст. л. сардин.
Выкладываем бутерброды на противень и ставим в духовку под гриль на 2–3 минуты, чтобы расплавился сыр.
Посыпаем прованскими травами или зеленью и подаем.
Сырно-сливочные шарики с тунцом и укропом
Ингредиенты:
180 г консервированного тунца (лучше взять филе без костей)
50 г томатной пасты
50 мл жирных сливок (33% или больше)
80 г сыра грюйер (можно заменить другим твердым сыром по вкусу)
4 яйца
50 г зеленого лука
1 пучок укропа
соль, перец
Приготовление:
Разогреваем духовку до 160 °С.
Укроп, зеленый лук и яйца мелко нарезаем. Сыр трем на мелкой терке.
Смешиваем томатную пасту, яйца и сливки, добавляем сыр, зеленый лук и большую часть укропа.
Заливаем смесь в формочки для маффинов (чем меньше формочки, тем быстрее приготовится), посыпаем оставшимся укропом.
Выпекаем в течение 15–20 минут.
Подавать можно теплым или холодным, вкуснее всего с сырным соусом.
Шашлычки из креветок на гриле
Ингредиенты:
450 г креветок
2 ст. л. оливкового масла
3 ст. л. сливочного масла
3 зубчика чеснока
зеленый лук для сервировки
соль
бамбуковые шпажки
Приготовление:
Разогреваем гриль до максимума. Если его нет, можно обжарить креветки на сковороде — получится немного иначе, но не менее вкусно.
Нанизываем креветки на шпажки, смазываем оливковым маслом с помощью кисточки.
Обжариваем креветки на гриле в течение 2 минут с каждой стороны.
Чеснок раздавливаем ножом, затем мелко рубим. Зеленый лук мелко нарезаем.
На плите в сотейнике растапливаем сливочное масло с чесноком.
Перед подачей поливаем креветки сливочным маслом с чесноком и украшаем зеленым луком.
Рулетики из омлета с грибами и шпинатом
Ингредиенты:
2 яйца
100 г шампиньонов (консервированных или маринованных)
горсть шпината
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. бальзамического уксуса
соль, перец
Приготовление:
Яйца взбиваем в миске.
Грибы нарезаем небольшими кубиками, шпинат мелко рубим и добавляем к грибам. Поливаем бальзамическим уксусом, солим, перчим и как следует перемешиваем.
На сильном огне нагреваем сковороду с оливковым маслом. Выливаем на сковороду примерно 2 ст. л. взбитых яиц и равномерно распределяем, как блинное тесто. Обжариваем до готовности, но только с одной стороны. Жарим омлетные блинчики, пока не закончатся яйца.
Выкладываем на блинчики начинку из грибов и шпината. Сворачиваем в рулетики, скрепляем зубочистками, если нужно, и подаем.
Авокадо в панировке
Ингредиенты:
2 спелых авокадо
100 г панировочных сухарей
2 яйца
петрушка
4 ст. л. белого йогурта
7 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. лимонного сока
острый перец, соль, сахар
Приготовление:
Из авокадо вынимаем косточки, счищаем кожуру. Нарезаем мякоть одного целого и еще половинки авокадо толстыми брусками 1×3 см.
В плоской тарелке соединяем панировочные сухари, острый перец, соль и немного сахара.
В глубокую миску разбиваем яйца и хорошо перемешиваем.
3 минуты нагреваем в сотейнике масло.
Каждый кусочек авокадо обваливаем в смеси с сухарями, потом в яйце и снова в сухарях. Сразу кладем в масло и обжариваем по минуте с каждой стороны — масло должно закрывать кусочки как минимум до половины. Выкладываем кусочки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Готовим соус: рубим петрушку, мелко нарезаем половинку авокадо, добавляем лимонный сок и йогурт, взбиваем все в блендере до однородности.
Соус подаем в отдельной миске. Вкуснее всего есть еще теплыми.
Рулетики с ветчиной на поджаренном хлебе
Alexa Stefani / kitchenmag
Ингредиенты:
4 ломтика ветчины
100 г сливочного сыра
80 г соуса песто
6 ломтиков белого хлеба
1 зубчик чеснока
несколько кусочков маринованного или свежего болгарского перца
1 ст. л. кедровых орехов
несколько веточек базилика
1 ч. л. оливкового масла
соль, перец
Приготовление:
Смешиваем сливочный сыр с соусом песто. Равномерно выкладываем эту начинку на ломтики ветчины, посыпаем нарубленным базиликом и кедровыми орешками.
Теперь выкладываем на ломтики ветчины кусочки маринованного перца, скатываем ветчину в тугие рулетики и убираем в морозильную камеру на несколько минут.
Поджариваем ломтики хлеба в тостере или на сковороде, натираем зубчиком чеснока и капаем на каждый немного оливкового масла.
Достаем рулетики из морозилки, нарезаем кусочками высотой 2–3 см, выкладываем на тосты и украшаем базиликом.
Источник: © AdMe.ru
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