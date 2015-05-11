Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 10 января 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/okruzhenie_vliyaet_na_nas_samih_41343"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41343_e8c9d899640ea1206d8bc1cfec6e0c47_.jpg" width=206 alt="Окружение влияет на нас самих" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://cameralabs.org/10992-kakimi-lyudmi-nuzhno-sebya-okruzhat-i-pochemu-eto-tak-vazhno>cameralabs.org</a></b></span> <span style="font-size: large;">Окружение влияет на нас самих</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Какими людьми нужно себя окружать и почему это так важно</font></em></span></p><p>Как на наш успех, уровень жизни, качество работы и самореализацию влияют окружающие люди и кого важно выбирать в свой ближайший круг. Об этом размышляет писатель и кандидат психологических наук Бенджамин П. Харди. <a href="http://www.chaskor.ru/article/okruzhenie_vliyaet_na_nas_samih_41343">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как на наш успех, уровень жизни, качество работы и самореализацию влияют окружающие люди и кого важно выбирать в свой ближайший круг. Об этом размышляет писатель и кандидат психологических наук Бенджамин П. Харди.

В социальной психологии проводились интересные исследования, объясняющие, как большинство людей формируют своё окружение. В особенности это касается детей и подростков, но часто и взрослые люди выбирают себе друзей, основываясь на тесном соседстве.

Даже в студенческие годы, с кем вы дружили? Ведь не с теми, у кого характер и интересы, схожие с вашими, а с теми, кто буквально сидел рядом.

Так же множество социально-экономических исследований показали, что экономическая нестабильность человека в значительной степени определяется округом, в котором он живёт. В некоторых регионах шансы на улучшение финансового положения весьма хороши, в других же – близки к нулю.

Попросту говоря, наше ближайшее окружение имеет огромное значение. Как метко заметил Джим Рон: «Вы – это среднее пяти человек, с которыми проводите большую часть своего времени». Или как высказался бывший директор компании Yahoo! Тим Сандерс: «Ваши связи – это ваш собственный капитал!»

Если вы чувствуете, что увязли, хотя изо всех пытаетесь добиться прогресса, оглянитесь вокруг. Большинство людей приспосабливаются к любой среде, где бы они ни оказались. У них есть свойство личности, которое психологи называют «внешний локус контроля», когда люди верят, что их жизнью управляют внешние факторы.

Задумайтесь, кто те люди, что находятся в вашем ближайшем окружении? Как они в нём оказались? Помогают ли они вам тянуться вверх?

Если вы хотите улучшить своё состояние и добиться в жизни успеха, то нужно окружить себя людьми, у которых более высокие стандарты, чем у вас. Как заявил Тони Роббинс, ваша жизнь – это отражение ваших стандартов, или то, что вы готовы терпеть. Большинство людей согласны мириться с нездоровыми отношениями, с плохими финансами и ненавистной работой. В противном случае этого всего в их жизни не было бы.

В последнее время в работе над моей книгой мне помогает писатель Райан Холидей. Лично я был очень доволен своей рукописью некоторое время назад. Тем не менее, каждый раз, когда я отправлял ему проект, он показывал мне, как его можно улучшить в 10 раз. И он подталкивает меня к этому высокому стандарту.

Сейчас меня передёргивает, когда я оглядываюсь на продукт, которым раньше был доволен. Стандарты Райана для моей работы оказались гораздо выше моих собственных стандартов.

То же самое касается моего научного руководителя. Я отсылаю ей исследовательскую работу, которой удовлетворён, но она ею оказывается полностью не довольна. Тогда она бросает мне вызов переосмыслить тему и копнуть гораздо глубже. Это сложно и даже неприятно, но это способ становиться лучше.

То же самое справедливо не только для трудовых отношений. Что скажете о своём романтическом партнере? Поддерживает ли он вас по направлению к высоким стандартам? Помогает становиться лучше, чем вы есть в настоящее время? А вы ему помогаете?

Правило 80/20 (Закон Парето, или принцип Парето) применимо к людям и их коллективам. 20 процентов населения движутся вперёд, 60% подражают окружающим, а 20% пятятся назад.

Большинство людей – прямое отражение тех, кто их окружает. Если у окружающих заниженные стандарты, человек так же понижают свои. Если у окружающих более высокие стандарты, он свои поднимает.

Вспомните людей, просто находясь рядом с которыми у вас возвышаются мысли и нарастает энергия. Вот такими людьми нужно себя окружать. Именно на таких людей вам стоит походить, чтобы другие становились лучше, просто находясь рядом с вами.

Качество вашей жизни и качество вашей работы определяются стандартами, которые вы для себя установили, и стандартами тех, кто вас окружает.

Поэтому, если вы действительно хотите стать лучше, то окружите себя людьми, которые будут поддерживать в вас более высокие стандарты, чем в настоящее время вы сами. Сблизившись с ними, вы вскоре многое у них узнаете.

Ваши таланты и потенциал не имеют значения, если вас окружают люди, которые не помогут их реализовать. У многих из нас есть знакомые с неиспользованным потенциалом. Но не позволяйте этому случиться с вами.

Выбор своего окружения имеет громадное значение.

Источник: cameralabs.org





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