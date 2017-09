Открытая наука глазами Евросоюза

В 2016 году одной из главных новостей науки был переход Евросоюза на открытую публикацию результатов научных исследований, проведенных за счет государства. Сейчас ЕС продолжает реализовывать программу Research&Innovation, и она гораздо интереснее и шире, чем просто публикация произведений в открытом доступе.

Кстати, насчет последнего: сейчас Европа переходит уже от «открытого доступа» к «открытой науке» – системообразующему принципу работы с научной информацией, который должен обеспечить создание среди для взаимодействия гражданского общества и научных организаций.

Как это работает

Открытая наука состоит из 3 основных элементов: открытого доступа к публикациям, открытых данных и открытого обсуждения результатов процесса научного исследования и его результатов. Составляющие указанных направлений довольно подробно представлены в инфографике, размещенной на официальном сайте программы.





Основная цель рабочий программы на 2016-2017 гг. – выстраивание взаимодействия между наукой и обществом. Приоритетными направлениями работы названы следующие: привлекательность научной карьеры, гендерное равенство, интеграции исследований и инноваций с интересами и ценностями общества, формальное и неформальное научное образование, доступность и значисоть результатов научной деятельности, регулирование для «ответственных» исследований и инноваций, а также продвижение этических основ для них, внимание к влиянию на экологию, здоровье и безопасность, улучшение результатов научной коммуникации.

Понятие ответственности науки перед обществом – один из основных тезисов документа. И в числе ключевых инструментов для реализации планов в этом направлении – открытый доступ к результатам исследований, включая данные, на которых они основываются, т.к. данные позволяют не только воспроизвести результаты, но и провести на их основе другое исследование. Отдельно оговаривается также необходимость обеспечить переход на новые модели оценки качества исследований, а также их научной значимости. Более подробно с программой можно ознакомиться на официальном сайте.

Стоит заметить, что обеспечение условий программы делает возможным существующая в Европе инфраструктура – децентрализованная система, основанная на проектах, которые существуют уже много лет и далеко не всегда имеют отношение к государственным инициативам. Выбор остается за авторами при условии обеспечения доступности, машиночитаемости, легкость поиска, возможности повторного использования данных и интероперабельности систем.

Опции описаны в Руководстве по открытому доступу в рамках программы Horizon 2020. Для выбора репозитория рекомедуется обращаться к базе The Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), Registry of Open Access Repositories (ROAR) и Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). Место для размещения данных можно найти с помощью Registry of Research Data Repositories и Databib либо использовать сервис Zenodo, который позволяет связать опубликованную по результатам исследования статью с данными, на которых оно основывается. Данные, кстати, рекомендуется публиковать под CC BY или CC0. Также рекомендуется использовать идентификаторы ORCID и DOI, в качестве оператора последнего приведен DataCite.

Интересно, что описанные в документе подходы не являются результатом эволюции программы через более сложное понимание открытого доступа и его роли для научного развития – программа была такой изначально. План работ на 2014-2015 годы начинается со следующего вступления:

«Сила европейской системы науки и технологий зависит от её способности находить таланты и идеи, где бы они ни находились. Этого можно добиться только через развитие плодотворного и всестороннего диалога и активного сотрудничества между наукой и обществом, для гарантии более ответственной науки и развития политики, более релевантной для граждан. Быстрый прогресс науки и инноваций привел к возникновению важных этических, юридических и социальных вопросов, которые влияют на отношения между наукой и обществом.

«Наука с обществом и для общества» будет играть важную роль в решении европейских социальных проблем, которые уже входят в программу Horizon 2020, наращивая потенциал и разрабатывая инновационные способы подключить науку к жизни общества. Программа призвана сделать науку более привлекательной (особенно для молодых людей), повысить интерес общества к инновациям и создать новые исследовательские и инновационные виды деятельности. Она позволит всем членам общества (исследователям, гражданам, законодателям, представителям бизнеса и различным организациям) работать вместе на протяжении всего исследовательского и инновационного процесса для того, чтобы обеспечить соответствие их результатов ценностям, потребностям и ожиданиям европейского общества. Такой подход к исследованиям и инновациям получил название “Ответственные исследования и инновации”».

Возможно и необходимо

Открытый доступ тогда прослеживался в программе и был в числе рекомендаций, но акценты стоят на совершенно других потребностях (как и в более позднем документе). Важно заметить, что открытый доступ на самом деле не становится бичом для исследователей: в случае, если ситуация того требует, результаты могут оказаться закрытыми. Еврокомиссию, по ее собственному заявлению, руководствуется следующим подходом: «настолько открыто, насколько возможно, настолько закрыто, насколько необходимо».

Так выглядит схема работы с результатами исследований и предоставления доступа к ним, приведенная в Руководстве по открытому доступу в рамках программы Horizon 2020:





В руководстве указаны преимущества публикации результатов работы в открытом доступе:

- улучшение результатов научной деятельности за счет обращения к данным предыдущих исследований;

- поощрение взаимодействия ученых и исключения дублирования исследований;

- ускорение инноваций;

- вовлечение граждан и повышение прозрачности научного процесса.

Еще один интересный момент: те, кто получил средства в рамках программы, обязаны задепонировать машиночитаемую версию опубликованной научной статьи (прошедшей рецензирование) в репозитории научных публикаций. Причем это должно быть сделано, во-первых, в кратчайшие сроки, во-вторых, даже в том случае, если публикации происходит в журнале открытого доступа, т.к. депонирование призвано обеспечить сохранность и доступность статьи в долгосрочной перспективе. Выбор репозитория остается за авторами исследования, но вот обеспечить публикацию нужно не позднее, чем через год для гуманитарных наук и через полгода – для других. Хотя в целом рекомендуется все же не передавать издателю исключительных прав и осуществлять публикацию на основе Creative Commons

Особое внимание уделяется определению «машиночитаемый» – документ не только должен быть понятным компьютеру, но еще и быть представленным в достаточно распространенном формате работы с данными, чтобы упростить его использование для проектов, развивающих новые технологии работы с документами.

Программа признает, что не вся информация может быть открытой и оставляет участникам проекта возможность выйти из него на любой стадии – как до, так и после подписания договора гранта. Основания для этого могут быть следующие:

- участие нецелесообразно по сравнению с защитой прав на результаты, которые, как ожидаются, могут быть коммерциализированы;

- участие невозможно из-за необходимости держать информацию в секрете в связи с требованиями безопасности;

- участие означает, что главная цель проекта не будет достигнута;

- проект не сможет сгенерировать или собрать исследовательскую информации;

- есть другие законные причины.

В документах программы упоминается также третий путь для результатов исследований, которые сами по себе не имеют перспектив коммерциализации, но могут стать основой для дальнейших разработок. В этом случае для обеспечения равных условий всем игрокам рынка сначала может быть подана заявка на патент, после чего происходит публикация результатов исследования.

Такой механизм называется «защищенной публикаций». В числе его преимуществ названы следующие:

- результаты доступны экспертам по патентованию;

- снижаются риски судебных процессов за счет свободного распространения информации;

- можно использовать как убедительный аргумент в суде;

- способствует свободному распространению знаний;

- помогает исследователям;

- поднимает качество патентных заявок за счет исключения заявок с низким потенциалом.

В сухом остатке

С одной стороны, в Программе речь идет о решении стратегических задач развития, с другой – о сближении с обществом и индустрией и работе на удовлетворение их потребностей. Показательно, что история с открытым доступом в ЕС – не про открытый доступ как таковой, а про обеспечение развития – страны, молодежи, науки – европейского общества. Таким образом, есть четкое целеполагание, и открытая наука в этом контексте – только инструмент в достижении цели, который признан достаточно эффективным в контексте поставленных задач.

При этом позиция ЕС представляется очень разумной и взвешенной: по сути, публикуй там, где это возможно, защищай там, где необходимо. Хорошим примером реализации такого подхода служат некоторые европейские организации – в частности, Орхусский университет (Дания), который недавно отказался от патентов. Цель проекта – способствовать инновациям: «Результаты совместных исследований Орхусского университета и частных компаний будут публиковаться на новых платформах в открытом доступе и без патентов, однако последующие разработки, созданные на основе этих знаний, могут охраняться патентным правом».

Кстати, отечественные планы развития тоже постулируют интеграцию науки и общества в качестве одного из государственных приоритетов. И в России подход, описанный в H2020, был бы не менее эффективным в приложении к программе «Цифровая экономика», одним из ключевых инструментов реализации которой должен бы быть открытый доступ, обеспечивающий равные возможности для граждан в участии в научно-технологическом и инновационном развитии страны.

