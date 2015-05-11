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Вячеслав Шадронов   , Сегодня, 16:00

Оральный секс и эпоха деконструкции
«Мужья и жены» В. Аллена в МХТ, реж. Константин Богомолов


Источник: mxat.ru
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Теснота в зеркале




Решил перед спектаклем освежить в памяти фильм Вуди Аллена - точно помня, что смотрел его, но когда-то давно. Включил и понял, что сравнительно недавно, может, невольно и частично, случайно попав на него по ТВ (а Вуди Аллена время от времени там крутят), уже пересматривал, кажется... - или это был другой его фильм?

Дело в том, что у Вуди Аллена, за отдельными исключениями, фильмы похожи один на другой как две капли. То есть и сюжеты, и даже композиционные структуры могут различаться, ну диалоги, само собой, не повторяются дословно - но если смотреть помногу и не по разу, то возникает ощущение бесконечной жвачки. Вуди Аллен - наверное, самое огорчительное для меня разочарование в области кино, я был прям поклонником, потом он меня перестал удивлять, а в последнее время то, что он делает, окончательно мне опротивело. «Мужья и жены», правда, работа не из числа последних, когда Вуди Аллен уже переквалифицировался в дизайнера туристической рекламы, а такой даже «настоящий» Вуди, «серьезный» Аллен, косящий в сценариях «под Чехова», а в режиссуре «под Бергмана», но в момент, когда эти закосы, вся эта непародийная, неироничная, уныло-самодовольная подражательность становится абсолютно очевидной, увлечение Вуди Алленом сходит на нет.

Между тем Константин Богомолов уже вторую премьеру за текущий сезон (с перерывом в полгода всего!) выпускает по Вуди Аллену. Но если «Сентрал Парк» - камерная, рассчитанная на пространство малой сцены постановка театральной пьесы, не имеющей авторской киноверсии, и сопоставлять ее можно только с другими, тоже местными, московскими (а они были) постановками, то «Мужья и жены» в первую очередь фильм Вуди Аллена с Вуди Алленом в главной роли: совсем другая история. Так что пересмотреть картину, пусть и через силу, перед походом на спектакль полезно и очень желательно - хотя бы для понимания, как Богомолов работает с материалом, что в нем находит, что и как использует, что и почему отбрасывает, а что и с какой целью подвергает принципиальному переосмыслению.

Может показаться, что с текстом сценария Богомолов почти ничего «такого» не вытворяет, и уж точно ничего особенного - сюжет и диалоги воспроизводятся практически дословно, включая «интервью» с героями (функцию «голоса», озвучивающего «закадровые» вопросы, Богомолов взял на себя; а непосредственное присутствие Богомолова в спектаклях Богомолова, хотя бы и внесценическое, за кулисами с микрофоном, придает постановке особый колорит). На самом деле особенность творческого метода Богомолова в том, что он по большей части и с любым иным литературным материалом, вплоть до «Братьев Карамазовых» Достоевского, поступает так же бережно и вдумчиво, по крайней мере что касается текста, звучащего непосредственно со сцены в исполнении актеров (титры, видеоинтермедии, синхробуффонада - отдельно): приходите на «Карамазовых» с книжкой и следите построчно! Утверждать иное способны только старые интеллигенты, которым чрезмерно высокий, от дедов унаследованный уровень культуры не позволяет посещать спектакли Богомолова лично, и они вынуждены ориентироваться на пение Рабиновича, либо истинные знатоки классического искусства, которые сами Достоевского не читали, но точно знают, про что он писал. В надругательстве над Вуди Алленом режиссера вряд ли станут обвинять (хотя по хронике текущих событий легко решить, что мы уже и до такого дожили), но при том, что киносценарий-первоисточник в основном остается в богомоловской театральной версии неизменным, те не слишком заметные, за исключением нескольких частностей не бросающиеся в глаза детали, которые режиссер привносит в готовую структуру от себя, тихо, исподволь взрывают ее изнутри. Картина Вуди Аллена - «Мужья и жены» в этом смысле весьма характерная для него вещь - состоит из нарочито банальных водевильно-мелодраматических сюжетных поворотов, ее неспешное течение складывается из разговоров персонажей, сплошь фрустрированных интеллектуалов с проблемами, что называется, «в семейной и личной жизни»: запланированный комический эффект должен возникать из столкновения «высоких» слов и дум героев с «низкими» поступками, с неизбывными для любого профессора или редактора животными инстинктами, нелепым поведением в состоянии примитивного сексуального возбуждения или элементарного алкогольного опьянения.

Не знаю кому как, может фильмы Вуди Аллена и смешны - но я пересматривал «Мужей и жен» с тоской, наблюдая скорее за безнадежностью его потуг на интеллектуальные остроты, по факту плоские и ничуть не остроумные. Богомолов в спектакле, наоборот, никого не старается «смешить» специально, исполнители не «играют», почти не проявляют эмоций, существуют в режиме, близком к т.н. «постдраматическому театру», но формальные приемы «постдрама» Богомолов использует, как и наработки «психологического реализма», как и примочки из обихода эстрадных шоу, в своих собственных целях, и через стерильную постдраматическую бесстрастность добирается вместе с исполнителями до таких эмоциональных глубин, какие не снились Т.В.Дорониной и Ю.В.Соломину в их лучшие годы, каких тем более не видать нынешним смотрящим за духовными колокольнями, кавалерам орденов Трудового Красного Знамени и Преподобного Сергия Радонежского. Вообще эффект от «Мужей и жен» Богомолова такой, как если бы в трансляцию «Новостей культуры», где Нармин Ширалиева привычно рассказывает о триумфах Синодального хора, вторглись некие помехи и экран зарябил, а потом оказалось, что это было зашифрованной послание инопланетян.

Инопланетян, кроме шуток, стоит иметь в виду, коль про них заговаривает вслух одна из героинь - недалекая девица Сэм (ее играет одна из постоянных участниц богомоловских постановок Светлана Колпакова). По сюжету супружеская пара Джек и Сэлли (Игорь Верник и Яна Дюбуи) сообщают паре своих друзей, Гэбриелу, Гэйбу, и Джуди (Игорь Гордин и Дарья Мороз), что решили расстаться после пятнадцати лет брака. Далее перипетии, связанные с обоими - Джек попробовал сходить к проститутке, а затем познакомился с той самой туповатой, но молодой и сексапильной Сэм; Джуди познакомила Сэлли с Майклом (Сергей Чонишвили), но его отношения с Сэлли не задались, зато задались с Джуди, пока Гэйб искал новых переживаний в общении со своей студенткой, начинающей литераторшей Рейн (Софья Райзман); в итоге Джек и Сэлли воссоединяются, а Гэйб и Джуди расстаются. При всей иронии, заложенной в фабулу, наблюдать за развитием сюжета не слишком увлекательно, особенно если уже знаешь его заранее. Куда интереснее следить за теми отступлениями от него, которые допускает режиссер. За появлением фантасмагорического «чертика» - Артем Соколов (он же играет бывшего, неотвязного ухажера Рейн, психиатра Ричарда): приложив пальцы к голове, словно рожки, этот по-»детсадовски» наивно обозначенный «искуситель» как бы материализует те и забавные, и одновременно темные страсти, которые присутствуют в благопристойных внешне вудиалленовских «интеллектуалах». За совместившимися в Кирилле Трубецком мамой и папой Рейн - актеру (в отличие от Евгения Перевалова в «Сентрал Парке) не приходится прибегать к приемам травести, переодеваться, краситься, надевать парик, «мама» внешне от «папы» не отличается и не существует отдельного от него, этот единый в двух ипостасях персонаж. За дурацким рыжим париком на Сергее Чонишвили при первом его выходе в спектакле. За тем, как герои пьют вино из демонстративно пустых бокалов. Наконец, за теми текстовыми «пищевыми добавками», которых не было в сценарии фильма, по крайней мере в том виде, который воплотился непосредственно в фильме. Ну стихи Джуди «бу-бу-бу-бу», которые она декламирует Майклу и вместе с ним наперебой - придумка нехитрая, хотя меланхолические интонации, с которыми это делает Дарья Мороз (выдающееся при минимализме «красок» актерское достижение) и их превращает в уморительные гэги, а главное, «снимает» тот надуманный налет «интеллекта», что присущ аутентичным вудиалленовским персонажам. Но статья про скандинавского драматурга Йобсена, которую зачитывает та же Джуди своему мужу Гэйбу - просто сам по себе безумно смешной текст. Не знаю, сочинение ли это собственное богомоловское или фрагмент из какого-нибудь юмористического рассказика Вуди Аллена (у него есть похожие) - но дико смешно!

А самый «ударный» эпизод (я неблагодарный зритель комедий, развеселить меня невозможно, но тут я валялся) - монолог Светланы Колпаковой-Сэм. В фильме это короткая пьяная эскапада, которую туповатая героиня под градусом позволяет себе на вечеринке в гостях, так что Джеку делается стыдно за свою пассию и ему становится окончательно ясно, что у них с Сэм ничего путного не получится. В спектакле Богомолова пара реплик вырастает в полноценный «сольный номер» совсем иного содержания - в фильме речь идет всего лишь про астрологию, в спектакле Сэм начинает с пропаганды потребления сои, переключается на инопланетян, от инопланетян каким-то виражом выходит на балет про умирающего под красивую музыку олененка... Мини-бенефис актрисы, однако, не сводится к «убойному» вставному номеру - он задает «интеллектуальной комедии» важный смысловой контрапункт (у Вуди Аллена в оригинале отсутствующий или по меньшей мере не столь значимый). Этот монолог чем-то сродни монологу Элизабет в вырыпаевской «Dreamworks* *Мечтасбывается», с которым на ту же основную сцену МХТ в спектакле Виктора Рыжакова выходит Инна Сухорецкая.

Считается по умолчанию, что Иван Вырыпаев в своем проповедничестве серьезен, а Вуди Аллен в своей пародийности ироничен - я бы позволил себе заметить, что тут бабушка надвое сказала, в ком больше самоиронии, а в ком проповеднического запала и мессианского самодовольства. Но так или иначе Вырыпаев, и особенно в «Мечтасбывается», открыто, демонстративно играет с голливудскими клише, в том числе и с клише (почему бы нет?), характерными для фильмов Вуди Аллена. Вырыпаевские герои и говорят языком киноштампов, и зовут их как персонажей западных фильмов - я бы предположил, что обращаясь к пьесам и сценариям Вуди Аллена, Богомолов извлекает из них в собственных интересах ту самую словесную оболочку, которую Вырыпаев в своих пьесах создает сам с аналогичными целями. Ну трудно мне поверить, что Богомолов посмотрел Вуди Аллена, полюбил его всей душой и решил перенести фильм на сцену - это и мелочно, и никому не нужно, и кроме того, если б именно этого хотел Богомолов, то его спектакли по Вуди Аллену выглядели совсем не так, как «Сентрал Парк» и особенно нынешние «Мужья и жены». Они не игрались бы в подчеркнуто минималистских и условных декорациях Ларисы Ломакиной (сценографическое решение «Мужей и жен» сводится к наличию на площадке дивана и четырех кресел из одного «гарнитура», абстрактной и никак не задействованной в мизансценах конструкции типа «лабиринта», ну и видео на заднике с крупными планами артистов), актеры не ходили бы «по прямой» из кулисы в кулису и т.д. В содержательном плане Богомолову «ловить» у Вуди Аллена нечего, но его драматургия способна послужить эффектной и удобной «оберткой» для совершенно оригинального богомоловского сочинения, где при всем том процентов 95 исходного текста, не говоря уже про фабулу, от первоисточника «бережно» сохраняется.

«Юбилею ювелира» Николы МакОлифф в руках Богомолова «повезло меньше» - там автор могла бы и не узнать своей пьесы. Но «Мужья и жены», где с материалом режиссер номинально обошелся куда «осторожнее», оказались гораздо ближе как раз к «Юбилею ювелира», нежели к предыдущему вудиалленовскому спектаклю Богомолова «Сентрал Парк», как его называет сам режиссер, «пустячку», пусть и он не столь прост, как сдается на первый взгляд. В «Мужьях и женах», высказывании при всей показушной непритязательности не менее «программном», «фундаментальном», чем предыдущий «Дракон» по Шварцу - пользуясь текстом Вуди Аллена при минимальном в него редакторском вторжении Богомолов движется в направлении, противоположном мысли сценариста. Задача Вуди Аллена и в «Мужьях и женах», и в других его похожих картинах не так уж сложна: персонажи считают себя образованными, просвещенными, превосходящими условно-среднего человека в развитии интеллектуалами, но озабочены втайне, и это на каждом шагу выходит наружу, теми же простейшими, обыденными, да просто животными страстями, и это якобы делает их смешными в глазах целевой вудиалленовской аудитории, а самого Вуди Аллена - «серьезным» художником чеховско-бергмановского пошиба.

Гэйб в начале «Мужей и жен» (и в фильме, и в спектакле) упоминает про студентку, написавшую работу на тему «Оральный секс и эпоха деконструкции», позже по ходу упоминается «любовь благовоспитанной девушки к головке швейцарского сыра» - ну вот примерно на таком уровне юмора и самоиронии Вуди Аллен привычно и работает. Если считается, что успешно - пожалуйста, по-моему не очень убедительно выходит, но суть в другом: у Богомолова будто бы те же (ну сыгранные только другими актерами) герои намного смешнее - но чем они смешнее, тем острее переживается метафизический ужас, стоящий за их мелочными сексуальными и семейными проблемками, равно и за их псевдоинтеллектуальным словоблудием. Вот на «Юбилее ювелира» точно так же ощущалось физически соприкосновение с небытием, как сейчас на «Мужьях и женах». Только там повод был очевиднее - история о 90-летнем умирающем старике, прожившем век в плену самообмана.

По счастью, в «Мужьях и женах» никто не умирает и смертельно не заболевает, одни разошлись, другие сошлись, пока первые сходились заново, бесповоротно (?) расходились вторые - ничего фатального, ничего «терминального», да и ничего важного, по большому счету, не произошло. Но случилось что-то непоправимое - и не просто в процессе «перехода» одного мужа к другой жене и обратно. А вопросы невидимого режиссера к героям из-за сцены звучат, при всей ненавязчивости, необязательности интонаций (напомнивших игру Богомолова-актера в «Машине Мюллер» Серебренникова), как чуть ли не обвинительное заключение на Страшном Суде.

В «Мужьях и женах» у Константина Богомолова впервые работает Игорь Гордин. Факт сам по себе примечательный и отрадный, но еще и знаковый - вряд ли Гордин понадобился Богомолову только потому, что он хороший актер, мало ли хороших актеров. Не знаю, видел ли Богомолов спектакль Камы Гинкаса «Кто боится Вирджинии Вулф?» - лично я смотрел его пять раз. Но знаю точно, без посредников, что Гинкас у Богомолова видел «Идеального мужа» и очень хотелось бы, чтобы на «Мужей и жен» тоже по возможности сходил, потому что это вроде и «другой», и в чем-то принципиальном тот же самый, «настоящий» Богомолов. С которым у Гинкаса общего гораздо, гораздо больше, чем оба, вероятно, могут себе представить, начиная с предельного, превосходящего допустимые «приличиями» крайности рационализма (и в этом рационализме - цинизма) до бескомпромиссного взгляда на природу человека и вообще «природу».

Игорь Гордин в «Кто боится Вирджинии Вулф?» играет Джорджа - университетского историка, несостоявшегося литератора, то есть «американского интеллектуала», что уже автоматически роднит этого персонажа с Гэйбом из «Мужей и жен». Тоже женатого, и тоже не слишком счастливого, точнее, не слишком «уверенного» в своем браке. У героев пьесы Олби, «идеальных мужей» и «идеальных жен», тоже нет детей - в сценарии Вуди Аллена у Джуди есть дочь от первого брака (в фильме она ни разу не мелькает и в спектакле остается фигурой внесценической), но совместных детей нет тоже, хотя Джуди хочет второго ребенка, а Гэйб против, но при этом согласен и даже сам берется уговаривать Джуди пойти на то, к чему не расположен сам, но чего желает она. Для фильма это более или менее проходные подробности, в спектакле они получают дополнительную смысловую нагрузку.

Наизусть уже выучив гординский рисунок роли Джорджа в «Кто боится Вирджинии Вулф?», я на уровне отдельных поз и жестов, в мимике, не говоря уже про интонации, «опознаю» характер из пьесы Олби в вудиалленовском Гэйбе (а у Вырыпаева, кстати, Гордин снимался в «Танце Дели», одно уж к одному). И суть не в том, что актер «повторяется» - Гордин может быть сколь угодно разным, совсем с другим Гординым сталкиваешься, например, в «Иванове» Кулябина, при некотором, опять-таки, сходстве не просто типажей, но характеров и судеб героев. Что касается Гэйба и Джорджа - мне кажется обозначение их схожести, относительной даже «тождественности», приобретает в спектакле Богомолова принципиальное значение. Гэйб как никчемный литератор, незадачливый супруг и несостоявшийся любовник (да к тому же не сумевший «развить» роман со студенткой профессор) вряд ли был бы любопытен как объект исследования режиссеру Богомолову и актеру Гордину как объект игры. Но пока остальные персонажи «Мужей и жен» пытаются решить вопросы сиюминутные - уходить или остаться, рвать или ждать, терпеть или бросать - Гэйб вместе с режиссером подходит, и подводит наблюдающих за ним зрителей, к тем пределам, о которых всерьез говорить будет до безвкусицы пафосно, а с иронией неуместно и бесполезно. Он вплотную подходит к черте, рядом с которой теряют силу в равной степени интеллект и инстинкт.




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Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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