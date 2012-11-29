Оценки в школе и их польза

Я - противник оценок. Я совершенно не понимаю их смысла. Вспоминая свой школьный опыт, я вижу только минусы. Сейчас все больше и больше людей высказываются за отмену оценок. И, может, это и произойдет лет через 30-40. А пока оценки и оценивание, наверное, самый тормозящий фактор развития людей. Как это и не парадоксально звучит.
Самый жесткий вред - это привычка соответствовать стандартам. Мне поставили 4 за две ошибки, и 2 за пять ошибок. Чтобы получить 5 надо сделать вот так и никак по другому. Она написала без помарок, поэтому у нее 5, а у тебя 4 за зачеркивание. Дети привыкают быть как все в рамках. И эти рамки не всегда явны. И мы привыкаем к таким рамкам. Получается забавно: мы стремимся следовать неформализованным стандартам. Про неврозы я умолчу.
Еще интересная штука - это соответствовать ожиданиям конкретного человека, учителя, для получения его оценки. Если мы понимаем, что многие стандарты оценивания не сообщаются ученику, или сообщаются пост-фактум, то дети в поисках оптимальной модели поведения начинают "выстраивать" отношения с учителем. По разному, конечно. Так появляются подлизы, так появляются стукачи. Про неврозы я снова умолчу.
Оценки создают соревновательную среду. Хороша ли такая атмосфера в образовании вообще, и в обучении детей в частности? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что явное соревнование меняет позитивную, познавательную мотивацию на деструктивную, калечащую. А еще семья поддавливает. Учись лучше чем Вася, да? А как быть в этом случае с сотрудничеством? И как быть с открытостью, с поддержкой? Про неврозы я опять умолчу.
Хотя, зачем молчать про неврозы? Синдром отличника, ммм? Вы же видите таких людей вокруг? Бунтарь, нонконформист. Да-да, это тоже оттуда. Непререкаемый авторитет, начальственный хам. Тоже оценки виноваты, гиперкомпенсация унижений. Бездумный исполнитель, отсутствие инициативы. Привык работать в условиях неформализованных стандартов, все время ждет негативную оценку. И так далее, и тому подобное.
Я - противник оценок. Сейчас и ранее школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые "винтики". Ни в экономическом, ни в социальном смыслах. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе гораздо больше потерь от коррупции. Вот такие дела.
Источник: facebook.com/DAVoloshin
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