Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 11 мая 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/otkrytoe_obrazovanie_voprosy_otvety_i_problemy_41916"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41916_.jpg" width=206 alt="Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Люся Ширшова</b></span> <span style="font-size: large;">Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы</span></p><p>Небольшой ликбез для тех, кто ничего не знает об открытых образовательных ресурсах — с обилием ссылок и кратким экскурсом в историю. <a href="http://www.chaskor.ru/article/otkrytoe_obrazovanie_voprosy_otvety_i_problemy_41916">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Небольшой ликбез для тех, кто ничего не знает об открытых образовательных ресурсах — с обилием ссылок и кратким экскурсом в историю.

Взгляните на первый веб-сайт, созданный самим Тимом Бернерс-Ли в лохматом 1991 году (это не прямо тот самый сайт, а восстановленная копия). Что вы на нём видите?





Правильно, каталог ссылок. Самый первый сайт в мире собирал базу знаний. Веб, собственно, и создавался как огромная копилка разных кусочков информации, которые можно друг с другом связать, пополнять силами пользователей и иметь к ним свободный доступ.

Первыми в сеть объединялись сервера образовательных учреждений для обмена научной информацией, а популярными сетевыми проектами становились онлайн-библиотеки (давайте вспомним динозавра в открытом доступе, действующего с 1971 года — Проект «Гутенберг», — и библиотеку Максима Мошкова в Рунете, которая действует по сей день). Кстати, просто чтобы была ясна неповоротливость законодательства касательно веб-инициатив: российские библиотеки получили право оцифровки книжных фондов только в 2008 году.

Библиотекарь штата Луизиана работает в далёкие от интернета времена. Источник: Википедия





Так или иначе, наполнялся тот веб, каким мы его видим сегодня, силами добровольцев, энтузиастов и некоммерческих фондов. Организации, официально занимающиеся наукой и образованием, в сеть выходить не спешили. Вот, скажем, занимательный факт: в 2002 году решение Массачусетского технологического института предоставить онлайн-доступ к своим курсам, лекциям и учебным материалам на платформе MIT OpenCourseWare вызвало бурю дискуссий на мировом образовательном поле — такие проекты требуют солидных долгосрочных вложений, а их окупаемость сомнительна. Что интересно, к тому времени почти 20% преподавателей института уже выкладывало свои наработки на личные сайты, и этот факт во многом повлиял на решение всё же запустить проект. Это был по-настоящему смелый шаг со стороны образовательной системы и со стороны одного из престижнейших технических вузов мира: поставив знания выше выгоды, профессоры и преподаватели МТИ открыли дорогу дальнейшим подобным инициативам во всём мире.

Повод для гордости из истории рунета: в том же 2002 году заработала страничка МехМата МГУ, на которой были опубликованы видеолекции, электронные книги и учебники, собиралась медиатека математических материалов. Между прочим, под спонсорством одного магазина компьютерной техники.

В 2005 году МТИ основал организацию OpenCourseWare Consortium, цель которой — объединение мировых вузов для открытия доступа к своим образовательным материалам. Это дало толчок запуску множества подобных инициатив во всём мире и породило целое движение Open Educational Resources (OER), поддерживаемое ЮНЕСКО. Насущные вопросы, которые решают организации, занимающиеся OER — это проблемы авторского права и вопросы лицензирования, формирование активного преподавательского сообщества, адаптация учебного материала под нужды современного мира. А мы с вами разберём основные вопросы, которые возникают у людей, никогда прежде не слыхавших о подобных глобальных инициативах.

Что такое OER (ООР)?

Точного определения открытым образовательным ресурсам (ООР, или open educational resources, или OER) до сих пор так и не дано, но с 2007 года таковыми принято считать свободные от авторского права, размещённые в открытом доступе образовательные, учебные и исследовательские материалы, ПО и инструменты, которые можно многократно использовать, видоизменять и распространять (не только в цифровом, но и в печатном формате). Обычно такой открытый образовательный контент распространяется по лицензии Creative Commons или по лицензии GNU.

Для чего нужны OER?

Открытие образовательных ресурсов позволяет совершенствовать учебные программы, персонализировать обучение, повышать квалификацию учителей и преподавателей, а также обеспечить доступность образования для максимального количества людей. Для справки: по прогнозам, к 2025 году число студентов достигнет 263 миллионов человек. Это количество значительно превышает количество доступных учебных мест.

Помимо этого, одной из положительных сторон OER называют ещё и экономическую целесообразность, но это крайне тонкая сторона вопроса — с одной стороны, благодаря OER происходит постоянная безболезненная оптимизация и совершенствование учебных программ, а с другой, для слаженной работы этого механизма требуется солидная материально-техническая база.

Предполагает ли использование OER получение сертификата об образовании?

Нет. Открытые образовательные ресурсы предназначены для ознакомления с учебными программами, информацией о заведении, обмена профессиональным опытом.

За чей счёт финансируются OER?

Как правило, за общественный. Это благотворительные фонды и некоммерческие организации (например, CK-12 Foundation, William and Flora Hewlett Foundation, Shuttleworth Foundation, Wikimedia Foundation).

Мы очень хотим открыть окно в мир знаний, но какой троянский конь нас там ждёт — неизвестно. Источник: flickr





Какие проблемы существуют в реализации принципов OER?

Глобальные организации, занимающиеся вопросами открытых образовательных ресурсов, создаются неслучайно. Необходимо участие общественности в решении важных вопросов: кто несёт ответственность за проверку прав интеллектуальной собственности? Как определить качество образовательных ресурсов? Как эффективно организовать совместную разработку электронных курсов? Как стимулировать образовательные учреждения и работников образования к разработке и совершенствованию открытого учебного контента? Ответы на эти вопросы нащупываются с 2010 года.

Что такое Creative Commons?

Основное отличие свободного лицензирования (copyleft) от принципов авторского права (copyright) состоит в том, что право интеллектуальной собственности налагает ограничения на использование, а свободная лицензия предоставляет разрешение, передаёт произведение в открытый доступ. Лицензия Creative Commons стала популярным стандартом, подробнее о её разновидностях можно прочитать в документе «Открытые образовательные ресурсы и права интеллектуальной собственности». Там же можно найти общие рекомендации, примиряющие два лагеря: тех, кто открывает доступ к своему труду, и тех, кто использует чужой труд:

Если вы участвуете в разработке учебных материалов, примите сознательное решение о том, что вы поддерживаете принципы открытого доступа и принимаете возможный риск.

Если вы используете чьи-то материалы, пользуйтесь открытыми ресурсами. Обращайте внимание на условия, на которых распространяется тот или иной материал, проверьте наличие лицензии и оцените, понятен ли её смысл.

В России, согласно аналитическому докладу от 2011 года «Использование лицензии Creative Commons в Российской Федерации», под этой лицензией практически не распространяются открытые данные в сфере государственного управления; она совсем не используется библиотеками, музеями и архивами. Ещё в докладе говорится, что лицензия Creative Commons не используется для обмена научными данными, но уже с 2012 года эту ситуацию потихоньку начала исправлять «Киберленинка».

Какая государственная поддержка требуется для качественного внедрения OER?

От государства ожидается разработка стандартов в использовании открытого ПО и законодательных актов, регулирующих открытое лицензирование интеллектуальных форм собственности; консультационная поддержка работников образования и обеспечение образовательных учреждений бесперебойным доступом в интернет для обмена ресурсами. В России интернетизация осуществлялась в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Рекомендации ЮНЕСКО по работе с ООР в сфере высшего образования можно прочитать здесь.

А благодаря открытым ресурсам Википедии очень легко найти тематическую картинку и не нарушить никакие авторские права. Источник: Википедия





Какие глобальные OER-ресурсы наиболее известны?

Сегодня таких ресурсов — как мультиязычных, так и англоязычных, — существуют сотни. Но стоит перечислить хотя бы несколько крупных:

OER Commons — крупнейшая международная площадка для обмена учебными материалами между отдельными преподавателями и целыми организациями.

OAPEN — электронная библиотека академической литературы из библиотек вузов со всего мира.

ROAD — огромный каталог ресурсов от образовательных учреждений планеты, в основном, научного, а не педагогического характера.

Все известные платформы MOOC тоже сюда относятся — упомянутый выше MIT OpenCourseWare, edX, Coursera, Khan Academy.

Как обстоят дела с открытыми образовательными ресурсами в России?

В целом не так уж и плохо. ИИТО (Институт информационных технологий в образовании) в 2012 году подготовил для ЮНЕСКО отчёт об открытых образовательных ресурсах в России (странно, но только на английском). Назовём лишь несколько:

Единое окно доступа к информационным ресурсам — крупнейший образовательный каталог в России. Площадка, с которой можно начинать поиск и студентам, и школьникам, и родителям, и учителям/преподавателям.

Педсовет, Open Class, Innovative Teachers Network, Intel Education Galaxy — интернет-площадки для обмена профессиональным опытом между учителями и преподавателями.

Старейший в рунете портал дистанционного образования Интуит.

Лекториум и Универсариум как яркие отечественные представители видеокурсов и MOOC.

Иван Бегтин, директор некоммерческого партнёрства «Информационная культура» считает, что образованию как социальному институту необходимы не только открытые учебные ресурсы, но и открытые данные:

Открывать необходимо не только учебные материалы, но и данные о качестве образования, инфраструктуре и деятельности учреждения, заработных платах. Как, например, это делает американский проект Great Schools, собирающий подробные профили общеобразовательных школ страны, основанные на рейтингах и отзывах. В России же подобных инициатив, агрегирующих информацию от конечных пользователей системы образования, нет.

«Открытые» инициативы, будь то открытый доступ к науке, открытое правительство или открытые образовательные ресурсы — это требование и вызов информационной эпохи. Найти грань между свободой распространения информации и уважительным отношением к чужому труду, сформировать культуру создания качественного контента, противодействовать цензуре в интернете и направлять его ресурсы в общественное благо — долг каждого из нас.

Источник: newtonew.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: