Окружение влияет на нас самих

Как на наш успех, уровень жизни, качество работы и самореализацию влияют окружающие люди и кого важно выбирать в свой ближайший круг. Об этом размышляет писатель и кандидат психологических наук Бенджамин П. Харди.
В социальной психологии проводились интересные исследования, объясняющие, как большинство людей формируют своё окружение. В особенности это касается детей и подростков, но часто и взрослые люди выбирают себе друзей, основываясь на тесном соседстве.
Даже в студенческие годы, с кем вы дружили? Ведь не с теми, у кого характер и интересы, схожие с вашими, а с теми, кто буквально сидел рядом.
Так же множество социально-экономических исследований показали, что экономическая нестабильность человека в значительной степени определяется округом, в котором он живёт. В некоторых регионах шансы на улучшение финансового положения весьма хороши, в других же – близки к нулю.
Попросту говоря, наше ближайшее окружение имеет огромное значение. Как метко заметил Джим Рон: «Вы – это среднее пяти человек, с которыми проводите большую часть своего времени». Или как высказался бывший директор компании Yahoo! Тим Сандерс: «Ваши связи – это ваш собственный капитал!»
Если вы чувствуете, что увязли, хотя изо всех пытаетесь добиться прогресса, оглянитесь вокруг. Большинство людей приспосабливаются к любой среде, где бы они ни оказались. У них есть свойство личности, которое психологи называют «внешний локус контроля», когда люди верят, что их жизнью управляют внешние факторы.
Задумайтесь, кто те люди, что находятся в вашем ближайшем окружении? Как они в нём оказались? Помогают ли они вам тянуться вверх?
Если вы хотите улучшить своё состояние и добиться в жизни успеха, то нужно окружить себя людьми, у которых более высокие стандарты, чем у вас. Как заявил Тони Роббинс, ваша жизнь – это отражение ваших стандартов, или то, что вы готовы терпеть. Большинство людей согласны мириться с нездоровыми отношениями, с плохими финансами и ненавистной работой. В противном случае этого всего в их жизни не было бы.
В последнее время в работе над моей книгой мне помогает писатель Райан Холидей. Лично я был очень доволен своей рукописью некоторое время назад. Тем не менее, каждый раз, когда я отправлял ему проект, он показывал мне, как его можно улучшить в 10 раз. И он подталкивает меня к этому высокому стандарту.
Сейчас меня передёргивает, когда я оглядываюсь на продукт, которым раньше был доволен. Стандарты Райана для моей работы оказались гораздо выше моих собственных стандартов.
То же самое касается моего научного руководителя. Я отсылаю ей исследовательскую работу, которой удовлетворён, но она ею оказывается полностью не довольна. Тогда она бросает мне вызов переосмыслить тему и копнуть гораздо глубже. Это сложно и даже неприятно, но это способ становиться лучше.
То же самое справедливо не только для трудовых отношений. Что скажете о своём романтическом партнере? Поддерживает ли он вас по направлению к высоким стандартам? Помогает становиться лучше, чем вы есть в настоящее время? А вы ему помогаете?
Правило 80/20 (Закон Парето, или принцип Парето) применимо к людям и их коллективам. 20 процентов населения движутся вперёд, 60% подражают окружающим, а 20% пятятся назад.
Большинство людей – прямое отражение тех, кто их окружает. Если у окружающих заниженные стандарты, человек так же понижают свои. Если у окружающих более высокие стандарты, он свои поднимает.
Вспомните людей, просто находясь рядом с которыми у вас возвышаются мысли и нарастает энергия. Вот такими людьми нужно себя окружать. Именно на таких людей вам стоит походить, чтобы другие становились лучше, просто находясь рядом с вами.
Качество вашей жизни и качество вашей работы определяются стандартами, которые вы для себя установили, и стандартами тех, кто вас окружает.
Поэтому, если вы действительно хотите стать лучше, то окружите себя людьми, которые будут поддерживать в вас более высокие стандарты, чем в настоящее время вы сами. Сблизившись с ними, вы вскоре многое у них узнаете.
Ваши таланты и потенциал не имеют значения, если вас окружают люди, которые не помогут их реализовать. У многих из нас есть знакомые с неиспользованным потенциалом. Но не позволяйте этому случиться с вами.
Выбор своего окружения имеет громадное значение.
Источник: cameralabs.org
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