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  суббота, 18 марта 2017 года, 14.00

Остросюжетные пищевые расследования
Как молоко стало любимым продуктом мошенников


© Kirillm / iStock
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Коза пришла, молока принесла


Жирное молоко — только для Москвы




Человечество достигло совершенства в умении выдавать одни продукты за другие. Особенно если нужно продать что-то дешевое подороже или накормить немыслимое количество людей, не готовых разбираться ни в составах, ни в ценообразовании. Ученые Ричард Эвершед и Никола Темпл изучили рынок пищевой промышленности и выяснили основные способы фальсификации привычных нам продуктов.

Издательство «Альпина Паблишер» перевело на русский язык их книгу «Состав: Как нас обманывают производители продуктов питания». T&P опубликовали отрывок о том, как молоко заняло такое важное место в рационе человека, хотя не должно было, и почему молочные продукты так просто подделать.

Что особенного в молоке

Поскольку мы млекопитающие, наше отношение к молоку особое. Молоко является одним из ключевых компонентов нашего рациона с малых лет, и именно поэтому нас так шокируют махинации с этим важнейшим продуктом. С точки зрения питательных свойств молоко уникально: оно представляет собой идеальную смесь для выкармливания детенышей. В какой-то момент в ходе исторического развития человек нарушил естественный порядок вещей и включил молоко в рацион взрослых особей. Что еще необычнее, мы стали употреблять в пищу молоко других видов! Можно только гадать, что заставило наших предков предпринять этот шаг. Возможно, отчаяние. А может быть, они осознали, что питательные вещества можно получать не только из плоти, но и из молока животных и второй ресурс возобновляется гораздо быстрее первого. Кроме того, это решение могло быть основано на наблюдении, что питающиеся молоком детеныши растут очень быстро, а значит, этот продукт полезен и для взрослых. Как бы то ни было, наши предки каким-то образом осознали питательную ценность молока и стали употреблять в пищу молоко от недавно прирученных ими коз, овец и коров. Постепенно это переросло в целую молочную промышленность, которая приучила нас считать молоко и его производные неотъемлемой частью повседневного рациона.

Когда именно люди начали употреблять в пищу молоко других видов, точно не известно. Судя по археологическим свидетельствам, таким как остатки пищи в древней посуде и кости животных молочных пород, это случилось еще на заре сельского хозяйства, более 10 000 лет назад. Путь от первобытного фермера до молочной промышленности XXI в. — это длинная цепь событий, которые привели к некоторым фундаментальным изменениям как животных, дающих молоко, так и людей, его потребляющих.

Несмотря на то что в младенчестве мы все питаемся молоком, способность переваривать его в зрелом возрасте появилась у людей относительно недавно. При естественном ходе вещей люди, как и все остальные млекопитающие, теряют способность переваривать молоко, когда вырастают. Наши далекие предки, развивавшие сельское хозяйство, изначально не были приспособлены к употреблению молока во взрослом возрасте, однако его стали пить повсеместно, и со временем произошли эволюционные изменения, благодаря которым многие люди получили способность усваивать молоко в течение всей жизни. Существует фермент под названием лактаза, который расщепляет молочный сахар — лактозу. Ген, кодирующий этот фермент, активируется в младенческом возрасте и отключается вскоре после завершения грудного вскармливания. Однако произошла мутация, которая сохраняет этот ген активным и во взрослом возрасте. Распространилась она главным образом среди европейского населения. Люди с этой мутацией имели преимущество и, по оценкам исследователей, производили на 19% больше фертильного потомства, чем лишенные ее. Именно люди с таким активным геном могут без проблем включать молоко в свой повседневный рацион. На сегодняшний день около 35% людей обладают способностью переваривать лактозу в течение всей жизни, и большинство из них происходят от европейских предков, хотя существуют очаги развития этой мутации в Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Люди, у которых лактаза не вырабатывается, страдают непереносимостью лактозы, или лактазной недостаточностью. Это выражается в неспособности переваривать молочный сахар, из-за чего употребление молочных продуктов может приводить к вздутию живота, коликам, метеоризму, диарее, урчанию в животе, тошноте и даже рвоте. Первобытные фермеры, не обладавшие способностью к перевариванию лактозы, скорее всего, заболели бы, если бы выпили много молока сразу. Поэтому они начали постепенно придумывать такие способы переработки молока, которые снижали содержание лактозы до безопасного уровня.

Добиться этого можно двумя способами. Во-первых, лактозу можно отделить механически, как это происходит при изготовлении масла или сыра, когда большая часть лактозы остается в сыворотке. Во-вторых, содержание лактозы можно снизить путем сбраживания, в результате чего получаются кисломолочные продукты. Судя по всему, наши далекие предки интуитивно понимали это, поскольку свидетельства о переработке молока и изготовлении сыров датируются еще 6-м тысячелетием до н. э.

Производство и потребление молочных продуктов во многом зависит от культурной традиции, и именно этим обусловлено их безграничное разнообразие. В мире производится около 1000 различных видов сыра, из них 400 видов — во Франции. Увеличение разнообразия дает мошенникам дополнительные возможности, особенно там, где диапазон цен велик. Молочные продукты не исключение. В типичном британском супермаркете стоимость 1 кг сыра колеблется от £2,45 (мягкий творожный сыр) до £21 (пармезан). Большая часть молока, которое мы употребляем в пищу, — коровье, однако не стоит забывать о том, что существуют и другие молочные животные: буйвол, коза, овца, верблюд, осел, лошадь, олень, як и даже лось. В совокупности они дают до 15% общемирового производства молока. И хотя продукты из молока этих животных проигрывают в количестве, это нередко компенсируется качеством и, соответственно, высокой ценой. К примеру, сыр пуле, изготавливаемый в Сербии из ослиного молока, — один из самых дорогих молочных продуктов в мире: 1 кг такого сыра стоит £176. Использование молока других видов расширяет разнообразие специальных и деликатесных молочных продуктов.

Миллиарды людей с большей или меньшей регулярностью употребляют в пищу молоко и молочные продукты. Мы едим на завтрак хлопья с молоком и взбиваем молочную пенку для капучино, молоко является важным ингредиентом многих сложных продуктов, включая кондитерские изделия. Ежегодное общемировое производство молока составляет 800 млн т, а численность молочных коров достигает 1,5 млрд. С 1980 г. производство молока выросло на 60%, и численность коров увеличилась соответственно. Этим ростом мы обязаны главным образом увеличению производства (и спроса) в Южной Азии и, в меньшей степени, в Африке. Молочные продукты — важный элемент сельскохозяйственного производства в развитых и развивающихся странах. Продукты животноводства в целом и молочные продукты в частности очень важны именно для развивающихся стран, поскольку являются основным источником высококачественного белка в условиях неполноценного питания.

Большие объемы производства и глобализация молочной промышленности привели к снижению цен, что в свою очередь снижает прибыли, а значит, не может не наводить производителей на мысли о применении различных уловок, чтобы защитить свои доходы. В списке самых подделываемых продуктов молоко следует сразу за оливковым маслом; за последние 30 лет молоко фигурировало в 24% всех инцидентов. В молочной промышленности можно столкнуться с такими видами мошенничества, как разбавление молока водой, снижение жирности, дезинформация о виде животного или о стране происхождения, добавление в различные молочные продукты, включая детское питание, белков немолочного происхождения, растительных или молочных жиров, а также целого ряда других противозаконных ингредиентов — от моющих средств до формальдегида. Кроме того, производители незаконно добавляют в некоторые молочные продукты сыворотку, а также прибегают к нецелевому использованию определенных технологий переработки — к примеру, применяют мембранную фильтрацию для отфильтровывания ценных молочных белков. Разнообразие молочных продуктов требует максимально строгих правил маркировки. Разработка законодательства в сфере молочной промышленности потребовала стандартизации методов тестирования, которая была проведена совместными усилиями Ассоциации аналитической химии (Association of Analytical Chemists), Европейской комиссии и Международной федерации производителей молока (International Dairy Federation). И тем не менее, несмотря на строгие правила и стандартизацию методов проверки, преступники продолжают свою деятельность.

Из чего сделано молоко?

Молоко имеет очень сложный химический состав, что играет на руку ученым при выявлении фальсификаций. Густым белым цветом, так радующим глаз, молоко обязано эмульсии молочного жира с водой, в которой растворены углеводы, белковые агрегации и минералы. Вода является основным ингредиентом и составляет около 87% коровьего молока. Молочные жиры (они же — сливочное масло) представляют собой смесь триглицеридов, в которых три молекулы жирных кислот связаны с молекулой глицерина. Количество атомов углерода в жирных кислотах, входящих в состав масла, варьируется от 4 до 18, в отличие от жировой ткани жвачных животных и растительных масел, жирные кислоты которых содержат от 14 до 18 атомов углерода. Поэтому состав триглицеридов в молочных жирах очень сложен: насчитывается по меньшей мере 120 различных триглицеридов, тогда как в жировой ткани и растительных маслах присутствует всего около 40 триглицеридов. Жировые глобулы триглицеридов окружены тонкой оболочкой, состоящей из похожих соединений, которые называются фосфолипидами, и белков. Эта оболочка функционирует как эмульгатор, формируя границы каждой глобулы и поддерживая состояние суспензии. Кроме того, жировые глобулы содержат небольшое количество диацилглицеролов и моноацилглицеролов, свободного холестерина и эфиров холестерина (пищевых липидов), свободных жирных кислот и жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

Обычное коровье молоко содержит 30–35 г белков на 1 л, и около 80% из них составляет казеин. Оставшиеся 20% включают в себя водорастворимые сывороточные белки, в основном лактоглобулин. К несчастью, многие люди страдают аллергией на один или несколько белков, содержащихся в молоке. Аллергия на молоко отличается от непереносимости лактозы. Симптомы непереносимости лактозы (неспособности переваривать молочный сахар) проявляются при употреблении большого количества молока, тогда как для проявления аллергии на молочный белок достаточно даже небольшого количества продукта. Поэтому тем, у кого диагностирована такая аллергия, рекомендуется полностью избегать молочных белков.

Сыворотка (то, что остается, если из молока извлечь все жиры и казеин) содержит также углеводы. Главный из них — это лактоза (около 5%). Она состоит из двух сахаров — глюкозы и галактозы. И углеводы, и сывороточные белки остаются в сыворотке после образования калье (белкового сгустка), как это происходит, например, при изготовлении творога и сыра. Кроме того, молоко содержит множество важных минералов, в том числе кальций, фосфор, магний, натрий, калий и хлор. Более того, оно богато витаминами B6, B12, C, тиамином, ниацином, биотином, рибофлавином, фолиевой и пантотеновой кислотой. В коровьем молоке также присутствуют белые кровяные тельца, клетки молочной железы, различные бактерии и ферменты. Другими словами, молоко представляет собой очень сложную смесь питательных веществ, поэтому любые фальсификации могут иметь значительные последствия для здоровья потребителей.

В поисках замены

Молоко и молочные продукты играют столь важную роль в нашем обществе, что мы потратили немало усилий на разработку их заменителей для тех, кто вынужден ограничивать употребление молока — либо по личным причинам, либо из-за проблем со здоровьем. И хотя все эти заменители, безусловно, являются легальной альтернативой молоку, они лишний раз доказывают, что имитировать эту жидкую белую субстанцию не так уж сложно.

Самые очевидные заместители коровьего молока — это «растительное» молоко: соевое, миндальное, рисовое, кокосовое и конопляное. Впрочем, на рынке присутствуют и другие виды молока, изготавливаемые из киноа, овса, картофеля, молоко «7 злаков» (из овса, риса, пшеницы, ячменя, тритикале, полбы и проса), а также подсолнечное молоко. Однако, как говорилось ранее, молоко — это не только цвет, вкус и консистенция; хотя многие из этих заменителей вполне съедобны, коровье молоко играет столь важную роль в нашем питании, что заменители никогда не смогут стать полноценными, поскольку не обладают теми же питательными качествами. Впрочем, если удачно подобрать состав питательных веществ и добавить основные микроэлементы и витамины, такие заменители могут стать вполне приемлемой альтернативой при условии полноценного питания.

Информация о том, как делаются легальные заменители молока, помогает разобраться в том, как подделывают молочные продукты. Методы, которые применяются при изготовлении растительного молока, перенимают и мошенники, сталкиваясь с определенными диетическими требованиями или финансовыми трудностями. Вся разница в том, что написано на этикетке.

Одним из самых восхитительных молочных продуктов является, без сомнения, сливочное масло, и спрос на него так высок, что появление заменителей было неизбежно. Натуральное сливочное масло изготавливается путем сбивания свежего или сброженного молока либо сливок, при этом молочный жир отделяется от пахты. В результате получается смесь жиров, белков и воды. Знакомый всем нам светло-желтый цвет сливочного масла получается из-за пигментов растений, присутствующих в рационе животного. Однако натуральное масло может оказаться слишком бледным, почти белым, поэтому при производстве в него иногда добавляют пищевые красители. Масло обладает не слишком удобным свойством затвердевать в холодильнике, поэтому для того, чтобы без проблем намазать его на утренний тост, нужно обладать навыком стратегического планирования. Самые распространенные заменители масла — это маргарин и так называемые спреды, которые выглядят как масло, но имеют другую маркировку.

Поиски заменителей масла начались в 1860-х гг., когда император Франции Наполеон III объявил, что наградит любого, кто сможет изготовить приличную «копию» масла, подходящую для использования в рационе солдат и рабочих. Наполеону требовалась более дешевая версия продукта, поскольку в то время в Европе ощущалась нехватка пищевых жиров. Французский химик Ипполит Меж-Мурье предложил смешать говяжий жир с обезжиренным молоком. Получившийся продукт он назвал «олеомаргарин», позднее это название сократилось до привычного нам «маргарина». Но это было лишь начало истории. Поскольку цель состояла в удешевлении конечного продукта, требовалось уменьшить содержание молока. В 1871 г. Генри Брэдли из штата Нью-Йорк запатентовал процесс изготовления продукта, описанного им как «новый, улучшенный продукт производства — лярд, растительный маргарин или же просто жир». Процесс заключался в паровой обработке смеси животных жиров и растительного масла.

Еще одно преимущество заменителей сливочного масла стало явным после разработки процесса гидрогенизации растительных масел. Гидрогенизацией называют пропускание газообразного водорода сквозь растительное масло в присутствии металла-катализатора (никеля) при температуре около 60 °C. Результат пугающе прост и эффективен: масло отвердевает. Растительные масла состоят из трех жирных кислот, связанных молекулой глицерина в триглицерид. И хотя та же базовая схема верна и для животных жиров, включая сливочное масло, жирные кислоты в растительных маслах гораздо более ненасыщенны (в них присутствует множество двойных связей между атомами углерода: С=С), тогда как в животных жирах присутствуют в основном насыщенные жирные кислоты (у них меньше двойных связей и больше одинарных типа С—С). Именно поэтому растительные масла жидкие, а животные жиры твердые. В процессе гидрогенизации к ненасыщенным жирным кислотам добавляется водород, превращающий их в насыщенные жирные кислоты и заставляющий их принимать твердую форму при комнатной температуре, как это происходит с животными жирами. На рисунке вы можете подсчитать количество двойных связей в молекуле триглицерида до гидрогенизации (семь) и после гидрогенизации (две), а чем меньше двойных связей, тем тверже жир.

Изобретение гидрогенизации означало, что заменители сливочного масла можно изготавливать из дешевых растительных масел, вообще не прибегая к животным жирам. Это помогло решить проблему поставок в условиях дефицита, вызванного в том числе Второй мировой войной. Кроме того, это обеспечило людям, не употребляющим в пищу продуктов животного происхождения, достойную альтернативу, тем более что растительные масла считались более полезными для здоровья, чем насыщенные животные жиры. К началу 1950-х гг. в мире практически перестали производить маргарины, содержащие животные жиры. Однако поиски лучшей формулы маргарина не прекратились. В 1960-х гг. одной из главных задач было создание маргарина, по вкусу неотличимого от масла. Оказалось, что единственный способ достичь этого — добавить молоко в растительный продукт, к тому времени заполонивший рынок.

В наши дни при промышленном изготовлении маргарина производитель берет растительные масла и жиры и изменяет их физико-химические свойства при помощи фракционирования (сепарации), переэтерификации (перемещения жирных кислот между молекулами) и/или гидрогенизации. После этого модифицированные масла и жиры смешивают с обезжиренным молоком, смесь эмульгируют и охлаждают, чтобы она затвердела, а затем взбивают и перемешивают для улучшения консистенции. Если к растительным маслам не добавлялись животные жиры, для затвердения требуется полная или частичная гидрогенизация. Далее затвердевшее масло смешивают с водой, лимонной кислотой, красителями, витаминами и сухим молоком, а также лецитином (эмульгатор), который помогает равномерно распределить воду между маслом, солью и консервантами.

Однако имеется один нюанс, который серьезно повлиял на рынок маргарина и смежные с ним отрасли пищевой промышленности: совершенно законный и вроде бы безобидный процесс гидрогенизации делает масло вредным для здоровья. При «частичной гидрогенизации» растительных масел из-за условий, сопутствующих этому процессу, некоторые двойные связи между атомами углерода не насыщаются полностью. Из-за этого двойные связи С=С в молекулах триглицеридов меняют свою структуру: цисизомеры становятся трансизомерами (см. рис.). Именно так возникают трансжиры, о которых столько говорилось в СМИ и академических кругах и которые связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. И в самом деле, собрано достаточно свидетельств, говорящих о том, что употребление трансжиров снижает уровень хорошего холестерина и повышает уровень плохого холестерина в крови, поэтому американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов склоняется к тому, чтобы запретить применение трансжиров в пищевой промышленности. Что любопытно, жиры жвачных животных (коров, овец, коз и т. д.), в том числе молочные жиры, содержат незначительные следы трансжиров, которые образуются в пищеварительной системе животного в процессе естественной биогидрогенизации, хотя в таком количестве они не представляют опасности для здоровья.

Такова история восхождения и краха маргарина. Его изобрели в ответ на дефицит животных жиров в XIX в., но по-настоящему популярен он стал лишь в середине XX в., когда потребители начали избегать животных жиров, заботясь о своем здоровье. А 60 лет спустя он впал в немилость, когда те самые правительства, которые так поддерживали его разработку, узнали о вреде трансжиров. Очередное доказательство того, что пути пищевой промышленности неисповедимы.

Не может быть, что это не молоко!

В Индии корова считается священной, чего, к сожалению, нельзя сказать о молоке, которое предлагают многочисленным жителям этой страны. Индия — один из крупнейших в мире производителей молока: в 2012 г. объем производства составил 130 млн т. Однако уровень потребления на душу населения составлял не более трети или даже четверти того, что потребляют жители Европы и Северной Америки. Тот факт, что спрос превышал предложение, заставил мошенников пойти на ухищрения, чтобы увеличить объем продукции. Если верить тому, что говорят, на сегодняшний день Индия является еще и крупнейшим в мире производителем фальшивого молока. Состав мошенничества варьируется от банального разбавления молока водой до создания полностью искусственного продукта.

В СМИ можно найти столько репортажей, включая документальные съемки, выложенные на YouTube, что даже не знаешь, с чего начать. В 2010 г. в газете Bihar Times был опубликован один очень подробный репортаж о неожиданном визите чиновников в крупнейшие трущобы Мумбая, где они стали свидетелями того, как из фирменных пакетов извлекают настоящее молоко и заменяют его водой. Целые семьи, включая детей, были вовлечены в эту деятельность, для которой требовалось весьма нехитрое оборудование: фирменные пакеты с настоящим молоком, бочки с водой подозрительного вида, соломинки, чтобы отсасывать молоко из пакетов, воронки, чтобы заливать туда воду, и свечи, чтобы снова запечатывать пакеты. В некоторых репортажах говорилось, что водой заменяли только часть молока, в других — что молоко полностью заменяли «белой водой».

Расследование, проведенное индийским Управлением по безопасности продуктов питания и пищевым стандартам по заданию правительства в 2011 г., показало, что значительная часть молока, производимого в Индии, не соответствует стандартам здравоохранения и пищевой безопасности. В отчете агентства Reuters за январь 2012 г. говорится, что среди образцов молока, собранных в 33 индийских штатах, 100% всех образцов молока из Западной Бенгалии, Ориссы и Джаркханда содержали нежировые примеси. В Нью-Дели уровень фальсификации составлял до 70%. Зато в юго-западном штате Гоа и восточном Пондичерри производство соответствовало установленным стандартам, и «признаков фальсификации молока, изготавливаемого в этих штатах» обнаружено не было.

Манека Ганди в своей статье на сайте www.mathrubhumi.com пишет, что индийское Управление по безопасности продуктов питания и пищевым стандартам предлагает различные объяснения присутствию чужеродных химических веществ в столь многих образцах молока. В тех случаях, когда обнаруживались следы моющего средства, это объяснялось попаданием его с вымытых рук рабочих или тем, что посуда недостаточно ополаскивалась. Формалин (или формальдегид) используется как консервант, хотя его применение запрещено. Мочевину добавляют, чтобы молоко не свернулось при транспортировке. Управление пищевой безопасности Дели (Delhi Food Safety Authority) признало, что производители также используют сухое обезжиренное молоко, отметив, что «это не опасно для здоровья, это просто восстановленное молоко». Ситуация осложняется тем, что излишки молока, производящиеся в определенные месяцы в году, превращаются в сухое молоко, которое затем подмешивается в свежее по мере увеличения дефицита. Около 50% молока, продающегося в Дели в летние месяцы, является восстановленным — вполне резонно, но было бы неплохо указывать информацию об этом на этикетке. Существуют и другие добавки, вполне объяснимые в случае восстановленного молока, но они также используются и для создания полностью искусственного продукта.

В некотором смысле, хотя и весьма извращенном, идея создания искусственного молока не так уж далека от идеи производства сухой детской смеси, состоящей в основном из ингредиентов, не имеющих к молоку никакого отношения. Но если взглянуть на список ингредиентов «фальшивого молока», кому угодно сделается дурно. Технология, используемая для производства искусственного молока в Индии в настоящее время, была придумана молочниками города Курукшетра (штат Харьяна) на рубеже тысячелетий. Судя по всему, рецепт имел большой успех и вскоре получил широкое распространение, так что сегодня он применяется по всей Индии. Самые популярные рецепты фальшивого молока основаны на доступных ингредиентах, таких как мочевина, едкий натр, дешевое кулинарное масло, заменяющее молочные жиры, сахар, вода, сухое молоко и моющие средства, например шампунь. Первый шаг — эмульгировать дешевое растительное масло, например соевое, в воде при помощи шампуня, чтобы получить однородную смесь белого цвета. Помимо всего прочего, масло помогает придать этой смеси нужную консистенцию. Затем добавляется едкий натр, чтобы нейтрализовать кислотность и не дать жидкости скиснуть при транспортировке. Мочевина нужна для имитации нежировых веществ в составе молока (казеина, лактозы, сывороточных белков и минералов). Другие популярные ингредиенты включают в себя перекись водорода, формалин, глюкозу, сульфат аммония и различные отбеливатели. Стоимость изготовления синтетического молока составляет около пяти индийских рупий за литр. Мотивы этой деятельности просты: быстрая прибыль, пусть даже в ущерб человеческому здоровью. По оценкам Отдела здравоохранения Дели (Delhi Health Department), каждый день в городе производится 100 000 л синтетического молока и 30 т молочной помадки.

Рецепт фальшивого молока многим показался бы вполне уместным примером для «Трактата» Аккума, но в действительности это вовсе не примитивная подделка. Фальшивое молоко — по-своему гениальное изобретение. Мошенники прекрасно осведомлены о простых методах тестирования, принятых в деревенских молочных кооперативах, поэтому они выбрали ингредиенты с таким расчетом, чтобы обмануть проверки. Процент жира и нежировых веществ в фальшивом молоке идентичны показателям натурального молока, а примесь сухого молока имитирует натуральный вкус.

Удивительно, как мало данных мы имеем о воздействии такого продукта на здоровье человека. Разбавление натурального молока водой, безусловно, снижает его питательную ценность, а использование неочищенной воды может быть опасно для здоровья. Исследование, предпринятое Индийским советом медицинских исследований (Indian Council of Medical Research), показало, что употребление моющих веществ в составе фальшивого молока может вызвать отравление и осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. В одном весьма тревожном репортаже говорилось, что шесть детей умерли и более 60 заболели из-за употребления фальшивого молока в государственной школе на востоке Индии. Это известие вызвало большой резонанс в индийском обществе, которое посчитало корнем зла отсутствие адекватного тестирования. В результате опроса, проведенного индийским Управлением по безопасности продуктов питания и пищевым стандартам, группа граждан под руководством Свами Ачьютананды Тиртхи из штата Уттаракханд направила жалобу в Организацию юридической защиты общественных интересов (Public Interest Litigation, PIL), которая провела сбор показаний под присягой. Аналогичные действия были предприняты группами жителей штатов Харьяна, Раджастан, Уттар-Прадеш и округа Дели, утверждавших, что «синтетическое молоко, а также фальсифицированное молоко и молочные продукты, изготовленные с применением мочевины, моющих средств, рафинированного масла, едкого натра и белого красителя, согласно ряду исследований, «очень опасны» для человеческого здоровья и жизни и могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе рака». Мы писали эту главу с надеждой на изменения к лучшему, но, вероятно, не стоит очень уж рассчитывать на немедленное решение проблемы.

Источник: theoryandpractice.ru




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Третий этап программы «Дальневосточный гектар» начался в феврале этого года. Теперь каждый россиянин может получить участок земли, причем на первые пять лет - безвозмездно. Раньше это могли сделать только жители Дальневосточного федерального округа. «Частный корреспондент» поговорил с теми, кто уже осваивается на новой земле, ждет рассмотрения заявки или только думает получить свой дальневосточный гектар.

14.03.2017 16:00, Кирилл Благодаров

Страна восходящего самоопределения
Дальний Восток на электрическом стуле

Домохозяйка на содержании: краткое пособие

Мне 29 лет, и я содержанка. Вы, наверное, представили себе, как взрослый богатый мужчина периодически дает мне деньги, а я целыми днями шатаюсь по магазинам и салонам красоты. Но придется вас разочаровать: я замужем за простым парнем, который ходит на работу пять дней в неделю, в отличие от меня. Я же – в хорошие дни домработница, а в плохие – приживала и лентяйка, потому что люди до сих пор не понимают, почему кто-то живет не так, как привыкли они.

14.03.2017 03:00, thedevochki.com

Да пребудет с нами зависть
Красота по-французски

Матери без сна: инструкция для тех, кто недосыпает

Исследования и тактика выживания в условиях нехватки сна

Новыми научными данными подтвержден факт, давно известный матерям: они страдают от нехватки сна. А их мужья — обычно нет. Так утверждает недавно опубликованное исследование Университета Южной Джорджии.

13.03.2017 03:00, womo.ua

10 интересных фактов о сне
Тайны сна

«Наслаждаемся жизнью»

"…Мне было чуть больше сорока, когда я узнала, что на привычный вопрос «чем вы сейчас занимаетесь?» можно отвечать «осим хаим». «Наслаждаемся жизнью». Впервые это выражение я услышала здесь, в Израиле. Дословный его перевод — «делаем жизнь»".

11.03.2017 19:00, Евгения Шустикова. begemot.media

Найди свой икигай
Путь к совершенству

Красота по-французски

10 секретов стройности, которые знают только француженки

Туристы удивляются: француженки едят шоколад, круассаны, огромное количество сыра, запивая его вином, и при этом умудряются оставаться хрупкими и утонченными. При этом они не одержимы подсчетом калорий, не истязают себя часами в спортзалах. Секрет заключается в их отношении к еде, которое воспитывается с детства.

11.03.2017 03:00, AdMe.ru

Почему француженки не толстеют
Французский секрет

Доспехи будущего

Чему и как учить ребенка сегодня, чтобы не жалеть об этом завтра?

Гарвард или Оксфорд? На какой вуз вы копите деньги для ребенка, который лет через 15 окончит среднюю школу? Эти размышления родителей бессмысленны, если не учитывать, что традиционное университетское образование в ближайший десяток лет вымрет. Хватит копить на потом – вкладывайте сейчас. Да, мы не можем предсказать будущее и научить детей в точности тому, что они будут делать. Однако сегодня мы в состоянии вооружить их теми инструментами, которые помогут им выжить завтра. И если уж инвестировать в образование своего ребенка, то только здесь, сейчас и с учетом завтрашнего дня. Копить нужно не деньги, а опыт и практические навыки, которые помогут ребенку освоиться в том мире, который ждет его в будущем.

10.03.2017 13:00, Лилия Гордиенко, womo.ua

Система троечников будет снесена
Выживут только отличники





 

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«Известия»: в 2016 году из-за рубежа вернулись около 150 тысяч россиян
Почти 150 тысяч соотечественников вернулись из-за рубежа в Россию в 2016 году, причём каждый пятый из Евросоюза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД и МИД.
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Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

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«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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