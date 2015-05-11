Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 6 февраля 2017 года, 02.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/on_-_isklyuchitelnyj_41473"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41473_1.jpg" width=206 alt="Он — исключительный!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Джеф Хаден, inc.com</b></span> <span style="font-size: large;">Он — исключительный!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">8 признаков исключительного сотрудника, которые никогда не проявляются при оценке эффективности работы</font></em></span></p><p>Существует немало хороших сотрудников. Есть те, кто в чем-то превосходит остальных. И немногих (совсем немногих!) можно назвать исключительными. Вот как определить разницу. <a href="http://www.chaskor.ru/article/on_-_isklyuchitelnyj_41473">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Существует немало хороших сотрудников. Есть те, кто в чем-то превосходит остальных. И немногих (совсем немногих!) можно назвать исключительными. Вот как определить разницу.

Все мы умеем вычислять хороших сотрудников: они надежны, активны, трудолюбивы, умеют следовать за лидерами и вести за собой. Они обладают качествами, которые просто определить, но сложно найти.

Тем не менее, среди сотрудников встречаются исключительные личности. У них есть качества, которые нельзя выявить при оценке эффективности работы и которые оказывают огромное влияние на окружающих и результаты совместного труда.

Вот восемь признаков исключительного сотрудника:

1. Он не боится выйти за рамки должностных обязанностей

Чем меньше компания, тем чаще сотрудникам приходится действовать на ходу, менять приоритеты и заниматься непредвиденными делами, вне зависимости от должностей, которые они занимают.

Если проект важного клиента находится под угрозой срыва, исключительные сотрудники знают, что нужно сделать, и не ждут указаний и просьб, даже если это не их работа.

2. Он немного странный...

Лучшие сотрудники всегда отличаются от остальных. Зачастую они ведут себя эксцентрично или фривольно. Они кажутся немного странными, но это даже хорошо. Необычные люди могут встряхнуть рабочий процесс, добавить в него немного веселья, придать привычным вещам особый шарм.

Люди, которые не боятся отличаться от других, раздвигают границы дозволенного и всегда стремятся к совершенству, становятся авторами лучших идей.

3. Он знает, когда стоит проявить индивидуальность

Необычные личности любят проявлять себя, но только в нужные моменты. При возникновении сложных или стрессовых ситуаций лучшие сотрудники забывают о себе и органично вливаются в команду.

Исключительные люди прекрасно знают, что делу время, а потехе час. Они знают, когда нужно выступить, а когда - подчиниться.

Этот баланс непросто поддерживать, но некоторым это удается с легкостью.

4. Он публично хвалит других

Похвала от руководителя приятна. Похвала от коллеги приятна вдвойне, особенно если у того, кто хвалит, есть чему поучиться.

Исключительные сотрудники признают заслуги окружающих, особенно в присутствии других людей, которые прислушиваются к их словами.

5. Он выражает несогласие в личной беседе

Мы все хотим, чтобы сотрудники выдвигали на обсуждение важные вопросы, однако некоторые проблемы лучше решать в личном порядке. Хорошие сотрудники пользуются большей свободой, чем остальные, и без стеснения поднимают противоречивые темы на общих встречах.

Исключительные сотрудники знают, чем может обернуться групповое обсуждение, и задают щекотливые вопросы до или после собрания.

6. Он задает вопросы, даже если остальные молчат

Некоторые люди стесняются говорить перед публикой. Некоторые редко говорят что думают даже при личной встрече.

Как-то на планерке один из сотрудников спросил меня о возможном сокращении штата. После планерки я поинтересовался, почему он задал этот вопрос, ведь он и так знал, что происходило в нашей компании. Он ответил: "Я-то знаю, а вот другие - нет, но они боятся спросить. Я подумал, им будет полезно услышать ответ от вас".

Исключительные сотрудники обладают внутренним чутьем, которое помогает им угадывать потребности окружающих, поэтому они не боятся говорить на важные темы, даже если все вокруг молчат.

7. Он любит доказывать чужую неправоту

Внутренняя мотивация часто возникает из желания доказать, что чьи-либо сомнения были беспочвенны. Кто-то не получил нужного образования, а кого-то постоянно убеждали в том, что у него нет лидерских качеств. Именно такие люди обычно и добиваются успеха, доказывая, что окружающие были неправы.

Образование, интеллект, таланты и навыки чрезвычайно важны, однако стремления куда важнее. Исключительными сотрудниками движет нечто большее, чем желание хорошо делать свою работу.

8. Он постоянно учится

Некоторые люди вечно недовольны тем, что у них есть (в хорошем смысле), поэтому они постоянно экспериментируют - перерабатывают расписание, улучшают процессы, вносят изменения в схемы.

Хорошие сотрудники придерживаются норм. Великолепные сотрудники меняют эти нормы. Исключительные сотрудники создают новые нормы, и не потому, что от них этого ждут. Они просто не могут иначе.

Перевод: Айрапетова Ольга

Источник: hr-portal.ru





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