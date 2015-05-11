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Павел Орлов   , Сегодня, 18:00

От Джима Керри до Юрия Никулина
10 актеров, преодолевших привычное амплуа


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«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии


Фильмы Эмира Кустурицы




Карьера многих актеров порой складывается так, что они становятся «заложниками» однажды созданного образа. Вспоминаем несколько ярких примеров того, что бывает, когда исполнитель хочет изменить свое амплуа.

01. Джим Керри

Кадр из фильма «Вечном сиянии чистого разума» / Джим КерриКадр из фильма «Вечном сиянии чистого разума»


Джим Керри, пожалуй, первый, кто приходит на ум, когда речь заходит о сочетании контрастных амплуа. Он не просто проявил себя как яркий комедийный и драматический актер, но и в обеих нишах добился успеха и признания. Заработав первую славу с образами эксцентриков, сумасбродов и неудачников в абсурдистских комедиях «Эйс Вентура», «Тупой и еще тупее», «Маска» и «Кабельщик», Керри буквально шокировал внезапными серьезными ролями в «Шоу Трумана», «Человеке на Луне», «Вечном сиянии чистого разума» и «Роковом числе 23». Есть мнения, что драматическое амплуа для Керри так важно, потому что в нем он более близок к настоящему себе, то есть к личности депрессивной, мрачной и неуживчивой. Но согласитесь, выбрать, какой Керри лучше — «грустный» или «веселый» — невозможно. И это замечательно.

02. Адам Сэндлер

Кадр из фильма «Опустевший город» / Адам СэндлерКадр из фильма «Опустевший город»


Имя Адама Сэндлера уже давно стало синонимом дурного вкуса и плоского неудачного юмора. И если раньше его комедии, вроде «Счастливчика Гилмора», «Большого папы», «50 первых поцелуев» или «Клика», казались заслуживающими хоть какого-то внимания, то с некоторых пор возникло ощущение, будто Сэндлер каждый раз ставит перед собой задачу пробить очередное дно. Но есть в его карьере неожиданные роли, искупающие комедийные грехи. Как минимум это работа в экспериментальном ромкоме Пола Томаса Андерсона «Любовь, сбивающая с ног» и роль мужчины, потерявшего семью в теракте 11 сентября, в драме «Опустевший город». Согласно формулировке одного критика, это лучшие фильмы Адама Сэндлера, где Адам Сэндлер не играет Адама Сэндлера.

03. Бен Стиллер

Кадр из фильма «Гринберге» / Бен СтиллерКадр из фильма «Гринберге»


Бен Стиллер начинал карьеру с развлекательных телешоу, потом утвердился в образе идиота и недотепы в череде комедий, вроде «Образцового самца» или «Знакомства с родителями». С середины 2000-х Стиллер все чаще стал пробовать себя в более серьезных ролях. При этом особенно похвально, что он поддерживает авторов независимого кино. Актер, например, сошелся с кумиром хипстеров Ноа Баумбахом, у которого играл в «Гринберге», «Пока мы молоды» и «Истории семьи Майровиц». При этом у Стиллера в любой роли по-прежнему чувствуется комедийная жилка, но герои кажутся как будто повзрослевшими, более зрелыми.

04. Лесли Нильсен

Кадр из фильма «Мистер Магу» / Лесли НильсенКадр из фильма «Мистер Магу»


Творческий путь Лесли Нильсена — достаточно редкий пример миграции драматического актера в комедию. Сегодня это трудно представить, но до 1980-х, то есть до триумфа «Аэроплана» и «Голого пистолета», Нильсен был известен, прежде всего, как крепкий профессионал, мастер второплановых и однотипных ролей капитанов, детективов, военных и полицейских. Сведущему зрителю потому и были смешны его комедийные работы, что в них читалась ирония в сторону старых и достаточно топорных образов. Нильсен вошел в историю кино как звезда пародийного кино, но главным объектом этих пародий был он сам.

05. Юрий Никулин

Кадр из фильма «Двадцать дней без войны» / Юрий НикулинКадр из фильма «Двадцать дней без войны»



Вспомним и наших актеров. У широкого зрителя имя Юрия Никулина прежде всего ассоциируется с образом клоуна и гайдаевского Балбеса. Но есть в фильмографии актера и несколько ролей, совершенно иначе раскрывающих его талант. В драматическом образе Никулин появлялся в фильмах «Когда деревья были большими», «Ко мне, Мухтар!» и «Они сражались за Родину». Но, пожалуй, наиболее полно эта сторона его натуры раскрылась в «Двадцати днях без войны». Алексей Герман с боем выбил у чиновников разрешение на эту роль для Никулина, а актер впоследствии был очень признателен режиссеру за то, что тот впервые позволил ему сыграть на экране любовь. Стоит ли говорить, что Никулин считал эту работу лучшей в своей карьере.

06. Людмила Гурченко

Кадр из фильма «Двадцать дней без войны» / Людмила ГурченкоКадр из фильма «Двадцать дней без войны»

«Двадцать дней без войны» продемонстрировал непривычное амплуа и другого исполнителя — Людмилы Гурченко. Актриса получила всенародную любовь благодаря ролям в фильмах легких жанров: мюзиклах и комедиях, вроде «Карнавальной ночи» и «Соломенной шляпки». Но, конечно, актерский диапазон Гурченко был куда шире. Свидетельством тому могут послужить не только «20 дней без войны», но и, например, «Рабочий поселок», «Вокзал для двоих» и, конечно же, «Пять вечеров» Никиты Михалкова

07. Том Круз

Кадр из фильма «Солдаты неудачи» / Том КрузКадр из фильма «Солдаты неудачи»


Том Круз обычно предстает на экране в образе уверенного в себе красавца, преимущественно положительного зрелого мужчины, на худой конец — спасителя человечества. Особняком из ряда подобных работ стоит роль вспыльчивого, бездушного и, что еще более шокирует, лысеющего миллиардера в комедийных «Солдатах неудачи». Круз явно с удовольствием исполнил нетипичную роль, а заодно подтвердил наличие юмора и самоиронии, что всегда подкупает.

08. Шарлиз Терон

Кадр из фильма «Монстр» / Шарлиз ТеронКадр из фильма «Монстр»


Красавицу Шарлиз Терон не обвинишь в однотипности ролей, однако даже с учетом этого в 2003 году она поразила всех небывалым преображением. С помощью мастерской работы художников по гриму, лишних десяти килограмм и, конечно же, актерского таланта миловидная девушка превратилась в запущенную проститутку-убийцу из американской глубинки. Сложно и вспомнить в американском кино образ более отталкивающий, зато именно благодаря нему Терон стала счастливой обладательницей «Оскара», «Золотого глобуса» и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.

09. Ченнинг Татум

Кадр из фильма «Охотник на лис» / Ченнинг ТатумКадр из фильма «Охотник на лис»


Ченнинг Татум пришел в Голливуд с полезным опытом стриптизера и модели. После нескольких успешных картин статный молодой человек с белоснежной улыбкой довольно предсказуемо засел в ролях героев-любовников и недалеких качков. Такую репутацию актер постарался преодолеть драмой «Охотник на лис», представ в образе одинокого флегматичного борца, пытающегося выйти из тени старшего брата. Актер после съемок признавался, что работать на картине было совсем не весело: «Для меня это был болезненный опыт с глубокими переживаниями». Ну и пока двигаться дальше в драматическом русле актер не спешит.

10. Роберт Паттинсон

Кадр из фильма «Космополис» / Роберт ПаттинсонКадр из фильма «Космополис»


Сумасшедший успех франшизы «Сумерки» едва не стал проклятием для Роберта Паттинсона. Актер не был в восторге от перспективы застрять в романтическом образе вампира-меланхолика и потому параллельно со съемками в саге стал появляться в экспериментальных проектах, например, в «Космополисе», «Ровере» или «Звездной карте». Пока трудно сказать, что Паттинсон совершил какие-то актерские прорывы, но хотя бы фанаток шокировать ему удалось. И, кстати, в общем-то то же самое можно сказать и о его партнерше по «Сумеркам» Кристен Стюарт.

Источник: tvkinoradio.ru




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Революционер де Сад

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Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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