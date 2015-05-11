Остаемся зимовать

Многие адаптируются к зиме, не выходя из комнаты, и я точно из их числа. В коротких промежутках между спячкой и бодрствованием вспомнишь и о дальней стопке книг, и о бесконечном списке фильмов, которые насоветовали друзья.
В поисках подходящего кино ум ползает между минусом и плюсом: поводов для печали в сумеречную фазу и так достаточно, а смотреть на сладкие рождественские кадры в хлопьях снега хочется не всегда. На этот случай есть несколько добротных, не слишком замусоленных картин — предлагаю их в качестве хорошего компромисса.
Опасные умы (Dangerous Minds), реж. Джон Н. Смит, 1995
Культовую “школьную” мелодраму об укрощении трудных подростков стоит увидеть хотя бы из-за харизматичной Мишель Пфайфер, разбирающейся в психологии гетто-класса под звуки “Gangsta’s Paradise”. Этот бодрый фильм цепляет внимание не только детально прорисованной хип-хоп-атмосферой 90-х, но и верно выстроенным сюжетом, в котором лирику удачно дополняет легкий криминал, а разномастные герои стремятся докопаться до самой сути. Продираясь сквозь драки, провокации, развлечения и вольную трактовку стихов Боба Дилана, ты и сам как будто становишься корешем этих обаятельных, ярко накрашенных девиц и темнокожих здоровяков — тем приятнее досматривать историю до финала.
Любовь, реж. Валерий Тодоровский, 1991
В ранней работе Тодоровского, предшествующей всем известной “Стране глухих”, первые чувства героев с трудом пробиваются сквозь бытовуху и примитивную эротику, и наблюдать за этим процессом смешно и грустно. Скромное обаяние однотипных захламленных квартирок, смесь высокопарности и грубости, нешуточная любовная драма, проясняющая сознание молодого Евгения Миронова — сюжет фильма о выстраивании первых серьезных отношений предельно понятен зрителю, и именно такая простота, характерная для позднего советского кино, вызывает резонанс.
Чудеса (Le meraviglie), реж. Аличе Рорвакер, 2014
О том, куда уходит детство, режиссеры снимали бесчисленное количество раз, но итальянке Рорвакер удалось показать свою интерпретацию взросления, причудливо смешав в фильме магию и реализм. Медитативную и живописную историю о лете одной фермерской семьи мы видим через призму каждого участника событий: и деспота-отца, пытающегося сохранить привычный уклад жизни, и старшей дочери, мечтающей о верблюде, и малолетнего правонарушителя, которого взяли на попечение. Чудеса, улавливаемые зрителем, происходят не понарошку: когда твой солнечный мир состоит только из общения с семьей и помощи по хозяйству, то и встреча с телевизионной группой во главе с Моникой Белуччи, и первый разговор с замкнутым мальчуганом покажутся воплощением сказки.
Охранник для дочери (Sara), реж. Мацей Шлесицки, 1997
В этой польской интерпретации “Телохранителя” и “Леона” определенно есть свой шарм: при том, что идея фильма стара как мир, история на экране не раздражает своей каноничностью. Случайная связь привлекательного супергероя-алкоголика и его спутницы-нимфетки, разворачивающаяся на фоне нарастающей опасности, не кажется надоедливым повтором: кино спасено и качественной режиссерской подачей, и естественной игрой актеров (отдельного внимания заслуживает их финальный танец). В общем, для сентиментального настроения картина Шлесицки подходит идеально.
Темпл Грандин (Temple Grandin), реж. Мик Джексон, 2010
«Меня зовут Темпл Грандин, и я не такая как все». Биография женщины с аутизмом, добившейся больших успехов в научной сфере, удачно экранизирована телеканалом HBO: фильм способен всколыхнуть любое апатичное сознание. Великолепная игра Клэр Дэйнс, вжившейся в угловатое тело громкоголосой мисс Грандин так, что и не отличишь, — та основа, на которой держится драматическая история. Здесь можно долго рассуждать о том, что это пример истинной selfmade woman и раскрытия мощного человеческого ресурса, но суть звучит гораздо короче — можно взять себя в руки и сделать шаг, а можно бездействовать. По-моему, неплохое мотивационное кино в преддверии нового года.
Источник: dorkygals.ru
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