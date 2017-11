От пособия по написанию курсовой до исследования по кибербуллингу

В наш топ-8 вошли четыре дипломных, два исследования и две курсовые. О чем были написаны работы, в каких университетах создавались и почему их стоит прочитать.

№1. Всё, что Вы хотели знать о кибербуллинге

Из дипломной работы студентки МГУ им. М. В. Ломоносова Анастасии Маренцовой «Запугивание и издевательство в Сети : феномен cyberbullying»:

«Феномен кибербуллинга встречается в различных социальных средах, однако подавляю-щее большинство случаев травли в Глобальной Сети приходится на подростковую среду, чаще всего жертвами нападков в Интернете становятся дети в возрасте от 12 до 15 лет. При этом девочки становятся жертвами буллинга в онлайн-среде чаще, чем маль-чики. Подростки, страдающие от буллинга, испытывают злобу, разочарование, смуще-ние, унижение и страх. Этот спектр эмоций может привести к самым разнообразным последствиям – от достаточно безобидных до очень опасных: жертвы буллинга замы-каются в себе, начинают пропускать занятия в школе, попадают под влияние курения, алкоголя и наркотиков, показывают склонность к девиантному поведению и мелкому ху-лиганству. В отдельных случаях травля в Интернете (особенно, вкупе с рядом других факторов) становится причиной суицида».

Если вам интересны вопросы психологии, явление кибербуллинга, различия между буллингом реальным и виртуальным, эта работа – незаменимый источник, включающий информацию о:

— «секстинге»;

— основных видах кибербуллинга (исключение, издевательство, раскрытие, кибер-преследование, «фрепинг», поддельные аккуанты, онлайн-оскорбления, обман, «троллинг, «кэтфишинг»);

— площадках, используемых пользователями для кибербуллинга;

— о реакциях на нападки в интернете;

— эмоциональных и психологических последствиях кибербуллинга;

— взаимосвязи кибербуллинга и поведения в реальной жизни.

№2. Адаптация жанра карикатуры в интернет-СМИ

Выпускная квалификационная работа студента Санкт-Петербургского государственного университета Ольги Ивановой «“Мемы” как новая форма карикатуры (опыт зарубежных СМИ)».

Автор рассматривает явление интернет-мема в качестве нового типа карикатуры, прово-дит исторический анализ данного феномена, классифицирует типы и функции мемов, представляет комплексный обзор современного рынка мемов и проводит сравнительный анализ интернет-мемов и классических карикатур в современных зарубежных СМИ.

«Краткий анализ национальной специфики экспансии мемов был осуществлен в публика-ции Шэя Майники «Is Internet Culture Different In Other Countries» Ссылаясь на «BuzzFeed», Майники утверждает, что просмотры и «шэры» их контента очень зависят от стра-ны. Так, пользователи из Франции больше восприимчивы к политическому контенту, в то время как пользователи из Северной Америки предпочитают «мемы с котами». Про-веденное журналистом расследование показало, что в Китае и Турции мемы использу-ются для обхода цензуры в Интернете (кейсы с годовщиной студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь и пингвинами – символами революции соответственно); для бри-танцев характерно юмористическое восприятие повестки дня».

«В целом в средствах массовой информации мемы перестали восприниматься просто как «смешные картинки». Интернет-мемы стали одним из массовых источников обще-ственного мнения по поводу многих важных вопросов. Главным для прессы стало не упо-минание того или иного мема как очередного треда в онлайн-среде, а освещение того, как люди реагируют на те или иные события с помощью интернет-мемов. Кроме того, уве-личилось количество публикаций СМИ, посвященных интернет-мемам, а некоторые ме-диа, не специализирующиеся на вирусном контенте, ввели отдельные рубрики о мемах («Мемы недели» [Memes der Woche] в «Kurier») или же регулярно публикуют слайдшоу или фотоподборки с мемами».

Если вы увлекаетесь карикатурами, то в данной работе сможете найти ответы на все ин-тересующие вопросы.

№3. Как местной власти представлять себя в интернете

В своей дипломной работе «Официальный сайт органа местного самоуправления как инструмент PR: функциональный аспект» студент НИУ «БелГУ» Илья Макулин: рассматривает виды PR и функции, которые выполняют связи с общественностью в государственном и муниципальном управлении;

— определяет критерии анализа сайта как инструмента PR;

— анализирует официальный сайт органа местного самоуправления с точки зрения имиджевых, содержательных и коммуникативных характеристик;

— дает оценку и рекомендации для совершенствования формы и содержания сайта органа местного самоуправления.

«В настоящее время PR (связи с общественностью) предоставляются абсолютно необ-ходимым компонентом эффективной деятельности государственных структур всех уровней власти. Именно благодаря PR-деятельности формируется и поддерживается имидж государственного и муниципального служащего, политика, органа власти, поли-тического курса в целом. Связи с общественностью в работе органов местного само-управления приобретают все более важную роль, что обусловлено требованиями демо-кратизации российского общества. <....> Сейчас в России активно идет процесс накоп-ления опыта публичных коммерческих и некоммерческих коммуникаций, складываются представления и традиции относительно деятельности, связанной с продвижением раз-личных субъектов. В связи с этим наблюдается процесс становления в области теории PR, в том числе и в сфере государственного PR».

№4. Универсальное пособие для начинающих исследователей

Пособие доцента факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Смирнова «Как писать реферат, курсовую, ВКР и научную статью (а также цитировать и указывать источники)» было создано по заказу интернет-изданий «Частный корреспондент» и «Научный корреспондент» при поддержке Ассоциации интернет-издателей.

Из текста можно узнать о том, как:

— правильно выбрать тему исследования;

— сформулировать актуальность и научную проблему исследования;

— подобрать историографию, учитывая новизну исследования;

— различать объект и предмет исследования;

— сформулировать цель и комплекс задач, направленный на ее достижение;

— сформировать эмпирическую базу с помощью научной методологии.

Также в пособии можно найти рекомендации по написанию текста исследования, акцен-тирует внимание на логичности/ясности/точности повествования, приводит обязательные требования к написанию научной работы, говорит о правильном использовании цитат и оформлении ссылок и предоставляет структуру исследовательской работы с подробным описанием каждой части.

«У молодого человека, перед которым впервые поставлена задача провести собственное исследование, сначала вполне может возникнуть ощущение тупика. Затем появляется множество разных вопросов. Ответы на многие из них можно найти, например, в зна-менитой книге итальянского философа, историка и писателя Умберто Эко. <...> Мы по-стараемся максимально лаконично дать некоторые универсальные советы, которые по-могут именно российским студентам выполнить требования учебных планов в части научной работы. Сразу сделаем оговорку: далее речь пойдет только о добросовестном проведении и написании оригинального авторского исследования. Рекомендаций, как ку-пить готовую работу, заказать ее у третьих лиц или просто «замаскировать» плагиат, в этом пособии нет».

Учебное пособие предназначено для студентов как гуманитарных вузов, так и технических. Если вам необходимо написать исследовательскую работу, но вы не знаете, с чего начать, пособие Сергея Смирнова поможет в решении проблемы.

№5. О разнице между инфографикой и визуализацией данных

Студента МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Пыжьянов в дипломной работе «Инфографика и визуализация данных в современных онлайн-СМИ («Malofiej Awards» 2007-2014)» описывает представления современных исследователей о сходствах и различиях инфографики и визуализации данных. Также, опираясь на мнения ведущих специалистов, автор выделяет критерии принадлежности произведения к типологической группе диаграммо-исторических произведений. Помимо этого, в работе установлены признаки, по которым можно отличить инфографику от визуализации данных и проводит качественный и количественный анализ выборки работ-победителей Malofiej Awards 2007-2014.

«Инфографика обычно создается с целью рассказать историю. Она направлена на определенную аудиторию и субъективна. Она отдельна и самодостаточна («self-contained and discrete»), потому что информация дается с контекстом, создается с расчетом на удобство восприятия («accessible»). Дизайнерская составляющая очень заметна, для раскрытия содержания («illuminate») часто используются иллюстрации, иконографика и другие изобразительные приемы, в связи с чем, каждую <инфографику> нужно изготавливать вручную, хотя есть и инструменты для создания из шаблонов. Инфографика – это продукт («item»)».

Если Вы хотите освоить искусство инфографики и визуализации данных и понять, чем они отличаются друг от друга, дипломная работа выпускника МГУ станет для вас неоце-нимым пособием.

№6. О душе и загробном мире

Особого внимания заслуживает курсовая работа студентки НОУ ВПО Институт философии, теологии и истории святого Фомы Анастасии Новиковой «Отношение к смерти в архаических религиях». Работа была опубликована в разделе «Философия, этика, регионоведение».

Автор рассказывает о первых захоронениях эпохи Мустье (1856 год, Германия) и эпохи Ориньяка, рассуждает о возникновении представлений о душе, загробном мире и ме-темпсихозе, а также о контактах с «загробным миром» (кто такие «почтальоны» и «охранники», в чем заключается их работа, почему они приходят), о званных и незваных гостях из «загробного мира», о смерти и поисках бессмертия.

«Смерть часто назначает свидания, которые никого уже не оставляют прежним, мы вполне привыкли к смерти далекой, смотрящей на нес с экранов телевизора и передовиц газет, но когда эта госпожа является нам воочию меняется все. Все мы теряли кого-то из близких и вполне можем вспомнить это состояние, даже смерть собственная, как трагедия, отступает куда-то на второй план, перед той, что несет столь болезненное расставание. И это переживание мы так же видим на протяжении практически всей истории человечества, как и попытки его осмысления».

№7. Вся правда о краудфандинге

Если вы хотите собрать денег на свой проект, есть смысл начать со знакомства с исследо-вательской работой Владислава Кузьменко «Краудфандинг в России: история и перспективы».

В работе сказано о

— истории краудфантинга в России;

— существующих площадках (порядка 20);

— первой краудфандинговой платформе в России («С миру по нитке», 2010);

— запуске в 2012 году двух самых крупных площадок в России («planeta.ru» и «boomstarter.ru»);

— роли музыкальной группы «Би-2» в развитии краудфантинга;

— популярности, пользе и деньгах фильма «28 панфиловцев» для краудфантинга;

— новом витке развития краудфантинга в России.

«Когда только краудфантинг пришел в Россию, финансовые и инвестиционные аналитики скептически отнеслись к нему и говорили, что «краудфантинг у нас не приживется», или «наши люди слишком мнительные, чтобы вкладывать деньги». Отчасти они были правы, но уже сейчас, согласно анализу, который провели «J′son & Partners Consulting», благодаря постепенному увеличению доверия народа, экосистема краудфинансов оконча-тельно сформировалась и теперь может спокойно развиваться».

№8. Филологический десерт

В курсовой работе «Языковая игра в английском анекдоте» студента ФГБОУ ВПО «Ма-рийский государственный университет» Василия Крестьянинова пишет о понятии «язы-ковой игры», об обязательной опоре на коммуникативную ситуацию, о видах языковой игры (парономазия, анаграмма, полисемия, омофоны), о языковой игре в английском анекдоте, о классах английских анекдотов (the elephant jokes, slim jokes, dry sense of hu-mour, banana skin sense of humour).

«Языковая игра – явление многоаспектное, имеющее одновременно стилистическую, пси-холингвистическую, прагматическую и эстетическую природу. Из-за многоплановости данного явления достаточно сложно дать определение языковой игре. Открытия, которые делают участники коммуникативной ситуации, раздвигают пределы воображения, побуждают к творческому поиску, воспитывают умение слушать и слышать, развивают быстроту реакции на слово. Эффект внезапности и неожиданности в совершаемых языковых играх усиливает их воздействие на адресата, а юмористическая окраска, стремление к розыгрышу делают их понятными и доступными».

В «Научкоре» опубликовано несколько тысяч работ, если вы не нашли достаточно захватывающей в этом списке, попробуйте составить свой!





