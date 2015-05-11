Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 4 июня 2017 года, 03.15</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ostavte_detej_v_pokoe_i_zajmites_svoej_zhiznyu_42007"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42007_content_anna-radchenk.jpg" width=206 alt="Оставьте детей в покое и займитесь своей жизнью!" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Оставьте детей в покое и займитесь своей жизнью!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему не стоит строить семью на основе интересов своих детей</font></em></span></p><p>Уже около лет 10 я наблюдаю, как родители берут на себя слишком много ответственности, которая должна бы принадлежать их детям. Это мода такая, что ли? Делать с детьми уроки чуть ли не до 9 класса, собирать за детей портфель, узнавать за них домашнее задание у одноклассников, таскать детей по всяким развивалкам чуть ли не с 6 месяцев, а в школьные годы занимать кружками всю неделю так, что у детей не остается времени для детства. Очень много решений и выборов родители делают вместо детей. И под благовидным предлогом стараются контролировать все их дела. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ostavte_detej_v_pokoe_i_zajmites_svoej_zhiznyu_42007">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Уже около лет 10 я наблюдаю, как родители берут на себя слишком много ответственности, которая должна бы принадлежать их детям. Это мода такая, что ли? Делать с детьми уроки чуть ли не до 9 класса, собирать за детей портфель, узнавать за них домашнее задание у одноклассников, таскать детей по всяким развивалкам чуть ли не с 6 месяцев, а в школьные годы занимать кружками всю неделю так, что у детей не остается времени для детства. Очень много решений и выборов родители делают вместо детей. И под благовидным предлогом стараются контролировать все их дела.

Недавно читая лекцию для родителей школьников я столкнулась с тем, что МНОГИЕ родители узнают друг у друга домашнее задание для детей (учеников 6 класса!). При этом жалуются на несамостоятельность своих детей.

Не помню, чтобы в моем детстве родители собирали мне портфель, узнавали домашку или возили на кружки. Не помню, чтобы за меня выбирали, на какие кружки ходить. У родителей были свои дела. А мы учились самостоятельности.

Родители – обслуживающий персонал для ребенка.

Общество стало «детоцентрированым». Вся семья строится вокруг интересов детей. Ребенок – смысл жизни и свет в окошке. Мужчина и женщина становятся командой по выращиванию своих детей или обслуживающим персоналом для ребенка. При этом перестают быть мужем и женой друг другу.

И самое главное – эти родители верят, что таким образом делают детей счастливыми, обеспечивая им самое лучшее детство.

Глядя на такие семьи мне хочется сказать родителям – оставьте детей в покое, займитесь собой. Потому что вы портите своим детям жизнь!

Сейчас объясню свою позицию.

Многие родители объясняют свое такое поведение желанием, чтобы их дети выросли успешными, обеспеченными, имели возможности выбора в жизни и т.д. Все это для того, чтобы, в конечном счете, их дети выросли счастливыми людьми. Ведь у родителей своего счастья нет, поэтому они так отчаянно хотят, чтобы хоть их дети были счастливы.

Но искусству чувствовать себя счастливым тоже нужно учиться. И учатся дети всегда у своих родителей. Именно у родителей дети перенимают стереотипы поведения и отношения к жизни. Чему могут научиться дети у таких родителей? Пахать и надрываться научатся, тревоге и недоверию к миру научатся, а вот быть счастливыми и довольными – нет.

Потому что этому их некому научить, родители сами не умеют!

“Не воспитывайте детей, это бесполезно, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя" Английская пословица

Если вы не хотите для детей такой же жизни как у вас, тогда исправляйте себя и свою жизнь. «Сделайтесь» счастливым человеком, тогда ваши дети тоже будут счастливы. И не нужны будут миллионы развивающих кружков. Если вы возьметесь отвечать за свою жизнь сами, а не перекладывать ответственность на страну, начальство, партнера и т.п, то и ваши дети научатся отвечать за свои уроки, портфели и т.д. И тогда с детьми будет все ок!

Есть еще один скрытый мотив в том, что родители пытаются дать своим детям то, чего они сами были лишены в детстве. Часто этот порыв является бессознательной попыткой компенсировать себе свои детские дефициты. Чего хочет их ребенок, некоторые забывают спросить. Фильм «Трасса 60» как раз об этом, посмотрите. Там хорошо показано к чему это может привести.

Или, наоборот, не забывают спросить детей об их желаниях, а потом фанатично бросаются эти желания исполнять. Словно у родителей в жизни один единственный смысл – ублажить дитя. А своих собственных интересов и смыслов нет.

Мы не можем прожить за детей их жизнь и не можем уберечь их от ошибок. Свои ошибки они все равно должны будут сделать сами. А если мы пытаемся их излишне страховать, то лишаем их возможности получить свой собственный опыт, не даем им взрослеть и реализовывать свой потенциал. Мы делаем их безынициативными инфантилами, которые не знают чего хотят, не имеют своего мнения и жизненной позиции.

Повторюсь, родители, если хотите вырастить счастливыми и успешными своих детей, то оставьте их в покое и займитесь своей жизнью!

Ищите свои собственные интересы и смыслы. Ищите то, что сделает вас счастливее, потому что детям нужны счастливые родители. Живите, прежде всего, для себя, и только потом для детей.

Источник: econet.ru





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