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Данара Курманова   четверг, 2 марта 2017 года, 16.00

Отцы и дети
Хотите воспитать талантливого ребенка? Разрешите ему бегать, прыгать, ошибаться и списывать


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Свободных отношений не существует!


Марика Мачитидзе. Сила голоса




Человечество не зря придумало поговорку “Сапожник без сапог”. История знает немало примеров, когда мастера своего дела могли помочь кому угодно, кроме себя. Дейл Карнеги, учивший людей искусству общения и азам счастливого брака, не мог найти друзей и развелся. Бенджамин Спок, вылечивший тысячи американских детей, отчаянно не ладил с двумя собственными. Но легендарного педагога и психолога Шалву Амонашвили этот закон подлости не коснулся. Почему?

Первые эксперименты в рамках своей знаменитой теории гуманной педагогики Шалва Амонашвили начал еще в 60-х годах прошлого века, но, несмотря на это, она до сих пор остается актуальной. Шалва Александрович выступает с семинарами по всему миру, его центр педагогики давно стал международным, а книги перевели даже на китайский язык.

Только приехав на интервью с Шалвой Александровичем в его усадьбу в Кахетии, я, кажется, понимаю, в чем секрет, и почему в гуманную педагогику так легко верить. Потому что он ей живет. И это чувствуется во всем, даже в его усадьбе, которая идеально вписалась бы для съемок грузинского кино. Здесь всюду веет семейственностью — большой деревянный дом с ажурным балконом, рассчитанный на большую семью, и стайка гостевых домиков рядом. Еще здесь есть настоящая башня — детская мечта Шалвы Александровича, которую он решил воплотить в реальность, потому что нет ничего лучше, чем ожившие детские мечты. В этой башне он вместе с правнучкой смотрит в телескоп на звезды по ночам, а с утра любуется пейзажем со смотровой площадки. Отсюда видно, как заснеженные шапки гор упираются в лазурное небо, как люди вдали обходят кукурузные поля и виноградники. Реальной эту идиллическую картину делает шум, звон гитары и хохот — в этой усадьбе Шалва Амонашвили и его сын, психолог и писатель Паата Амонашвили, устраивают лагерь для детей и их родителей. Преемственность поколений, дружба и никакого соперничества — все то, о чем говорится в гуманной педагогике.

— Шалва Александрович, а какую главную мысль вы доносите до родителей в этом лагере?

— Что каждый ребенок талантлив.

— Знаете, я недавно была на конференции по вопросам одаренности детей. Докладчики говорили, что точных критериев определения степени одаренности не существует, и в этом состоит проблема создания комитетов по работе с такими детьми и спецшкол. Оценки? Они ничего не гарантируют. Сколько раз было: человек учился на пятерки — ничего! А тут перебивался на тройки — и изобрел лекарство…

-Или вообще школу не закончил!

— Тогда насколько конструктивны такие комитеты и спецшколы?

— Если говорить на счет Америки, это давняя практика. Я, например, был в одной американской школе, где собрали одаренных детей со всех штатов, и именно из нее выпустились многие будущие нобелевские лауреаты, политики. Так что смысл в этом есть. Можно воспитывать детей так: собрать наиболее умных и дальше их развивать. А что? С ними легче. Но тогда вопрос в том, что делать с другими. Нам правда неизвестны законы одаренности — бывает, талант, прорвался чуть не из-под асфальта, все наблюдают, удивляются: как это? Откуда? Семья не способствовала, окружение ужасное, оттуда ребенка выгнали, здесь не взяли, и вдруг он стал талантливейшим! Таких примеров в мире много. И необязательно, чтобы талант проявился в детстве. Иногда человек взрослеет и как заявит о себе!

— Ну да, как Ван Гог, который решил начать рисовать в 27 лет.

— Да, а иногда талант с раннего возраста виден, как мы у Максима Галкина видим в его шоу.

— «Лучше всех?»

— Да, я специально посмотрел все выпуски. Убедился в том, что одаренных детей становится все больше. Раньше их было несколько на город, сейчас — 1-2 на школу. Общество меняется. Дети начала 30-х и нынешние — это разные дети, и это понятно. Нас по-разному учили даже писать — в мое время вообще чернилами, а сейчас маленький ребенок — и уже с компьютером.

— В комментариях в соцсетях многие пишут, что их пугает поведение детей в этой передаче. Кстати, название программы — «Лучше всех». Для детей не опасно такое внушение? Они ведь обязательно столкнутся с какими-то препятствиями в жизни и не всегда смогут быть первыми, лучшими.

— Да, эти дети иногда дерзкие, в них полно энергии, они общаются со взрослыми на равных. Не все могут это понять. Но талант означает характер. Эти дети учатся, набираются опыта и потому приходят на передачу с характером. Но, конечно, не стоит сводить их с ума установкой со словом «лучше». Пусть они спокойно растут, не боясь ошибаться. Все, что нужно таким детям – индивидуальный подход, нет смысла собирать их в кучу.

— Детей на эти шоу приводят родители. А что, если талант самому ребенку радости не приносит? Все эти ужасные истории про ненавистное сольфеджио…

— Это родительский эгоизм, и его, конечно, стоит избегать. Не надо ребенку ничего навязывать, пусть у него будет свобода выбора. Покажите ему разные виды творчества. К тому, что нравится, что выбрал сам, вырабатывается привязанность, понимаете? Но тут пусть Паата расскажет.

Паата Амонашвили: Я руковожу собственным детским садом и всегда советую родителям читать Масару Ибука «После трех уже поздно». Основное закладывается до 3 лет и таланты проявляются в это время. Часто наша неспособность увидеть талант в зачаточном состоянии мешает его развитию в будущем. Нам кажется, ребенок просто бегает, мы даже останавливаем его: «Не делай так, не шуми, нельзя!», хотя это неправильно. Сейчас мы даже разработали программу для детских садов, опубликовали ее на сайте нашей семьи и многие ею пользуются.

— Это франчайзинг?

— Нет, вы что, берут бесплатно! Здесь нет франчайзинга, ничего мы не продаем. Просто в помощь для воспитания ребенка.

— Чья была идея открыть детский сад с собственной программой?

Шалва Амонашвили: Трудно сказать. Был садик в помещении, где находится «Басти бубу», им занимается Тамрико (известный в Грузии центр детского творчества и телеканал, основнный женой Пааты Амонашвили Тамара Шквитаридзе — прим. авт.). Владелица садика не могла его содержать, предложила нам. Мы взяли, перестроили воспитательниц. Они были авторитарного склада, а мы их сделали более гуманными.

— У вашей гуманной педагогики много последователей. Не легче было нанять новых людей? У вас же наверняка были с ними конфликты.

Паата Амонашвили: Нет.

— Недопонимание?

— Недопонимание есть всегда, но если оно приводит к конфликту, это наша вина. Недопонимание не значит необходимость конфликта. Меня не поняли — значит, я не смог что-то хорошо объяснить, значит, надо по-другому, на других примерах. И детей это тоже касается. Вообще, это важные детали — тонкости общения с ребенком, что подчеркивать в разговоре с ним, какие акценты делать. Вот это я с воспитательницами и обсуждал.

Шалва Амонашвили: Хотите воспитать доброго, способного ребенка — следите даже за интонациями. Каким голосом вы с ним говорите? Слова сами по себе не несут полную нагрузку. Можно по-разному сказать даже слово «Здравствуй» — и дети поймут, рады вы их видеть по-настоящему или устали, вам не до них. Это воспитатели не понимали поначалу: «Мы же это и сказали?» — «Да, но другим тоном! С другой экспрессией рук!». Важно отличать форму от сути.

— А были воспитатели, которые не вынесли собственного перевоспитания?

Паата Амонашвили: Нет. Мы же не заставляем. Вот пример — мне однажды говорят: «Что-то не получается у нас, подскажите». Чтобы было понятно, как вести себя с детьми, я сразу на детей и переключаюсь. А общаясь с детьми, я не призываю их к деятельности, а сам начинаю что-то делать. Я подошел к доске и начал на ней писать, вслух размышляю: «Интересно, получится у меня написать слово “дом”?». И сразу все дети подошли, стали болеть за меня. Писал я специально с ошибками — и они с жаром объясняли, что я пишу не так. Включились все. То есть со стороны они меня учили — я так поставил ситуацию. Но на самом деле они учились сами и видели, что ошибаться не страшно. Так что если хотите увлечь ребенка, например, рисованием, сядьте рисовать сами! Живой пример всегда более действенный.

— Я знаю, у вас есть методика обучения детей языкам.

— Она простая. У нас в садике учат трем языкам. Для этого у нас три разные воспитательницы говорят с детьми на трех разных языках. Время распределено между ними равномерно. Нашим главным требованием было то, чтобы это были веселые и хорошие женщины, потому что если дети принимают и любят человека, они будут говорить с ним на любом языке. То есть ассоциация с изучаемым языком должна быть только позитивная. Если внедрять этот метод в рамках семьи, тогда папа говорит с детьми только на русском, а мама на английском, например.

— Ну хорошо, дети учатся по вашей системе в саду, развивают способности, а потом приходят в обычную школу, где есть булинг. Отличников и выскочек часто в классе не любят.

Шалва Амонашвили: Это важный момент, надо говорить с учителем, чтобы он не сегрегировал детей. А родителям важно растить ребенка в дружелюбной атмосфере, вместе с педагогом настраивать как этого ребенка, так и других детей на общение друг с другом.

— И как воспитывать большинство?

— У меня был класс, где был и отличник, и отсталый мальчик, которого хотели отправить в другую школу. Я мог согласиться, и мне было бы легче — он был очень агрессивный. Но моя работа ведь не только в том, чтобы дать ему знания. Я же понимал: посадим его среди отстающих — пропадет. И я стал настраивать всех детей на толерантное общение друг с другом: он обидел отличника? Давайте его простим, вы же хорошие. Ты помоги ему, вдруг и он потом тебе в чем-то поможет? А ты не злись, что кому-то предмет дается легче, мы все разные, хорошо, что есть у нас талантливые люди, без них бы этот мир пропал! Когда отличник начал давать ему списывать, закрывал глаза. Он чувствовал, что может заниматься, это давало ему стимул и через несколько лет в нем тоже открылись способности к предмету! По идее это противоречит педагогике, конечно, но в результате этот ребенок поступил в вуз, устроился на хорошую работу и потом даже привел ко мне в школу своих детей. Так что педагогика полна парадоксов.

Знаете, ко мне в год приходит 800 человек на курсы повышения квалификации, вебинары многие смотрят, а я доношу людям одно: хотите раскрыть талант ребенка? Тогда просто любите его, чтобы он не боялся вас, не боялся ошибаться, быть самим собой. И он обязательно себя проявит.




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Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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