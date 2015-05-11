Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 26 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_hudozhestvennoj_prozy_do_biografii_prezidenta_41980"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41980_books-768426_960_72.jpg" width=206 alt="От художественной прозы до биографии президента" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вероника Елкина</b></span> <span style="font-size: large;">От художественной прозы до биографии президента</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">5 книг, которые Билл Гейтс советует прочитать этим летом</font></em></span></p><p>По традиции Билл Гейтс опубликовал список книг, которые стоит прочитать этим летом. А <a href=https://rb.ru/list/5-gates-books-summer-2017/>Rusbase</a>, по традиции, его перевели. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_hudozhestvennoj_prozy_do_biografii_prezidenta_41980">Подробнее</a></p><br clear="all" />





По традиции Билл Гейтс опубликовал список книг, которые стоит прочитать этим летом. А Rusbase, по традиции, его перевели.

Лето — прекрасная пора, чтобы сменить горизонты: отправиться на пляж или в горы или погрузиться в мир хорошей книги. Я заметил, что в этом году меня больше интересуют книги, чем отдых на природе (но сама природа меня по-прежнему волнует). Произведения из моего списка книг на лето напомнили мне о собственном опыте, и благодаря им узнал кое-что новое о том, как жизненный опыт определяет нашу суть, и куда, возможно, движется человечество.

Тревор Ной. Born a Crime

Я уже давно являюсь поклонником передачи The Daily Show, поэтому мне очень понравились мемуары ее ведущего. У Тревора Ноя нестандартный подход к юмору, который вырабатывался на протяжении всей жизни, из-за того что тот не мог найти свое место. Мать Тревора была уроженкой ЮАР, а отец — швейцарцем. Дитя межрасового брака, он появился на свет в стране, где отношения между представителями разных рас были запрещены. В основном история жизни Ноя в ЮАР была трагичной. Тем не менее, его трогательные истории частенько вызывают смех — совсем, как и его монологи на вечернем шоу.

Мейлис де Керангаль. «Чинить живых»

Несмотря на то что эту книгу вы, скорее всего, найдете в разделе художественной прозы, произведение Керангаль, скорее, ближе к поэзии. В нем рассказывается история парня, который погиб в аварии. Родители решили пересадить его сердце другому человеку. Но сюжет в книге не сравним с тем, какие слова подобрала писательница, чтобы рассказать о персонажах. Книга написана прекрасным языком, благодаря которому вы привяжетесь даже к тем героям, которые появятся в ней буквально на пару минут. Например, Керангаль посвятила несколько страниц девушке хирурга, который проводит операцию по пересадке сердца, хотя читатель так и не увидит ее в книге. Я очень рад, что Мелинда [Гейтс] посоветовала мне это произведение. Недавно я также порекомендовал ее другу, который, как и я, в основном, читает документальную прозу.

Джей Ди Ванс. «Деревенская элегия»

Я знаю о бедной жизни в горах Аппалачи лишь понаслышке — именно она и описывается в этой душераздирающе трагичной книге. После того как отец Ванса бросил семью, а мать от него отказалась, его вырастили любящие, но вспыльчивые бабушка с дедушкой. Несмотря на все трудности, ему удалось пережить хаотичные и бедные детские годы и поступить в Йельскую школу права. Эта книга показывает изнанку некоторых сложных культурных и семейных проблем, которые скрываются за бедностью. Однако больше всего поражает сама история и то, что Ванс осмелился ее рассказать.

Юваль Ной Харари. «Homo Deus. Краткая история будущего»

В своем прошлом списке книг на лето я рекомендовал предыдущее творение Харари “Sapiens”. Его провокационное продолжение такое же смелое, хорошо читаемое и тоже вызывает множество мыслей. “Homo Deus” рассказывает о том, что в 21 веке принципы, благодаря которым сформировалось наше общество, кардинально изменятся, и это значительно повлияет на нашу жизнь. Наше общество определяли либо религиозные правила о том, как стоит вести правильную жизнь, либо более приземленные цели, например, стремление победить болезни, голод и войны. Каким станет мир, если человечество достигнет целей? Я не совсем согласен с этой книгой, но в ней довольно умно изложена картина того, что может ждать человечество в будущем.

Джимми Картер. «Полноценная жизнь: размышления в 90 лет»

Бывший президент [США] написал уже более двух десятков книг, но, тем не менее, умудрился приберечь несколько отличных историй для этой книги, которая представляет собой краткий и насыщенный событиями экскурс в его удивительную жизнь. Мне очень понравилась история о том, каким невероятным образом Картер добился своего положения. Книга поможет вам понять, как деревенская жизнь в штате Джорджия без воды, электричества и тепла во многом определила правление Картера в Белом доме. Несмотря на то что в «Полноценной жизни» описываются события прошлого, книга очень актуальна для нынешнего времени, когда общество слабо доверяет политикам и государственным учреждениям.

Источник: rb.ru





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