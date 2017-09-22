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Катерова Наталья, Трищенко Наталия   , Сегодня, 13:00

Открытая библиотека
Как сделать общественное достояние доступным?


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Голоса прошлого


«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»




НП «Викимедиа РУ» при поддержке Фонда президентских грантов запустило проект, в результате которого российские библиотеки должны научиться использовать инструменты открытого доступа в цифровой среде. Разбираемся, в чем суть проекта и чем он может помочь самим библиотекам.

Еще пару десятков лет назад именно библиотека была главным хранилищем информации, без которого нельзя ни диссертацию написать, ни прочитать что-нибудь из не слишком известных книг. Однако с появлением интернета библиотека утратила образ щедрого просветителя, и в глазах молодежи больше похожа на царя Кощея, чахнущего над никому не нужными артефактами в пыльных и пустых залах. Этот образ, честно говоря, довольно далекий от реальности, поддерживает состояние государственных электронных библиотек, которые, как правило, читателю дают только ознакомиться с каталогами, под оцифрованной книжкой могут понимать галерею черно-белых картинок, доступных только в специальной программе или на сайте после авторизации. Библиотеки забываются читателями и приходят в упадок – хотя бы потому, что не оставляют значимых следов в цифровом пространстве. А в XXI веке мир устроен именно так: если тебя нет в интернете, значит, тебя не существует.

Тем не менее российские библиотеки располагают огромными массивами произведений и документов, которые уже перешли в правовой режим общественного достояния. Коллекции нередко бывают представлены на сайтах библиотек, но только у читателя мало шансов до них когда-нибудь добраться. Проект Национальной электронной библиотеки, который должен был эту проблему решить, хотя и стал за несколько лет более дружелюбным к пользователю, все же не может похвастаться активностью работы, особенной открытостью или высокой посещаемостью.

Библиотечная инфраструктура в России до сих пор не адаптирована к цифровой эпохе и новым запросам читателей. Пора использовать всю силу новых технологий, трансформировать интернет из противника, забирающего читателя, в партнера, который его вернет. И помочь в этом призван проект НП «Викимедиа РУ».

Что такое «ресурсный центр»?

Одна из основных целей проекта – обеспечить библиотеки правовой, методологической и технологической поддержкой по вопросам размещения произведений из библиотечных фондов в открытом доступе. Именно это и подразумевает ресурсный центр, который включает веб-сайт с материалами, в которых подробно разобраны правовые вопросы, принципы и технологии размещения произведений в открытом доступе и прочие аспекты работы с общественным достоянием, а также, конечно, команда проекта, которая изучила все указанные вопросы на собственном опыте и всегда готова помочь как конкретным советом, так и проведением просветительского мероприятия для первого знакомства с темой.

Как будет организована работа с библиотеками?

Как уже было сказано, для библиотек будут подготовлены методические материалы по двум группам вопросов: предоставление открытого доступа к коллекциям произведений в общественном достоянии; создание репозиториев открытого доступа. Для распространения информации о разработанных материалах и перспективах участия в проекте будет проведена рассылка, проведены презентации проекта на профессиональных мероприятиях, в т.ч. библиотечных конференциях, а также организована целая серия расскажут сотрудникам библиотек об открытых лицензиях, правовых и технологических инструментах обеспечения открытого доступа к произведениям и других важных аспектах распространения культурно и научно значимой информации в интернет-среде.

Как будет организована передача произведений в открытый доступ, а также их дальнейшее хранение?

Центром для регистрации и хранения произведений, переданных библиотеками, станет Федеральная резервная система банков знания, созданная группой некоммерческих организаций: Ассоциацией интернет-издателей, НП «Викимедиа РУ», НП «НЭИКОН», АНО «Инфокультура». Система обеспечивает регистрацию и резервирование копий всех произведений, которые в ней размещены, а также открытый доступ к ним. Однако наиболее предпочтительным вариантом размещения произведений в интернете является публикация в «Викитеке» или на «Викискладе», после чего регистрация в ФРС будет происходить уже автоматически. Размещение произведений в вики-проектах обеспечивает им высокую видимость и привлечение большой аудитории.

Зачем библиотекам принимать участие?

Развитие технологий приносит серьезные перемены: исчезают и появляются многие профессии и общественные институты. Эти перемены неизбежны, но их не нужно бояться, ведь если внимательно посмотреть, становится понятно, что для существующей инфраструктуры тоже есть своя роль, нужно лишь немного изменить её понимание. В XXI веке библиотека, чтобы оставаться востребованной, должна уметь предоставлять информацию в электронном виде – причем в удобно для читателя форме, именно там, где он пытается её найти. Обеспечение условий для этого – большой труд, который требуется не только для оцифровки и размещения произведений, но и для корректного определения правового статуса. Кроме того, в мире, где большая часть знаний, произведенных человечеством за всю его историю, находится в открытом доступе, необходим проводник. Возможно, эта роль и достанется библиотекам, если они смогут адаптироваться к условиям цифровой эпохи.

Есть и менее стратегические причины принять участие в проекте «Открытая библиотека». В частности, НП «Викимедиа РУ» проводит конкурс, по итогам которого три библиотеки-победителя получат денежные призы, призванные помочь им в развитии деятельности по размещения общественного достояния в открытом доступе. Лучшие практики библиотек также получат широкое освещения в рамках информационной кампании проекта и на вики-ресурсах.

Что даст обычному читателю ресурсный центр «Открытая библиотека»?

Проект дает возможность каждому пользователю внести свой вклад в расширение массивов свободного контента: в рамках проекта проводится конкурс для интернет-пользователей по размещению произведений в правовом режиме общественного достояния в «Викитеке» и на «Викискладе». Победители получат денежные призы, а также свою минуту славы.

Как будет развиваться проект после завершения грантового финансирования?

Проект основан на уже существующих ресурсах, которые продолжат свою работу вне зависимости от того, будет ли выделено финансирование на проект в следующем году. Все созданные в рамках проекта методические материалы останутся на сайте НП «Викимедиа РУ» и на платформе для открытой публикации «Научный корреспондент», а все выложенные библиотеками произведения – в вики-проектах и ФРС, которые не зависят от грантовых средств и обеспечиваются за счет других организаций.




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