Все возрастающее значение данных и необходимость комплексных методов их анализа, вместе с проблемой воспроизводимости исследований в некоторых научных областях, привели к появлению и росту движения за открытую науку. Как пишет timeshighereducation.com, открытая наука начинается с открытого доступа – но насколько успешно развивается эта издательская модель?

В статье, опубликованной на timeshighereducation.com, главный научный сотрудник британского Совета по науке и технологиям Тони Хэй (Tony Hey) рассказывает о том, как традиционные научные статьи содержали лишь ограниченное количество данных, а используемое программное обеспечение могло остаться неназванным. Сторонники движения за открытую науку считают, что публикация полных баз данных и ссылки на программное обеспечение помогут улучшить воспроизводимость научных исследований.

Открытая наука начинается с открытого доступа – бесплатного доступа к полным текстам научных статей. Особенно это касается тех случаев, когда исследования финансируются правительственными организациями, к примеру, такими как американский Национальный научный фонд, NASA, Национальный институт здравоохранения или британский Научно-исследовательский совет.

По мнению Хэя, отправной точкой для развития движения за открытый доступ можно считать создание репозитария arXiv в 1991 году. Напомним, arXiv был создан Полом Гинспаргом (Paul Ginsparg) из Национальной лаборатории Лос-Аламосс в штате Нью-Мексико.

Вместо того, чтобы обмениваться «препринтами» статей до их рецензирования и публикации, Гинспарг решил создать цифровой репозитарий, где можно было бы сохранить все электронные версии полных научных статей по физике. Сегодня arXiv уже больше двадцати лет. Репозитарий действует на базе Корнелльского университета, в котором работает Гинспарг. Около 400 000 пользователей скачивают с arXiv более 200 000 статей в неделю.

Как пишет Хэй, пример Гинспарга вдохновил Национальную медицинскую библиотеку США создать собственный репозитарий PubMed Central, где авторы научных статей могут добровольно размещать собственные исследования.

В 2017 году размещение в PubMed Central стало обязательным для тех ученых, чья работа финансируется Национальным институтом здравоохранения США. В результате этого, репозитарий содержит около 3 миллионов статей, еще 85 000 добавляются ежегодно.

PubMed Central – бесплатный ресурс. Однако в некоторых случаях издатели настаивают на периоде эмбарго до 12 месяцев после публикации статьи в коммерческом журнале.

В Великобритании идею открытого доступа развили еще дальше, создав так называемый «зеленый открытый доступ», призывающий ученых самостоятельно публиковать научные статьи в репозитариях университетов.

По мнению Тони Хэя, 2013 год был переломным моментом для движения за открытый доступ. В этом году американское Управление по науке и технологиям (англ. US Office of Science and Technology Policy) выпустило директиву, обязывающую все крупнейшие федеральные спонсорские агентства «развить план поддержки повышения общественного доступа к результатам исследований, проведенных за счет федерального правительства».

В июне того же 2013 года вопрос открытого доступа обсуждался на встрече министров по науке G8 и Европейского парламента. Наконец, в августе 2013 Университет Калифорнии – один из крупнейших исследовательских университетов в мире – согласился потребовать от всех своих сотрудников размещать полные тексты их статей в репозитарии UC eScholarship.

В настоящий момент, многие спонсорские агентства в США обязывают исследователей, которые получают их гранты, публиковать свои исследования в открытом доступе или на PubMed Central, или на платформе DOE PAGES. Каждый год исследователи Национального института здравоохранения публикуют 85 000 статей, исследователи NASA – 7000 статей на платформе PubMed Central. Ученые, чью работу финансируют такие агентства как Национальный научный фонд, DOD или DOE, используют платформу DOE PAGES, где они ежегодно публикуют 26 000, 42 000 и 15 000 статей соответственно. Все статьи публикуются в открытом доступе или же переходят в открытый доступ после периода эмбарго.

Перевод: Дарья Новаторова

Источник: noosphere.ru





