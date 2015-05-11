Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 18 марта 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ostrosyuzhetnye_pishchevye_rassledovaniya_41682"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41682_base_62e27d063.jpg" width=206 alt="Остросюжетные пищевые расследования" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Остросюжетные пищевые расследования</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как молоко стало любимым продуктом мошенников</font></em></span></p><p>Человечество достигло совершенства в умении выдавать одни продукты за другие. Особенно если нужно продать что-то дешевое подороже или накормить немыслимое количество людей, не готовых разбираться ни в составах, ни в ценообразовании. Ученые Ричард Эвершед и Никола Темпл изучили рынок пищевой промышленности и выяснили основные способы фальсификации привычных нам продуктов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ostrosyuzhetnye_pishchevye_rassledovaniya_41682">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Человечество достигло совершенства в умении выдавать одни продукты за другие. Особенно если нужно продать что-то дешевое подороже или накормить немыслимое количество людей, не готовых разбираться ни в составах, ни в ценообразовании. Ученые Ричард Эвершед и Никола Темпл изучили рынок пищевой промышленности и выяснили основные способы фальсификации привычных нам продуктов.

Издательство «Альпина Паблишер» перевело на русский язык их книгу «Состав: Как нас обманывают производители продуктов питания». T&P опубликовали отрывок о том, как молоко заняло такое важное место в рационе человека, хотя не должно было, и почему молочные продукты так просто подделать.

Что особенного в молоке

Поскольку мы млекопитающие, наше отношение к молоку особое. Молоко является одним из ключевых компонентов нашего рациона с малых лет, и именно поэтому нас так шокируют махинации с этим важнейшим продуктом. С точки зрения питательных свойств молоко уникально: оно представляет собой идеальную смесь для выкармливания детенышей. В какой-то момент в ходе исторического развития человек нарушил естественный порядок вещей и включил молоко в рацион взрослых особей. Что еще необычнее, мы стали употреблять в пищу молоко других видов! Можно только гадать, что заставило наших предков предпринять этот шаг. Возможно, отчаяние. А может быть, они осознали, что питательные вещества можно получать не только из плоти, но и из молока животных и второй ресурс возобновляется гораздо быстрее первого. Кроме того, это решение могло быть основано на наблюдении, что питающиеся молоком детеныши растут очень быстро, а значит, этот продукт полезен и для взрослых. Как бы то ни было, наши предки каким-то образом осознали питательную ценность молока и стали употреблять в пищу молоко от недавно прирученных ими коз, овец и коров. Постепенно это переросло в целую молочную промышленность, которая приучила нас считать молоко и его производные неотъемлемой частью повседневного рациона.

Когда именно люди начали употреблять в пищу молоко других видов, точно не известно. Судя по археологическим свидетельствам, таким как остатки пищи в древней посуде и кости животных молочных пород, это случилось еще на заре сельского хозяйства, более 10 000 лет назад. Путь от первобытного фермера до молочной промышленности XXI в. — это длинная цепь событий, которые привели к некоторым фундаментальным изменениям как животных, дающих молоко, так и людей, его потребляющих.

Несмотря на то что в младенчестве мы все питаемся молоком, способность переваривать его в зрелом возрасте появилась у людей относительно недавно. При естественном ходе вещей люди, как и все остальные млекопитающие, теряют способность переваривать молоко, когда вырастают. Наши далекие предки, развивавшие сельское хозяйство, изначально не были приспособлены к употреблению молока во взрослом возрасте, однако его стали пить повсеместно, и со временем произошли эволюционные изменения, благодаря которым многие люди получили способность усваивать молоко в течение всей жизни. Существует фермент под названием лактаза, который расщепляет молочный сахар — лактозу. Ген, кодирующий этот фермент, активируется в младенческом возрасте и отключается вскоре после завершения грудного вскармливания. Однако произошла мутация, которая сохраняет этот ген активным и во взрослом возрасте. Распространилась она главным образом среди европейского населения. Люди с этой мутацией имели преимущество и, по оценкам исследователей, производили на 19% больше фертильного потомства, чем лишенные ее. Именно люди с таким активным геном могут без проблем включать молоко в свой повседневный рацион. На сегодняшний день около 35% людей обладают способностью переваривать лактозу в течение всей жизни, и большинство из них происходят от европейских предков, хотя существуют очаги развития этой мутации в Западной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Люди, у которых лактаза не вырабатывается, страдают непереносимостью лактозы, или лактазной недостаточностью. Это выражается в неспособности переваривать молочный сахар, из-за чего употребление молочных продуктов может приводить к вздутию живота, коликам, метеоризму, диарее, урчанию в животе, тошноте и даже рвоте. Первобытные фермеры, не обладавшие способностью к перевариванию лактозы, скорее всего, заболели бы, если бы выпили много молока сразу. Поэтому они начали постепенно придумывать такие способы переработки молока, которые снижали содержание лактозы до безопасного уровня.

Добиться этого можно двумя способами. Во-первых, лактозу можно отделить механически, как это происходит при изготовлении масла или сыра, когда большая часть лактозы остается в сыворотке. Во-вторых, содержание лактозы можно снизить путем сбраживания, в результате чего получаются кисломолочные продукты. Судя по всему, наши далекие предки интуитивно понимали это, поскольку свидетельства о переработке молока и изготовлении сыров датируются еще 6-м тысячелетием до н. э.

Производство и потребление молочных продуктов во многом зависит от культурной традиции, и именно этим обусловлено их безграничное разнообразие. В мире производится около 1000 различных видов сыра, из них 400 видов — во Франции. Увеличение разнообразия дает мошенникам дополнительные возможности, особенно там, где диапазон цен велик. Молочные продукты не исключение. В типичном британском супермаркете стоимость 1 кг сыра колеблется от £2,45 (мягкий творожный сыр) до £21 (пармезан). Большая часть молока, которое мы употребляем в пищу, — коровье, однако не стоит забывать о том, что существуют и другие молочные животные: буйвол, коза, овца, верблюд, осел, лошадь, олень, як и даже лось. В совокупности они дают до 15% общемирового производства молока. И хотя продукты из молока этих животных проигрывают в количестве, это нередко компенсируется качеством и, соответственно, высокой ценой. К примеру, сыр пуле, изготавливаемый в Сербии из ослиного молока, — один из самых дорогих молочных продуктов в мире: 1 кг такого сыра стоит £176. Использование молока других видов расширяет разнообразие специальных и деликатесных молочных продуктов.

Миллиарды людей с большей или меньшей регулярностью употребляют в пищу молоко и молочные продукты. Мы едим на завтрак хлопья с молоком и взбиваем молочную пенку для капучино, молоко является важным ингредиентом многих сложных продуктов, включая кондитерские изделия. Ежегодное общемировое производство молока составляет 800 млн т, а численность молочных коров достигает 1,5 млрд. С 1980 г. производство молока выросло на 60%, и численность коров увеличилась соответственно. Этим ростом мы обязаны главным образом увеличению производства (и спроса) в Южной Азии и, в меньшей степени, в Африке. Молочные продукты — важный элемент сельскохозяйственного производства в развитых и развивающихся странах. Продукты животноводства в целом и молочные продукты в частности очень важны именно для развивающихся стран, поскольку являются основным источником высококачественного белка в условиях неполноценного питания.

Большие объемы производства и глобализация молочной промышленности привели к снижению цен, что в свою очередь снижает прибыли, а значит, не может не наводить производителей на мысли о применении различных уловок, чтобы защитить свои доходы. В списке самых подделываемых продуктов молоко следует сразу за оливковым маслом; за последние 30 лет молоко фигурировало в 24% всех инцидентов. В молочной промышленности можно столкнуться с такими видами мошенничества, как разбавление молока водой, снижение жирности, дезинформация о виде животного или о стране происхождения, добавление в различные молочные продукты, включая детское питание, белков немолочного происхождения, растительных или молочных жиров, а также целого ряда других противозаконных ингредиентов — от моющих средств до формальдегида. Кроме того, производители незаконно добавляют в некоторые молочные продукты сыворотку, а также прибегают к нецелевому использованию определенных технологий переработки — к примеру, применяют мембранную фильтрацию для отфильтровывания ценных молочных белков. Разнообразие молочных продуктов требует максимально строгих правил маркировки. Разработка законодательства в сфере молочной промышленности потребовала стандартизации методов тестирования, которая была проведена совместными усилиями Ассоциации аналитической химии (Association of Analytical Chemists), Европейской комиссии и Международной федерации производителей молока (International Dairy Federation). И тем не менее, несмотря на строгие правила и стандартизацию методов проверки, преступники продолжают свою деятельность.

Из чего сделано молоко?

Молоко имеет очень сложный химический состав, что играет на руку ученым при выявлении фальсификаций. Густым белым цветом, так радующим глаз, молоко обязано эмульсии молочного жира с водой, в которой растворены углеводы, белковые агрегации и минералы. Вода является основным ингредиентом и составляет около 87% коровьего молока. Молочные жиры (они же — сливочное масло) представляют собой смесь триглицеридов, в которых три молекулы жирных кислот связаны с молекулой глицерина. Количество атомов углерода в жирных кислотах, входящих в состав масла, варьируется от 4 до 18, в отличие от жировой ткани жвачных животных и растительных масел, жирные кислоты которых содержат от 14 до 18 атомов углерода. Поэтому состав триглицеридов в молочных жирах очень сложен: насчитывается по меньшей мере 120 различных триглицеридов, тогда как в жировой ткани и растительных маслах присутствует всего около 40 триглицеридов. Жировые глобулы триглицеридов окружены тонкой оболочкой, состоящей из похожих соединений, которые называются фосфолипидами, и белков. Эта оболочка функционирует как эмульгатор, формируя границы каждой глобулы и поддерживая состояние суспензии. Кроме того, жировые глобулы содержат небольшое количество диацилглицеролов и моноацилглицеролов, свободного холестерина и эфиров холестерина (пищевых липидов), свободных жирных кислот и жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

Обычное коровье молоко содержит 30–35 г белков на 1 л, и около 80% из них составляет казеин. Оставшиеся 20% включают в себя водорастворимые сывороточные белки, в основном лактоглобулин. К несчастью, многие люди страдают аллергией на один или несколько белков, содержащихся в молоке. Аллергия на молоко отличается от непереносимости лактозы. Симптомы непереносимости лактозы (неспособности переваривать молочный сахар) проявляются при употреблении большого количества молока, тогда как для проявления аллергии на молочный белок достаточно даже небольшого количества продукта. Поэтому тем, у кого диагностирована такая аллергия, рекомендуется полностью избегать молочных белков.

Сыворотка (то, что остается, если из молока извлечь все жиры и казеин) содержит также углеводы. Главный из них — это лактоза (около 5%). Она состоит из двух сахаров — глюкозы и галактозы. И углеводы, и сывороточные белки остаются в сыворотке после образования калье (белкового сгустка), как это происходит, например, при изготовлении творога и сыра. Кроме того, молоко содержит множество важных минералов, в том числе кальций, фосфор, магний, натрий, калий и хлор. Более того, оно богато витаминами B6, B12, C, тиамином, ниацином, биотином, рибофлавином, фолиевой и пантотеновой кислотой. В коровьем молоке также присутствуют белые кровяные тельца, клетки молочной железы, различные бактерии и ферменты. Другими словами, молоко представляет собой очень сложную смесь питательных веществ, поэтому любые фальсификации могут иметь значительные последствия для здоровья потребителей.

В поисках замены

Молоко и молочные продукты играют столь важную роль в нашем обществе, что мы потратили немало усилий на разработку их заменителей для тех, кто вынужден ограничивать употребление молока — либо по личным причинам, либо из-за проблем со здоровьем. И хотя все эти заменители, безусловно, являются легальной альтернативой молоку, они лишний раз доказывают, что имитировать эту жидкую белую субстанцию не так уж сложно.

Самые очевидные заместители коровьего молока — это «растительное» молоко: соевое, миндальное, рисовое, кокосовое и конопляное. Впрочем, на рынке присутствуют и другие виды молока, изготавливаемые из киноа, овса, картофеля, молоко «7 злаков» (из овса, риса, пшеницы, ячменя, тритикале, полбы и проса), а также подсолнечное молоко. Однако, как говорилось ранее, молоко — это не только цвет, вкус и консистенция; хотя многие из этих заменителей вполне съедобны, коровье молоко играет столь важную роль в нашем питании, что заменители никогда не смогут стать полноценными, поскольку не обладают теми же питательными качествами. Впрочем, если удачно подобрать состав питательных веществ и добавить основные микроэлементы и витамины, такие заменители могут стать вполне приемлемой альтернативой при условии полноценного питания.

Информация о том, как делаются легальные заменители молока, помогает разобраться в том, как подделывают молочные продукты. Методы, которые применяются при изготовлении растительного молока, перенимают и мошенники, сталкиваясь с определенными диетическими требованиями или финансовыми трудностями. Вся разница в том, что написано на этикетке.

Одним из самых восхитительных молочных продуктов является, без сомнения, сливочное масло, и спрос на него так высок, что появление заменителей было неизбежно. Натуральное сливочное масло изготавливается путем сбивания свежего или сброженного молока либо сливок, при этом молочный жир отделяется от пахты. В результате получается смесь жиров, белков и воды. Знакомый всем нам светло-желтый цвет сливочного масла получается из-за пигментов растений, присутствующих в рационе животного. Однако натуральное масло может оказаться слишком бледным, почти белым, поэтому при производстве в него иногда добавляют пищевые красители. Масло обладает не слишком удобным свойством затвердевать в холодильнике, поэтому для того, чтобы без проблем намазать его на утренний тост, нужно обладать навыком стратегического планирования. Самые распространенные заменители масла — это маргарин и так называемые спреды, которые выглядят как масло, но имеют другую маркировку.

Поиски заменителей масла начались в 1860-х гг., когда император Франции Наполеон III объявил, что наградит любого, кто сможет изготовить приличную «копию» масла, подходящую для использования в рационе солдат и рабочих. Наполеону требовалась более дешевая версия продукта, поскольку в то время в Европе ощущалась нехватка пищевых жиров. Французский химик Ипполит Меж-Мурье предложил смешать говяжий жир с обезжиренным молоком. Получившийся продукт он назвал «олеомаргарин», позднее это название сократилось до привычного нам «маргарина». Но это было лишь начало истории. Поскольку цель состояла в удешевлении конечного продукта, требовалось уменьшить содержание молока. В 1871 г. Генри Брэдли из штата Нью-Йорк запатентовал процесс изготовления продукта, описанного им как «новый, улучшенный продукт производства — лярд, растительный маргарин или же просто жир». Процесс заключался в паровой обработке смеси животных жиров и растительного масла.

Еще одно преимущество заменителей сливочного масла стало явным после разработки процесса гидрогенизации растительных масел. Гидрогенизацией называют пропускание газообразного водорода сквозь растительное масло в присутствии металла-катализатора (никеля) при температуре около 60 °C. Результат пугающе прост и эффективен: масло отвердевает. Растительные масла состоят из трех жирных кислот, связанных молекулой глицерина в триглицерид. И хотя та же базовая схема верна и для животных жиров, включая сливочное масло, жирные кислоты в растительных маслах гораздо более ненасыщенны (в них присутствует множество двойных связей между атомами углерода: С=С), тогда как в животных жирах присутствуют в основном насыщенные жирные кислоты (у них меньше двойных связей и больше одинарных типа С—С). Именно поэтому растительные масла жидкие, а животные жиры твердые. В процессе гидрогенизации к ненасыщенным жирным кислотам добавляется водород, превращающий их в насыщенные жирные кислоты и заставляющий их принимать твердую форму при комнатной температуре, как это происходит с животными жирами. На рисунке вы можете подсчитать количество двойных связей в молекуле триглицерида до гидрогенизации (семь) и после гидрогенизации (две), а чем меньше двойных связей, тем тверже жир.

Изобретение гидрогенизации означало, что заменители сливочного масла можно изготавливать из дешевых растительных масел, вообще не прибегая к животным жирам. Это помогло решить проблему поставок в условиях дефицита, вызванного в том числе Второй мировой войной. Кроме того, это обеспечило людям, не употребляющим в пищу продуктов животного происхождения, достойную альтернативу, тем более что растительные масла считались более полезными для здоровья, чем насыщенные животные жиры. К началу 1950-х гг. в мире практически перестали производить маргарины, содержащие животные жиры. Однако поиски лучшей формулы маргарина не прекратились. В 1960-х гг. одной из главных задач было создание маргарина, по вкусу неотличимого от масла. Оказалось, что единственный способ достичь этого — добавить молоко в растительный продукт, к тому времени заполонивший рынок.

В наши дни при промышленном изготовлении маргарина производитель берет растительные масла и жиры и изменяет их физико-химические свойства при помощи фракционирования (сепарации), переэтерификации (перемещения жирных кислот между молекулами) и/или гидрогенизации. После этого модифицированные масла и жиры смешивают с обезжиренным молоком, смесь эмульгируют и охлаждают, чтобы она затвердела, а затем взбивают и перемешивают для улучшения консистенции. Если к растительным маслам не добавлялись животные жиры, для затвердения требуется полная или частичная гидрогенизация. Далее затвердевшее масло смешивают с водой, лимонной кислотой, красителями, витаминами и сухим молоком, а также лецитином (эмульгатор), который помогает равномерно распределить воду между маслом, солью и консервантами.

Однако имеется один нюанс, который серьезно повлиял на рынок маргарина и смежные с ним отрасли пищевой промышленности: совершенно законный и вроде бы безобидный процесс гидрогенизации делает масло вредным для здоровья. При «частичной гидрогенизации» растительных масел из-за условий, сопутствующих этому процессу, некоторые двойные связи между атомами углерода не насыщаются полностью. Из-за этого двойные связи С=С в молекулах триглицеридов меняют свою структуру: цисизомеры становятся трансизомерами (см. рис.). Именно так возникают трансжиры, о которых столько говорилось в СМИ и академических кругах и которые связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. И в самом деле, собрано достаточно свидетельств, говорящих о том, что употребление трансжиров снижает уровень хорошего холестерина и повышает уровень плохого холестерина в крови, поэтому американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов склоняется к тому, чтобы запретить применение трансжиров в пищевой промышленности. Что любопытно, жиры жвачных животных (коров, овец, коз и т. д.), в том числе молочные жиры, содержат незначительные следы трансжиров, которые образуются в пищеварительной системе животного в процессе естественной биогидрогенизации, хотя в таком количестве они не представляют опасности для здоровья.

Такова история восхождения и краха маргарина. Его изобрели в ответ на дефицит животных жиров в XIX в., но по-настоящему популярен он стал лишь в середине XX в., когда потребители начали избегать животных жиров, заботясь о своем здоровье. А 60 лет спустя он впал в немилость, когда те самые правительства, которые так поддерживали его разработку, узнали о вреде трансжиров. Очередное доказательство того, что пути пищевой промышленности неисповедимы.

Не может быть, что это не молоко!

В Индии корова считается священной, чего, к сожалению, нельзя сказать о молоке, которое предлагают многочисленным жителям этой страны. Индия — один из крупнейших в мире производителей молока: в 2012 г. объем производства составил 130 млн т. Однако уровень потребления на душу населения составлял не более трети или даже четверти того, что потребляют жители Европы и Северной Америки. Тот факт, что спрос превышал предложение, заставил мошенников пойти на ухищрения, чтобы увеличить объем продукции. Если верить тому, что говорят, на сегодняшний день Индия является еще и крупнейшим в мире производителем фальшивого молока. Состав мошенничества варьируется от банального разбавления молока водой до создания полностью искусственного продукта.

В СМИ можно найти столько репортажей, включая документальные съемки, выложенные на YouTube, что даже не знаешь, с чего начать. В 2010 г. в газете Bihar Times был опубликован один очень подробный репортаж о неожиданном визите чиновников в крупнейшие трущобы Мумбая, где они стали свидетелями того, как из фирменных пакетов извлекают настоящее молоко и заменяют его водой. Целые семьи, включая детей, были вовлечены в эту деятельность, для которой требовалось весьма нехитрое оборудование: фирменные пакеты с настоящим молоком, бочки с водой подозрительного вида, соломинки, чтобы отсасывать молоко из пакетов, воронки, чтобы заливать туда воду, и свечи, чтобы снова запечатывать пакеты. В некоторых репортажах говорилось, что водой заменяли только часть молока, в других — что молоко полностью заменяли «белой водой».

Расследование, проведенное индийским Управлением по безопасности продуктов питания и пищевым стандартам по заданию правительства в 2011 г., показало, что значительная часть молока, производимого в Индии, не соответствует стандартам здравоохранения и пищевой безопасности. В отчете агентства Reuters за январь 2012 г. говорится, что среди образцов молока, собранных в 33 индийских штатах, 100% всех образцов молока из Западной Бенгалии, Ориссы и Джаркханда содержали нежировые примеси. В Нью-Дели уровень фальсификации составлял до 70%. Зато в юго-западном штате Гоа и восточном Пондичерри производство соответствовало установленным стандартам, и «признаков фальсификации молока, изготавливаемого в этих штатах» обнаружено не было.

Манека Ганди в своей статье на сайте www.mathrubhumi.com пишет, что индийское Управление по безопасности продуктов питания и пищевым стандартам предлагает различные объяснения присутствию чужеродных химических веществ в столь многих образцах молока. В тех случаях, когда обнаруживались следы моющего средства, это объяснялось попаданием его с вымытых рук рабочих или тем, что посуда недостаточно ополаскивалась. Формалин (или формальдегид) используется как консервант, хотя его применение запрещено. Мочевину добавляют, чтобы молоко не свернулось при транспортировке. Управление пищевой безопасности Дели (Delhi Food Safety Authority) признало, что производители также используют сухое обезжиренное молоко, отметив, что «это не опасно для здоровья, это просто восстановленное молоко». Ситуация осложняется тем, что излишки молока, производящиеся в определенные месяцы в году, превращаются в сухое молоко, которое затем подмешивается в свежее по мере увеличения дефицита. Около 50% молока, продающегося в Дели в летние месяцы, является восстановленным — вполне резонно, но было бы неплохо указывать информацию об этом на этикетке. Существуют и другие добавки, вполне объяснимые в случае восстановленного молока, но они также используются и для создания полностью искусственного продукта.

В некотором смысле, хотя и весьма извращенном, идея создания искусственного молока не так уж далека от идеи производства сухой детской смеси, состоящей в основном из ингредиентов, не имеющих к молоку никакого отношения. Но если взглянуть на список ингредиентов «фальшивого молока», кому угодно сделается дурно. Технология, используемая для производства искусственного молока в Индии в настоящее время, была придумана молочниками города Курукшетра (штат Харьяна) на рубеже тысячелетий. Судя по всему, рецепт имел большой успех и вскоре получил широкое распространение, так что сегодня он применяется по всей Индии. Самые популярные рецепты фальшивого молока основаны на доступных ингредиентах, таких как мочевина, едкий натр, дешевое кулинарное масло, заменяющее молочные жиры, сахар, вода, сухое молоко и моющие средства, например шампунь. Первый шаг — эмульгировать дешевое растительное масло, например соевое, в воде при помощи шампуня, чтобы получить однородную смесь белого цвета. Помимо всего прочего, масло помогает придать этой смеси нужную консистенцию. Затем добавляется едкий натр, чтобы нейтрализовать кислотность и не дать жидкости скиснуть при транспортировке. Мочевина нужна для имитации нежировых веществ в составе молока (казеина, лактозы, сывороточных белков и минералов). Другие популярные ингредиенты включают в себя перекись водорода, формалин, глюкозу, сульфат аммония и различные отбеливатели. Стоимость изготовления синтетического молока составляет около пяти индийских рупий за литр. Мотивы этой деятельности просты: быстрая прибыль, пусть даже в ущерб человеческому здоровью. По оценкам Отдела здравоохранения Дели (Delhi Health Department), каждый день в городе производится 100 000 л синтетического молока и 30 т молочной помадки.

Рецепт фальшивого молока многим показался бы вполне уместным примером для «Трактата» Аккума, но в действительности это вовсе не примитивная подделка. Фальшивое молоко — по-своему гениальное изобретение. Мошенники прекрасно осведомлены о простых методах тестирования, принятых в деревенских молочных кооперативах, поэтому они выбрали ингредиенты с таким расчетом, чтобы обмануть проверки. Процент жира и нежировых веществ в фальшивом молоке идентичны показателям натурального молока, а примесь сухого молока имитирует натуральный вкус.

Удивительно, как мало данных мы имеем о воздействии такого продукта на здоровье человека. Разбавление натурального молока водой, безусловно, снижает его питательную ценность, а использование неочищенной воды может быть опасно для здоровья. Исследование, предпринятое Индийским советом медицинских исследований (Indian Council of Medical Research), показало, что употребление моющих веществ в составе фальшивого молока может вызвать отравление и осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. В одном весьма тревожном репортаже говорилось, что шесть детей умерли и более 60 заболели из-за употребления фальшивого молока в государственной школе на востоке Индии. Это известие вызвало большой резонанс в индийском обществе, которое посчитало корнем зла отсутствие адекватного тестирования. В результате опроса, проведенного индийским Управлением по безопасности продуктов питания и пищевым стандартам, группа граждан под руководством Свами Ачьютананды Тиртхи из штата Уттаракханд направила жалобу в Организацию юридической защиты общественных интересов (Public Interest Litigation, PIL), которая провела сбор показаний под присягой. Аналогичные действия были предприняты группами жителей штатов Харьяна, Раджастан, Уттар-Прадеш и округа Дели, утверждавших, что «синтетическое молоко, а также фальсифицированное молоко и молочные продукты, изготовленные с применением мочевины, моющих средств, рафинированного масла, едкого натра и белого красителя, согласно ряду исследований, «очень опасны» для человеческого здоровья и жизни и могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе рака». Мы писали эту главу с надеждой на изменения к лучшему, но, вероятно, не стоит очень уж рассчитывать на немедленное решение проблемы.

Источник: theoryandpractice.ru





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