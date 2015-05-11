Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 16 сентября 2016 года, 11.12</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_bredberi_do_fenni_fleg_40928"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40928_1005120_167770606738994_102192201_n9-700x46.jpg" width=206 alt="От Брэдбери до Фэнни Флэг" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://narnis.com/%D1%82%D0%BE%D0%BF-9-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF/>narnis.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">От Брэдбери до Фэнни Флэг</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">9 книг, которые спасут от хандры</font></em></span></p><p>Осенью многих из нас настигает хандра — меньше света, меньше поводов выбраться на улицу и меньше тепла делают свое дело. Однако не время грустить — время читать хорошие книги и заряжаться позитивным настроением. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ot_bredberi_do_fenni_fleg_40928">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Осенью многих из нас настигает хандра — меньше света, меньше поводов выбраться на улицу и меньше тепла делают свое дело. Однако не время грустить — время читать хорошие книги и заряжаться позитивным настроением.

1. Братья Стругацкие — Понедельник начинается в субботу

Блистательная книга русских фантастов, ставшая бестселлером на многие годы. Молодой программист Александр Привалов, путешествующий на взятом напрокат автомобиле по Центральной России, и внезапно попадающий в странный провинциальный городок, где сталкивается со множеством странных и непонятных вещей, не объяснимых с точки зрения науки.

2. Джон Ирвинг — Правила виноделов

Роман классика американской литературы Джона Ирвинга — это современная сага о семье, живущей в нашем абсурдном и бессмысленном мире, члены которой пытаются, каждый по-своему, обрести гармонию и установить равновесие между вечным и преходящим.

3. Джером К. Джером — Трое в лодке, не считая собаки

Невероятная, остроумная, жизнеутверждающая история, рассказанная блистательным английским писателем-юмористом. Повесть о путешествии трех джентльменов по Темзе наполнена интереснейшими событиями, веселыми коллизиями и комическими ситуациями, из которых герои выходят, неизменно сохраняя чувство собственного достоинства.

4. Даунхэм Дженни — Пока я жива

Шестнадцатилетняя героиня этой книги только начинает жить, и ей так много хочется успеть. Поэтому она пишет список всех своих желаний и берется за дело. Не все в нем так невинно, как у ее сверстников. Но лишь потому, что она во многом на них не похожа. А еще потому, что ей нужно успеть все сейчас! «Пока я жива» — честный, смелый и невероятно жизнеутверждающий роман.

5. Дуглас Адамс — Автостопом по Галактике

Пестрая компания вольных странников колесит от звезды к звезде в поисках радости, покоя и коктейля «Пангалактический Грызлодер» — но неведомые силы по два раза на дню навязывают им разнообразные высокие миссии по спасению всего живого от разных мерзавцев и психопатов. То с саркастической усмешкой, то с меланхолической улыбкой Адамс размышляет о Смысле Жизни, Вселенной и Всего Остального.

6. Эрленд Лу — Наивно. Супер

Роман «Наивно. Супер» — самая известная его книга, написанная от лица тридцатилетнего героя, переживающего «кризис середины жизни», — переведен уже на дюжину языков и везде, в том числе и в России, встречен с восторгом. Эта обаятельная и иронично-сдержанная вещь сродни хорошей примитивной, «наивной» живописи — на первый взгляд просто и смешно, всмотришься — умно и трогательно, и детали, при общей кажущейся простоте, выписаны точно и мастерски.

7. Элизабет Гилберт — Есть, молиться, любить

К тридцати годам у Элизабет Гилберт было все, что может желать современная, образованная, амбициозная женщина, — муж, загородный дом, успешная карьера, но пережив развод, депрессию и очередную любовную неудачу, она понимает, что все ее прежние представления о себе были ошибочными.

Чтобы вновь обрести себя, Элизабет решается на радикальный шаг: продает все, чем владеет, расстается со всеми, кого любила, и отправляется в кругосветное путешествие. На целый год. В полном одиночестве…

Есть, молиться, любить — это книга о том, как можно найти радость там, где не ждешь, и как не нужно искать счастье там, где его не будет. По определению.

8. Фэнни Флэг — Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»

Если приблизить этот томик к уху, то наверняка можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. История эта будет рассказана с такой искренностью, что запомнится на долгие годы, и роман Фэнни Флэгг станет одной из самых любимых книг.

9. Рэй Брэдбери — Лекарство от меланхолии

«Когда все потеряно, остается надежда», – утверждает герой одного из рассказов Рэя Брэдбери. И эти слова могли бы стать эпиграфом ко всему сборнику «Лекарство от меланхолии», на страницах которого всегда найдется место для грустных улыбок и добрых чудес.

Источник: narnis.com





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