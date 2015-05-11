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Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 29 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/palchiki_oblizhesh_40352"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_40352_canapes-1697330_960_72.jpg" width=206 alt="Пальчики оближешь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b> <a href=http://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/10-zakusok-kotorye-delayutsya-za-15-minut-1253465/> © AdMe.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Пальчики оближешь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">10 закусок, которые делаются за 15 минут</font></em></span></p><p>Впереди новогодние праздники. Обязательно придут гости, которых захочется порадовать чем-то вкусненьким. Но провести на кухне несколько часов, нанизывая сотни канапе на шпажки, — такого желания, уверены, у вас нет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/palchiki_oblizhesh_40352">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Впереди новогодние праздники. Обязательно придут гости, которых захочется порадовать чем-то вкусненьким. Но провести на кухне несколько часов, нанизывая сотни канапе на шпажки, — такого желания, уверены, у вас нет.

Поэтому AdMe.ru собрал рецепты вкусных и аппетитных закусок, приготовление которых не займет много времени. Вкусовые рецепторы, держитесь!

Помидорки черри с огуречно-сырной начинкой

margouillat photo / shutterstock.com





Ингредиенты:

24 помидорки черри

100 г сливочного сыра

2 ст. л. майонеза

1/2 среднего огурца

1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука

2 ч. л. мелко нарезанного свежего укропа

Приготовление:

Огурец чистим от кожицы и нарезаем очень мелкими кубиками.

У помидорок отрезаем верхушку и аккуратно удаляем мякоть. Ставим на бумажное полотенце «донышком» вверх, чтобы стек лишний сок.

В миске смешиваем майонез и сливочный сыр до однородной массы, вмешиваем огурец, укроп и зеленый лук.

Фаршируем помидоры начинкой и ставим блюдо в холодильник на несколько минут: эту закуску вкуснее есть охлажденной.

Рулетики из запеченного перца с сыром и орегано

Clever / kitchenmag





Ингредиенты:

3 красных болгарских перца

200 г сливочного сыра

1 щепотка молотого орегано

1 ст. л. оливкового масла

соль, черный перец

Приготовление:

Разрезаем перцы на две части, удаляем сердцевину и прожилки.

Смазываем перцы маслом и запекаем в предварительно разогретой до 220 °С духовке под грилем в течение 10–15 минут. Кожица перцев должна хорошо запечься.

Тем временем смешиваем сливочный сыр, орегано, оливковое масло, соль и перец.

Выкладываем печеный перец в одну глубокую миску и накрываем крышкой, даем отдохнуть 10 минут, а затем снимаем запеченную кожицу.

Нарезаем перцы небольшими полосками, на каждую кладем по 1/2 ч. л. смеси. Закручиваем в рулетик и скрепляем зубочисткой.

Закуска с огурцом и копченой индейкой

Ирина / kitchenmag





Ингредиенты:

3 средних огурца

1/4 чашки соуса песто (можно купить готовый или приготовить самим)

6 ломтиков плавленого сыра

170 г копченой индейки (можете заменить курицей)

1 сладкий перец

1/2 чашки листиков шпината

соль, перец

Приготовление:

Нарезаем огурцы на слайсы (тонкие плоские ломтики) толщиной 2 мм. Промакиваем слайсы бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний сок.

Ломтики сыра нарезаем полосками шириной около 2 см.

Индейку нарезаем мелкими кубиками, перец — соломкой, шпинат мелко рубим.

Огуречный слайс равномерно смазываем соусом песто (хватит 1 ч. л. на штуку), выкладываем сверху индейку, сладкий перец и шпинат. Приправляем солью и перцем по вкусу.

Скручиваем ролл и закрепляем зубочисткой в середине. Подаем сразу.

Рулетики из семги с творожной начинкой

AS Food studio / shutterstock.com





Ингредиенты:

120 г слабосоленой семги (можно заменить лососем)

50 г нежирного творога

100 г огурцов (по желанию)

1 зубчик чеснока

10 г французской горчицы

соль, перец

Приготовление:

Выкладываем творог в миску, разминаем ложкой и смешиваем его с горчицей.

Огурец мелко нарезаем, чеснок раздавливаем плоской стороной ножа и добавляем в творожную массу. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Выкладываем немного начинки на край ломтика семги, сворачиваем в рулетик и закалываем зубочисткой. Можно есть сразу, а можно ненадолго поставить в холодильник.

Брускетта с сардинами и сливочным сыром

zi3000 / shutterstock.com





Ингредиенты:

1 свежий багет

1 банка консервированных сардин (лучше всего взять филе без костей)

300 г моцареллы

3 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. прованских трав (или свежей зелени по вкусу)

Приготовление:

Багет нарезаем тонкими ломтиками, сбрызгиваем оливковым маслом и слегка обжариваем на сковороде — по полминуты с каждой стороны.

Разогреваем духовку (лучше всего на режиме «гриль») до 180 °С.

С сардин сливаем жидкость и немного разминаем рыбу вилкой. Моцареллу нарезаем тонкими ломтиками.

На каждый ломтик обжаренного багета кладем по кусочку моцареллы и по 1–2 ст. л. сардин.

Выкладываем бутерброды на противень и ставим в духовку под гриль на 2–3 минуты, чтобы расплавился сыр.

Посыпаем прованскими травами или зеленью и подаем.

Сырно-сливочные шарики с тунцом и укропом

Anna Hoychuk / shutterstock.com





Ингредиенты:

180 г консервированного тунца (лучше взять филе без костей)

50 г томатной пасты

50 мл жирных сливок (33% или больше)

80 г сыра грюйер (можно заменить другим твердым сыром по вкусу)

4 яйца

50 г зеленого лука

1 пучок укропа

соль, перец

Приготовление:

Разогреваем духовку до 160 °С.

Укроп, зеленый лук и яйца мелко нарезаем. Сыр трем на мелкой терке.

Смешиваем томатную пасту, яйца и сливки, добавляем сыр, зеленый лук и большую часть укропа.

Заливаем смесь в формочки для маффинов (чем меньше формочки, тем быстрее приготовится), посыпаем оставшимся укропом.

Выпекаем в течение 15–20 минут.

Подавать можно теплым или холодным, вкуснее всего с сырным соусом.

Шашлычки из креветок на гриле

Ирина / kitchenmag





Ингредиенты:

450 г креветок

2 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. сливочного масла

3 зубчика чеснока

зеленый лук для сервировки

соль

бамбуковые шпажки

Приготовление:

Разогреваем гриль до максимума. Если его нет, можно обжарить креветки на сковороде — получится немного иначе, но не менее вкусно.

Нанизываем креветки на шпажки, смазываем оливковым маслом с помощью кисточки.

Обжариваем креветки на гриле в течение 2 минут с каждой стороны.

Чеснок раздавливаем ножом, затем мелко рубим. Зеленый лук мелко нарезаем.

На плите в сотейнике растапливаем сливочное масло с чесноком.

Перед подачей поливаем креветки сливочным маслом с чесноком и украшаем зеленым луком.

Рулетики из омлета с грибами и шпинатом

Alexa Stefani / kitchenmag





Ингредиенты:

2 яйца

100 г шампиньонов (консервированных или маринованных)

горсть шпината

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

соль, перец

Приготовление:

Яйца взбиваем в миске.

Грибы нарезаем небольшими кубиками, шпинат мелко рубим и добавляем к грибам. Поливаем бальзамическим уксусом, солим, перчим и как следует перемешиваем.

На сильном огне нагреваем сковороду с оливковым маслом. Выливаем на сковороду примерно 2 ст. л. взбитых яиц и равномерно распределяем, как блинное тесто. Обжариваем до готовности, но только с одной стороны. Жарим омлетные блинчики, пока не закончатся яйца.

Выкладываем на блинчики начинку из грибов и шпината. Сворачиваем в рулетики, скрепляем зубочистками, если нужно, и подаем.

Авокадо в панировке

andychef

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

100 г панировочных сухарей

2 яйца

петрушка

4 ст. л. белого йогурта

7 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. лимонного сока

острый перец, соль, сахар

Приготовление:

Из авокадо вынимаем косточки, счищаем кожуру. Нарезаем мякоть одного целого и еще половинки авокадо толстыми брусками 1×3 см.

В плоской тарелке соединяем панировочные сухари, острый перец, соль и немного сахара.

В глубокую миску разбиваем яйца и хорошо перемешиваем.

3 минуты нагреваем в сотейнике масло.

Каждый кусочек авокадо обваливаем в смеси с сухарями, потом в яйце и снова в сухарях. Сразу кладем в масло и обжариваем по минуте с каждой стороны — масло должно закрывать кусочки как минимум до половины. Выкладываем кусочки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Готовим соус: рубим петрушку, мелко нарезаем половинку авокадо, добавляем лимонный сок и йогурт, взбиваем все в блендере до однородности.

Соус подаем в отдельной миске. Вкуснее всего есть еще теплыми.

Рулетики с ветчиной на поджаренном хлебе

Alexa Stefani / kitchenmag





Ингредиенты:

4 ломтика ветчины

100 г сливочного сыра

80 г соуса песто

6 ломтиков белого хлеба

1 зубчик чеснока

несколько кусочков маринованного или свежего болгарского перца

1 ст. л. кедровых орехов

несколько веточек базилика

1 ч. л. оливкового масла

соль, перец

Приготовление:

Смешиваем сливочный сыр с соусом песто. Равномерно выкладываем эту начинку на ломтики ветчины, посыпаем нарубленным базиликом и кедровыми орешками.

Теперь выкладываем на ломтики ветчины кусочки маринованного перца, скатываем ветчину в тугие рулетики и убираем в морозильную камеру на несколько минут.

Поджариваем ломтики хлеба в тостере или на сковороде, натираем зубчиком чеснока и капаем на каждый немного оливкового масла.

Достаем рулетики из морозилки, нарезаем кусочками высотой 2–3 см, выкладываем на тосты и украшаем базиликом.

Источник: © AdMe.ru





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