Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 29 июня 2017 года, 11:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/open-ejr_kak_model_obshchestva_budushchego_42120"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42120_.jpg" width=206 alt="Опен-эйр как модель общества будущего" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгений Механцев</b></span> <span style="font-size: large;">Опен-эйр как модель общества будущего</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">С 30 июня по 2 июля пройдет крупнейший некоммерческий музыкальный фестиваль «Платформа» </font></em></span></p><p>При словах «музыкальный фестиваль» кто-то представляет себе архетипичный Вудсток с ревущей на стадионе толпой, кто-то – кислотные цвета рейв-вечеринки, кто-то - День города в Центральном парке культуры и отдыха. Суть, казалось бы, одна: фестиваль – это всегда отдых, развлечение. Но для кого-то летний open-air – не только развлечение, но способ экспериментировать с альтернативными формами человеческого взаимодействия. <a href="http://www.chaskor.ru/article/open-ejr_kak_model_obshchestva_budushchego_42120">Подробнее</a></p><br clear="all" />





При словах «музыкальный фестиваль» кто-то представляет себе архетипичный Вудсток с ревущей на стадионе толпой, кто-то – кислотные цвета рейв-вечеринки, кто-то - День города в Центральном парке культуры и отдыха. Суть, казалось бы, одна: фестиваль – это всегда отдых, развлечение. Но для кого-то летний open-air – не только развлечение, но способ экспериментировать с альтернативными формами человеческого взаимодействия.

С 30 июня по 2 июля в креатив-парке «Экспедиция» около подмосковного Софрино пройдёт «Платформа» – один из самых крупных некоммерческих фестивалей современной музыки на руском языке. Среди участников этого года – «Рада и Терновник», минский Sounduk, Павел Фахртдинов, Алексей Вдовин, Андрей Козловский, Умка, Иван Жук, «Оргия праведников», plotnik82, «Кимбата», «Песни нашего века», автор саундтреков к советским мультикам Геннадий Гладков. Отдельно стоит отметить «Детскую» сцену, хедлайнером которой стал классик саундтреков к советским мультикам Геннадий Гладков. Стилистический разброс широчайший – этника сочетается с гитарной музыкой, гранж и драм-н-бэйс – с «бардовской» авторской песней, камерный поп – с блюзом и психоделикой. Всего же на фестивале будет действовать семь сцен, две сцены с научными лекциями и звуковыми экспериментами и бессчётное множество ярмарок, мастер-классов и просто микросцен на полянке, которые люди делают сами для себя и друзей. От дождя и непогоды зрители будут защищены специальными тентами.

Фотография Андрея Рункова





В отличие от крупных опен-эйров, здесь о прибыли речи не идёт: нет ни входных билетов, ни пива по спекулятивной цене (фестиваль рассчитан на семейный отдых), бюджет каждый год едва удаётся «отбить» – главным образом, за счёт добровольных взносов. Большинство артистов выступают без гонорара, а кое-кто даже сам вкладывается в проект приличными суммами. И, на первый взгляд, задача затеи проста – люди хотят, чтобы песни их любимых авторов услышало как можно больше людей. Но организаторы уверены: формат музыкального фестиваля – это ещё и возможность для экспериментов с новыми формами человеческого взаимодействия.

Значительная часть «Платформы» – от сбора мусора до кормёжки музыкантов – делается командой волонтёров. Разделение на «организаторов», «музыкантов», «волонтёров» и «зрителей» достаточно условное – например, главный координатор фестиваля Вовка Кожекин таскает брёвна и натягивает тенты, а классик современной авторской песни и одновременно арт-директор главной сцены «Платформы» Андрей Козловский вспоминает родную профессию сварщика и устанавливает громоотвод на случай непогоды. Именно фестивали становятся для многих началом волонтёрской деятельности: случайно вызвавшись помогать по кухне, легко через полгода-год обнаружить, что занимаешься чем-то совершенно далёким (казалось бы) от музыки – в образовательном ли проекте, поисково-спасательном отряде или пожарной дружине.

Вообще, главным ресурсом организаторы «Платформы» называют человеческий. Очень многое построено на доверии и энтузиазме: волонтёрам везут музыкантов на личных машинах звуковое и световое оборудование высочайшего класса достаётся по дружбе, информационный сайт делается самыми разными людьми на вики-принципах. По словам организаторов, везде, где можно, финансовые вливания заменяются энтузиазмом. В итоге подмосковный праздник обходится на порядки дешевле, чем фестивали сопоставимых масштабов, проводимые на средства инвесторов или бюджета: например, бюджет Грушинского фестиваля в этом году составит 15 миллионов рублей, «Платформа» же рассчитывает на 750 тысяч.





Вовка Кожекин, музыкант, организатор и идеолог «Платформы»:

Наши волонтерские музыкальные фестивали – это такие небольшие модели общества будущего. Люди там несколько дней счастливы не тем, что что-то усиленно потребляют, а тем, что коллективно творчески самореализуются, не принося при этом серьезного урона природной среде. Когда-нибудь все люди так будут жить. Вообще все. Альтернатива – глобальная катастрофа и полная деиндустриализация. Общество потребления нашего образца, будучи внедрённым во всем мире, потребует ресурсов нескольких таких же планет, как Земля. Нынешнее мироустройство – переходная фаза, очень недолгая, если она продлится дольше пары десятилетий, то ресурсы планеты просто кончатся. Миру довольно оперативно нужно перейти на другое мироустройство, основанное на бережном отношении к ресурсам планеты. Или все погибнет.

Что остаётся? Переходить на экономическую модель, не подразумевающую рост. Переходить на политическую модель, не подразумевающую войну и вообще разрушительные конфликты. Переходить на социальную модель, подразумевающую оперативную кооперацию по любому вопросу, касающемуся коллективных интересов. Потихоньку отказываться от товарно-денежных отношений, наконец. Вот мы и пытаемся приближать будущее, экспериментируем, ищем. Бывает, ошибаемся, но направление поиска всё равно верное – если не единственное возможное. Сейчас несколько сотен волонтёров, артистов, художников, организаторов коллективно самоорганизуются – каким-то еще не до конца понятным образом – и сотворят наше обычное ежегодное чудо: большой фестиваль на голом энтузиазме и в кратчайшие сроки. Проект некоммерческий и открытый, никому не принадлежит и не будет никогда зарегистрирован как товарный знак, управленческие решения принимаются широким консенсусом участников.

Каждый год ставит на «Платформе» свою сцену фонд Вени Д'ркина – культового музыканта, умершего в конце 90-х.





«Платформа» – это метафестиваль, который потенциально может состоять из нескольких десятков сцен. То есть каким фестиваль будет – зависит от всех-всех-всех желающих участвовать. Мы даём платформу для объединения, обеспечиваем людей инфраструктурой и прописываем правила, помогая осознать коллективные интересы. Мне очень нравится мотивация волонтеров, артистов, оргов, принимающих участие, создающих некоммерческие оупены. Лет через двадцать все человечество будет подобные фестивали организовывать, потому что это ж реальный кайф: Самовыражение через позитивные коллективные действия. Лучшая в мире социализация. Большой, качественный фестиваль без многомиллионных субсидий и без коммерции – фестиваль веры в людей.

Вики-сайт фестиваля: wiki.platformafest.ru

Помочь «Платформе» деньгами можно тут. А помочь руками и прочувствовать атмосферу – здесь.





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