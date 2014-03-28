Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_manhettana_do_kavkaza_42573"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42573_59a52bda8b8a87060a04e5c.jpg" width=206 alt="От Манхэттана до Кавказа" border="0" /></a><span style="font-size: large;">От Манхэттана до Кавказа</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Коллекции карт и глобусов в открытом доступе</font></em></span></p><p>Петербург 1806 года, карта Кавказа, собранная из десятков отдельных листов, Северная Америка 16 века и трехмерные модели глобусов: в крупнейших географических коллекциях сети каждый сможет найти свое. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_manhettana_do_kavkaza_42573">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Петербург 1806 года, карта Кавказа, собранная из десятков отдельных листов, Северная Америка 16 века и трехмерные модели глобусов: в крупнейших географических коллекциях сети каждый сможет найти свое.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался картой. Раньше они были доступны в атласах и специализированных изданиях, теперь же всегда под рукой в наших смартфонах. Однако не все из них могут быть точными настолько, насколько хотелось бы. Коллекции карт, опубликованных в сети, могут помочь пользователю сориентироваться на местности, даже если речь идет о поездке на Кавказ.

Особенно полезными коллекции будут для тех, кто занимается географией и историей: с помощью новейших инструментов ученые могут проанализировать многовековое развитие региона, его территориальное расширение и хозяйственное обеспечение. К тому же, подобные коллекции помогают сохранить очень старые экземпляры, которые за счет своего возраста приобретают не только научную, но и материальную ценность.

David Rumsey Map Collection

Страна

Англия

О проекте

Коллекция карт Дэвида Рамси была создана 30 лет назад. На данный момент она содержит более 150 тысяч карт. Основа коллекции – редкие карты Северной и Южной Америки с 16 по 21 век.

Коллекция включает в себя атласы, настенные карты, глобусы, школьные географические карты, карманные карты, книги разведки, морские карты и разнообразные картографические материалы, в том числе карманные, настенные, детские и рукописные карты. За счет современных инструментов пользователи портала могут сравнивать, анализировать и просматривать элементы карт.

Что интересного

Оцифрованные карты представляют собой изображения с очень высоким разрешением, отсканированные не менее чем на 300 пикселей на дюйм, измеренные по сравнению с размерами исходной карты. Большие карты собраны в файлы объемом в два гигабайта.

Правовой статус

Copyright © 2000 by Cartography Associates. Изображения могут свободно воспроизводиться или передаваться для некоммерческого использования. Для коммерческого использования обращайтесь по адресу carto@davidrumsey.com.

Smith Globe Collection

Страна

США

О проекте

Digital Imaging Center OML занимается инновационным проектом по созданию трехмерных изображений редкой коллекции старинных глобусов. По словам создателей проекта, она обещает быть второй по величине в США. Оцифровка позволит сохранить редкие экземпляры глобусов, возраст которых насчитывает не одну сотню лет.

Что интересного

Создатели коллекции используют технологию Ortery, которая позволяет фотографу захватывать объект практически под любым углом, создавая трехмерную цифровую модель. В зависимости от размера и формы объекта, во время этого процесса будет создано от 216 до 900 изображений, которые автоматически будут объединены 3D модель глобуса.

Правовой статус

Неизвестен, так как проект находится на стадии разработки.

Open Access Maps at NYPL

Страна США

О проекте

Open Access Maps – это проект Публичной библиотеки Нью-Йорка, созданный на основе подразделения The Lionel Pincus & Princess Firyal Map Division. В рамках проекта в открытом доступе было размещено более 20 тысяч изображений карт. Большая часть коллекции – почти 10 тысяч – это карты Нью-Йорка и Нью-Джерси, созданные с 1852 по 1922 год. Еще 700 карт – топографические изображения Австро-Венгерской империи с 1877 по 1914 год. В коллекции также имеются карты России, например, карта Санкт-Петербурга 1806 года.

Что интересного

Благодаря программе Map Warper можно растягивать и накладывать карты на их географический аналог, используя сервисы наподобие Google Earth. Это позволяет самостоятельно создавать модели, иллюстрирующие развитие того или иного объекта. Так было сделано с Манхэттеном: план города 1916 года, при создании которого была использована карта 1660 года, был наложен на современное изображение, в результате чего видно, как была увеличена территория полуострова за прошедшие столетия.

Правовой статус

Коллекция опубликована под лицензией Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Карты можно просматривать в разделе оцифрованных коллекций и скачивать через Map Warper.

Коллекция карт «Россика»

Страна

Россия

О проекте

Коллекция «Россика» опубликована в разделе «Картографическое собрание» Русского географического общества (РГО). Коллекция насчитывает почти 500 карт России за XV–XIX век. Она была подарена РГО в 2013 году членом Попечительского совета Общества, бизнесменом и меценатом Алишером Усмановым.

Что интересного

Термином «Россика» специалисты называют материалы о России, выпущенные за рубежом. В данном случае речь идет о картах России, выполненных зарубежными мастерами-картографами.

Правовой статус

Использование материалов без согласия правообладателя не допускается. Для правомерного использования материалов необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензии) от правообладателя сайта.

Карта страны Золотого руна

Страна

Россия

О проекте

Проект «Карта страны Золотого руна» создан РГО при поддержке Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и представляет собой воссоздание масштабной Карты Кавказа с прилегающими частями Турции и Персии.

Первые листы этой карты были впервые изданы в 1869 году в Тифлисе (Тбилиси, Грузия). В ее составлении активное участие принимали Кавказский военно-топографический отдел и Кавказский отдел Императорского Русского географического общества. Карта неоднократно переиздавалась и дополнялась новыми листами, а в период с 1902 по 1914 год была полностью исправлена. Карта несет ценную информацию о состоянии региона в начале XX века, что может позволить проследить динамику его развития.

Что интересного

Помимо путей сообщения на карте изображен рельеф с указанием отдельных вершин и их высот, типы грунтов, объекты гидрографии и населённые пункты. На ней также изображены все населённые пункты, что позволило передать структуру кварталов даже небольших городов.

Правовой статус

Использование материалов без согласия правообладателя не допускается. Для правомерного использования материалов необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензии) от правообладателя сайта.

Источник: noosphere.ru





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