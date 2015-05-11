Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 30 октября 2016 года, 10.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/osnova_zhizni_41079"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41079_content_fullsize__econet_r.jpg" width=206 alt="Основа жизни" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Илья Пресняков</b></span> <span style="font-size: large;">Основа жизни</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Николай Амосов о здоровье, нагрузках и ограничениях</font></em></span></p><p>«Физкультура для меня — одна из основ жизни. Придется рассказать историю. В раннем детстве я рос один и «программы» физического развития не отработал. Труд в хозяйстве прибавил силы, но не дал ловкости: плавать, танцевать и ездить на велосипеде не научился. С уроков физкультуры сбегал в школе и в институте. Но всегда был здоров. На войне впервые был приступ радикулита, потом он часто повторялся, возможно, от длительных операций». <a href="http://www.chaskor.ru/article/osnova_zhizni_41079">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Физкультура для меня — одна из основ жизни. Придется рассказать историю. В раннем детстве я рос один и «программы» физического развития не отработал. Труд в хозяйстве прибавил силы, но не дал ловкости: плавать, танцевать и ездить на велосипеде не научился. С уроков физкультуры сбегал в школе и в институте. Но всегда был здоров. На войне впервые был приступ радикулита, потом он часто повторялся, возможно, от длительных операций».

Николай Амосов — известный хирург, живший с 1913 по 2002 г. Перестал оперировать в 79 лет. Умер в 89 лет. Изучал вопросы здоровья, методы долголетия, практиковал здоровый образ жизни последние годы жизни.

В 1954 году стало совсем плохо: на рентгене определились изменения в позвонках. Тогда я и разработал свою гимнастику 1000 движений: 10 упражнений, каждое по 100. Это помогло. Добавил утренние пробежки. Система дополнилась ограничениями в еде: строго удерживал вес не более 54 кг. Продумал физиологию здоровья и получился «Режим ограничений и нагрузок» — любимая тема для публики».

Чему учил академик Амосов:

1. Только сам человек виноват в своих болезнях. Чаще всего он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности, незнания и отсутствия здравого смысла.

2. Не нужно надеяться на медицину: бойтесь попасть в плен к врачам! Она лечит многие болезни, но не может сделать человека здоровым. Она даже не может научить человека, как стать здоровым.

3. Чтобы стать здоровым, нужны собственные постоянные и значительные усилия. Заменить их нельзя ничем. К счастью, человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти всегда. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней.

4. Для здоровья одинаково необходимы четыре условия:

физические нагрузки,

ограничения в питании,

закаливание,

время и умение отдыхать.

5. Достаточно 20–30 минут физкультуры в день.

6. Нужно ограничивать себя в пище. Поддерживайте вес: рост (в см) минус как минимум 100.

7. Уметь расслабляться — наука, но к ней нужен еще и характер. Если бы он был!

Амосов особо разбирал тему питания и еды. Подчёркивал, что важно, что вы едите, и сколько вы едите. Подчёркивал исключительную роль витаминов и микроэлементов и других биологических веществ, которые можно получить только из свежих фруктов и овощей. Самая минимальная доза 300 граммов в день, максимальная 1 килограмм. Чем разнообразнее, тем лучше. Замена сырых овощей варёными неполноценна. Кулинарная обработка витамины разрушает.

Про жиры.

Жиры содержат много калорий, девять на грамм. Жиры не нужны в чистом виде. Можно спокойно не есть ни масло, ни сало. Много жиров в молоке, мясе, даже в хлебе. Сыроеды могут спокойно есть растительную пищу — организм синтезирует жиры из углеводов и белков.

Жиры в виде холестерина могут откладываться в сосудах. Против склероза может помочь только голод и физкультура. Но если склероз сосудов мозга, то нужны и лекарства.

О белках.

Миф: без полноценных белков человеку не выжить. Миллионы людей на протяжении поколений не употребляли животные белки, которые содержат незаменимые аминокислоты, и по физическим показателям вегетарианцы не имеют никаких недостатков. Более того, излишние белки организм переварить полноценно не может, белки оставляют много продуктов распада, повышается обмен веществ, что едва ли полезно. Увлекаться белками не нужно.

Об углеводах.

Углеводы потреблять с расчётом, если есть много сладкого, вес не выдержать в норме. Углеводы нужны, но в качестве источника углеводов выбирать сладкие фрукты, зерновые (каши). Ни в коем случае чистый сахар, это химический элемент, очень калорийный 1 грамм сахара — 4 калории.

Очень полезны фруктовые и овощные соки свежевыжатые: можно пить в неограниченном количестве, обязательно разные. С супами, наоборот, необходимо воздержаться в них много солей, которые образуются от кипячения воды и варения овощей, особенно долгого.

Раскрыл многие недостатки и догмы медицины:

1. Медицина умеет лечить болезни, но больных становится с каждым годом всё больше.

2. Врачи ослеплены верой в могущество таблеток.

3. Страшитесь попасть в плен к врачам!

4. Направленность на болезнь, а не на здоровье, полное неверие в защитные силы организма.

5. Советы меньше двигаться, оставаться в покое, лучше есть во время болезни, противоречат природе человека. Движение, мышечная активность и частичный голод помогут человеку выздороветь и не болеть.

Совет хирурга Амосова: «Врачи вылечили болезнь, но здоровым вы можете стать только собственными усилиями. Перестаньте жаловаться, болезнь прошла. Нужно напрягаться!»

Человек прочен. Беды у него от детренированности «рабочих» функций, перетренировки «регуляторов» вследствие условий социальной жизни, вступивших в противоречие с биологией. Современная цивилизация предлагает человеку для здоровой и долгой жизни гораздо больше возможностей, чем ограничений. Нужно уметь ими пользоваться: отвергать излишки пищи и тепла, восполнять недостатки физических нагрузок и гасить чрезмерные психологические раздражители.

Источник: selfgrowth.ru





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