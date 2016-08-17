Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 20 сентября 2016 года, 17.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/opasnaya_psevdoreforma_40944"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40944_57c2d2595f1be75d86158eb5_1.jpg" width=206 alt="Опасная псевдореформа" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>RKS_author, <a href=https://rublacklist.net/20530/>rublacklist.net</a></b></span> <span style="font-size: large;">Опасная псевдореформа</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В Европе готовится псевдореформа авторского права, которая парализует работу поисковиков и видеосервисов</font></em></span></p><p>Google, YouTube, DailyMotion, Pinterest и другим интернет-ресурсам, которые позволяют осуществлять поиск в сети и социальное взаимодействие с обменом видеоконтента между пользователями, возможно, придётся покупать лицензии и делиться доходами с авторами загруженного на них контента — такую норму уже этой осенью может узаконить Европейский союз. <a href="http://www.chaskor.ru/article/opasnaya_psevdoreforma_40944">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Google, YouTube, DailyMotion, Pinterest и другим интернет-ресурсам, которые позволяют осуществлять поиск в сети и социальное взаимодействие с обменом видеоконтента между пользователями, возможно, придётся покупать лицензии и делиться доходами с авторами загруженного на них контента — такую норму уже этой осенью может узаконить Европейский союз.

Как пишет Reuters, представители европейской музыкальной индустрии давно жаловались на порталы, предоставляющие видеоконтент, прежде всего — YouTube. По их мнению, видеосервисы не платят за использование музыкальных произведений европейских авторов, в связи с чем авторы обратились к европейским регуляторам с требованием «устранить этот пробел». Авторы жалуются, что владеющая Google компания Alphabet Inc. получает огромные суммы от размещаемой на своих ресурсах, таких как YouTube, однако лишь малая часть идёт на выплаты представителям музыкальной индустрии.

В основе проекта — предоставление издателям «эксклюзивных прав» на контент. Это заставит поисковые системы и агрегаторы согласовывать с поставщиками информации условия ее использования. Также, согласно этому законопроекту, СМИ получат право требовать с агрегаторов и поисковиков оплату за использование фрагментов из статей. Соглашение между авторами и поисковиками может быть представлено в форме лицензии авторского права или соглашения о монетизации — такого, как как совместное использование доходов (такой вариант уже широко используется).

Ранее подобные попытки привели к закрытию сервиса Google News в Испании, где власти ввели обязательный сбор за использование фрагментов текста. В Германии издатели получили право требовать вознаграждения, однако многие из них, отмечает издание, отказались от выдвижения требований ради того, чтобы их материалы появлялись в агрегаторах.

По мнению некоторых издательств, в случае воплощения в жизнь этой реформы, их прибыль вырастет на 15%, хотя тем, кто должен будет обеспечить эту дополнительную прибыль, тоже придётся подстраиваться под новые условия, и вряд ли они захотят брать на себя дополнительные расходы, покупая то, что они на данный момент чаще всего получают бесплатно.

Предложения Еврокомиссии до сих пор обсуждаются и будут опубликованы в сентябре. По мнению издания, если эти законодательные нормы будут приняты, скажутся они прежде всего на бизнесе Google.

Google утверждает, что YouTube выполняет более 98% требований правообладателей, поскольку благодаря использованию функции Content ID, которая автоматически идентифицирует содержание авторского материала, у авторов есть право выбора — оставить произведение на сайте, блокировать его или монетизировать. По сведениям компании, 95% авторов выбирают монетизацию, и один только YouTube генерирует более $2 млрд. на нарушении пользовательских соглашений в области соблюдения авторского права.

Система Content ID создана для авторов, которые обладают исключительными правами на свой контент и хотят следить за тем, как он используется на YouTube. Доступ к системе Content ID предоставляется по определенным критериям. Например, автору может быть в нем отказано, если пользователи загружают на YouTube ролики с его контентом не слишком часто или его доля в видео незначительна. Для всех пользователей системы Content ID действуют единые правила, и, по словам YouTube, компания постоянно следит за тем, чтобы их соблюдали:

«Если вы станете пользователем системы Content ID, вам потребуется предоставить нам копии своего контента – цифровые отпечатки. Система будет использовать их для поиска совпадений. Если она найдет видео, в котором используется ваш контент, к ролику будет применена заданная вами политика. Всего их три: видео можно монетизировать, отслеживать и блокировать».

Исходя из этого, можно предположить, что предпринимаемая Еврокомиссией совместно с авторами музыкальных произведений мера излишняя, да и попросту нерациональная — не очень популярные авторы сами себя лишают возможности монетизировать свой музыкальный контент, плюс к этому добровольно отказываются от бесплатной площадки по размещению и широкому распространению своих произведений. Поэтому нельзя не согласиться с мнением официального представителя Пиратской партии России Павлом Рассудовым:

«Видимо, некоторые правообладатели и издатели не знают, как делаются сайты — там вообще есть возможность аппаратно запретить поисковикам индексировать те статьи, которые вы выкладываете, и то же самое с авторскими произведениями, которые вы публикуете на своём сайте. То есть вы можете сами запретить Google, Яндексу и другим поисковикам находить эту информацию. Поэтому здесь нет необходимости писать какой-то новый закон — вы можете просто написать пару строчек кода своему сайту.

А вообще новостным и тем сайтам, которые живут именно за счёт широкой аудитории, за счёт того, что они доносят информацию, использование этого закона с принуждением удалять вас из поисковой выдачи, равняется фактически самоубийству.

Если же вы делаете какое-то произведение для публичного воспроизведения, ну просто тогда можете его не показывать и уйти из масс-культуры в какую-то элитарную, показывая [свои творения] по подписке.

Я вообще очень скептически отношусь к этим оценкам правообладателей какой-то недополученной прибыли от действий пользователей интернета, которые наоборот помогают доносить друг до друга авторские произведения и популяризировать музыку, фильмы, книги, авторов».

Источник: rublacklist.net





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: