Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 21 сентября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_zaikaniya_do_ubijstvam_40946"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40946_strength.jpg" width=206 alt="От заикания до убийства" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Андрей Позняков, <a href=http://diletant.media/top-5/4113/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">От заикания до убийства</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">5 необычных социальных экспериментов</font></em></span></p><p>Опыты над людьми — дело сложное и часто непредсказуемое, даже когда это не противоречит закону. Тем не менее зачастую только так — посредством социальных экспериментов — удаётся понять как особенности человеческого поведения, так и специфику исторических событий. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_zaikaniya_do_ubijstvam_40946">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Опыты над людьми — дело сложное и часто непредсказуемое, даже когда это не противоречит закону. Тем не менее зачастую только так — посредством социальных экспериментов — удаётся понять как особенности человеческого поведения, так и специфику исторических событий.

Экспериментальная тюрьма

Один из известнейших социальных опытов проводился, чтобы объяснить конфликты в местах лишения свободы. Это знаменитый Стэнфордский эксперимент. По заказу правительства психолог Филипп Зимбардо набрал группу из 24 добровольцев, которых случайным образом поделил на две равные подгруппы: охранников и заключенных. Предполагалось, что в ходе исследования люди будут жить в условиях, схожих с тюремными, в то время как психологи будут анализировать изменения в их поведении.

Почти сразу ситуация вышла из-под контроля. Охранники стали проявлять склонность к садизму, унижали заключённых, заставляли их делать бессмысленные физические упражнения, лишали матрасов за непослушание, заставляли чистить унитазы, превращали душ в привилегию. Заключенные сначала пытались сопротивляться, даже устроили бунт. Вскоре у них начали проявляться различные неврозы и психические расстройства. Несколько человек даже заменили из-за резкого ухудшения здоровья. Когда один из новоприбывших объявил голодовку в знак протеста против садизма, его соседи посчитали это хулиганством и активно приветствовали фактические пытки со стороны надзирателей. Эксперимент продлился всего шесть дней вместо двух недель.

Примечательно, что лишь один человек явно осудил происходившее и поставил под сомнение необходимость подобных испытаний. Это была аспирантка и невеста Зимбардо, которая в итоге и добилась досрочного прекращения эксперимента.

Страсть к подчинению

Большинство людей настолько послушны, что готовы пойти даже на убийство под руководством авторитета. Это показали опыты, которые прославили американского социального психолога Стэнли Милгрэма. В испытании участвовали трое. Один из них — руководитель эксперимента. Двое других, согласно легенде, - испытуемые. На самом деле, лишь один из них был реальным объектом исследования, пару ему составлял профессиональный актёр.

В ходе сфальсифицированной жеребьёвки испытуемому доставалась роль ментора, в то время как второй человек становился учащимся и должен был отвечать на вопросы, как на экзамене. Под руководством руководителя эксперимента ментор наказывал за неверные ответы: он «активировал» электроды, подключённые к актёру. Никакого электричества, на самом деле, не было. «Учащийся» лишь изображал разные степени страдания от ударов током и молил о пощаде.

Сначала 45 вольт, потом 60, потом — по распоряжению руководителя эксперимента — ещё больше. Когда актёр орал и требовал прекратить эксперимент, социолог настаивал на продолжении. В какой-то момент из соседней комнаты прекращали доноситься крики — на панели перед «ментором» значилось 220 вольт, 300… Зная, что партнёр по эксперименту испытывает ужасающие мучения, испытуемые под чужим руководством доводили уровень напряжения до 450.

Результаты потом были подтверждены другими аналогичными исследованиями. Это был шок — в послевоенные годы американцам предъявили доказательство того, что и их соседи могли бы пойти убивать людей в концлагеря под руководством сомнительных авторитетов. Более того, многие участники эксперименты верили, что наказывают «учащегося» по заслугам.

Сила диссидентства

Широко известны эксперименты о влиянии большинства на отдельных людей, когда человек оказывается среди подставных актёров и готов, следуя мнению группы, назвать квадрат кругом, а красное — белым. Но насколько меньшинство может изменять представления группы и способны ли единицы определить мнение большинства? Ответы на эти вопросы искал Серж Московичи. В рамках одного из экспериментов группе из 6 человек показывали серии карточек и просили называть цвета. Двое подставных участников исследования всегда называли зелёный синим. Это привело к тому, что 8 процентов от числа остальных ответов были неверными — представители большинства поддавались влиянию группы диссидентов. Исследования показали, что идеи меньшинства распространяется в сообществе по нарастающей, стоит лишь переманить на свою сторону первого представителя большинства.

Московичи выявили наиболее эффективные способы изменения общественного мнения. Постоянное повторение одного тезиса и уверенность, безусловно, важны. Но ещё лучше, если диссиденты согласны с сообществом почти по всем пунктам, кроме одного. Тогда группа готова будет уступить, и меньшинство станет большинством.

Естественная склонность к тоталитаризму

Размышления о том, как немецкий народ мог поддерживать нацизм, примерно в то же время обернулись экспериментом по созданию организации с тоталитарной идеологией. Учитель истории калифорнийской школы Рон Джонс решил на практике объяснить десятиклассникам, почему нацистская идеология была так популярна. Эти занятия длились всего неделю.

Сначала учитель рассказал о силе дисциплины: он требовал сидеть за партами смирно, входить и выходить из класса бесшумно и по первому же распоряжению. Школьники с удовольствием стали втягиваться в эту игру. Потом были уроки о силе общности: подростки скандировали лозунг «Сила в дисциплине, сила в общности», встречали друг друга специфическим приветствием, получили членские билеты и создали символику организации под названием «Третья волна». Наконец, дошло до «силы действия». На этом этапе в организацию вовлекали новых участников, а внутри появились ответственные за поиск «клеветников» и инакомыслящих. С каждым днём на эти занятия стало ходить всё больше людей.

В четверг учитель рассказал школьникам, будто они участвуют в общегосударственной программе и такие организации создаются в разных штатах. В будущем, согласно этой легенде, молодёжь должна была бы поддержать нового кандидата в президенты. Джон анонсировал телеобращение в полдень пятницы, когда якобы должны были объявить мобилизацию «Третьей волны». В час икс в аудитории перед телевизором собралось около 200 школьников. Естественно, никакого обращения не было. Учащимся объяснили, что это пример того, насколько нацизму легко было бы укорениться даже в демократической стране. Подростки расходились подавленными, некоторые — со слезами на глазах. Примечательно, что широкой общественности об эксперименте Джонса стало известно лишь спустя годы.

Убеждённые заики

К числу самых ужасных социальных экспериментов относят опыт Венделла Джонсона из Университета Айовы. Участниками его исследования стали дети-сироты. 22 ребёнка были разделены на две группы, которые затем проходили обучение. Одним в ходе испытаний постоянно говорили, что они молодцы, хорошо и правильно говорят и отлично со всем справляются. Другим, наоборот, активно прививали комплекс неполноценности. Исследование было сфокусировано на вопросе о природе заикания, так что детей постоянно — по поводу и без — обзывали заиками. В конце концов, в этой группе начались серьёзные проблемы с речью.

Эксперимент Джонсона обернулся проблемами со здоровьем, которые сохранились у испытуемые до конца дней — некоторых из них так и не смогли вылечить. То, что подобные исследования неприемлемы, понимали и в самом университете. До последнего информацию о работе Джонсона держали в секрете.

Источник: diletant.media





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