Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 28 мая 2017 года, 17.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_lyubvi_do_nenavisti_-_odna_fraza_41985"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41985_3f4215bc55e4a00823360917c76a586.jpg" width=206 alt="От любви до ненависти – одна фраза" border="0" /></a><span style="font-size: large;">От любви до ненависти – одна фраза</span></p><p>Проверяя микрофон перед выступлением, Рональд Рейган однажды сказал, что через 5 минут начнется бомбардировка Советского Союза. Затем, впрочем, президент успокоил граждан и объяснил, что это была лишь шутка. Рейган вообще был известен беспрецедентными заявлениями в адрес СССР – одна «империя зла» чего стоит. Но и советские руководители от него не отставали: Хрущев обещал показать Штатам «кузькину мать», а Горбачев говорил, что «Америке нужна своя перестройка». О том, как еще лидеры двух держав обменивались любезностями, – в нашем материале. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_lyubvi_do_nenavisti_-_odna_fraza_41985">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Проверяя микрофон перед выступлением, Рональд Рейган однажды сказал, что через 5 минут начнется бомбардировка Советского Союза. Затем, впрочем, президент успокоил граждан и объяснил, что это была лишь шутка. Рейган вообще был известен беспрецедентными заявлениями в адрес СССР – одна «империя зла» чего стоит. Но и советские руководители от него не отставали: Хрущев обещал показать Штатам «кузькину мать», а Горбачев говорил, что «Америке нужна своя перестройка». О том, как еще лидеры двух держав обменивались любезностями, – в нашем материале.

Франклин Рузвельт

«Я предвижу громадную будущность России. Конечно, и ей придется пройти через известные встряски и, может быть, тяжелые потрясения, но все это пройдет, и после того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой могущественной, может быть, во всем мире державой».

«Этот человек [Сталин] умеет действовать, — говорил Рузвельт сыну в 1943 г. — У него цель всегда перед глазами. Работать с ним — одно удовольствие. Никаких околичностей. Он излагает вопрос, который хочет обсудить, и никуда не отклоняется» (из мемуаров Элеоноры Рузвельт).

«Выражаясь простым языком, я отлично поладил с маршалом Сталиным. Этот человек сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора; думаю, душа и сердце России имеют в нем своего истинного представителя. Я верю, что мы и впредь будем отлично ладить и с ним и со всем русским народом».

Иосиф Сталин

«Американская деловитость имеет все шансы выродиться в узкое и беспринципное делячество, если ее не соединить с русским революционным размахом… Соединение русского революционного размаха с американской деловитостью — в этом суть ленинизма в партийной и государственной работе».

«У нас нет никакого особого уважения ко всему американскому. Но мы уважаем американскую деловитость во всем — в промышленности, в технике, в литературе, в жизни».

«Я благодарен президенту Трумэну за приглашение в Вашингтон. Приезд в Вашингтон является давнишним моим желанием, о чем я в свое время говорил президенту Рузвельту в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме. К сожалению, в настоящее время я лишен возможности осуществить это свое желание, так как врачи решительно возражают против моей сколько-нибудь длительной поездки, особенно по морю или по воздуху».

Гарри Трумэн

«Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях».

«Мне нравится старый Джо Сталин. Он хороший парень, но он пленник Политбюро. Он бы пошел на определенные соглашения, да они ему не дают».

«Сталин похож на Пендергаста [сенатора, друга Трумэна] больше, чем кто-либо, кого я знаю».

Никита Хрущев

«Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».

«В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия. Мы вам ещё покажем кузькину мать!».

«Американская свинья и советская, я убеждён, что они могут вместе сосуществовать» (После того, как сотрудник университета Айовы подарил Хрущеву статуэтку свиньи).

«Но если есть страна слишком склонна к войне, мы ей слегка надерем уши и скажем: «Не смей! Сейчас драться нельзя. Сейчас времена ядерного оружия, какой-нибудь дурак может начать войну, и тогда даже мудрые люди не смогут ее прекратить». Поэтому мы руководствуемся этой идеей в нашей внешней и внутренней политике».

Рональд Рейган

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут» (Шутка во время проверки микрофона).

«В ваших обсуждениях по ограничению ядерных вооружений остерегайтесь искушения гордости — искушение блаженного объявления выше происходящего, маркировать обе стороны одинаково ошибочно, игнорировать факты истории и агрессивных импульсов империи зла, просто называть гонку вооружений гигантским недоразумением и таким образом удалять себя из борьбы между правдой и ложью, добром и злом».

«Генеральный секретарь Горбачев, если вы ищете мира, если вы ищете процветания для Советского Союза и Восточной Европы, если вы ищете либерализации, приезжайте сюда к этим воротам, господин Горбачев, откройте эти ворота. Господин Горбачев, снесите эту стену!» (О Берлинской стене).

Михаил Горбачев

«Америке нужна своя перестройка».

«У нас одна главная лихорадка — это Америка и ее претензии на лидерство».

«Я понял, что американцев можно слушать, но им нельзя доверять. Когда у них появляется идея сделать что-то, они перевернут мир, чтобы добиться этого».

«Когда холодная война закончилась, было произнесено множество речей о необходимости построения нового мирового порядка. Больше всех их произносили американцы. Однако кончилось тем, что США избрали другую политику. Они встали на путь своего триумфализма».

Источник: diletant.media





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