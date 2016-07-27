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Дарья Новаторова   вторник, 29 ноября 2016 года, 16.07

От открытых коллекций до суда за репост
Лучшие коллекции в открытом доступе, самые громкие скандалы в мире авторского права и худшие инициативы


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«Хочешь, чтобы государство защищало твои авторские права — плати ему»


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Уникальная коллекция фотографий основателя компании Eastman Kodak, тысячи рисунков прусского короля, блокировка LinkedIn и новые законодательные инициативы – в обзоре новостей профильного сайта Nooregistry.ru.

Лучшая оцифрованная коллекция в открытом доступе

В этом месяце стало известно, что 250 тысяч фотографий из коллекции Джорджа Истмена стали доступны онлайн. Коллекция Джорджа Истмена, основателя компании Eastman Kodak, считается одной из самых старейших коллекций фотографии в мире. Всего в неё входит более 400 000 фотографий, сделанных с момента появления фотографии в 1839 году и до сегодняшнего дня, созданных при помощи самых разных фотокамер, начиная от дагерротипа и до цифровых технологий. В коллекцию входят работы более восьми тысяч фотографов.

Лучшая коллекция рисунков

В сеть выложены тысячи рисунков короля Пруссии Фридриха-Вильгельма IV. Король Фридрих-Вильгельм IV, правивший Пруссией в 1840-1861 гг., очень любил делать карандашные наброски. Современники отмечали, что каждый свободный момент монаршей особы был посвящён рисованию — чаще всего король изображал людей и места, которые встречал в путешествиях, мифических существ и аллегорические сцены. После себя король оставил большой архив творчества, познакомиться с которым теперь можно благодаря проекту Потсдамского университета.

Мнение месяца

Национальная программа поддержки и развития чтения: мнение эксперта. «Вчера познакомился с концепцией Национальной программы поддержки и развития чтения. Она меня так поразила, что думал написать целый большой пост о том, что же не так с этой программой (помимо монструознного названия). В итоге решил отложить и пока что написать только об одном тезисе, который мне кажется важным».

Лучшая позиция

Верховный суд России выступил против заведения уголовных дел за репосты в соцсетях: «Следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней», — говорится в проекте пленума ВС.

Правда, правозащитники опасаются, что «послабления» Верховного суда относительно лайков и репостов работать не будут. По мнению участников пленума Верховного суда, наблюдаемый в последние годы рост обвинительных приговоров по делам о террористической деятельности (ст. 205 УК РФ) и экстремизме (ст. 282 УК РФ) свидетельствует об успехах не только предварительного следствия, но и судопроизводства, и в обоих постановлениях ВС, обязательных для исполнения судами всех инстанций, «антитеррористические» нормы были заметно ужесточены в плане определения квалификации действий обвиняемых.

Лучшее требование

Дмитрий Медведев потребовал ускорить процесс перевода библиотек в «цифру»: правительству поручено найти источники финансирования для процесса интернетизации библиотек, а также перевода книжных фондов в цифровой вид.

Худшее решение

Мосгорсуд >признал законной блокировку LinkedIn на территории России. Апелляция LinkedIn на решение Таганского районного суда г.Москвы отклонена, что даёт право Роскомнадзору внести крупнейшую мировую деловую соцсеть в реестр запрещенных сайтов.

Худшие планы на будущее

Минкомсвязь при участии Совбеза РФ разработало законопроект о контроле всей инфраструктуры Рунета. РосКомСвобода попробовала сделать анализ документа и собрала мнения со стороны экспертного сообщества.

Самый громкий скандал месяца

В Бюро по охране авторских прав США , борьба идет уже за свободный контент. Представители развлекательной индустрии с возмущением отреагировали на отставку главы Бюро по охране авторских прав США, называя этот шаг агрессивной атакой – частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы подорвать их авторские права и поддержать сторонников свободного контента.




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