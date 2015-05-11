Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 5 июня 2017 года, 17.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_sensornogo_ekrana_do_virtualnoj_realnosti_42010"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42010_blockchain_picjpg700x420_q9.jpg" width=206 alt="От сенсорного экрана до виртуальной реальности" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вероника Елкина</b></span> <span style="font-size: large;">От сенсорного экрана до виртуальной реальности</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">31 технология, перевернувшая мир</font></em></span></p><p>За последние 20 лет в мире появились технологии и категории продуктов, которые существенно изменили наш образ жизни. Вот эти революционные технологии — от облачных вычислений и литий-ионных батарей до 3D-печати и контейнерной виртуализации. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_sensornogo_ekrana_do_virtualnoj_realnosti_42010">Подробнее</a></p><br clear="all" />





За последние 20 лет в мире появились технологии и категории продуктов, которые существенно изменили наш образ жизни. Вот эти революционные технологии — от облачных вычислений и литий-ионных батарей до 3D-печати и контейнерной виртуализации.

Облачные вычисления

До появления облачных вычислений у компаний было свое сетевое оборудование, которое нужно было поддерживать в рабочем состоянии вне зависимости от того, как часто им пользовались. Если сервера перегружались, у них не было никаких вариантов. Компании вроде Amazon Web Services предложили альтернативный подход, а именно облачные вычисления.

Организации могли в любой момент арендовать сервер необходимого объема и мощности. За пользование сервером взимается плата. Как только он перестает работать, клиент прекращает платить. Благодаря такому нововведению компании любого размера получили доступ к экономически выгодным услугам вычисления и хранения информации, причем стартапы могли воспользоваться ими по значительно низкой цене.

Облачные вычисления оказались настолько революционным решением, что даже такие компании, как Netflix, пользуются серверами Amazon Web Services. Частные лица хранят данные на удаленных серверах Dropbox и Google Drive и могут получить к ним доступ в любое время.

Формат MP3

Ни одна инновационная технология не произвела такой революции в музыке, как формат цифровых аудиофайлов MP3. Файлы такого формата легко помещались на CD и жестких дисках, из-за чего впоследствии появились компактные MP3-плееры. Правда, тогда и наступил расцвет пиратства — возникли файлообменники, а затем и торренты. Но появились и более честные сервисы, использующие технологии MP3, например iTunes, Spotify, SoundCloud и Яндекс.Музыка.

Сенсорный экран

Первый сенсорный экран изобрели еще в 1965 году, но эта технология не получила широкого коммерческого распространения вплоть до выхода iPhone в 2007 году. Последующие iPod, iPad и смартфоны от других фирм также использовали эту технологию. Сейчас же сенсорные экраны можно найти практически в любом месте, куда их только могут поставить инженеры: в киосках самообслуживания для покупки билетов в музей, в игровых автоматах и на столиках для заказа в ресторанах.

Wi-Fi

Из всех революционных технологий именно Wi-Fi быстрее всех из «несуществующей» превратилась в «повсеместную». Широкополосное соединение, которым пользуются большинство Wi-Fi-сетей, появилось в США в 1985 году, а затем образовалась организация Wi-Fi Alliance, которая помогла разработать саму технологию. Несмотря на то что технология Wi-Fi была представлена в 1990-х, она добилась популярности только в 2000-х, когда практически каждый ноутбук или электронное устройство было оснащено Wi-Fi. Примерно в это же время начали развиваться роутеры и беспроводные трансляции, и стало появляться больше устройств, поддерживающих Wi-Fi-подключение на более высоких скоростях. Благодаря Wi-Fi интернет стал стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Bluetooth

В 1994 шведская телекоммуникационная компания Ericsson придумала идею беспроводного подключения периферийных устройств к компьютерам. Intel, Nokia и другие компании тоже заинтересовались этой технологией. Техногиганты сформировали союз Special Interest Group, который работал над обеспечением совместимости устройств. Кодовое имя bluetooth придумал инженер Intel. Оно является отсылкой к прозвищу датского короля, который объединил Данию, Норвегию и Швецию в единое государство. Сейчас эта технология очень популярна и используется при подключении беспроводных наушников, носимых устройств, сенсоров, периферии и других гаджетов.

Мобильный интернет, 4G/LTE

4G — это четвертое поколение беспроводной мобильной инфраструктуры, которая используется в большинстве современных смартфонов. Название LTE расшифровывается, как Long-Term Evolution («долговременное развитие») — таким термином обозначают стандарт «беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными (например, LAN)».

Эти две технологии помогли смартфонам и другим мобильным устройствам обрести популярность. Они создали совершенно новую платформу для вычислений, интернет-торговли, общения и многого другого.

Глубинное обучение

Искусственный интеллект медленно развивался на протяжении многих лет, но глубинное обучение стало огромным скачком вперед в попытках научить машины обучаться. Системы глубинного обучения стараются подражать работе человеческого мозга с помощью слоев искусственных нейронов, формирующих нейронную сеть.

Оригинальная концепция такой сети существовала уже десятки лет, но только благодаря недавним достижениям в области вычислений системы глубинного обучения смогли стимулировать гораздо большее количество нейронов. С помощью искусственных нейронов сверхмощные компьютеры могут анализировать огромные объемы информации и распознавать шаблоны. Системы могут учиться на ошибках и успехах и все лучше распознавать изображения, речь и даже выражение лица. Такие системы используются в медицине, финтехе, обслуживании клиентов и других отраслях.

Виртуальная реальность

Фантасты уже давно мечтают о виртуальной реальности, но пока ей еще далеко до того, чтобы получить широкое коммерческое распространение. Тем не менее за последние годы эта технология значительно развилась.

Последнее поколение смартфонов совместимо с бюджетными версиями VR-устройств вроде Google Cardboard. Такие продвинутые гаджеты, как Samsung Gear, HTC Vive и Oculus Rift, сделали впечатления от виртуальной реальности более яркими, будь то просмотр живого выступления или игра. Такие стартапы, как Lucid VR предлагают потребителям устройства для создания VR-контента, например, ручную камеру для съемки в виртуальной реальности.

Очевидно, что виртуальная реальность пока что не является доминирующей сферой, но области ее применения расширяются. VR используется не только в сфере развлечений, но и B2B-услугах, например, для обучения сотрудников, планирования магазинов и в медицине (для реабилитации и тренировки пациентов).

Дополненная реальность

Дополненная реальность «проецирует» цифровые изображения и информацию в реальный мир. Несколько лет назад Google запустил AR-проект Google Glass, но он не получил признания. Похожий проект от Yelp под названием Monocle позволял пользователям видеть сквозь экран смартфона дополнительную информацию об окружающих их компаниях. Эта возможность была классной, но не революционной.

Переломный момент для дополненной реальности произошел в 2016 году, когда внезапно обрела популярность игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go. Кроме того, такие серьезные стартапы, как Magic Leap, всерьез считают, что виртуальная и дополненная реальность сыграют важную роль в нашем мире.

Недорогие сенсоры

Вся суть интернета вещей заключается в подключении устройств друг к другу с помощью сенсоров, которые позволяют пользователям удаленно управлять ими и получать о них необходимую информацию. Появление дешевых сенсоров привело к тому, что внезапно стало возможным подключить друг к другу огромное количество разных устройств — от системы климат-контроля и бытовой техники до транспортных средств.

Корпорации и стартапы используют информацию от сенсоров для создания умных электросетей, автомобилей, домов и многого другого

Обработка естественного языка

Обработка естественного языка связана с глубинным обучением. С ее помощью компьютеры учатся распознавать человеческую речь (устную и письменную). Ранние поисковые машины вроде Ask Jeeves предлагали пользователям пользоваться голосовыми командами, а не вводом ключевых слов. Сейчас у каждой крупной компании есть умный чат-бот, который распознает речь, например, Alexa от Amazon, Помощник Google, Siri от Apple и Cortana от Microsoft. Подключенных устройств становится все больше, а с ними и увеличивается количество вещей, с которыми может поговорить пользователь.

Литий-ионная батарея

В основе современной технологической революции лежат литий-ионные батареи. Существует множество цифровых устройств всевозможного вида и размера, но всем им нужна энергия — ноутбукам, мобильным телефонам, цифровым камерам, планшетам, умным часам и даже автомобилям Tesla. Литий-ионные батареи произвели революцию, потому что они способствовали распространению заряжаемых устройств. Благодаря дальнейшему развитию этой технологии появились батареи большего запаса, а стоимость их снизилась, что привело к инновациям в сфере электрокаров и добычи солнечной энергии.

Акселерометр

Акселерометр представляет собой крошечный чип внутри мобильного телефона или планшета, который поворачивает изображение на экране нужным образом. Но это не единственный случай использования этой технологии. Прежде всего, она как бы подключает устройство к окружающему миру и определяет, под каким углом оно находится. Акселерометры внутри планшета могут определить, что устройство падает, и отключить его жесткий диск до приземления, чтобы защитить его от повреждений.

Акселерометры также используются в GPS-системе: они позволяют определить, движется ли пользователь в правильном направлении. Разработчики игр используют эти крохотные устройства, чтобы игрок мог управлять своим персонажем, наклоняя телефон, планшет или геймпад (в частности, эта технология применяется в гоночных симуляторах). Кроме того, они есть и в носимых устройствах. Фитнес-браслеты и гаджеты для отслеживания состояния здоровья используют акселерометры для подсчета количества шагов, быстроты движения, и для того, чтобы определить, не упал ли владелец устройства.

3D-печать

3D-печать впервые появилась в 1980-х. Ее представили как новую технологию, позволяющую легко и быстро создавать модели и прототипы без применения масштабных средств производства. Дальнейшее развитие технологии происходило скачками. Новые принтеры начали использовать всевозможные материалы — от драгоценных металлов до бетона. С помощью технологий 3D-печати некоторые стартапы изготавливали детали и даже смогли напечатать целые дома. Уже сейчас на 3D-принтере могут распечатать челюстной имплант. Возможно, в будущем технологии биопечати позволят создавать импланты органов. Кроме того, ученым удалось распечатать на 3D-принтере автомобиль и дрон.

Компьютерное зрение

Компьютерное зрение — один из элементов, который помог воплотить идею беспилотных автомобилей в жизнь. Достижения в области компьютерных вычислений и нейронных сетей (которые используются в системах глубинного обучения) привели к тому, что системы компьютерного зрения смогли качественно обрабатывать визуальные данные с помощью сравнения видимых объектов с изображениями в своей базе. Продвинутые камеры позволяют компьютерам получать еще больше информации для анализа изображения. Современные системы способны распознавать личность и считывать эмоции по выражению лица, а беспилотные автомобили могут определять препятствия и объезжать их. По мере развития технологий компьютерное зрение будет совершенствоваться и, возможно, компьютеры смогут видеть, совсем как люди.

Мультифакторная аутентификация

В наше время безопасность обрела большую важность, чем когда-либо. Сложного пароля недостаточно — нужно использовать мультифакторную аутентификацию (MFA), которая запрашивает у пользователя разную информацию, прежде чем открыть ему доступ к аккаунту. Такая аутентификация снижает риск того, что ваш аккаунт попадет в руки злоумышленников. Нельзя сказать, что эта технология дает абсолютную защиту, но ее используют многие известные компании, например, Facebook, Google, Twitter и Apple. Один из самых распространенных видов мультифакторной аутентификации — это отправка проверочного кода на телефон пользователя после ввода пароля. Даже если хакеру удастся подобрать пароль, он не сможет войти в аккаунт без доступа к телефону его владельца.

Многие стартапы используют MFA в своих приложениях. В последнее время набирают популярность биометрические меры защиты, так что когда мультифакторная аутентификация станет нормой, при попытках залогиниться, возможно, вы будете предоставлять свои биометрические данные.

Биометрическая защита данных, сканеры отпечатков пальцев

Еще одна революционная технология, о которой долго мечтали фантасты: вы прижимаете палец к поверхности, система распознает вас и открывает доступ. Появились недорогие сенсоры, продвинутые мобильные телефоны и компьютеры, оснащенные такой технологией, а значит подобные устройства становятся нормой, как и их способность сканировать, хранить и считывать отпечатки пальцев и другие биометрические данные.

Например, смартфон Google Pixel позволяет разблокировать устройство и совершать платежи касанием пальца. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такая защита не застрахована от ошибок при неосторожном обращении, но все же считают, что биометрическая защита пригодилась бы для мультифакторной авторизации. Кроме того выяснилось, что в суде вас могут заставить разблокировать телефон с помощью отпечатка пальца, потому что в отличие от PIN-кода на биометрические данные не распространяется право не свидетельствовать против себя.

У биометрической защиты данных есть и другой потенциал: например, с ее помощью можно разработать системы, распознающие поведение человека в сети (скорость просмотра страниц и набора текста и так далее). Такие системы могут заметить, что пользователь ведет себя иначе, и определить, что аккаунтом пользуется кто-то другой.

Блокчейн

Блокчейн может снизить риски мошенничества, потому что его система распределенного реестра хранит запись о каждой транзакции в разных местах, из-за чего ее трудно подделать. В такой системе для подтверждения транзакции не используется третья сторона (потому что транзакция безопасна, и ее копии хранятся на нескольких компьютерах).

Технологию блокчейна считают главной революционной силой в сфере финансовых услуг и других индустриях, связанных с акциями, где для подтверждения транзакции между двумя сторонами обычно используются третьи лица (например, во время продажи акций или недвижимости).

Мобильные сообщения

Когда мобильные сообщения впервые появились на старых телефонах, они воспринимались как нечто обыденное. Первые пользователи привыкли набирать сообщения не глядя и освоили T9. Затем появились полноценные клавиатуры и сенсорные экраны.

Когда наступила эра смартфонов, люди начали пользоваться телефонами совсем по-другому. Длительность и частота телефонных звонков существенно сократились. Даже электронная почта стала менее популярна — ее стали использовать больше для бизнеса. Благодаря социальным сетям текстовое общение стало еще более продвинутым, а затем появились WhatsApp и Facebook Messenger — с ними общаться стало быстрее и удобнее.

Потом Snapchat придумал исчезающие сообщения, тем самым добавив оттенок срочности к мгновенному обмену сообщениями. Сейчас обмен сообщениями во всем своем многообразии — в социальных сетях, приложениях с шифрованием или в обычном текстовом виде — является основным способом общения и выражения эмоций среди людей.

Поисковые машины, алгоритм ранжирования ссылок от Google

Первые дни существования поисковых машин были тяжелыми — чтобы что-либо найти, нужно было сначала подключиться через коммутируемый удаленный доступ, затем потыкать в Lycos, Yahoo! или Alta Vista и надеяться на лучшее. Пользователи не понимали, насколько эффективной может быть поисковая машина до тех пор, пока не появился поисковик Google (а в России — и Яндекс) ,и система ранжирования ссылок Page Rank. Система, названная в честь сооснователя Google Ларри Пейджа, оценивала, насколько важен сайт, по количеству ссылок, ведущих на него (чем важнее сайт, тем больше на него ссылок). Со временем эта система превратилась в лучшую поисковую машину, которой стали пользоваться так часто, что появился глагол «погуглить».

Геномика, CRISPR

Самая малоизученная революционная технология из этого списка — это система генной модификации CRISPR. Появление методов редактирования гена в 1980-х годах позволила ученым вносить изменения в ДНК некоторых организмов. Раньше это был длительный, медленный и дорогостоящий процесс. Благодаря CRISPR исследователи совершили прорыв в генной инженерии — теперь процесс стал быстрее, проще и перестал расходовать столько денег.

По словам исследователя Джеймса Хабера, «[технология] стала доступнее, и сейчас ей пользуются все. Мы произвели революцию». Ученые модифицируют гены зерновых, чтобы получать лучший урожай, создают лекарства против опасных болезней и многое другое. Количество патентов, использующих эту технологию, и компаний, инвестирующих в этой области, стремительно возросло.

Примечание редактора: 29 мая ученые из США обнаружили, что метод редактирования генома CRISPR-Cas9 может привести к сотням непреднамеренных мутаций, а популярные алгоритмы по предсказанию влияния CRISPR на организм выдают ошибочные результаты.

Большие данные и Hadoop

Десятки лет онлайн-активности и огромный поток информации из интернета вещей и мобильных устройств привели к возникновению большого количества данных, которые могут представлять особую ценность для компаний.

В 2011 году появился фреймворк с открытым исходным кодом Apache Hadoop. Он умеет управлять и обрабатывать крупные массивы данных на нескольких компьютерах одновременно. С помощью Hadoop такие крупные компании, как Danske Bank, смогли проанализировать большой объем данных о транзакциях за 150 лет существования банка.

Компании и частные консультанты используют большие данные и глубокий анализ для определения трендов рынка и клиентских предпочтений. Эта технология используется даже в больницах — анализ данных помогает выяснить шаблоны риска и на основе полученных данных скорректировать методы ухода за пациентами.

Роботы, Amazon Kiva

Робототехника развивается уже не один десяток лет, в результате чего автоматизируются многие процессы на фабриках и других промышленных предприятиях. Пока еще рано мечтать о собственном роботе (хотя некоторые стартапы работают в этом направлении), но тем не менее сейчас умные механизмы можно встретить не только на заводах.

Например, на складах Amazon работают роботы Kiva. В 2012 году Amazon приобрела компанию по производству этих роботов за $775 миллионов. Маленькие роботы Kiva, чей рост составляет всего 40 сантиметров, а вес — 136 килограммов? способны поднимать грузы весом более 317 килограммов. Они значительно увеличили эффективность работы складов Amazon.

Роботы Kiva — отличный пример того, как революционная технология приняла весьма неожиданную форму. Роботы, чья форма далека от человеческой, выполняют работу, которой обычно занимаются люди (то есть для которой нужны руки). Такие роботы ездят по узким коридорам склада со скоростью, превышающей человеческую, и помогают Amazon сократить расходы и время доставки.

Мобильные приложения

Сейчас есть приложения буквально для всего, поэтому сложно представить, каким было время, когда приложений попросту не существовало. Когда появились приложения, возникли и магазины приложений. Самым первым был Hadango, который существовал еще до бума айфонов и смартфонов в целом. Магазины приложений не были чем-то революционным вплоть до 2007 года, когда на рынок пришел App Store от Apple. Тогда появилась площадка, где разработчики приложений могли размещать свои творения. Отзывы и реклама в магазине стали крайне важным фактором для успеха сервисов. Сейчас у всех крупных платформ есть собственный магазин приложений.

RFID

RFID-метки, как и интернет вещей, устанавливают связь между цифровым и реальным миром. Они представляют собой крошечные устройства не больше рисового зернышка, которые позволяют электронным девайсам пассивно отслеживать местоположение метки. Первый патент с термином RFID был зарегистрирован в 1983 году, но устройства с такой технологией лишь недавно обрели популярность. EZ Pass и другие автомобильные устройства, автоматические оплачивающие проезд на платных дорогах, используют технологию RFID, чтобы вы могли проехать нужный участок без остановок. В последнее время очень популярны RFID-чипирование домашних животных. Эти чипы также используются в рабочих бейджах, которые позволяют сотрудникам открывать двери без ключей. RFID-чипы можно очень часто встретить в розничной торговле: они позволяют продавцам отслеживать наличие и положение товара на складе, а также защищают от краж.

JavaScript

Недавние изменения в Javascript сделали этот язык программирования революционным. Например, Node.js позволил разработчикам работать на большем количестве платформ, в частности на стороне сервера. JavaScript можно использовать для облачных вычислений, создания мобильных и десктопных приложений, разработки трехмерных и VR-игр, специальных систем для ботов и подключения к интернету вещей. Недавнее исследование платформы Stack Overflow показало, что 85% всех программистов умеет хотя бы немного писать код на JavaScript. Это самый популярный язык для frontend- и backend-разработки.

Виртуализация

Программы виртуализации дают пользователю расширенный функционал управления устройством. Эта технология существует с 1960-х годов, но лишь недавно обрела популярность. Компания VMWare изначально занималась виртуализацией на PC, затем на серверах, и лишь в 2006 году запустила сервис полноценных виртуальных серверов VMWare Server. Программы виртуализации помогают запускать больше приложений и сред разработки на меньшем количестве машин.

Контейнерная виртуализация

У контейнерной и обычной виртуализации много общего. Обычная виртуализация позволяет устройствам определить, какую систему ПО эмулировать, а контейнерная создает отдельные рабочие среды меньшего размера. Это менее ресурсозатратный, альтернативный способ виртуализации.

Контейнерная виртуализация обрела популярность с выходом открытой платформы Docker, которая позволяет создавать приложения в виде «портативных самодостаточных контейнеров с виртуальным запуском на сервере любого типа». Контейнерные версии любой операционной системы можно запустить на удаленном облачном сервере, а затем моментально их отключить и перенаправить ресурсы в другое место. Эта технология является большим шагом в развитии систем облачных вычислений.

LIDAR

Органы правопорядка пользуются лидарами вот уже много лет, но потенциал этой технологии начал раскрываться и в других отраслях. LIDAR, или система светового обнаружения, определяет дальность положения объекта, выпуская луч лазера и измеряя скорость его полета. Лидары могут анализировать огромные площади за считанные минуты, а не часы. Вместе с продвинутыми системами навигации эта технология позволяет составлять подробные карты и обеспечивает работу таких навигаторов, как Google Maps. Вполне возможно, что благодаря ей появятся полностью беспилотные автомобили.

Всемирная сеть

Многие технологии из этого списка неотрывно связаны с сетью, так что нельзя не упомянуть, какую революцию он произвел в свое время. Благодаря ей образовательные учреждения, организации, компании и, самое важное, простые люди получили мгновенный доступ к огромному количеству информации. Сама концепция «интернета» старше сети — она была придумана в 1989 году британским ученым Тимом Бернерсом-Ли, работавшим тогда в Европейском центре ядерных исследований (CERN). Он представил три основные технологии сети: HTML, URI (или URL) и HTTP.

Технология всемирной сети была придумана в 1990 году, но ее сервера заработали за пределами CERN только в январе 1991. С тех пор началось медленное, но верное распространение интернета. Когда домашние компьютеры стали привычным явлением, всего за семь лет этой технологией начала пользоваться четверть жителей США. В 2000-х интернет распространился и в России. Клиенты требовали большей скорости, затем появился мобильный интернет, и вскоре Всемирная сеть сделала наш мир таким, каким мы видим его в наши дни. А в 2011 ООН включила право на доступ к интернету в список гражданских прав человека.

Linux

Технологии Linux революционны на многих уровнях. Изначально это была довольно громоздкая операционная система. Сейчас же существует бесчисленное количество бесплатных версий ОС Linux, которые позволяют выполнять такие повседневные задачи, как работа с электронной почтой, создание документов, электронных таблиц с такой же легкостью, как на Windows или на Mac. Именно на Linux впервые появился собственный магазин приложений, где можно было скачать все необходимые программы в одном месте. Такой метод добавления новых функций в ОС сильнее защищает ее от вредоносных программ.

Вот уже долгое время Linux является лидирующей операционной системой для серверов. Ей начали пользоваться и в крупных корпорациях. Например, суперкомпьютер IBM Watson использует фреймворк Apache Hadoop, разработанный на Linux и дистрибутив SUSE Linux Enterprise Server 11. Также стоит упомянуть, что в основе мобильной операционной системы Android лежит код Linux. Маловероятно, что Linux когда-нибудь будет доминирующей операционной системой на домашних компьютерах, но все же она постепенно меняет наш мир.

Источник: rb.ru





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