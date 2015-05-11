Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/otpusk_v_italii_42268"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42268_matrony_mini_28052017_2-750x40.jpg" width=206 alt="Отпуск в Италии" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Кузнецова, <a href=http://www.matrony.ru/otpusk-v-italii-kak-sekonomit-v-poezdke/>matrony.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Отпуск в Италии</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как сэкономить в поездке</font></em></span></p><p>Италия прочно держится на позиции одного из самых популярных туристических направлений (притом не одну сотню лет — уже давно все уважающие себя европейские любители искусства и истории считали обязательным совершить путешествие туда). Античные руины, средневековые соборы, сокровища Возрождения — а также фестивали и биеннале, куда съезжается публика со всего мира, мягкий средиземноморский климат и удивительной красоты пейзажи. И не забывайте про шопинг! Причин поехать в Италию более чем достаточно. Но, к сожалению, из-за почти круглогодичного переизбытка туристов цены там не очень дружелюбны. Поэтому мы решили собрать несколько практических советов, как сэкономить в поездке. <a href="http://www.chaskor.ru/article/otpusk_v_italii_42268">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Италия прочно держится на позиции одного из самых популярных туристических направлений (притом не одну сотню лет — уже давно все уважающие себя европейские любители искусства и истории считали обязательным совершить путешествие туда). Античные руины, средневековые соборы, сокровища Возрождения — а также фестивали и биеннале, куда съезжается публика со всего мира, мягкий средиземноморский климат и удивительной красоты пейзажи. И не забывайте про шопинг! Причин поехать в Италию более чем достаточно. Но, к сожалению, из-за почти круглогодичного переизбытка туристов цены там не очень дружелюбны. Поэтому мы решили собрать несколько практических советов, как сэкономить в поездке.

Проживание

Пожалуй, это самый проблемный пункт в планировании путешествия. «Койкоместо» в общей комнате в приличном хостеле в крупных городах будет стоить от 30 евро за ночь. А двухместный номер в недорогой гостинице — уже около 80. Так что если вам не посчастливилось иметь в Италии родственников или друзей, готовых вас приютить, а ночевать в спальном мешке на улице вы не готовы, то придется провести не один час в поисках доступного варианта. Но решение есть! Во-первых, следите за предложениями на booking.com — иногда отели отдают номера по сниженным ценам. Во-вторых, если вы не боитесь поездок на автобусах, кемпинги — настоящая находка. Обычно они находятся довольно далеко от городского центра, но добираться, как правило, несложно. Например, мы с мужем жили в кемпинге рядом с Венецией: до города было 20 минут езды на автобусе. Вполне терпимо, учитывая, что двухместный номер стоил 36 евро. Если вы бронируете подобное жилье, внимательно читайте условия, чтобы не получить неприятный сюрприз. Это довольно спартанский вариант с минимальным комфортом, но если есть горячая вода, чистое постельное белье и вай-фай, на остальное можно закрыть глаза.

Еще есть третий вариант: поиск квартиры на airbnb или sleepinitaly.com. Это особенно подходит для больших компаний — например, во Флоренции вы найдете апартаменты для 4-6 человек за 80-130 евро. Помимо экономии, вы получите возможность пожить в красивом старом доме в центре города и почувствовать себя местным (а еще у вас будет целая кухня со всем необходимым, что очень важно для одного из следующих пунктов). Но если вы путешествуете в одиночку или вдвоем, цена не будет отличаться от средних цен в гостиницах.

Транспорт

Цены на городской транспорт в Италии по европейским меркам невысоки — 1,5 евро за билет в автобусе или метро. Но междугородние поезда могут быть очень дорогими — если только вы не позаботились о составлении маршрута заранее. Покупая билет на поезд за несколько месяцев вперед, вы сэкономите в два раза. Так, билет Милан – Венеция обойдется всего в 10 евро, Венеция – Рим — в 20.

Отдельно стоит упомянуть о транспорте в Венеции. Как вы знаете, он там только водный, и цена на одну поездку запредельно высокая — 7,5 евро. К слову сказать, это только для туристов. Местные официально зарегистрированные жители платят 1,5. При этом посмотреть на город именно с воды — совершенно особое зрелище, от которого нельзя отказаться. Итак, что сделать, чтобы не лишать себя удовольствия и при этом не разориться? Если вам еще нет 29 лет, то приобретите карточку Rolling Venice — стоит 6 евро, и с ней вы сможете купить безлимитный билет на весь транспорт на три дня за 22 евро (вместо 40). Если вы старше, то есть компромиссный вариант: купить билет на 24 часа за 20 евро и не только использовать его внутри города, но и заодно поехать на острова: Мурано, Бурано, Лидо и другие.

Добавлю смешную историю про Рим. Нам понадобилось купить билет на автобус. Мы подошли к специальному автомату, положили деньги, получили сдачу, а билетов автомат нам не дал. Я уже приготовилась расстроиться, но мой муж спросил у водителя, что следует делать в таком случае, на что тот меланхолично посоветовал хорошенько ударить упрямый агрегат. В итоге он выплюнул не только наши билеты, но и еще сорок штук, застревавших там с утра. Поэтому иметь крепкую руку и позитивный настрой в поездке бывает очень полезно.

Еда

Рискую оказаться необъективной, но у меня осталось впечатление, что ждать особых кулинарных чудес в Италии не стоит. Прекрасную пиццу и пасту давно научились готовить и в других местах, а наплыв неразборчивых в еде туристов привел к тому, что бесчисленные кафе и рестораны не слишком заботятся о качестве. Поэтому имеет смысл заранее найти в путеводителе или на tripadvisor.com заведения с хорошими отзывами, чтобы хотя бы не пожалеть о потраченных деньгах.

Обязательно обращайте внимание на пункт coperta в меню. Это фиксированный дополнительный сбор (плата за обслуживание), который автоматически приписывается к счету на каждого человека (а не на стол) и не зависит от общей стоимости заказа. В Милане и Венеции коперта есть практически везде — от 1 до 3 евро, а вот в Риме не составит труда найти ресторан, который ее не взимает. Коперта не распространяется на еду на вынос и напитки у барной стойки.

Чтобы избавить себя от необходимости три раза в день питаться в кафе и при этом не покупать вредный и дешевый фаст-фуд, следует заглянуть в местные супермаркеты и рынки (последние к тому же очень эстетичны). Есть свежую клубнику с рикоттой, сидя на набережной канала в Венеции, или сэндвич с песто и зеленым салатом под ватиканской стеной очень вкусно, полезно, весело — и дешево. Вот арифметика: обед на двоих в недорогом кафе обойдется в среднем в 15-20 евро (цены различаются в зависимости от города, например, в Милане вы скорее всего заплатите больше). За те же деньги вы обеспечите себя едой на полтора дня.

Так что не пренебрегайте этим вариантом, тем более что в Италии вы очень недорого купите вкуснейший сыр и свежевыпеченный хлеб, а для вечера — бутылку достойного просекко. А воду и вовсе получите бесплатно — на улицах довольно часто встречаются питьевые фонтанчики, из которых можно смело пить.

И помните про аперитивы — по вечерам многие кафе и бары предлагают такой вариант. Вы заказываете за 5-6 евро коктейль, и к нему прилагаются разнообразные закуски (сыры, колбаса, оливки и т.п.). Иногда удается и по-настоящему плотно поесть таким образом.

Музеи

Вот на этом пункте экономить вряд ли стоит (я бы даже сказала — экономьте на еде, чтобы иметь возможность по максимуму вложиться в культурную программу). Билеты в главные музеи действительно недешевые, особенно если вы не студент (например, вход в музеи Ватикана — 16 евро). Если вы покупаете билет заранее через интернет, то во многих случаях вам придется дополнительно заплатить несколько евро. Это вполне оправданно — вы избавите себя от стояния в очереди, которое может занять несколько часов. (Есть, конечно, очередь и для тех, кто купил билет заранее, но она в разы короче).

Туристам часто предлагают комбинированные билеты в музеи. Например, в Венеции билет в 11 музеев будет стоить всего 24 евро (и он включает в себя Дворец дожей, Музей Коррер, музеи на Мурано и Бурано и многое другое). Если покупать билеты по отдельности, то выйдет гораздо дороже.

Но многие красоты доступны совершенно бесплатно. Например, почти все церкви (приходящие на ум исключения — это миланский Дуомо или Санта-Мария-деи-Фрари в Венеции) вместе с картинами знаменитых мастеров, а иногда и бесплатными органными концертами. Правда, если вы захотите зайти в сокровощницу или отдельную картинную галерею в церкви, придется заплатить несколько евро.

И, конечно, сами прогулки по итальянским городам с их восхитительной архитектурой и непередаваемой атмосферой доставляют огромное удовольствие, так что даже очень ограниченный в средствах турист останется доволен.

Источник: matrony.ru





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