Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 26 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ostorozhno_schet_popolam_41176"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41176_ostorozhno_schet_popolam_00.jpg" width=206 alt="Осторожно, счет пополам" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна Петрова для <a href=http://lady.tut.by/news/relationship/519412.html>lady.tut.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">Осторожно, счет пополам</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Хотим ли мы равноправия?</font></em></span></p><p>В космос летаем, а по поводу оплаты ресторанного счета до сих пор не можем прийти хоть к какому-то мало-мальски внятному решению. — На самом деле здесь все просто, — объясняют нам в ряде посвященных этой теме материалах, — либо счет делится пополам, либо платит тот, кто приглашает. Но с одной лишь оговоркой — здесь выделяют жирным и выжигают каленым железом — если приглашенная сторона — мужчина, то женщина платит только за себя, потому что платить женщине за мужчину неприемлемо. То есть платит тот, кто приглашает, если только этот кто-то не женщина. Понятно, да. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ostorozhno_schet_popolam_41176">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В космос летаем, а по поводу оплаты ресторанного счета до сих пор не можем прийти хоть к какому-то мало-мальски внятному решению. — На самом деле здесь все просто, — объясняют нам в ряде посвященных этой теме материалах, — либо счет делится пополам, либо платит тот, кто приглашает. Но с одной лишь оговоркой — здесь выделяют жирным и выжигают каленым железом — если приглашенная сторона — мужчина, то женщина платит только за себя, потому что платить женщине за мужчину неприемлемо. То есть платит тот, кто приглашает, если только этот кто-то не женщина. Понятно, да.

Или так: на первых свиданиях платить всегда должен мужчина, советуют нам, а потом, когда отношения станут более доверительными, можно уже и пополам счета делить. Тогда как на самом деле логичнее было бы предположить обратное, потому что не стоит принимать такие жесты от малознакомого мужчины, пока непонятно, кто он, что он и что у него в голове.

Но такого рода советы, предполагающие хоть какую-то видимость равенства, встречаются нечасто. По-прежнему наиболее популярным является мнение, что женщине не нужно настаивать на оплате своей половины счета никогда, потому что мужчина должен чувствовать себя защитником. Хотя опять же не совсем понятна связь защиты и чашки кофе, тем более когда после оплаты счета мужчина считает себя вправе бесцеремонно залезть тебе под юбку.

Помнится, год-два назад белорусский интернет всколыхнула новость в том, что в одном из столичных ресторанов для женщин существует специальное меню — без цен. То есть мужчина получает полноценное меню, а его спутнице вроде как незачем забивать свою прелестную головку какими-то там цифрами, ведь и платить по умолчанию все равно не ей.

— Если мужчина достойный, то он не позволит вам оплатить счет, — обычно говорят нам. — А скупых кавалеров надо избегать.

Посмотрите, казалось бы, всего лишь какой-то там счет — не на бешенные тысячи, небось, а какая богатая тема. Счет как проверка. Счет как показатель щедрости. Мерило жадности и скупости. Испытание счетом какое-то.

— Оплата первого счета — это поворотный момент отношений, — пишут на сайте популярного психологического журнала. — Малейшая заминка, неправильный жест — и свидание может закончиться катастрофой. Материал дополняется небольшим опросом общественного мнения. «Он медлит, я достаю карту и оплачиваю счет сама, о продолжении отношений не может быть и речи». «Принесли счет, он спросил, как мы поступим, и очарование вечера исчезло». «Если женщина настаивает на оплате своей половины счета, исчезает красота момента». «Рассчитываясь в ресторане, я всегда немного завидую женщине — иногда мне хочется оказаться на ее месте и позволить себе приобрести как дорогую вещь».

Трудно поверить, но и сегодня есть люди, полагающие, что девушки воспринимают свидание как способ бесплатно поесть. И за тарелку супа на многое готовы. Ох. Даже известная журналистка и популяризатор науки в своей книге о работе мозга пишет, что «в нашей психике есть какие-то механизмы, которые способствуют склонности женщины заниматься сексом за деньги или другие ценные ресурсы». Вроде как женской природе свойственно продавать себя за еду.

Вообще товарно-денежные отношения «ты мне — материальные блага, я тебе — любовь», голд-диггерши, вот это вот все было и есть. Всегда существовали женщины-хищницы, охочие до чужих кошельков, ну так и альфонсов в природе немало. Так стоит ли делать далеко идущие выводы на основании такой нерепрезентативной выборки?

Знаю очень много неприятных историй, связанных с оплатой счета. Когда девушке не понравился парень и в отместку непонятно за что она решала наесть ему на огромную сумму. Когда мужчины, забавляясь, ждали, пока девушки закажут пожирнее и погуще, а потом оплачивали свою половину счета и уходили смеясь. Когда девушка заказывала кофе с коньяком, а мужчина говорил, что он оплачивает только кофе, а за коньяк плати сама. Когда молодой человек просил взять с собой на ужин подругу, чтобы составить компанию одинокому другу, а этот одинокий друг потом возмущался, что с ним отказались ехать в номера, которые он уже, кстати, предусмотрительно заранее снял.

Может, в том числе и поэтому хватает женщин, которые давно уже уяснили, что самостоятельная оплата счета поможет избежать многих неприятных моментов.

Мужчины тоже еще не совсем понимают, как вести себя с женщинами, вырывающими счет у них из рук. Многие воспринимают это как личное оскорбление, кто-то начинает подозревать в тебе феминистку, от которой на всякий случай ему советовали держаться подальше, для кого-то это оборачивается трагедией, так как автоматом отключает опцию «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».

В моей жизни лишь однажды мужчина вроде бы спокойно воспринял фразу из серии «сегодня заплачу я, потому что в прошлый раз платил ты». В остальных случаях попытка разделить счет пополам воспринималась с большим негативом — от удивленно-раздраженного выражения лица до агрессивного шипения «не позорь меня перед людьми».

Тема денег сама по себе довольно деликатная и табуированная. Обо всем, что касается финансов, говорить не принято, делать этого мы не умеем и сами себя обрекаем на страдания и терзания. Девушка думает о том, оплачивать свою половину счета или не нет, потому что то ли обидит, то ли выставит себя корыстной любительницей бесплатно поесть, боится заказывать много и дорого, мужчина ожидает ее решения с внутренней паникой: вдруг она сейчас как закажет, а у него не хватит денег. А потом на глазах у официанта и окружающих начинаются препирательства, кто за что платит, и опять всем неудобно. Нет практики оговаривать все эти вещи заранее, чтобы все расслабились. Да и по умолчанию «мужчина должен».

И вот у нас карьера, достижения, зарплата и бонусы, но мужчина все равно должен больше. Лишь на том простом основании, что он мужчина, как говорил небезызвестный Гоша.

На самом деле сегодня мужчины могут задать вполне правомерный вопрос: если у нас равноправие и зарабатываем мы одинаково, то почему счет должен оплачивать. Здесь как по тонкому льду. Не позавидуешь.

Или вот отпуск. Здесь я хочу равноправия, а здесь пусть отпуск оплачивает мужчина. Как это — пополам? Пару месяцев назад в интернете бурно обсуждалась тема: мужчина пригласил девушку в путешествие, там у него в отеле не сработала карточка, он занял у девушки денег, да так и не отдал. Обсуждение показало, что большинство женщин все же хочет быть принцессами. Но нельзя совместить равноправие, партнерские отношения, оплаченные счета и принцессу. Получается, что, обвиняя женщин в непоследовательности, мужчины в чем-то правы, потому что очень часто с одной стороны — у нас равноправие, я такая сильная и независимая женщина, woman power, все дела, а с другой — вот, нате, оплатите мой счет. За ресторан, отель и коммунальные. Ну вы же мужчина.

И вот тут мы приходим к вопросу: а действительно ли женщины хотят равноправия? Многовековое заклятье «мужчина должен» искоренить очень сложно, и стоит только немного копнуть, оказывается, что каждая вторая женщина готова оплатить счет сама, но… И дальше обязательно следует куча всяких «но»: мужчина — рыцарь, мужчина — защитник, мужчина — плечо и гарант, мужчина должен заботиться и ухаживать.

Я не феминистка, но я за равноправие, а оплата счета — мужская прерогатива. Вот такая каша.

— В том, что мужчины стали платить за женщин все реже, виноваты феминистки, — возмущалась недавно девушка в Сети. Другая обвинила феминисток в том, что мы, мол, из-за них теперь работать вынуждены, а так сидели бы сейчас дома благостно дома и детей нянчили. — Ну пусть будет две-три сильные женщины на миллион, раз уж у них так организм устроен, — пишет мужчина.

А остальные принцессы.

Никто не хочет равноправия, о чем вы. Много говорят о том, что патриархат вечен, потому что мужчины не сдадутся. Да женщины, похоже, не будут сильно и воевать.

Источник: lady.tut.by





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