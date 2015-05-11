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Ksenia Donskaya   , Сегодня, 13:00

От дипломов сомнительной ценности до мировых рейтингов
Как развивалось высшее образование в США


Гарвардская школа права. Массачусетс, США. Между 1890 и 1906 годом
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«Система обучения в стенах университетов не менялась сотни лет. Мы хотим значительно улучшить ее»


Медленная смерть университета




Уровень обучения в первых американских колледжах был довольно низкий, а их основателей больше вдохновляли не идеи просвещения, а потенциальная прибыль. Сейчас высшее образование в США считается одним из лучших в мире, страна лидирует по количеству научных открытий и проводимых исследований. Профессор Школы образования Стэнфордского университета Дэвид Лэбэри в своей статье для Aeon объясняет, как эволюционировала американская образовательная система и почему этот опыт невозможно скопировать.

В XIX веке всем, кто приезжал в США, местная система образования казалась насмешкой. Это даже сложно было назвать системой — скорее просто случайный набор разбросанных по сельской местности институтов, именующих себя колледжами. Казалось бы, структура, которая не может похвастать ни достойным финансированием, ни выдающимися академическими успехами, ни выполнением своих социальных функций и при этом базируется в маленьких городках вдоль границы, обречена на провал. Но ко второй половине ХХ века она возглавила мировой рынок высшего образования. Выяснилось, что она активнее приумножает свое состояние, генерирует больше научных знаний, привлекает больше талантливых учащихся и преподавателей и взращивает больше Нобелевских лауреатов, чем системы других стран. Университеты США лидируют в мировых рейтингах.

Как же произошла эта удивительная метаморфоза? Дело в том, что те черты системы, которые казались недостатками в XIX веке, в ХХ превратились в достоинства. Скромное госфинансирование, зависимость от количества учащихся, атмосфера популизма и помешательство на футболе сделали ее настолько автономной, что ей удалось обойти всех своих конкурентов и добраться до вершины.

Образовательная система зарождалась при непростых обстоятельствах на заре истории США, когда государство было слабым, рынок — сильным, а Церковь — разделенной. В отсутствие ощутимой поддержки духовенства и государства (которые обеспечивали процветание первых университетов в средневековой Европе) первые американские колледжи вынуждены были полагаться в основном на местную элиту и студентов, которые платили за обучение. Правительство выдавало им свидетельство о регистрации, но это лишь делало их работу законной. Лицензия не предполагала финансирования.

В XIX веке основной причиной открытия колледжей была погоня за прибылью, а не распространение высшего образования. Долгое время первейшим источником богатства оставалась земля, но в стране, где свободных территорий гораздо больше, чем покупателей, главной трудностью для спекулянтов было убедить людей приобрести участок именно у них, а не у кого-то из многочисленных конкурентов (например, площадь западных владений Джорджа Вашингтона составляла около 50 тысяч акров, и он потратил немало лет на безуспешные попытки их сбыть). Ситуация стала еще более безнадежной в середине XIX века, когда власти начали раздавать наделы поселенцам. Чтобы выжить в таких условиях, нужно было показать, что земля может быть не только сельскохозяйственным участком в пыльной деревне, но и престижной недвижимостью в перспективном культурном центре. И ничто не ассоциировалось с культурой так же сильно, как колледж. Спекулянты «жертвовали» землю под строительство колледжей, получали лицензию и затем продавали участки вокруг с большой прибылью (совсем как сегодняшние застройщики, которые обустраивают поле для гольфа и потом берут втридорога за дома, которые находятся рядом).

Йельский колледж. Коннектикут, США. Между 1895 и 1910 годом


Конечно, получить разрешение на открытие колледжа и создать реально работающую организацию — это две разные вещи. Обычно спекулянты старались, чтобы у колледжа была религиозная направленность: это давало некоторые преимущества. Во-первых, помогало разделить рынок. Пресвитериан больше привлекал пресвитерианский колледж, чем, например, методистский в ближайшем городке. Во-вторых, решался вопрос с кадрами: до конца XIX века почти все президенты и большинство преподавателей американских колледжей были священниками. Основателей образовательных организаций такой вариант устраивал по двум причинам: они были довольно хорошо образованны и могли работать за небольшую плату. Третьим преимуществом было то, что Церковь можно было убедить вносить время от времени небольшие пожертвования.

Часто вера и соображения прибыли сочетались в одном человеке, порождая узнаваемого американского персонажа — священнослужителя-спекулянта. Например, священник Джосайя Бушнелл Гриннелл покинул конгрегационную церковь, которую сам же основал в Вашингтоне (округ Колумбия), чтобы построить на западе новый город ради спекулятивных инвестиций. В 1854 году он обосновался в Айове, назвал город Гриннеллом, получил разрешение на открытие колледжа и начал продавать землю по 1,62 доллара за акр. Вместо того чтобы заниматься созданием совершенно новой организации, он убедил колледж Айовы переехать из Давенпорта в Гриннелл и переименоваться в Гриннелл-колледж.

Подобный процесс развития колледжей объясняет многое в устройстве американской системы высшего образования в XIX веке. Менее четверти колледжей располагались вдоль восточного побережья, где жило большинство американцев. Больше половины заведений было на Среднем Западе или Юго-Западе — на скудно населенных пограничных территориях. Не самый блестящий бизнес-план, если ваша цель — привлечь максимальное количество студентов, но благодаря колледжам местность становилась более востребованной среди поселенцев. Расположение на границе также объясняет, почему Церковь была заинтересована в номинальной поддержке колледжей. В конкурентной американской среде ни одна конфессия не занимала главенствующее положение, каждый был сам за себя, поэтому все хотели установить свой флаг на новых территориях раньше других. Спекуляция землей и межрелигиозное соперничество привели к тому, что к 1880 году в Огайо было 37 колледжей, в то время как во Франции — всего 16.

Удивляет огромное количество подобных новоиспеченных колледжей. В 1790 году, в начале первого десятилетия существования новой республики, в США уже было 19 организаций, которые звались колледжами или университетами. В первые 30 лет это количество увеличивалось постепенно и достигло 50 к 1830 году, а затем темп значительно ускорился. К 1850 году их было уже 250, через десять лет — 563, а в 1880 году насчитывалось 811 подобных институтов. Рост числа колледжей существенно обогнал рост населения: если в 1790 году на миллион человек приходилось пять колледжей, то в 1880 году этот показатель вырос до 16. В это время в США работало в пять раз больше колледжей, чем во всей Европе. Это была самая перенасыщенная система высшего образования, которую когда-либо видел мир.

Конечно, как любили подчеркивать приезжающие в Америку европейцы, большинство этих колледжей можно было назвать высшими учебными заведениями лишь с натяжкой. Начнем с того, что они были очень маленькими. В 1880 году средний колледж мог похвастать 131 учащимся и 10 преподавателями и выдавал всего 17 дипломов в год. Большинство образовательных организаций располагались далеко от культурных центров. Педагогами чаще становились проповедники, а не специалисты, а студентом мог быть любой желающий платить за обучение ради диплома сомнительной ценности. Большинство выпускников в итоге принимали духовный сан или выбирали другие профессии, для которых колледж не требовался.

Несколько институтов восточного побережья (Гарвард, Йель, Принстон, Колледж Уильяма и Мэри) притягивали учащихся из состоятельных и влиятельных семей и служили образовательными площадками для будущих лидеров. Но ближе к границе не было никакой признанной элиты, с которой колледжи хотели бы ассоциироваться, и в отношении социальных различий они тоже могли предложить очень немного. Из-за того, что почти в каждом городке был собственный колледж, организациям приходилось бороться за студентов, а значит, плата за обучение оставалась скромной. Поэтому у колледжей был нищенский бюджет, они довольствовались бедным оснащением и низкими зарплатами, им было сложно привлечь и удержать учащихся и преподавателей и приходилось постоянно собирать пожертвования. Соответственно, большинство студентов относились скорее к среднему классу, чем к высшему, и поступали они в основном ради опыта, а не ради знаний. Серьезнее всего к учебе подходили студенты на стипендии.

О незавидном положении колледжей в XIX веке свидетельствовало и то, как сложно было отличить их от старшей школы и разнообразных академий, которых также было в избытке. Учащиеся часто выбирали между старшей школой и колледжем вместо того, чтобы смотреть на них как на последовательные этапы. В результате в старшей школе и колледжах учились дети примерно одного возраста.

К середине столетия к независимым колледжам, которые сегодня зовутся частными, стали активно добавляться разнообразные формы государственных образовательных организаций. Штаты начали открывать собственные колледжи и университеты, часто руководствуясь теми же причинами, что и церкви или города в прошлом, то есть конкуренцией (если в соседнем штате был колледж, то нужен был свой) и земельной спекуляцией (местные лоббисты надавили на законодателей, чтобы получить эту желанную возможность). К тому же государство безвозмездно передавало землю под колледжи, которые фокусировались не на классическом, а на практическом образовании, например на инженерии и сельском хозяйстве. И наконец, были педучилища, которые готовили учителей для растущей системы бесплатных средних школ. Эти новые организации, в отличие от появившихся ранее частных, работали под общественным контролем, но это не значило, что у них был стабильный поток общественного финансирования. Они не получали ежегодных ассигнований вплоть до начала XX века. В результате им, как и независимым колледжам, приходилось выживать за счет платы учащихся и пожертвований и бороться за студентов и преподавателей на более широком рынке, сформированном их частными предшественниками.

Дартмутский колледж. Нью-Хэмпшир, США. 1900 год


К 1880 году американская система высшего образования была необыкновенно большой и территориально рассредоточенной, с децентрализованным управлением и беспрецедентным уровнем институциональной сложности. Еще в начале века она приобрела характерную структуру и дополнялась в последующие десятилетия. Может показаться странным, что пестрое собрание 800 колледжей и университетов вообще можно назвать системой. Система предполагает план и форму управления, которая позволяет следить за тем, чтобы все работало в соответствии с этим планом. И действительно, именно так выглядят системы высшего образования в большинстве стран, где их контролируют и корректируют министерства. Но только не в США.

Американская система высшего образования не выросла из плана, и никакой орган ей не руководит. Она просто случилась. Тем не менее это система, у которой есть четкая структура и ясный набор правил, определяющий действия организаций и отдельных людей внутри нее. В этом смысле она больше напоминает систему рыночный экономики, возникшую благодаря совокупности решений отдельных людей, чем политическую систему, которая управляется конституцией. Тут скорее стоит представить стихийный рост городов, а не искусственно созданную общину. Их история — это не запланированное строительство, а эволюционный процесс. Рыночные системы просто происходят, но это не мешает нам понимать, как это случилось и как они работают.

Конечно, были попытки привить системе высшего образования определенную логическую форму и функции. Все американские президенты до Эндрю Джексона утверждали, что необходимо основать национальный университет, который будет устанавливать высокие стандарты для всей системы, но это предложение провалилось из-за всеобщего страха перед сильным центральным правительством. Некоторые деятели пытались навязать свое видение цели такой системы. В 1828 году преподаватели Йеля опубликовали доклад в защиту традиционного классического набора дисциплин (с упором на латынь, греческий и религию), в 1850 году Фрэнсис Уэйлэнд в Брауновском университете ратовал за особое внимание к наукам, а закон о Гранте земли Моррилла в 1862 году был с акцентом на колледжи, которые будут «учить направлениям, связанным с сельским хозяйством и механикой… чтобы продвигать доступное и практичное образование рабочего класса для ряда занятий и профессий». Благодаря подобным взглядам поддерживалось огромное количество альтернативных функций колледжа внутри многообразной системы, которая изначально не предназначалась ни для одной из них.

Слабые места образовательной системы были абсолютно очевидны. Большинство колледжей создавались не для того, чтобы развивать высшее образование; там оставался довольно скромный уровень обучения. У них не было ни развитой инфраструктуры, ни постоянных источников финансирования. Их было слишком много, чтобы какие-то отдельные могли получить признание, и не существовало механизма для того, чтобы поставить одни выше других. В отличие от Европы, в США не было университетов, открытых с одобрения национального правительства или официальной Церкви, — только маргинальное собрание общественных и частных организаций, расположенных на задворках цивилизации. Жалкое зрелище.

Возьмем, например, Миддлбери-колледж: он был открыт конгрегационалистами в 1800 году, а сегодня является одним из лучших американских колледжей свободных искусств и входит в так называемую малую Лигу плюща. Но в 1840 году, когда на кампус прибыл новый президент колледжа (пресвитерианский священник Бенджамин Лэбэри, прапрадедушка автора. — Прим. ред.), он увидел институт, который боролся за выживание, и за его 25-летнее пребывание на посту ситуация не особо улучшилась. В письмах к Совету попечителей он перечисляет типичные проблемы, которые тревожили президента маленького колледжа в его время. Так, его наняли на зарплату в 1200 долларов в год (около 32 тысяч долларов по сегодняшним меркам), но он обнаружил, что попечители не в состоянии платить эту сумму. Лэбэри-старший тут же озадачился вопросом финансирования и провел первую из восьми благотворительных кампаний по сбору средств для колледжа, причем он сам сделал взнос в 1000 долларов и агитировал немногочисленных сотрудников института последовать его примеру.

Проблемы с деньгами — самая глобальная тема в письмах президента (сложности с наймом преподавателей и оплатой их работы; дом, заложенный ради компенсации собственной невыданной зарплаты, постоянный поиск пожертвований), но также он жаловался и на неизбежные проблемы, которые возникают при попытке предложить полноценную программу в колледже с небольшим и недостаточно квалифицированным педагогическим составом.

В одном из своих писем Лэбэри-старший перечисляет курсы, которые он как президент колледжа обязан был читать: «Интеллектуальная и нравственная философия», «Политическая экономика», «Международное право», «Доказательства истинности христианства», «История цивилизаций» и «Аналогия религии» Джозефа Батлера». Профессора американских колледжей не могли позволить себе узкую специализацию.

В общем, у американской системы колледжей в середине XIX века были одни перспективы и никаких результатов. Тем не менее перспективы оказались необычайными. Скрытым преимуществом системы стало то, что в ней были почти все необходимые элементы для будущего увеличения числа поступающих и роста потребностей студентов. Была подходящая инфраструктура: земельные участки, классы, библиотеки, кабинеты для педагогов, здания администрации и все остальное. При этом колледжи были не сосредоточены в нескольких населенных центрах, а рассеяны по всей стране. Преподаватели и руководители тоже уже находились на своих местах с программами обучения, курсами и лицензией, которая позволяла им выдавать дипломы. Существовала устоявшаяся структура управления и сложившийся процесс финансовой поддержки организаций из различных источников, а также помощь местного сообщества и духовенства. Системе не хватало только студентов.

Другим источником силы стало то, что это разношерстное собрание непримечательных в большинстве своем колледжей и университетов выжило в суровой конкуренции в ходе естественного отбора. Работая в рыночных условиях и не зная такой роскоши, как гарантированные ассигнования (тут в одинаковом положении находились и публичные, и частные заведения), колледжи выманивали деньги у потенциальных филантропов и рекламировали себя потенциальным ученикам, и за их счет выживали. Им нужно было подстроиться под требования основных потребителей на отдельных рынках. Особой чуткости требовали ожидания студентов от учебы, поскольку основную часть счетов оплачивали именно они. Также у колледжей был стимул выстроить крепкие связи со своими выпускниками, которые могли стать главным источником пожертвований и породить новые поколения учащихся.

Вдобавок устройство колледжа — Совет попечителей, сильный президент, географическая изолированность и независимое финансирование — сделало его удивительно гибким институтом. Колледжи могли проводить реформы, не спрашивая разрешения у министра образования или епископа. Задачей президентов как руководителей предприятий было поддерживать их жизнестойкость и расширять перспективы. Они должны были извлекать максимальную выгоду из географического положения колледжей и их связей с Церковью, а также быстро реагировать на нововведения конкурентов, касающиеся учебной программы, цены и имиджа. Иначе можно было просто потерять бизнес. С 1800 по 1850 год закрылись 40 колледжей свободных искусств и наук — 17% от общего числа.

Успешные колледжи закрепились в изолированных городах по всей стране. Они позиционировали себя как институты, которые обучают местных лидеров и служат культурными центрами для населения. Имя колледжа, как правило, совпадало с названием города. Образовательные организации, которые дотянули до второй половины XIX века, оказались в выигрышном положении благодаря росту спроса учащихся, появлению новых оснований для поступления в колледж, новых источников финансирования.

Колледж Спринг Хилл. Алабама, США. Между 1895 и 1910 годом


Американские колледжи сохраняли ауру популизма. Поскольку они располагались в разбросанных по США городках и были вынуждены соревноваться со своими соперниками в аналогичной ситуации, их больше беспокоило выживание, чем учебные стандарты. В результате c американской системой скорее ассоциировался средний класс, а не высшие слои общества. Бедняки не отсылали детей в колледж, но обычные семьи среднего класса могли себе это позволить. Поступление было простым, академические требования — скромными, а плата — посильной. Благодаря этому колледж базировался на прочном народном фундаменте, который в большинстве своем уберег его от элитизма в стиле «Оксбриджа». Колледж был частью местного сообщества и конфессии, популярным местом, источником гражданской гордости и визитной карточкой, которая демонстрировала городской уровень культуры миру. Чтобы чувствовать близость к колледжу, гражданам даже не обязательно было иметь близких, которые там учатся. Такая всенародная поддержка оказалась необычайно важной, когда прием в вузы начал расти с космической скоростью.

И наконец, еще одной характерной чертой американской модели высшего образования была практичность. По мере развития еще в середине XIX века система высшего образования встроила ориентированность на практику в работу стандартных колледжей. Тот факт, что колледжи располагались на бесплатно выделенных государством участках, был одновременно и причиной, и следствием этого. Упор на прикладные дисциплины был вписан в ДНК этих организаций. США пытались превратить колледж для джентльменов и интеллектуалов в школу практических занятий с упором на изготовление реальных предметов и способность обеспечить себя, а не светский лоск и исследование культурных высот. Такой принцип широко распространился и по другим частям системы. В результате колледж не только включил в программу такие предметы, как инженерия и прикладные науки, но и стал ориентироваться на решение проблем, которые встают перед бизнесменами и высокопоставленными политиками. «Ваш колледж работает на вас» — так можно сформулировать его посыл.

Эта система пользовалась популярностью среди потребителей, но не превращала американские колледжи в центры интеллектуальных достижений и всеобщего признания. Ситуация начала меняться в 1880-х, когда немецкая модель исследовательского института ворвалась на американскую образовательную сцену. Она предполагала, что университет — это место, которое производит передовые научные изыскания и обеспечивает высший уровень подготовки для интеллектуальной элиты. Новая модель добавила в американскую систему научную авторитетность, которой ей очевидно не хватало. Впервые система могла по праву заявить о том, что дает образование высочайшего уровня. В то же время число желающих учиться в колледже существенно выросло, то есть решилась еще и проблема хронической нехватки учащихся.

Но Америка не полностью переняла немецкую образовательную модель. Вместо этого ее адаптировали с учетом местных особенностей. Исследовательский университет был дополнением, а не заменой. Немецкие университеты были элитарными, там в основном готовили к получению ученой степени и сложным исследованиям, что возможно только при постоянной и сильной господдержке. Поскольку в США такого финансирования не было, последипломное образование и научные изыскания могли существовать только на скромном уровне и только в привязке к колледжам, работавшим по программе бакалавриата. Системе нужна была финансовая помощь многочисленных студентов, которые оплачивали свою учебу и осуществляли подушевые взносы в фонд госучреждений. Также она нуждалась в политической поддержке и общественной легитимности, которых добивались за счет массовости и практичности американских колледжей. Уровень постдипломного образования зависел от учебы в колледже, которая была доступна многим и при этом не требовала интеллектуальных сверхусилий. В общем, тут все снова упиралось в студентов. И в XX веке они появились.

К этому моменту американская система высшего образования могла наконец воспользоваться возможностями, накопленными за время борьбы за выживание в предыдущие годы. Ее активно поддерживала общественность, поскольку она считалась ориентированным на широкие массы проектом, который предлагал множество практических преимуществ — в отличие от гораздо более старых и именитых европейских институтов. Ради выживания системе пришлось изо всех сил пытаться осчастливить студентов, то есть организовать самые разные общественные развлечения, включая братства, сестринства и, конечно, футбол, а также следить за тем, чтобы академическая программа была не слишком сложной. Идея заключалась в том, чтобы вплести колледж в жизнь студентов. Они начинали отождествлять себя с ним, таким образом росла вероятность того, что даже во взрослой жизни они продолжат носить одежду «фирменных» цветов, будут приезжать на встречи выпускников, отправлять детей учиться в свою альма-матер и делать щедрые пожертвования.

Отголоски популизма в системе можно заметить и сегодня — например, в языке. Чаще всего «колледж» и «университет» для американцев — взаимозаменяемые понятия. Однако в других культурах «университет» относится к высшему уровню обучения, который следует за средним образованием и включает в себя бакалавриат и магистратуру, в то время как «колледжами» называют только учреждения, которые в США зовутся муниципальными колледжами и предполагают профподготовку и диплом младшего специалиста. Поэтому, когда британцы или канадцы говорят: «Я поступаю в университет», в этой фразе есть намек на причастность к элите. Но американцам термин «университет» кажется вычурным и претенциозным. Они скорее скажут: «Я поступаю в колледж», — вне зависимости от того, идет ли речь о Гарварде или местной школе торговли. Это часто сбивает с толку, поскольку американское высшее образование чрезвычайно сильно стратифицировано и привилегии зависят от статуса организации. Тем не менее утверждение о том, что колледжи доступны почти для всех, — это скорее характерный для американской системы популизм.

Еще одним ее преимуществом, которое сохранилось в XX веке, стала достаточно высокая степень автономии колледжей и университетов. Это наиболее очевидно в случае частных некоммерческих организаций, которые по-прежнему составляют большую часть американских вузов. Попечительский совет владеет институтом и назначает президента: он руководит, устанавливает бюджет, управляет преподавательским составом и сотрудниками. Частные университеты сегодня получают много государственных средств, особенно на исследовательские гранты, стипендии и студенческие кредиты на обучение, но многие вопросы (например, связанные с оплатой обучения, программой и организацией преподавания) они могут решать по своему усмотрению. Это позволяет университетам быстро подстраиваться под рынок, реагировать на появление потенциальных источников финансирования, разрабатывать новые программы и открывать исследовательские центры.

Существуют и госуниверситеты, чью политику формируют власти штата, на их основные функции выделяются ассигнования. Это ограничивает их гибкость в таких вопросах, как бюджет, плата за обучение и зарплата сотрудников. Но госфинансирование покрывает только часть всех расходов, и чем выше статус университета, тем меньше эта доля. Передовые государственные исследовательские университеты в США часто получают от штата менее 20% бюджета, а в Университете Вирджинии этот показатель и вовсе ниже 5%. Фонды региональных госуниверситетов наполовину финансируются штатом. Поэтому государственные институты вынуждены добывать средства теми же способами, что и частные заведения: сюда входит плата студентов за обучение и плата за оказанные услуги, исследовательские гранты и пожертвования. Поэтому в вопросах адаптации к рынку и реализации возможностей они идут по стопам частных образовательных организаций. Государственные исследовательские институты практически не зависят от госрегулирования. А автономия лидеров образовательного рейтинга, государственных университетов Калифорнии и Мичигана, даже прописана в конституциях этих штатов.

Оказывается, независимость очень важна для здоровой и динамичной системы высшего образования. Лучше всего работают постоянно развивающиеся университеты, в которых есть инициатива снизу, когда преподавательский состав использует все ресурсы для исследований, кафедры разрабатывают программы, руководители открывают новые институты и центры, чтобы извлечь выгоду из существующих возможностей. Департаменты образования штатов пытаются подталкивать университеты к правительственной повестке, но такая навязанная сверху политика, как правило, подавляет предприимчивость коллектива и руководителей, которые лучше всего ориентируются в теме и всегда в курсе рыночного спроса. Влияние независимости университетов на их успешность можно даже измерить. Экономист Кэролайн Хоксби из Стэнфорда и ее коллеги провели исследование, в котором соотносилось место университета в мировом рейтинге и уровень госфинансирования (при этом использовались данные, полученные шанхайским Университетом Джао Тонг). Они обнаружили, что, когда доля госсредств в бюджете университета растет на один пункт, университет опускается на три места в рейтинге. В свою очередь, если в университетском фонде на один пункт увеличивается доля грантов, он поднимается на шесть позиций.

В XIX веке слабая поддержка Церкви и государства заставила американские колледжи превратиться в развивающуюся систему высшего образования, которая была экономной, гибкой, автономной, чувствительной к интересам потребителя, относительно финансово независимой и совершенно децентрализованной. Эти скромные начинания породили систему с характеристиками, которые позволили ей стать ведущей системой образования в мире. Эта непримечательная группа колледжей дошла до первых строчек мировых рейтингов. К началу XXI века 52 американских университета вошли в сотню лучших университетов мира, а 16 — в двадцатку лучших. Половина нобелевских лауреатов XXI века — научные сотрудники американских институтов. В то же время скудное финансирование системы обернулось необычайным богатством. Самый крупный среди американских университетов целевой фонд — у Гарварда: в нем 35 миллиардов долларов, в то время как у Кембриджа в фонде (он лидирует среди европейских) всего 8 миллиардов. Если же говорить об образовательных организациях, которые расположены на материке, то тут первенство удерживает недавно созданный Центрально-Европейский университет в Будапеште, который финансирует Джордж Сорос, в его фонде — 900 миллионов долларов. В американском рейтинге подобный институт стоял бы на 103-й позиции, после Брандейского университета.

Американская система образования превратилась из объекта насмешек в предмет всеобщей зависти. К сожалению, поскольку система развивалась стихийно, нет никакой модели, которую могли бы скопировать другие страны. Это случайность, которая произошла при уникальных обстоятельствах: когда государство было слабым, рынок — сильным, а Церковь — разделенной, когда было слишком много земли и слишком мало покупателей и когда образовательные стандарты были очень низкими. И можно только пожелать удачи тем, кто рискнет воссоздать ее в XXI веке.

Перевод: «Теории и практики».

Источник: theoryandpractice.ru




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Говард Рейнгольд: «Школы должны учить детей грамотно задавать вопросы»
Кто ходит в школу по утрам

Салман Хан: «Школа на развилке, такое случается раз в тысячелетие»

Вы знаете, что школу, в которой вы учились, изобрели... немцы? Впрочем, это не столь уж важно. Есть вопросы поважнее: модель традиционного обучения больше не работает. Она годилась для индустриальной эпохи, для постиндустриальной же она слишком жесткая. А что будет после нее? У Салмана Хана есть ответ.

20.05.2015 16:00, Андрей Семеркин

«Либо мы готовим к жизни, либо — к экзаменам. Мы выбираем первое»
Преподавать надо только если не можешь не преподавать

Воспитывать, а не оказывать

Почему образование не должно быть сферой услуг

Два буксира, семья и школа, тянут баржу-ученика вверх по реке знаний. Один буксир не справится с этой работой, баржу к месту назначения не дотянет, потому что слаб. А уж если буксиры тянут баржу в разные стороны, точно, толку не будет. В том случае, если с одного буксира начнут стрелять по другому – жди беды. Так что модернизировать-реформировать, мирить и согласовывать, т. е. направлять в одну сторону, нужно оба буксира.

27.02.2015 17:02, Михаил Лифшиц

«Либо мы готовим к жизни, либо — к экзаменам. Мы выбираем первое»
Говард Рейнгольд: «Школы должны не делить информацию на хорошую и плохую, а учить детей грамотно задавать вопросы и определять достоверность полученных ответов»

Говард Рейнгольд: «Школы должны не делить информацию на хорошую и плохую, а учить детей грамотно задавать вопросы и определять достоверность полученных ответов»

Американский медиаэксперт, учитель и писатель – об идеях взаимообучения и самообразования в Сети

Говард Рейнгольд – исследователь и футуролог мирового масштаба, специализирующийся на изучении культурных, социальных и политических влияний на медиасферу современности. Его проект Peeragogy объединил лучшие практики эффективного обучения людей с общими интересами. 18 октября он выступит в Москве на конференции про новые образовательные технологии EdCrunch, организованной журналом журналом о будущем образования Edutainme, центром технологического предпринимательства DigitalOctober и НИТУ МИСиС. Перед конференцией Рейнгольд рассказал о том, каким видит настоящее и будущее образования.

16.10.2014 14:00, Наталья Чеботарь, основатель Edutainme.ru

Как относятся к технологиям в школах
Обращение к историкам — авторам школьных учебников
Говард Рейнгольд на сайте connectedcourses.net

Как относятся к технологиям в школах

Edutainme опросили более 600 родителей и детей в школах и соцсетях о том, каково учиться сейчас и чего бы хотелось в будущем

Поверите ли вы, что родители более готовы к использованию игр в образовании, чем школьники? Или что двоечники на самом деле рады учиться, но вне школьных стен?

04.06.2014 12:00, Алексей Морозов

Игры приходят на смену кино
Чубайс сказал — Чубайс сделал

5 мифов о жизни, которым учат в вузах

Давайте признаемся честно: кроме нескольких хороших друзей, ряда интересных знакомств, студенческих вечеринок и умения делать шпаргалки и вести конспекты отечественная система образования ничего не дает. Вы проводите в вузе 4-5-6 лет — и выходите оттуда с дипломом в одной руке и целым мешком иллюзий и завышенных ожиданий — в другой.

15.05.2014 15:00, Александр Мельник

Болонцы понарошку
Миллионер без диплома. Как добиться успеха без традиционного образования





 

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Новости
КФУ готовится опубликовать выпускные работы
14 ноября проект «Научный корреспондент» был представлен в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский выступил с лекцией на тему научной коммуникации в открытом доступе перед студентами и преподавателями университета. Основная часть мероприятия была посвящена проблеме качества выпускных квалификационных работ студентов и открытой публикации ВКР как способу её решения. Участники мероприятия узнали также о возможностях участия в проекте «Научный корреспондент», открытых лицензиях и конкурсах учебных работ.
Северный (Арктический) федеральный университет опубликует ВКР в открытом доступе

АИИ подписала с университетом соглашение о сотрудничестве
10 ноября состоялась презентация проекта «Научный корреспондент» в САФУ имени М.В. Ломоносова, на котором президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский и координатор проекта «Научный корреспондент» Наталия Трищенко рассказали студентам и преподавателям университета о научной коммуникации в открытом доступе, открытых лицензиях и возможностях по публикации выпускных квалификационных работ, а также участии в конкурсах, проводимых на платформе «Научкора».

Умер сатирик Михаил Задорнов
Известный сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщила телеведущая Регина Дубовицкая.
«Просто наша единственная надежда – что студенты будут писать качественные работы, которые начнут публиковаться открыто и с каждым годом становиться всё лучше»
7 ноября в Санкт-Петербургском государственном университете имени Бонч-Бруевича состоялась лекция президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Засуркого, рассказавшего студентам о новых тенденциях научной коммуникации, принципах использования открытых лицензий и возможностях по открытой публикации учебных и научных работ на платформе «Научный корреспондент».
ТюмГУ задумался об открытой публикации выпускных работ
2 ноября в Тюменском государственном университете состоялось выступление президента Ассоциации интернет-издателей Ивана Засурского и координатора проекта «Научный корреспондент» Наталии Трищенко. Студенты узнали о том, как можно опубликовать в открытом доступе свою научную или учебную работу, о принципах использования открытых лицензий Creative Commons, а также о движении за открытый доступ к науке.

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

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«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

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Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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