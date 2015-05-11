Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 17 апреля 2017 года, 20.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/osobnyak_matildy_kshesinskoj_41826"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41826_27622680.jpg" width=206 alt="Особняк Матильды Кшесинской" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Михаил Ланцман</b></span> <span style="font-size: large;">Особняк Матильды Кшесинской</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">История дома близ Троицкой площади</font></em></span></p><p>100 лет назад, в ночь с 3(16) на 4(17) апреля 1917 года, В. И. Ленин на броневике направился в особняк Матильды Кшесинской, где прочитал свои знаменитые «Апрельские тезисы». После Февральской революции в особняке Кшесинской разместились руководящие органы РСДРП(б). <a href="http://www.chaskor.ru/article/osobnyak_matildy_kshesinskoj_41826">Подробнее</a></p><br clear="all" />





100 лет назад, в ночь с 3(16) на 4(17) апреля 1917 года, В. И. Ленин на броневике направился в особняк Матильды Кшесинской, где прочитал свои знаменитые «Апрельские тезисы». После Февральской революции в особняке Кшесинской разместились руководящие органы РСДРП(б).

Безусловно, В. И. Ленин, неоднократно выступая с речами с балкона особняка Кшесинской, значительно повысил товарную стоимость этого объекта. Но перипетии жизни владелицы особняка тоже способствовали повышению его цены. «Подлил масло в огонь» и поэт В.В. Маяковский, написав поэму «Владимир Ильич Ленин»: «Дом Кшесинской за дрыгоножество подаренный…». Маяковский был неправ. Николай II не дарил ей дом и никакого отношения к нему не имеет. Нынешние экскурсанты, посещающие особняк Кшесинской, где сейчас расположен музей политической истории России, часто просят показать им подземный ход, соединяющий его с Зимним дворцом, и разочаровываются, когда узнают, что такого хода нет.

Николай II был однолюбом. Он любил только свою жену – царицу Александру Федоровну, урожденную принцессу Алису Гессен-Дармштадтскую. Это тот самый случай, когда неправа Алла Пугачева, та, которая поет: «Женится по любви // не может ни один, ни один король». При русском царском дворе это чувство не поощрялось. Почти все предшественники Николая II имели связь на стороне. Его дед Александр II даже женился на своей любовнице и хотел передать детям от 2-го брака право престолонаследия, но народовольцы, убившие царя, не дали ему это сделать. Конечно, закон Павла I о престолонаследии не позволял Александру II этого, но планы такие у него были.

Будущий Николай II увидел принцессу Алису в 1884 году на свадьбе ее сестры Эллы (в Православии – Елизаветы Федоровны) и великого князя, дяди Николая, Сергея Александровича. Алисе было тогда 12 лет. Второй раз он увидел ее в Петербурге через 5 лет и влюбился. Он просил родителей благословить его на брак. Но царственная чета недолюбливала Германию и у них были другие планы на Ники. Царица Мария Федоровна не любила Германию потому, что, когда она была Датской принцессой Дагмарой, Германия аннексировала у Дании провинцию Шлезвиг (своеобразный Датский Крым). Ее муж Александр III считал, что Германия предала Россию на Берлинском конгрессе в 1878 г., когда Россия была вынуждена под давлением Англии отказаться от своих завоеваний в Турции, закрепленных в Сан-Стефанском договоре с Турцией. Только что закончились трудные переговоры о союзе с Францией и Александр III был вынужден, встречая французскую делегацию, слушать звуки «Марсельезы», за исполнение которой в России ссылали в Сибирь. Это только для красного словца Александр III говорил, что «у России только 2 союзника – армия и флот» (в 1941 г. они оказались плохими союзниками. Гитлера разбило другое: СССР, США, Великобритания). На самом деле Александр III искал союзников. И нашел. Им стала республиканская Франция. Соответственно, в планы Александра III входило женитьба наследника на дочери графа Парижского (из королевской династии Франции) принцессе Елене. Но Елена наследнику не понравилась. Он продолжал настаивать на Алисе. Тогда отец решил подложить наследнику женщину, чтобы он забыл об Алисе. К тому же, жена часто жаловалась мужу, что Ники не обращает внимания на женщин и вообще растет увалень увальнем. Ход мыслей царственного отца был примерно следующий: «Ведь не купчик какой-нибудь, а будущий глава великой державы. Не в бордель же ему идти. Что делать?». Подсказку неожиданно дал Александр Сергеевич, не Грибоедов, а Пушкин, в поэме «Евгений Онегин»: «Там, там под сению кулис» (гл. 1, строфа VIII). Александр III вызвал для откровенного разговора директора императорских театров.

Этот пост тогда занимал тайный советник и обер-гофмейстер Иван Всеволожский. Основной его задачей было удовлетворение культурных запросов первого лица страны. Он это делал с умом и отменным вкусом. В частности, заказал Петру Ильичу Чайковскому музыку для балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик». В то время среди историков активно обсуждалась версия, что подвиг Ивана Сусанина – это миф, что убили его не поляки, а свои казаки-разбойники, шайки которых во множестве бродили тогда по России. Основывалась эта версия на том, что никаких польских войск в районе Костромы тогда не было. А «раскручен» этот якобы подвиг был во время визита в Кострому Екатерины II в 1767 г. Будто бы местный губернатор, опасаясь отставки, «раскрутил» перед царицей «подвиг» Ивана Сусанина. Поддерживали эту версию не какие-то маргиналы из, как бы сейчас сказали, пятой колонны, а вполне уважаемые люди – историки-государственники: академик Императорской академии наук, ректор Московского университета Сергей Соловьев; член-корр. Императорской академии наук, профессор Санкт-Петербургского университета Николай Костомаров; литератор Михаил Погодин. Между тем, в Мариинском театре шла опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», в которой прославлялся подвиг Ивана Сусанина. Но Иван Всеволожский понимал, что искусство и история – это разные области. И ему никогда не пришло бы в голову обзывать этих благородных людей словами типа: «мрази конченные» или какими-то другими ругательствами. Но лучше его ни с кем не сравнивать, чтобы не делать чести тому, с кем сравниваешь этого благородного человека.

Иван Всеволожский был опытный царедворец и сразу понял, что хочет от него Александр III. Ситуация была благоприятной. Близился выпускной экзамен в императорском театральном училище. На выпускном экзамене блистала студентка Матильда Кшесинская. Царю она понравилась и он подмигнул своему директору императорских театров. Потом он подозвал юную Кшесинскую и громко сказал ей: «Будьте украшением и славою нашего балета». Вечером того же дня царская семья дала обед в честь выпускников, на котором встретились молодые Николай и Матильда. Через некоторое время между ними завертелся роман. А Иван Всеволожский исполнил свою часть плана. Сразу после окончания театрального училища Матильда Кшесинская стала прима-балериной Мариинского театра. Авторитет ее рос. К тому же, она оказалась талантливой балериной. Так, через несколько лет, у нее произошел конфликт со следующим директором императорских театров Сергеем Волконским, внуком декабриста. Волконский вынужден был уйти в отставку.

Между тем, Николай не забыл принцессу Алису и продолжал донимать отца. В конце концов отец «сдался» и благословил сына на брак с Германской принцессой. Всякие встречи Николая с Матильдой тут же прекратились. Произошло это в апреле 1894 г. Поженились молодые 26 ноября 1994 г., через 24 дня после смерти Александра III. Тут, Николай II совершил великий грех с религиозной точки зрения. По религиозным канонам он должен был выждать 40 дней, а потом венчаться.

Матильда Кшесинская рассталась с наследником, но не рассталась с царской семьей. Ее любовниками последовательно были великие князья: сначала – Сергей Михайлович, потом – Андрей Владимирович. В 1902 г. она родила сына, предположительно, от Сергея Михайловича. В 1904 г. она купила участок земли в центре Санкт-Петербурга, близ Троицкой площади, за 88 тыс. рублей, чтобы построить дом себе и сыну. Эта сумма была ей по карману, она много зарабатывала на сцене. Денег Николая II там не было. Были ли деньги кого-нибудь из великих князей – неизвестно. Известно, что архитектора для дома ей «сосватал» великий князь Андрей Владимирович. Им стал зодчий Александр фон Гоген. Несмотря на немецкую фамилию, он был русским человеком. В 1906 г. Матильда Кшесинская въехала в двухэтажный особняк, построенный в стиле «северный модерн». С этого момента особняк стал своего рода Меккой для художественной интеллигенции Санкт-Петербурга. Так продолжалось до 1917 г.

В канун Февральской революции в Петроградской прессе была развязана грязная кампания против Матильды Кшесинской. Ее называли «царской подстилкой». Она стала получать письма с угрозами физической расправы и, предусмотрительно, уехала с сыном к друзьям. Как оказалось, вовремя. 28 февраля разъяренная толпа ворвалась в особняк. Из сторожки выскочил дворник. Его приняли за управляющего и хотели растерзать. Дворника спас солдатский «Георгиевский крест» на груди. Но без жертв не обошлось. От испуга умерла жена дворника. Толпа, основательно пограбив особняк, ушла. После февраля 1917 г. и комнатах 1-го этажа пустующего особняка заселились солдаты мастерских запасного автобронедивизиона. Во 2-ом этаже поселились подразделения большевиков: ЦК РСДРП(б), ПК РСДРП(б), редакции газет «Правда» и «Солдатская правда». Приехав в столицу из эмиграции, Ленин с Финляндского вокзала сразу оправился в особняк Кшесинской, где зачитал свои «Апрельские тезисы». Позже, до 5 июля, он часто бывал там.

Матильда Кшесинская пыталась договориться с захватчиками, чтобы они покинули особняк добровольно, но безуспешно. Тогда она подала иск в суд о выселении захватчиков. Судебный процесс открылся 5 мая 1917 г. Кшесинскую защищал присяжный поверенный Владимир Хесин, большевики выставили Мечислава Козловского – человека, заметного среди соратников Ленина. Находясь в эмиграции, он работал юрисконсультом в основанной Александром Парвусом экспортно-импортной фирме «Фабиан Клингслянд» и вместе Яковом Ганецким переводил большевикам немецкие деньги. После неудачного выступления большевиков 5 июля 1917 г. он был назван Временным правительством «немецким шпионом» и объявлен в розыск. В общем, большевиков защищал «немецкий шпион». Защита истицы настаивала на «священном праве частной собственности», защита РСДРП(б) – на священных интересах революции.

Дело Матильда Кшесинская выиграла, но исполнять решение суда никто не торопился. Большевики не съехали. Министром юстиции тогда был Александр Керенский. Он, мягко говоря, недолюбливал г-жу Кшесинскую, тоже считая ее «царской подстилкой». Эта нелюбовь вскоре проявилась с новой силой, после 5 июля 1917 г., когда большевики были вынуждены покинуть особняк. Вместо того, чтобы передать особняк законной владелице, Керенский разместил там 1-ый самокатный батальон 5-ой армии Северного фронта. Так, что пренебрегали частной собственностью не только российские коммунисты. После этого случая Кшесинская поняла, что с этой властью «каши не сваришь» и навсегда покинула столицу. Потом она уехала из России с остатками Деникинской армии и обосновалась во Франции. Там, 30 января 1921 г. в Каннах, она зарегистрировала брак с великим князем Андреем Владимировичем.

А особняк перешел в распоряжение Петросовета. И чего там только не было: дом политпросвета; детский дом для умственно отсталых детей; институт общественного питания; общество старых большевиков; музей Сергея Мироновича Кирова. В 1955 г. в особняке разместился музей Великой Октябрьской социалистической революции, переименованный в 1991 г. в музей политической истории России.

Матильда Кшесинская умерла в 1971 г. в Париже, в возрасте 99 лет. Ее сын Владимир не оставил законных потомков. Теоретически, на особняк могут претендовать потомки ее брата Феликса Кшесинского, умершего в блокадном Ленинграде в 1942 г. Его внук – известный политик из Санкт-Петербурга, когда-то бал депутатом Госдумы от КПРФ, Юрий Севенард. У него есть два сына. Оба бизнесмены – Андрей и Константин. Но вряд ли они получат особняк. Вот если бы Матильда Кшесинская была членом Святейшего правительственного синода, а не примой-балериной Мариинского театра, тогда другое дело.





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: