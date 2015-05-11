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cluber.com.ua   пятница, 3 марта 2017 года, 03.00

Отпуск для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!
Работоспособность напрямую зависит от размера отпуска


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Работа ради работы


Как платят, так и работаю




Современный человек помешен на работе, он находится в перманентной борьбе за лучшую должность и зарплату. Тут справедливо будет сказать, что многие живут ради работы, а не наоборот.

При этом современные работодатели не спешат предоставлять рабочим, служащим оплачиваемый отпуск, хотя это прописано в законодательстве. По статистике только один из четырех работников обладает этой привилегией. Но использовать ее удается далеко не всем. В большинстве случаев взять отпуск полностью не получается. Соответственно работодатели экономят огромные деньги на этих остатках. Также часты ситуации, когда работники и вовсе берут только несколько дней отпуска.

Тут справедливым будет вопрос: «Зачем работать на износ, зарабатывать деньги, если потом не наслаждаться возможностью потратить их на отдых?».

Можно на это ответить так: «Высокий уровень трудоспособности – признак мотивированности и ответственности работника». Но исследования показывают, что изнурительный труд отрицательно влияет на работоспособность в целом. И это отражается на экономике.

По этому поводу Дерек Томпсон говорит: «Мы ошибочно полагаем, что, чем больше часов работают люди, тем больше продукции они производят. Но это не соответствует действительности. Секрет высокой продуктивности труда заключается не в количестве рабочих часов».

Это означает, что человек не должен проводить всю жизнь в офисе, ему необходим отдых: солнечные лучи, морской воздух, теплый песок побережья океана, покой и расслабление.

Отпуск полезен для производительности и здоровья

Есть научные доказательства того, что даже короткие перерывы благотворно сказываются на производительности, увеличивают творческий потенциал работника. В то же время отказ от отпуска может спровоцировать депрессию и эмоциональный срыв. Именно поэтому рекомендуется использовать отпуск в полном объеме. Это дает возможность отдохнуть мозгу от ежедневного напряжения, которому он подвергается в офисе.

Врачи Нью-Йорка – деловой столицы США говорят, что человеку необходимо делать зарядку, расслабляться (хорошим вариантом является медитация), чтобы сохранить здоровье, как физическое, так и психологическое. Особо специалисты отмечают необходимость в длительном отдыхе от работы и рекомендуют ходить в отпуск. Он занимает главенствующую позицию в списке мероприятий, позволяющих сохранить и повысить работоспособность.

При этом ученые аргументируют свою точку зрения. Они говорят, что европейцы живут дольше и тратят меньше средств на медицину, потому что используют положенный им по законодательству отпуск. К тому же, у работников Старого Света перерывы больше, чем у американцев. Но тут нельзя не согласиться, что североамериканская экономика мощней, чем европейская.

Взять отпуск – помочь экономике предприятия и страны

Есть реальные доказательства того, что отпуск делает счастливым не только того, кто его использовал, но и окружающих. Проведенный эксперимент, дал ошеломительные результаты. Оказывается состояние удовлетворенности, психологического равновесия и счастья может передаваться коллегам на работе.

В то же время, когда сотрудники счастливы, они способны делать намного больше. Люди быстро находят общий язык и способны работать в команде, а это значительно повышает шанс появления конструктивных, творческих идеи для развития бизнеса, увеличения уровня продаж товаров, повышения спроса на услуги.

В интервью для Forbes Марк Цвиллинг сказал, что очень важно для бизнесменов и служащих быть счастливыми. От этого зависит производительность труда. Также он отметил, что продуктивность работы зависит от эмоционального настроя, а не наоборот.

Отдохнувшие, довольные служащие положительно влияют не только на коллектив и микроэкономическую ситуацию отдельного предприятия, но и на экономику страны в целом.

По приблизительным подсчетам ученых, американская экономика ежегодно теряет около 23 млрд. долларов из-за заболеваний, связанных с нехваткой отдыха у работников. Первое место тут занимает депрессия, которая требует длительного лечения, а значит внушительных финансовых затрат. При этом служащий не может выполнять свои обязанности в полном объеме.

Проведенные Oxford Economics исследования дали неожиданные результаты. Ученые подсчитали, что если все трудящиеся используют, положенные им отпуска, то экономика США получит прибыль в 160 млрд. долларов, а объем налоговых отчислений в федеральное казначейство составит 21 млрд. долларов. К тому же появится возможность экономии на создании новых рабочих мест.

Все эти факты говорят о том, что Соединенным штатам пора изменить трудовое законодательство и заставить работодателей предоставлять оплачиваемые отпуска. В то же время страны бывшего Советского Союза не должны спешить слепо перенимать опыт запада. В законодательстве большинства из них прописано обязательное предоставление работникам отпуска, который оплачивается. Сохранение этой нормы позволит косвенно увеличивать экономические показатели.

Но тут нужно, чтобы и сами работники изменили свое отношение к отдыху, поняли, что существует жизнь и помимо рабочего места. Если все время проводить на нем, то множество прекрасных моментов просто пройдет стороной. Мир прекрасен, удивителен и необходимо его исследовать, познавать.

Очень важно, отправляясь в отпуск, отключать смартфон и ноутбук, а лучше оставлять их дома. Если во время отпуска быть в курсе всех событий на работе, то полноценно отдохнуть не получится.

И напоследок, желание отдохнуть не является признаком лени, поэтому ходить в отпуск – это нормально.

Источник: cluber.com.ua




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Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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