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cameralabs.org   понедельник, 23 января 2017 года, 16.00

«Осторожно! Самостоятельное бессознательное»
Майкл Газзанига о мозге, природе сознания и проблемах биоэтики


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Осознание того, что бессознательное способно получать информацию, накапливать ее, сравнивать с предыдущим опытом и использовать, в свое время вызвало у специалистов настоящий шок. Ведь это означает, что мозг может обходиться без привлечения сознательного понимания и принимать решения на бессознательном уровне.

Майкл Газзанига – директор Центра по изучению мозга SAGE в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, в прошлом руководитель проекта «Закон и нейронауки» Фонда Макартуров. В своей книге “Социальный мозг” (The Social Brain, 1985) он представляет концепцию, которая может стать поистине революционной. Явления, давно изучаемые в клинической гипнотерапии, получают в теории Газзаниги биологическое обоснование. Майкл Газзанига разработал концепцию «модулей», с помощью которой показывает, как во время функционирования мозга на настроение и поведение человека может влиять информация, не относящаяся к его сознанию. Приемы воздействия на мозг на бессознательном уровне уже не одно десятилетие изучают приверженцы гипнотерапии, но сегодня подобные модели стимулирования привлекают внимание гораздо большего круга специалистов.

Мозг – сложная машина

Калифорния, знаменитый городок Санта-Барбара на берегу Тихого океана. Холмы, виноградники, фруктовые деревья... На фоне этих красот состоялись съемки очередной программы «Идеи, меняющие мир». Это третья программа совместного проекта телекомпании «Очевидное - невероятное» и канала «Россия 24». Генеральный продюсер проекта ― Светлана Попова, автор и ведущая ― Эвелина Закамская, режиссер ― Роман Хрущ.

Героем выпуска стал Майкл Газзанига, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, всемирно известный нейробиолог и один из ведущих мировых экспертов в области биоэтики.

Исследуя функциональные различия полушарий мозга, он в свое время экспериментально доказал бессознательный характер большинства человеческих действий - и тем самым поставил перед коллегами и обществом провокационный вопрос: а существует ли вообще у Homo sapiens свободная воля? Есть ли у нас биологическая возможность делать выбор рационально?

Музыка полусфер

Почти полвека назад в журнале Scientific American появилась статья молодого американского ученого о революционном на тот момент исследовании в области физиологии мозга. Работая в команде с нейропсихологом Роджером Сперри и нейрохирургом Джозефом Богеном, выпускник Калифорнийского технологического университета Майкл Газзанига тестировал пациентов, перенесших комиссуротомию. Это рассечение нейронных перемычек (комиссур), которыми связаны два полушария человеческого мозга, - в том числе так называемого мозолистого тела. Подобная операция была впервые проделана именно этой группой ученых, но на тот момент проводилась уже и в других научных центрах США. Целью комиссуротомии было избавить от страданий пациентов с тяжелыми формами эпилепсии. И это работало, припадки и судороги прекращались, но ничего более: никаких изменений в поведении и умственных способностях пациентов врачи не наблюдали.

Именно группа под руководством Роджера Сперри исследовала восприятие прооперированных более глубоко и пришла к ошеломляющим выводам. «После разделения полушарий мы фактически получаем два мозга, каждый из которых способен к осуществлению сложных психических функций», – позднее сформулировал эти первые наблюдения Газзанига. Сам он проводил тесты на восприятие для левого и правого поля зрения пациентов (как известно, у каждого глаза их два) и позднее описал свой восторг от открытия так: «Правое полушарие получало информацию о картинке, но не могло выдать вербальный ответ. Оно просто не могло говорить о том, что видело!» Эта «речевая беспомощность правого полушария», неспособность дать словесный отчет об увиденных соответствующим ему противоположным полем зрения простых предметах –ложках и зубных щетках – была связана с тем, что центр речи, как оказалось, остался в отделенном левом полушарии. Последующие опыты, впрочем, открыли и сильные стороны правой половины мозга. Например, в решении зрительно-конструктивных задач она оказалась вне конкуренции, а также проявила способность к независимым эмоциональным реакциям.

Разделение функций – это свойство только человеческого мозга, ничего подобного не наблюдалось даже у высших приматов. Сегодня поверхностная информация об этой функциональной асимметрии (или латеральной специализации) мозга известна и очень далеким от науки людям. Все мы иногда по-дилетантски рассуждаем о том, что у нас нет вдохновения, потому что правое полушарие не хочет работать, или о «женской логике», связанной с недостаточной активностью у женщин левого полушария, и т.д. Все это – эхо того научного открытия начала 1960-х гг. Сам Газзанига к подобным поверхностным трактовкам относится негативно. «Наша идея по поводу более аналитического полушария и более творческого многими была понята упрощенно», – пояснил профессор Эвелине Закамской, ведущей и автору программы «Идеи, меняющие мир». Иронично улыбаясь, он даже вспомнил знаменитую рекламную кампанию автоконцерна SAAB начала 1980-х гг.: «”Красота автомобиля в правом полушарии, а решение его купить – в левом”. Мне это не нравится, если честно. Люди думают, что ухватив какую-то информацию, они могут использовать ее в беседе и это имеет отношение к науке. Что-то в этом не то».

По словам доктора Газзаниги, некоторые его коллеги считают профанацию неплохим ходом. И с точки зрения широкой популяризации и потенциального финансирования это, пожалуй, иногда действенно. Но сам он в отношении такого пиара скептичен. «Как ученый ты чувствуешь ответственность за изложение информации должным, корректным образом. Научное познание, представление науки и ее защита – это три совершенно разные области деятельности, каждая со своими сложностями», - пояснил он.

При этом сам профессор подает пример корректной популяризации нейронаук и, помимо серьезных работ, опубликовал несколько научно-популярных книг о мозге, природе сознания и проблемах биоэтики. Он считается великолепным рассказчиком, у него тонкое чувство юмора и ясный стиль изложения, что делает его книги интересными самой широкой аудитории. Некоторые его фразы достойны того, чтобы стать крылатыми, - например: «Главная работа человека в течение всей жизни – становиться все менее глупым», или более серьезная мысль, которую он афористично сформулировал для нашей программы: «Ученые ошибаются, а наука всегда права».

Внимание общества, частных фондов и представителей власти к проблемам нейронауки Майкл Газзанига привлекает вполне успешно – разумеется, не в одиночку. В выпуск «Идей» с его участием вошел фрагмент недавнего выступления Барака Обамы, где президент США объявляет о выделении $100 млн на финансирование новой национальной программы в этой области. Возможными мотивами политиков Газзанига при этом не интересуется: «В каком-то смысле для меня нет разницы. Я знаю главное: чем больше внимания, денег и исследований, тем быстрее будет решена задача».

К сожалению, на русском языке ни фундаментальные труды Майкла Газзаниги (например, Cognitive Neurosciences 1995 г.), ни его популярные сочинения разных лет, которыми зачитываются интеллектуалы во всем мире (Mind Matters, The Ethical Brain, Social Mind и др.) пока не изданы. В университетских хрестоматиях можно найти лишь давнюю выдержку из работы начала 1970-х гг. «Расщепленный человеческий мозг», где дан общий обзор экспериментов и выводов за первые 15 лет его научной карьеры. Упоминаний о главных гипотезах самого Газзаниги, сделанных им за рамками работы в группе Сперри, в этой переведенной статье еще нет. Существенно продвинуться в понимании того, как функционирует человеческое «я» и откуда берутся его «волевые решения», ему предстояло как раз в последующие два десятилетия.

Слово интерпретатору

Калифорния – родина Майкла Газзаниги и место его работы на протяжении почти всей научной карьеры. Он вырос в Глендейле, северном пригороде Лос-Анджелеса. Его отец был хирургом, и интерес к биологии, несомненно, передался сыну от родителя: свои первые эксперименты будущий нейробиолог проводил в гараже. Позднее, во время учебы в Дартмутском колледже, он всерьез заинтересовался науками о мозге и в поиске места для летней практики обратился с письмом к руководителю заинтересовавшей его программы. Этим руководителем и оказался будущий нобелевский лауреат Роджер Сперри из Калтеха. Так Газзанига узнал о необычных пациентах с расщепленным мозгом, которые – на первый взгляд – сохраняли единство сознания. Будучи настоящим ученым, он усомнился.

Мысль о том, что изменения все-таки должны быть, не давала ему покоя по возвращении в Дартмут. Как позднее он вспоминал в одном из интервью, ему хотелось тщательнее протестировать этих уникумов, и он написал еще одному хирургу, также проводившему подобные операции в другом университете. Но получил отказ. Иных дорог, кроме как обратно в Калифорнийский технологический, у начинающего исследователя не оставалось. Дождавшись окончания колледжа, он поступил туда, вернулся в исследовательскую группу Сперри и получил возможность удовлетворить свое научное любопытство в полной мере, тестируя все новых пациентов и годами наблюдая, как функционируют «две независимые сферы сознания в одном черепе».

Уже в возрасте 25 лет Газзанига получает докторскую степень по психобиологии и грант на свои собственные исследования мозга животных (его подопытными были кошки). Потом смена университетов, лабораторий - и в конце 1970-х гг. он выдвигает и доказывает уже собственную, самостоятельную научную идею. Это гипотеза о модульном характере работы мозга, «множественности разумов», другими словами, об отсутствии в нем главного управляющего центра.

Судьбоносным для этого открытия стал, казалось бы, рутинный эксперимент с демонстрацией левому и правому полушариям пациента вполне обычных для такого эксперимента картинок. «Подопытный» должен был обнаружить между ними связь и вполне предсказуемо выполнил задачу. Но Газзанига впервые решил поинтересоваться причинами выбора («У меня ушло 25 лет на то, чтобы задать правильный вопрос»). И был ошеломлен: в случае с картинкой для правого полушария объяснение тестируемого оказалось столь экзотическим и неожиданным, что вопрос «Почему?» экспериментаторы с тех пор стали озвучивать регулярно.

Так родилось предположение о локализации в левом полушарии мозга специализированного «объясняющего» модуля – Газзанига назвал его интерпретатором. «Мы почти все делаем автоматически. Примитивные механизмы дают возможность возникнуть рефлексу, реакции на окружающую среду», – пояснил ученый в беседе с Эвелиной Закамской. Интерпретатор включается уже после того, как наше правое полушарие бессознательно дало импульс к действию. Этот модуль непрерывно осуществляет поиск «смысла», объяснений происходящему, пытается внести порядок в сенсорный хаос. И уже постфактум, на основе имеющейся у него предварительной информации выстраивает для нас по возможности непротиворечивую картину, которая и выводится на уровень сознания.

Известный пример такой деятельности интерпретатора - эффект сближения людей в экстремальных условиях, который активно используют любители легких знакомств. Например, если девушка-экспериментатор пытается установить контакт с мужчиной в обстоятельствах условной опасности (например, шаткий мост), то обратная связь в виде телефонного звонка отмечается гораздо чаще, нежели в условиях, когда испытуемым ничего не угрожает. Левое полушарие «подопытных» представителей мужского пола интерпретирует возникающие физиологические реакции – зачастую даже не осознанные – не страхом, а сексуальным интересом. Эта версия для сознания более приемлема.

При этом принцип модульности не сводится только к наличию интерпретатора. Любая психическая функция у обычного человека опирается на структуры обоих полушарий. Опыты в последующие годы показали, что мозг – это распределенная, динамическая система с многочисленными обрабатывающими узлами. Для российских зрителей программы Газзанига пояснил суть так: «Любое ваше действие представляет собой набор параллельных процессов в различных точках мозга. Это множество систем, которые трудятся в унисон». В количественном отношении речь идет об огромных величинах: «Мы пытаемся определить, как взаимодействуют друг с другом 89 млрд нейронов».

Сегодня профессор Газзанига считается одним из основателей целого направления в науках о мозге – когнитивных нейронаук, родившихся на стыке психологии и биологии. Конечно, это произошло не сразу, а в течение десятилетий рутинных экспериментов, междисциплинарных исследований, издания специализированного журнала и работ, проводимых им в Институте нейронаук в Дартмуте и Центре когнитивных нейронаук в Калифорнийском университете в Дэвисе. Не обошлось и без интуиции. «Если вы занимаетесь нейробиологией в течение 50 лет, вы начинаете ощущать проблему, чувствовать, как все это может работать», – признался профессор. Однако сразу же подвел под темой рациональную черту: «Вы видите взаимодействие механизмов, эту действительно сложную машину, которая определяет наше поведение».

Этические угрозы

Из совершенных профессором Газзанигой открытий можно сделать вполне детерминистский вывод о том, что свободная воля – всего лишь иллюзия. Ход его личных рассуждений уже как нейрофилософа примерно таков: мозг материален и подчиняется законам материального мира, а сознание - его производная; ни о каких «ценностях» как о причине человеческого поведения речь не идет, это всего лишь объяснения, которые мозг дает той или иной автоматически выбранной стратегии.

Свой взгляд на природу универсальной человеческой этики Газзанига изложил в работе The Ethical Brain (2005). С его точки зрения, встроенный в наше сознание «моральный компас» происходит из эмпатии. Рассматривание картинок, на которых человеческие существа испытывают боль, возбуждает соответствующие участки нашего собственного мозга. Благодаря этому мы способны испытывать чужие страдания в буквальном смысле, а интерпретатор дает возникшим эффектам рациональное объяснение. В различных культурах это оформлено по - разному, но суть та же: убийству препятствует сам мозг. Предсказуемо, что на прямой вопрос Эвелины Закамской о возможности присутствия в этой картине мире бога Майкл Газзанига рассмеялся и ответил категорично: «Нет». (И уже за кадром добавил: «Я и так живу в раю».)

Из предопределенности нашего сознания биологией логично вытекает вопрос: не пора ли обществу пересмотреть принцип личной ответственности человека за свои действия? Некоторые нейробиологи и нейропсихологи сегодня отвечают на этот вопрос утвердительно, но сам Газзанига считается «мягким» детерминистом. «Мы должны разделять понятия мозга, сознания и личности, – пишет он. - Мозг детерминирован, а личность свободна». Видимые противоречия он элегантно снимает рассуждениями в том духе, что ответственность – явление иного порядка, продукт общественных отношений, социальных связей человека и, будучи сложным системным феноменом, подчиняется совсем другим законам.

Тем не менее в последние десять лет адвокаты в американских судах все чаще пытаются сдвигать границу личной ответственности и предъявляют результаты сканирования мозга в качестве смягчающих вину обстоятельств. Профессор Газзанига объяснил нам, почему он относится к этой практике отрицательно: «Предположим, что преступное поведение зависит от активности определенных участков мозга. Но можно ли считать такое изменение оправданием? Ведь большинство людей с таким же поражением в тех же обстоятельствах не совершают преступлений». C другой стороны, возникает проблема так называемого «криминального мозга». Ученые уже выделили участки коры, которые возбуждаются при подавлении человеком импульсов к действию. Однако уровень возбуждения – это индивидуальная норма. «У человека есть дефект, он совершил преступление, но при этом нельзя обобщать, что у всех людей с поражением мозга есть такая склонность».

Майкл Газзанига не исключает, что рано или поздно нейронауки окажут влияние на нормы правосудия, но нет никаких гарантий, что для общества это будет благом. И это не единственный этический барьер, который будет поставлен под сомнение в XXI в. Должны ли мы любой ценой стремиться к высокой продолжительности жизни, невзирая на то, в каком состоянии находится мозг? Допустимо ли генетическое и фармакологическое вмешательство с целью повышения уровня интеллекта? До какого момента в развитии зародыша считать допустимыми манипуляции с эмбриональными стволовыми клетками?

Впрочем, некоторые опасения нашей съемочной группы доктор Газзанига развеял. Так, сценарий фильма «Матрица» и создание искусственного интеллекта в обозримом будущем на повестке дня не стоят: «Если говорить о нем как о копии человеческого мозга, в которой была бы описана работа каждого нейрона, то это, конечно, фантастика». Чтение мыслей и влияние на них при помощи имплантируемых в мозг чипов в ближайшее время нам также не грозят. «Единственный способ изменить мысли людей – общение. По-другому это сделать невозможно и не получится в ближайшее время, а может быть, даже никогда».

Источник: cameralabs.org




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Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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