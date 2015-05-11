Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 30 июня 2017 года, 02:47</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/otkroj_rot_ne_bud_brevnom_42132"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42132_holina_ne_molchi-700x52.jpg" width=206 alt="Открой рот, не будь бревном" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина, <a href=http://sexandstyle.ru/notice/open-your-mouth/>sexandstyle.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Открой рот, не будь бревном</span></p><p>Булгаков не мог смириться с коммуналками, Зощенко – с трамваями. Трамвайное хамство, да. Уплотнение в квартирах и в трамваях – эти признаки разрухи пережили много поколений людей, рожденных в СССР (или оставшихся в нем). <a href="http://www.chaskor.ru/article/otkroj_rot_ne_bud_brevnom_42132">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Булгаков не мог смириться с коммуналками, Зощенко – с трамваями. Трамвайное хамство, да. Уплотнение в квартирах и в трамваях – эти признаки разрухи пережили много поколений людей, рожденных в СССР (или оставшихся в нем).

Трамвайные и коммунальные привычки долго нас сопровождали. Лет, наверное, пять назад я заметила, что неприятное поведение в общественном транспорте закончилось. И, в общем, прекратилась та неприязнь, отчужденность, которая была эффектом коммунальной жизни – вот когда люди тебя раздражают уже за то, что они люди, и что они сидят со своим бытом у тебя на голове.

Понятно, что всегда можно нарваться на идиота, но это уже исключение. Люди любезны друг к другу, внимательны, неторопливы (даже в яростном ритме московского метро).

Вот, допустим, переход с Белорусской Радиальной на Кольцевую (или любой другой). Поднимаешься по лестнице, а тем – площадка перед эскалатором, которые уже везет тебя вниз. И обычно в горячие часы там пробка. Не страшная, как думают многие водители, оказавшиеся в метро первый раз за десять лет – всего минуты на три.

Раньше люди чуть ли не на плечи друг другу лезли, толкались, просачивались вперед – всеми правдами и неправдами. Сейчас таких чудиков – ну два на толпу, и всех они удивляют. Они как-то очень заметны со своим этим нетерпением.

А в массе народ спокойно ждет, вежливо соблюдает очередь.

Но со времен СССР остались все же кое-какие неприятные привычки. Это уже не хамство. Вот ничуть. Даже трудно сказать, что люди поступают невежливо. Но они как-будто боятся вступить в контакт – и в некоторых случаях это немного странно. И, в общем, не сильно приятно.

Вот совсем недавно как было: ты заходишь в метро, придерживаешь дверь. Тебе говорят “спасибо”? Тебе не говорят спасибо. Это мелочь. Ты не то чтобы жаждешь благодарности с поклонами и причитаниями. Но есть что-то противное в том, что не случился этот обмен любезностями.

“Спасибо” стали говорить. Не всегда. Я в таких случаях оборачиваюсь и мило “отвечаю”: “Пожалуйста” или “Не за что”. Это работает.

И вот расскажу случай, по поводу которого я все это пишу. Очень очень типичный случай.

Стою в H&M в проходе между кронштейнами. Тискаю какую-то тряпку. Двух женщин с ребенком и коляской заметила уже когда коляска практически на меня наехала. Не наехала. Женщины не были наглыми или неприятными. Я оборачиваюсь. Они на меня смотрят. И вот я решила выступить. Поясню – почему.

Ты сидишь в метро. Рядом с тобой немного места, через человека от этого “немного места” — еще сколько-то там места, в целом из них получится место для взрослого человека. Входит в вагон пассажир. Встает напротив. И смотрит. Почему он не может сказать: “Не могли бы вы, пожалуйста, немного подвинуться?”. Это на каждом шагу происходит.

Или вот когда тебя хотят в толпе обойти, хрен кто скажет: “Можно пройти?”. Они тискаются, пихаются, но не произносят это вслух.

В общем, смотрю я на мамаш. Они на меня. Пауза. Стоим.

Я спрашиваю: “Вы хотите пройти?”. Они с удивлением: “Ну да”. Я говорю: “Ну а что же вам мешает так и сказать “можно пройти?”. Я вас, конечно, и сама пропущу, уже почти пропустила, но если бы вы спросили – ничего бы страшного не случилось, а мне было бы приятно”.

Если что – я все это произнесла совершенно нормальным тоном, как будто мы обсуждали, хороша ли та футболка, которую я щупала.

Вот, смотрите, я стою, занимаюсь своими делами. Они такие со своей коляской. Я не то чтобы на стреме – кому бы уступить дорогу? Могу и не заметить. А они напряженно ждут, пока я сама. Я оборачиваюсь. Смущаюсь. Прыгаю в сторону. А они, такие гордые, шествуют дальше.

Ну да, они нормальные женщины, ничуть не хамоватые. Просто сложился у нас такой загадочный уклад – типа больше дела, меньше слов. Но с поправкой – это неприятно.

“Позвольте пройти?” — “Ах, конечно” — “Спасибо” — “Не за что”. Несложно. А если очень трудно вступать в контакт – не садись в метро на сидения, обходи людей через соседние проходы, не рвись за тем, кто уже распахнул дверь в метро – иди в другую, закрытую.

Люди, не ленитесь открывать рот и объясняться. Благодарить. Да, мы все иногда не хотим выходить из дома, нам не хочется видеть людей, не хочется общаться ни с кем. Но если уж мы вынуждены, то лучше получать от этого удовольствие.

Источник: sexandstyle.ru





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