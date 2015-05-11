Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 30 марта 2017 года, 20.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_prometeya_do_harona_41740"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41740_board-761586_960_72.jpg" width=206 alt="От Прометея до Харона" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">От Прометея до Харона</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О разных типах работников, системе коммуникаций и идеальной команде</font></em></span></p><p>Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – идите вместе. Эта старая африканская пословица верна до сих пор. Проходят годы, на смену авторитарным иерархическим системам приходят сетевые холакратии, а с точки зрения формирования команды все остается по-прежнему. Один – быстро, вместе – надежно. Совместить эти свойства можно, если правильно подобрать людей, склонных играть те или иные роли. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_prometeya_do_harona_41740">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – идите вместе. Эта старая африканская пословица верна до сих пор. Проходят годы, на смену авторитарным иерархическим системам приходят сетевые холакратии, а с точки зрения формирования команды все остается по-прежнему. Один – быстро, вместе – надежно. Совместить эти свойства можно, если правильно подобрать людей, склонных играть те или иные роли.

Идеальная команда должна иметь как минимум одного человека на одну роль, и любая пустота, любая дырка на месте той или иной роли либо снизит скорость движения команды, либо исказит маршрут. Здесь стоит оговориться, что если мы рассуждаем о проектах, то идеальные команды содержат один набор ролей, а если о процессах – другой. Это как с нападением и обороной.

Сегодня мы поговорим о стартапах и о командах стартапов. Я имею в виду настоящие стартапы, те, которые «хоть тушкой, хоть чучелкой», и о настоящих командах. Сразу предупреждаю, что в статье не будет коворкингов, смузи и даже барбершопов, ни слова про продукцию Apple, питчи и пивоты. Нет ничего и про инвестиционные стратегии, фонды и выходы. Речь пойдет о людях, которые действительно хотят что-то сделать. Без этого желания любые рассуждения о командах кажутся бессмысленными.

Надо сказать, что я с большим уважением отношусь к людям, которые делают большие дела в условиях, когда «никому ничего не надо». Они, как правило, очень непросты в общении, потому что горят, и их кидает из крайности в крайность; потому что переживают за странное, никому ненужное, обреченное, мертворожденное. У них странный язык, странные знакомые, даже выглядят они иногда странно. У них мало времени или совсем его нет. Они почти не спят. Но с ними тепло. При этом их очень легко найти. В любом публичном месте, от соцсети до конференции, задай вопрос: «Где здесь ходит ну тот, сумасшедший?». И вам сразу на него укажут.

В общем, люди не очень любят одержимых идеей. Я считаю, что это зависть. Знаете, как зависть к тем, кто влюблен. Идея, которая тебя захватила, сродни влюбленности, только, пожалуй, чуть сильнее и гораздо дольше. Я знаю десяток человек, которые год за годом протаскивают свою идею. Мало кто из них доходит до конца. Но то, как они ею горят, вызывает восторг.

За такими, горящими, идут другие. Они рациональны и во всем видят выгоду. Они тоже горят, но немного другим пламенем. Если первый тип – это Прометей, который принес огонь людям, то второй – скорее, Гефест, неторопливо кующий на этом огне доспехи или оружие. Они гораздо приятнее в общении, их манера беседы отличается краткостью и конкретностью. У них тоже мало времени, но с ними уже можно выпить кофе «за жизнь». С ними выгодно.

Вероятность, что Прометей встретится с Гефестом, крайне мала. Гефесты иногда собираются в прайды и называют их фондами. Но в этом случае они становятся ленивыми. Им подавай входной поток Прометеев, и не всякий Прометей подойдет. Им нужен не рисковый и высокодоходный Прометей, вот с таким вот EBIDTA margin. А Прометеи и слов-то таких не знают. Поэтому команда Прометея и Гефеста будет тем успешнее, чем случайнее они нашли друг друга.

Итак, Прометеи, как правило, больше воодушевляют, они визионеры, стратеги. Гефесты – организуют. Они администраторы, управленцы, может быть – бизнесмены. А работать кому-то надо? Не всем же гореть и ковать. Так вот Гераклы берут на себя основной груз принятых решений. Упрутся и делают. С ними надежно.

В последнее время с Гераклами сложности. Многие из них сообразили, что Гефестом быть выгоднее, а Прометеем – интереснее. И пошли менять молот на счеты и огонь. Получилось не очень, и счеты Гефеста не постигли, и силу Геракла растеряли. Правда, научились говорить короткие речи, что, безусловно, помогает в личной жизни.

Понимая это, Гефесты и Прометеи рванули искать Гераклов в местах их производства – университетах. И здесь многих ждало разочарование. Сила современных Гераклов уже не та, их разучились тренировать, потеряли образовательную магию. Если один из десяти научился – и то славно. Да еще и амбиции у молодых Гераклов нынче как у заслуженного Зевса. В общем, все сложно.

Но, дай бог, своего Геракла вы все-таки отхватили и сделали команду. И все в этой команде вертится на коммуникациях. Посудите сами: один Прометей, три Гефеста, девять Гераклов – это же уйма коммуникационных связей. Пусть тип у Гераклов один, но они же разные. Их нужно как-то правильно встраивать в общую систему Гефестов в контексте направления движения, которое задал Прометей. Когда увещеванием, а когда и плетью. Так что тут нужен эдакий социальный брокер. Назовем этот тип Хароном. С ними, как правило, весело.

У Харона сейчас сложная работа. Потому что усредненный Прометей, Гефест и Геракл находятся в разных возрастных группах. Вроде как говорят на одном языке, и в то же время почти не понимают друг друга. Захочет, скажем, Гефест, собрать всех на совещание. Планы там, проекты, продукты. Солидно, значимо все. А Геракл опоздает на час, придет и улыбнется. Он заболтался в чате. А Прометей раскричится, что это скука и рутина, и не имеет отношения к творчеству. И уйдет, хлопнув дверью. Сложно нынче Харону, ох как сложно.

Подведем итог. Идеальная команда – это команда, в которой каждая из этих четырех ролей занята отдельным человеком. И эти люди объединены общей идеей, готовы какое-то время ею жить и быть ее частью. Это, конечно, недостаточное, но тем не менее необходимое условие успешности стартапа. Но, согласитесь, в других командах скучно, неинтересно. Так зачем же на них тратить свое время?

Источник: chaskor.ru





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