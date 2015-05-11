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womo.ua   , Сегодня, 03:00

Он меня так хотел, как я его боялась
Правда о сексе в законном браке


Фото из фильма «Полночь в Париже»
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Быстрое чтение


Как жить дорого?




О сексе мы знаем все, но все ли это — правда? Действительно ли мужчины «хотят» больше, чем женщины? Действительно ли женщины более склонны к моногамным отношениям? На эти и другие вопросы отвечает сексотерапевт, автор бестселлеров и ведущая популярного подкаста «Where Should We Begin» Естер Перель.

Источник: womo.ua

Как брак влияет на либидо женщины?

Узаконивание отношений для женщины означает, что то, что раньше она считала своим личным выбором и личным делом, становится фактом, которое общество одобряет. Ты вышла замуж, ты сделала то, что общество ждало от тебя, теперь ты будешь продолжать делать то, что должна делать хорошая жена, ты будешь хорошенько исполнять свои супружеские обязанности. Женщина чувствует, что она должна соответствовать, а не делать то, что ей хочется. Она теряет автономность своей воли, а эта автономность — фундаментальна для сексуального желания. Ведь желание — это обладание тем, чего хочешь. Люди могут считать что-то привлекательным, но не иметь желания. Желание — это мотивация. И вот еще фактор: мы часто думаем, что если женщина хочет мужчину, то он может быть уверен, что она хочет именно его. А если мужчина хочет женщину, то она требует доказательств, что он хочет именно ее, а не просто секса. Но что мы редко признаем, это то, что женщина быстрее устает от моногамных отношений, чем мужчина. Это подтверждают исследования: мужчины остаются заинтересованными партнершей дольше, а интерес падает постепенно. А женщинам мужчины надоедают быстрее и интерес теряется резко. В глубоких долговременных отношениях мужчины оказываются более щедрыми эмоционально, они больше ценят качество вовлеченности партнерши, чаще делятся тем, как им нравится доставлять ей удовольствие. Качество их секса зависит от качества ее переживаний. Редко, когда женщина скажет: «Больше всего мне нравится видеть, как ему хорошо». Секрет женской сексуальности в том, насколько она нарциссистична — это как противовес ее социальной жизни, в которой она настолько успешна, насколько много делает для других. Для того, чтобы быть сексуальной, то есть понимать и чувствовать удовольствие, женщине нужно не думать о других. Если она думает о других, она принимает на себя роль матери. Эгоизм есть основа удовольствия, поэтому роль человека, заботящегося обо всех в доме, бесконечно отдающего, совершенно контрастирует с ролью сексуально активной партнерши. И вот поэтому, когда говорят о том, что у женщин сексуальное желание ниже, чем у мужчин, я говорю, что недостаток этого желания появляется только тогда, когда женщине в отношениях становится не интересна она сама: что она чувствует, как она на себя смотрит, что она думает, это случается, когда женщина переключается на других. Если переместить ее в другую обстановку, с другим человеком, поверьте, недостатка в желании не будет.

О чем мужчине тяжело говорить с партнершей?

Им тяжело просить о большей близости и поддержке. Я недавно встретила мужчину, который заработал состояние, начав с нуля. Он объяснил, что его жена была «альфа-женщиной» и много работала, не было ничего, по ее мнению, чего нельзя было сделать лучше, чего нельзя было добиться, для нее не было пределов совершенству, она была замечательной матерью и он ее очень любил. Но в его жизни был один очень тяжелый год, когда он ценой невероятных усилий сумел вывести свой бизнес из кризиса, и единственное, чего он в конце желал бы, это чтобы жена положила ему руку на плечо и сказала: «Ты справился, все сделано достаточно хорошо». Все люди хотят, чтобы ими восхищались, и мужчины, конечно, тоже. Многие женщины злоупотребляют самокритикой и поэтому им комфортнее критиковать так же часто и мужчин. И бывает, что женщина должна почти что потерять своего спутника, чтобы начать говорить ему то, что он так ценит.

Почему женщинам трудно проявлять сопереживание к своим партнерам?

Женщины боятся, что если положат руку на плечо своему мужчине, то он «раскиснет». Мужчины опасаются женской нервозности, а женщины боятся мужских слез: что мужчина регрессирует от взрослого дяди к мальчику. Женщины думают, что мужчины «на самом деле» более хрупкие, и если один раз дать им сломаться — все, назад не соберешь. Многие женщины не верят в эмоциональную стойкость мужчин. Думают, что только женщины могут стойко сносить все невзгоды. А если партнер размягчится, то как можно будет опереться на него? Он должен оставаться сильным, потому что так она может позволить себе и дальше быть (или бывать) слабой. И если он по какой-то причине становится мягким — она злится, вместо того, чтобы сочувствовать. Она не дает ему пространства, где он может не быть сильным. Или наоборот, она полностью разрешает ему быть мягким, и он становится безобидным парнем, который никогда не обидит ее, никогда не бросит, не обманет — такой славный щеночек. И вот, он ее уже абсолютно не интересует.

Стыдятся ли мужчины в сексе?

Стыд очень распространен и среди мужчин, и среди женщин. Женщины, прежде всего, стесняются проявлять открытый интерес к сексу. Мужчины стесняются каких-то более конкретных видов секса. А еще они могут стыдиться признать, что они не заинтересованы конкретной женщиной. То есть ей как бы не дозволено требовать секса, а ему — эмоциональной близости. В половине случаев, когда ко мне приходят поговорить о том, что у женщины нет секса, это потому что мужчина не заинтересован в сексе. Но намного больше принято считать, что это женщинам не хочется. А мужчине нельзя не хотеть.

Достаточно ли просто поговорить?

Да, но это должен быть особый разговор. Например, в Америке удовольствие вообще и удовольствие в сексе в частности, часто рассматриваются через какую-то пуританскую призму. Удовольствия — это грех, надо работать и быть дисциплинированным. Все держать под контролем. Но сексуальность часто — это отпустить контроль, даже потерять его. И как, собственно, мужчинам и женщинам говорить о том, что делать, чтобы улучшить сексуальную жизнь в паре? Сейчас мужчинам разрешается лгать, преувеличивая, а женщинам — подчеркивать самоотречение и минимизировать свои нужды и проблемы: обычная позиция в сексе — женщина снизу, мужчина сверху. Но если вы подслушаете разговор в мужской компании о том, как жены хотят, а мужчины при этом не хотят, вот тогда, возможно, мы перестанем лгать друг другу и сможем быть счастливее.

Источник: goop.com

Источник: womo.ua




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«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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