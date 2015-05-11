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Римма Авшалумова, takiedela.ru   среда, 15 марта 2017 года, 16.00

Ошибка — врачебная или медийная
Почему телесюжеты о Юлии Самойловой могут спровоцировать новую «антипрививочную» волну


Вакцинация ребенка против краснухи. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Убийственные доводы


Будем прививать своих детей?




Во всех телевизионных сюжетах о Юлии Самойловой, которая в мае будет представлять Россию на «Евровидении», подчеркивается, что ее недуг — результат врачебной ошибки: «До года она была обычным ребенком, а после ошибки врачей — неправильно сделанной прививки — не смогла больше ходить». Подобные безапелляционные заявления способны спровоцировать новую «антипрививочную» волну.

Диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА), как раньше рассказывала сама Юлия, ей поставили в 13 лет — это сложное наследственное генетическое заболевание, протекающее с поражением двигательных нейронов спинного мозга. Спровоцировать генетическое заболевание прививки не могут, утверждают эксперты.

«Прививки часто обвиняют в возникновении различных заболеваний нервной системы, потому что они чаще всего проявляются именно в том возрасте, когда детям и делают прививки, — поясняет доктор медицинских наук, генетик-эндокринолог и педиатр Наталья Белова. — Я не знаю истории болезни Юлии Самойловой, но могу утверждать, что прививки никоим образом не могут повлиять на возникновение генетического заболевания. Для недостаточно компетентных в медицине людей это вроде бы и «очевидная» причина того, что ребенок заболел. Как правило, в этом возрасте никаких иных событий с ребенком просто не происходит, кроме прививок».

Психологический фактор

«У Юли действительно СМА. Но она не акцентирует внимание на диагнозе. В этом много психологических моментов. Наши взрослые девочки из фонда, которые с ней общались, рассказывают, что, видимо, мама ей внушила когда-то, что это была врачебная ошибка, и ее болезнь — следствие прививки, — комментирует Ольга Германенко, директор Благотворительного фонда «Семьи СМА». — Действительно, очень многие родители считают, что именно прививки дали старт заболеванию, несмотря на то, что нет никаких клинических исследований и доказательств взаимосвязи прививок и СМА».

В Европе и США спинальная мышечная атрофия не является противопоказанием для прививок, рассказывает Германенко. Детей с этим диагнозом прививают по полной программе и даже в большем объеме. Но Германенко знает лично многих родителей, которые действительно отмечали первые клинические проявления заболевания именно после прививки. Однако провоцирующих факторов для «старта» болезни может быть много. «Стоит признать, что чаще всего это просто совпадение по времени. Клинических исследований нет, но врачи считают, что прививка не может спровоцировать начало генетически обусловленного заболевания. В любом случае, такого, что ребенок был здоров, сделал прививки и заболел СМА — быть не может. Заболевание на тот момент могло быть не выявлено. Максимум, что может спровоцировать прививка, это более раннее начало. На месяц-два. Болезнь в любом случае проявила бы себя», — уверена Ольга.

Один из главных аргументов противников прививок — вакцины не просто ядовиты, они разрушают нежный мозг ребенка, его тело и даже гены. С прививками часто связывают ДЦП, аутистические расстройства, хромосомные поломки. «Даже малограмотному врачу ясно, что никакой связи тут быть не может. Эти нарушения чаще всего заложены еще до рождения ребенка, но прививки сочетаются по времени с их манифестацией, и родители, ищущие причину случившегося, находят причину в вакцинации. Тем не менее, самая частая реакция на прививку — это отсутствие какой-либо негативной реакции, а связи прививок с аутизмом или другими серьезными нарушениями никакие исследования не находят», — рассказывал ранее «Таким делам» Федор Катасонов, педиатр Центра врожденной патологии клиники GMS.

«Просто в наследственное генетическое заболевание родителям поверить гораздо труднее, чем во вред от прививок. К тому же прививки — горячая тема, активно раздуваемая СМИ, в отличие от генетических заболеваний, от которых никто не застрахован», — признает Наталья Белова.

Опасные акценты

«Если СМИ будут делать акцент на том, что состояние Юлии — результат врачебной ошибки и прививки — это очень повредит ситуации с прививками в целом и для детей со СМА в частности. Такие дети очень подвержены инфекциям. Более того, любые инфекции для детей со СМА — дополнительный риск ухудшения их состояния. И движение антипрививочников только активизируется», — обеспокоена Ольга Германенко.

В фонде «Семьи СМА» подавляющее большинство семей настроены против прививок. 80% родителей 350 детей фонда их не прививают. «Но если все массово начнут отказываться от прививок, не дай бог, начнутся эпидемии кори, полиомиелита и других опасных заболеваний», — считает Германенко.

Массовый отказ от прививок очень опасен: из-за него болеют и умирают дети, и теряется коллективный иммунитет, — предупреждает Федор Катасонов. Если это будет продолжаться, могут вернуться многие инфекции, с которыми сейчас встречаются только специалисты. Практически все инфекции из календаря прививок в России нередки. В Москве педиатр может ни разу не встретить дифтерии, но по стране ею болеют и от нее умирают десятки детей.

«Прививки относятся к препаратам, которые подвергаются наиболее строгому контролю и по количеству побочных эффектов значительно уступают другим лекарственным препаратам, — уверяет Наталья Белова. — Да, прививки могут давать побочные действия. Но серьезные побочные действия от прививок возникают крайне редко, в разы реже, чем побочные действия от препаратов, которые широко применяются и продаются без рецептов в любой аптеке».

Источник: takiedela.ru




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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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