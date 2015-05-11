Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 7 июля 2017 года, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/otpustit_vozhzhi_42171"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42171_aec-1782427_960_72.jpg" width=206 alt="Отпустить вожжи" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Отпустить вожжи</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Государственный контроль и проблемы образования</font></em></span></p><p>Сейчас в вузах идет приемная компания. Государство оплачивает поступление почти 60% всех выпускников школ, то есть 575 000 мест. Примерно половина от этого количества пойдет учиться за собственный счет. Дальше пройдет от четырех до шести лет, которые будут, фактически, вне экономики. А потом еще и выяснится, что эти шесть лет были потрачены не на то. И тогда, внимание, вопрос: а зачем мы все это делаем? <a href="http://www.chaskor.ru/article/otpustit_vozhzhi_42171">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сейчас в вузах идет приемная компания. Государство оплачивает поступление почти 60% всех выпускников школ, то есть 575 000 мест. Примерно половина от этого количества пойдет учиться за собственный счет. Дальше пройдет от четырех до шести лет, которые будут, фактически, вне экономики. А потом еще и выяснится, что эти шесть лет были потрачены не на то. И тогда, внимание, вопрос: а зачем мы все это делаем?

Вчера давал интервью и мне задали вопрос о том, каким я вижу выпускника. Я сказал, что основное его чувство - это растерянность. Вот он такой молодой и умный вышел из вуза, пусть даже и из очень хорошего, и в большинстве случаев утыкается в барьеры. Собственный барьер a'la "Господи, зачем я этому учился, мне же это совсем не интересно". Внешний барьер a'la "без опыта мы на работу не берем, а как вы наберетесь опыта - ваша проблема". И это на фоне, в общем-то, стагнации в экономике. И на фоне огромного количества социальных страхов (пусть и скучная работа, и платят мало, зато регулярно) и суеверий (профессия - она одна на всю жизнь, кто так не считает - летун). И на фоне, в общем-то, государственного безразличия к вопросам его профориентации и профнавигации. Такая вот загогулина получается.

Интересно, что многие абитуриенты понимают ненужность высшего образования, то, что его смыслы девальвированы курсом на коммерциализацию вузов и вымыванием обучения как такового. И как вы думаете, какой основной мотив похода в вуз? Ну кроме "мне так мама сказала?". У мальчиков - армия. И вроде с 2006 года служить уже надо год, и призыв постоянно сокращается и ужесточаются его правила. И армия уже, конечно, совсем другая, не как в 90-х. Ан нет, страхи и суеверия. Может уже пора отказаться от обязательного призыва, полностью перейти на контракт и аутсорс? Вот, Борис Николаевич в 1996 обещал, что к 2000 армия будет только на контракте. Не сдержал обещание, да, но ход мыслей же правильный.

Один мудрый человек, в бывшем министр, на мой вопрос о необходимости большого количества вузов, засилья коммерсантов, которые делают явную туфту, в ответ на боль о снижении уважения к труду преподавателя и прочее сказал так: ты понимаешь, в экономическом плане выгоднее содержать вузы, чем тюрьмы. То есть этот мудрый человек имел в ввиду, что вся та масса абитуриентов, которые предположительно не пойдет учиться, возьмет ножи и выйдет на тракт грабить дальнобойщиков. Я думаю, что это чистой воды миф времен плановой экономики и гораздо меньших возможностей для релокации и трудоустройства. Я думаю, что сейчас эти молодые люди гораздо быстрее и успешнее найдут себя в жизни, не просиживая штаны в скучных для них аудиториях. Глядишь, и экономический рост наметится.

Каждый десятый гражданин страны продуктивного возраста (по Росстату) занят в системе образования. Там же постоянно обитает как минимум четверть граждан вообще (я про сады, школы, колледжи, вузы, и даже кружки и курсы). Это огромный рычаг для перемен. К сожалению, перемены не происходят, рычаг пылится. 60% выпускников школ пойдут учиться за счет "средств федерального бюджета" и выпадут из экономики, вернувшись туда не скоро. А вот что с этим делать - непонятно. Может, взять да и начать потихоньку снижать уровень государственного контроля? Ну вот на всех уровнях? Отпускать, так сказать, вожжи? Глядишь, повеселее все задвигается и побыстрее побежит? Так и цифровая экономика может возникнуть.

Источник: facebook.com





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