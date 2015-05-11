Оскароносная идея

«Для тебя у неё закрыта дверь, а для других — открыто окно!»
Появлению на экранах всего мира фильма «Москва слезам не верит» мы обязаны обычному будильнику. Помните, такие были почти в каждой советской семье? Именно идея сна Катерины длиною в 20 лет, где она засыпает, заводя будильник, и просыпается в следующей серии совершенно другой женщиной, привлекла Владимира Меньшова.
К моменту начала съемок легендарной саги о Москве на счету режиссера Владимира Меньшова был всего один, правда вполне успешный, фильм – «Розыгрыш».
Любопытный факт: когда герои Алентовой и Баталова включают телевизор перед приходом Александры, «сетку» на экране сопровождает вальс из кинофильма «Розыгрыш» — предыдущей режиссерской работы Владимира Меньшова. Подобный приём используется и в следующем фильме Меньшова «Любовь и голуби», где по телевизору показывают фрагмент из фильма «Москва слезам не верит», и далее, в фильме «Зависть богов», где герои смотрят в кинотеатре ленту «Москва слезам не верит».
Сценарий для будущей оскароносной картины писатель Валентин Черных написал в рамках конкурса сценариев о Москве. Историю о трёх подругах, приехавших покорять Москву из провинции, писатель придумал всего за 19 дней. Он торопился, потому что не укладывался в сроки, оговоренные условиями конкурса. На стадии замысла работа называлась «Дважды солгавшая». А за образами главных героинь скрывались реальные люди. Сам Валентин Черных позже говорил: «Людмила, Александра, Катерина — это всё тётки моей матери. И характеры очень похожи».
Почти сразу сценарий был куплен киностудией «Мосфильм». Жена Валентина Черных Людмила предложила в качестве режиссёра Владимира Меньшова.
От работы над фильмом Владимир Меньшов сначала хотел отказаться, но его заинтересовал оригинальный сценарный ход, который стал логическим и сюжетным разделителем фильма на две серии-части: главная героиня засыпает молодой девушкой с неустроенной судьбой, а просыпается от звонка будильника уже зрелой и успешной женщиной.
Вот только кроме временного прыжка с будильником, да ещё аферы с профессорской квартирой в сценарии молодому режиссёру не понравилось практически ничего. Не понравился он и друзьям режиссёра, большинство советовали не снимать этот фильм – сюжет посчитали не модным. И даже собственная жена, будущая исполнительница главной роли в фильме, прочитав его, сказала: «Ну и мура!».
Прежде чем приступить к съемкам, Владимир Меньшов предложил Валентину Черныху сделать несколько («в количестве 44-х») изменений в сценарии. Но драматург, согласившись с необходимостью внесения поправок, отказался от дальнейшей работы над литературной основой картины. И Меньшов, которого так сильна увлекла идея с будильником, взялся за дело сам. В течение полутора лет он переписывал, искал — в итоге сценарий вырос до двух серий.
Изменено было многое – от появления в фильме спившегося хоккеиста Гурина до профессии Гоши (по сценарию он был не «слесарь-интеллигент», а электросварщик на стройке). В итоге сценарий увеличился на треть. А мы получили фильм, который до сих пор с удовольствием смотрят миллионы зрителей.
Источник: izbrannoe.com
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