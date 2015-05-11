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oppps.ru   понедельник, 9 января 2017 года, 16.00

Оймякон: полюс холода
Как выжить в −60, почему нельзя пить водку на морозе и что делать, чтобы не замерзнуть


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Холод, бойся!


Шесть причин отключить отопление




Последние несколько дней не умолкают разговоры о московских холодах — температура в столице достигает −30 градусов. А вот для жителей Оймякона — самого холодного места в северном полушарии Земли — такой мороз равносилен легкой прохладе. По климатическим нормам средняя температура января в Оймяконе составляет −55 градусов, в феврале температура держится на отметке −60 и ниже.

Мы разыскали человека, который много лет прожил в этом забытом месте. Работал он в местном аэропорту авиадиспетчером.

Добраться из столицы до Оймякона непросто. Сначала — 6 часов из Москвы до Якутска. Затем — 1000 км по заснеженной трассе до конечной точки.

Летом можно рискнуть долететь до полюса холода на самолете. Но перед этим необходимо знать, что ждать вам по прилете.

Территория аэропорта «Оймякон» — это бревенчатое строение, где, собственно, и располагается зал ожидания, рядом — загон для коров, чуть поодаль — детсад, а вокруг — огромное непаханое поле, куда на свой страх и риск по сей день приземляются самолеты.

Дата рождения аэропорта — 1942 год. В те далекие времена здесь располагалась база военной авиации. После войны аэропорт обслуживал гражданских лиц. Рядом с аэродромом проживали порядка трех сотен людей — они же и трудились в аэропорту. В двух километрах от аэропорта — поселок Томтор, насчитывающий порядка 3,5 тысячи жителей. Но большинство не выдержало сурового климата и покинуло полюс холода, остались — сильнейшие.

— Я много лет работал авиадиспетчером в аэропорту «Оймякон», — начал рассказ Олег Сухомесов. — Принимали мы всего два рейса — из Якутска и поселка Усть-Неру. Зимой к нам летали только «Ан-2» и «Ан-24». Полеты разрешались до −60 градусов. При более низких температурах летать было рискованно. Руководителям полетов выдавали специальное теплое обмундирование, чтобы при пешем осмотре полосы не замерзнуть. После перестройки аэропорт закрыли. Тогда многие мои земляки покинули этот край. Осталось нас не больше 50 человек. Через некоторое время аэропорт возобновил работу. Сегодня из Якутска до Оймякона летают самолеты только летом, да и то раз в неделю. Так что зимой до Якутска можно добраться лишь на автомобиле по обледенелой трассе. Преодолеть 1000 километров при суровых погодных условиях способна одна машина — УАЗ-«буханка», прототип «скорой помощи». Время в пути составляет до 30 часов.

Автомобиль на полюсе холода — отдельная тема. Здесь не ведут разговоры «заведется или нет».

— Машину при наших морозах нельзя глушить, — утверждает собеседник. — У дальнобойщиков автомобили вообще работают месяцами без выключения мотора. Если же мотор заглохнет, а рядом не окажется помощи — туши свет! Через 2 часа простоя незаведенная машина уже не тронется. Но даже с работающим двигателем машина после 4-часовой стоянки замерзает, колеса превращаются в камни. И первые часы она будет двигаться, как ледяная глыба. Водители в этом случае медленно преодолевают первые несколько километров пути на колесах, напоминающих форму яйца. Постепенно шины отогреваются и округляются. В худшем случае колеса могут лопнуть от мороза. Но это редкое явление. А вот железные рамы автомобилей трескаются постоянно. От тряски при сильном морозе рассыпается пластмассовый бампер. Но настоящая беда, если в машине сломалась печка. Тут без вариантов — натягивай на себя побольше одежды и тяни до ближайшего поселка.

Сломанная печка — еще полбеды. Настоящим стихийным бедствием на Оймяконе считается сбой в системе электропитания.

— Про сбои с электричеством без слез вспоминать невозможно. Это напоминало ад! — продолжает Олег. — У нас в аэропорту была своя дизельная электростанция. На моей памяти она трижды отказывала в самый разгар зимы. Все мужское население вооружалось паяльными лампами (горелками) и принималось спасать жизненно важные объекты, такие как детсад, магазин, клуб, здание аэровокзала, столовую. Так как теплая вода в трубах не циркулировала, трубы начинали остывать, а дальше — перемерзать в узких местах. По всему аэропорту проходила закрытая теплотрасса — от дома к дому и так далее. Так вот, мы начинали искать, в каком месте перемерзла труба, затем откапывали то место и начинали отогревать. Работа осуществлялась при −60 градусах. Я бы врагу не пожелал такого приключения — бегать по морозу и дышать раскаленным от холода воздухом до жжения внутри....

Тем временем Олег демонстрирует фотографии аэропорта. Сказать, что состояние объекта удручающее — не сказать ничего.

— Последний раз я был в Оймяконе в 2010 году — там ничего не изменилось. Нынешний аэропорт — это выбитые стекла, вырванные двери, отсутствие мебели, обзорных локаторов нет, оборудование стоит еще со времен рождения аэропорта. В советское время к нам часто пригоняли новые самолеты для испытания при сильных морозах. Сейчас это никому не нужно...

«Детей кутаем так, что они не могут самостоятельно передвигаться»

Но не аэропортом единым жив здесь человек. На полюсе холода есть больница, детсад, школа, магазин. Так что выживают в лютый мороз не только сильные духом мужики, но и хрупкие женщины с малыми детьми. Кстати, школьники Оймякона завидуют московским ученикам, которые при −30 могут не посещать занятия. А взрослые, в свою очередь, недоумевают, читая сводки происшествий — как можно околеть при −40?

— Для нас −25 — это как теплая погода на Черном море, — смеется Олег. — При такой температуре мы поднимаем уши у шапок. Конечно, зимой в Оймяконе тоскливо: на улицах безлюдно, потому как светло всего 4 часа в день, да и жуткие холода вынуждают жителей согреваться дома около печи.

На прошлой неделе во многих регионах России из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Единственный регион, которого не коснулся данный указ, оказался полюс холода.

— Когда я в свое время ходил в школу, помню, нам всего один раз отменили занятия — тогда температура воздуха опустилась до −68, — продолжает Сухомесов. — Сегодня школа открыта только до −60 градусов, правда, дети в классах сидят в пальто и дружно согревают авторучки дыханием, чтобы они начали писать.

Зимой к выходу на улицу оймяконцы готовятся основательно.

— Если на дворе температура минус 50, выходим из дома в полной амуниции. Куртки и шапки строго из натурального меха, потому что все искусственное встает колом и ломается на морозе, — продолжает Олег. — Мне друг рассказывал, как его отец зимой решил в тонкой куртке без шубы дойти до столовой. Когда перед столовой он вытащил руку из кармана, чтоб открыть дверь, правый рукав куртки отломался. На ногах мы носим унты. Сшита эта обувь из шкуры нижней части ноги оленя, который по-якутски называется камус. Так вот этих камусов для одной пары унтов нужно 10 штук. Что касается одежды — желательно, чтоб длина шубы доставала до унт. Если одежда короче — можно отморозить голень и колени. Голову греет только шапка из норки, песца или лисы.

Одним из главных атрибутов одежды является шарф. Оймяконцы отлично знают, что на улице при сильном морозе обязательно нужно дышать через шарф, чтоб хоть какое-то количество теплого воздуха попадало в легкие. Дело в том, что при очень низких температурах дыхание учащается вдвое — это вызвано тем, что на морозе содержание кислорода совсем ничтожное. Если попробовать выдохнуть воздух на улицу, то через секунду слышно шуршание. Выдыхаемый теплый воздух моментально замерзает и производит такой странный звук. Крепкие морозы прилично обжигают лицо.

— Я неоднократно отмораживал себе щеки и нос. Что характерно, невозможно заметить, когда ты получил обморожение. В этом случае необходимо растереть рукой пораженное стужей место. Но след все равно останется, а обмороженная кожа чуть позже облезет. Так что защита в этом случае одна — теплый шарф. Правда, глаза на морозе сильно слезятся, и когда текут слезы, то место потека мерзнет в два раза сильнее.

Дети и мороз — казалось бы, две вещи несовместимые. Однако у оймяконцев есть свой, выработанный годами способ защиты малышни.

— Детей мы кутаем по полной программе! Это целый ритуал! — вспоминает Олег. — Мы с женой перед тем как вывести нашего сына на улицу, надевали ему теплое белье, сверху — шерстяные штаны, ну и в заключение натягивали до груди третьи ватные толстые штаны. На тело надевали толстый свитер поверх байковой рубашки. На ногах — вязаные носки и валенки. Но это еще не все. После всего этого заворачивали ребенка в цигейковую шубу. На голове — шапка, поверх которой еще одна, тоже цигейковая. Руки сына прятали в заячьи рукавицы, а лицо плотно обвязывали шарфом. Из всей открытой части тела у него оставались только брови и глаза. Выйти на улицу в таком виде он самостоятельно не мог — руки-ноги не двигались. Так что все родители выносили детей на руках, затем погружали на санки и везли до сада, который находился на территории аэропорта. Но перед тем как посадить сына в санки, мы еще нагревали на печи шубу, которую стелили на повозку. В школу, которая тоже располагалась близ аэропорта, детей раньше возили на специальных автобусах, оснащенных дополнительной печкой. Сейчас в Оймяконе нет общественного транспорта, и младшие школьники расстояние в 3 км преодолевают на санях.

Зимой детей в школу возим на санках — общественного транспорта в Оймяконе нет.

Как бы тяжко оймяконцам ни жилось, свои плюсы на полюсе холода все-таки есть. Например, простудные вирусы обходят старожилов края стороной. Вирусы на морозе гибнут.

— Действительно, простудные заболевания там редкость. Я лет 15 вообще ни разу не простужался, не знал, что такое насморк и больное горло. Дело в том, что в Оймяконе воздух очень сухой — можно запросто отморозить нос, щеку, ухо и при этом не простыть. Ветров у нас зимой совсем нет. Если бы при −60 еще и ветер поднялся, то железо крошилось бы при ударе. Хотя оно и так ломалось без ветра...

«Водка на улице замерзает через две минуты»

Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос сродни — есть ли жизнь при −60? Оказывается, есть. Оймяконцы и праздники с размахом отмечают, и на рыбалку ходят, и на Крещение в прорубь ныряют.

— Моржевание у нас, конечно, не приветствуется, но в последние годы на крещение люди стали окунаться, — рассказывает Олег. — Представьте себе, на улице −55 и перед вами незамерзающая протока, где температура воды 3 градуса. Когда ноги сухие, то по льду до воды можно дойти без проблем. Но после того как человек окунулся и вылез на поверхность, ноги моментально примерзают ко льду. В этом случае необходимо либо теплой водой поливать примерзшие ноги, либо нырять в прорубь в легкой обуви, чтоб без проблем выкарабкаться.

Любимый праздник оймяконцев — праздник Севера. В этот день на полюс холода приезжают Дед Мороз из Великого Устюга, Сантак-Клаус из Лапландии и якутский дед мороз Чисхан (хранитель холода)...

— Вот тогда к нам наведываются иностранцы — их немного, рекламы-то нашему краю нигде нет, — огорчается Олег. — Зарубежные гости, конечно, в шоке от всего происходящего здесь. Некоторые из них валенки впервые в жизни видели. И когда надевали их, то вешали таблички на каждый — «правый», «левый», чтобы не перепутать.

Женщины в Оймяконе тоже хотят выглядеть по-человечески. И в условиях сурового климата красота, как нигде в другом месте, требует жертв.

— Даже при −60 в Оймяконе можно увидеть женщину в чулках, на шпильках и в короткой юбке, правда, сверху будет надета длиннющая шуба. Таких красоток я наблюдал, когда в клубе при аэропорте организовывали танцы.

Ну а какой праздник на Руси без алкоголя! Хотя с горячительными напитками на полюсе севера надо вести себя крайне осторожно.

— Алкоголь от мороза не спасает, скорее наоборот! При сильном недостатке кислорода в пьяном виде лучше вообще не высовываться на улицу. В советское время пьющих людей в Оймяконе практически не было. Сейчас проблема алкоголя стоит очень остро. Потому и без того высокая смертность на полюсе холода увеличилась в разы. Помню, однажды вечером ко мне домой прибежал сосед: «Одевайся скорей, поможешь поднять человека из снега, кажется, замерзает». Я быстро накинул шапку, шубу и бегом на улицу. Вижу, в снегу кто-то рычит, барахтается. На улице мороз потрескивает, а кругом — непролазная тьма. Мы подняли того мужика, дотащили в ближайшее теплое место — аэропортовскую котельную. Вызвали «скорую помощь». Больной сидел перед нами весь белый — лицо полностью обморозил. К тому же он был без шапки и рукавиц. Пальцы на руках вообще не шевелились, понятно было, что им пришел конец, ампутации не миновать. А еще тот мужик после обморожения настолько внешне изменился, что мы его даже не смогли опознать. Позже выяснили, что тем пьянчужкой оказался сварщик нашего аэропорта, которого я, конечно, знал. После выхода из больницы у него все лицо облезло, несколько слоев кожи сошло. А пальцы на руках он не дал ампутировать, но ногти все отпали, жуткое, конечно, было зрелище.

Кстати, водку в Оймяконе на улице никто не пьет. Говорят, замерзает горючая жидкость за несколько минут.

— Водка на морозе и правда замерзает наглухо. У нас ведь даже ртутных градусников нет — они показывают так называемую «летнюю» температуру до −45. Более лютые холода выдерживают лишь спиртовые градусники, которые действуют безотказно!

«Могилы роем по 5 дней»

Не зря говорят, что в Оймяконе самые обычные вещи приобретают самые необычные формы. Например, один из любопытных фактов — милиционеры в Оймяконе не носят при себе дубинок, потому как они лопаются на морозе.

— Да, зимой милиционеров с дубинками не встретишь, потому что она сначала закаменеет, словно деревянная палка, а если ей «приложиться», то сломается, — смеется Сухомесов. — То же происходит и с рыбой. Зимой рыбу ловят сетями, которые ставят под лед. Вытащи улов на мороз — через 5 минут этой рыбой можно гвозди заколачивать. Еще один любопытный момент — местные жители после стирки белье выносят на мороз для выморозки. Через несколько минут развешенное белье встает колом. А спустя пару часов его нужно заносить домой. Но весь этот процесс должен быть очень осторожным, так как, снимая пододеяльник или простынь с веревки, будь готов, что белье переломится пополам. У меня однажды таким образом воротник от рубашки отвалился. Непросто в наших краях приходится животным. На улице зимуют только лошади и собаки. Коровы выходят на двор только весной, когда потеплеет до −30. В это время на вымя надевают специальные коровьи бюстгальтеры, чтобы не дай бог не отморозили.

Холодильники зимой оймяконцам ни к чему. Свежемороженую рыбу, масло, мясо и бруснику местные жители хранят на веранде дома.

Мясо мы зимой не рубим, а пилим, чтоб не разлеталось на мелкие кусочки, как лед, — добавляет мужчина. — Питьевую воду нам привозят в село на специальной машине. У каждого жителя перед домом стоит бочка, куда наливают эту воду. Хозяин должен в считаные минуты успеть перелить всю воду из бочки в ведра и унести домой. В противном случае — вода замерзнет, а у бочки вырвет дно. Но если дно еще не успело вырвать, то люди берут лом и выдалбливают лед из бочки.

Человек не блоха — ко всему привыкнуть может. Но в условиях полюса холода выживают все-таки сильнейшие.

— Долгожителей в Оймяконе нет. Суровый морозный климат, каким бы чистым он ни был, здоровья не добавляет. Например, весной чувствуется нехватка витаминов. С фруктами в Оймяконе дела обстояли неважно, поэтому приходилось просить знакомых, чтобы привозили немного витаминов хотя бы детям. Взрослые довольствовались луком, чтобы хоть как-то заглушить тягу организма к витаминам. Суровый климат — основная причина ранней смертности в нашем крае. Видимо, постоянная нехватка кислорода дает о себе знать. Люди на полюсе холода выглядят старше своих лет. Кстати, после Оймякона тяжело адаптироваться в южных городах России. Организм не выработал иммунитет к простудным заболеваниям, соответственно, не может бороться с подобными недугами. Поэтому оймяконец в тепле рискует умереть от обычного гриппа.

Средняя продолжительность жизни в Оймяконе — 55 лет. И похорон здесь боятся как огня.

— Мы чуть ли не молились, чтобы никто зимой не умирал, — говорит Олег. — Страшное дело при −60 копать могилу. Но все же и такое случалось. Помню, одну могилу рыли до пяти суток. К кладбищу подгоняли будку с печкой для обогрева и начинали копать. Выдолбив 20 см в глубину, разводили костер, который горел всю ночь. Утром выгребали оттаявшую землю и укладывали новые дрова. И так пока 2 метра не выкопаешь. За следующую ночь оттаивало еще 20–30 см. Пока светло на улице, долбили землю всеми подручными средствами. Это изнурительный труд! Воздуха катастрофически не хватало, легкие горели от холодного воздуха. Когда после такой работы заходили в теплое помещение, у людей начинался сильный кашель, наверное, легкие не успевали перенастроиться на нужное дыхание.

— Сегодня работа в Оймяконе есть?

— Пока еще есть. Зимой люди работают кочегарами в котельной, в магазинах, на электроподстанции. Раньше у нас был животноводческий совхоз и лисья ферма, где выращивали чернобурок. Шкурки из них выходили отменные. Не зря ведь говорят, чем крепче мороз, тем красивее мех. Но сейчас нет ни животноводческого хозяйства, ни лисьей фермы...

— Зато наверняка у вас и зарплаты высокие? И на пенсию люди раньше выходят?

— Зарплаты были не такие уж высокие, но оймяконцам платили так называемые «морозные» — это когда температура на улице опускалась ниже 48 градусов. На пенсию выходили, отработав на полюсе холода 15 лет.

— Если многие люди покинули полюс холода, выходит, осталось много пустующих домов? Кому-то удалось продать свое хозяйство?

— О чем вы говорите?! Кому нужно ветхое жилье в бараке, построенном в 40-м году? Как правило, пустующие квартиры занимали те, кто остался в Оймяконе. Это раньше все квартиры были ведомственные, принадлежали аэропорту, а значит, и государству. А теперь — заходи и живи в свое удовольствие. Только желающих с каждым годом становится все меньше.

— Когда вы покинули полюс холода?

— Я уехал после того, как окончательно прекратилось финансирование нашего аэропорта. Сейчас все идет к тому, что полюс холода скоро окончательно опустеет — последние старожилы уедут, а аэропорт «Оймякон» умрет. Но как бы то ни было, рожденные в Оймяконе всегда будут ностальгировать по родине. Ведь как бы там ни жилось сурово, но мы были одной семьей. У нас даже в советское время поговорка была: «Долг в 100 рублей прощается, и вспоминать о нем неприлично...». А ведь 100 рублей — это была приличная сумма!

Советы от оймяконцев по выживанию в холода

Лучше всего удерживают тепло 4–5 слоев одежды из разной ткани. Вот как оделись бы оймяконцы при сильных морозах: плотный хлопчатобумажный костюм, несколько тонких, не очень облегающих тело шерстяных штанов и свитеров (2–3 тонких свитера греют гораздо лучше, чем один толстый, так как между ними образуется воздушная прослойка) и костюм или комбинезон из синтетической ткани.

Теплозащитные свойства одежды зависят в первую очередь от вида ткани. Лучше всего сохраняет тепло «мелкопористая ткань» — то есть чем «дырявее» одежда, тем лучше она греет. Для наглядности приведем цифры, характеризующие теплозащитные свойства ткани. Если принять теплопроводность воздуха за единицу, то теплопроводность шерсти составит 6,1, шелка — 19,2, а льняной и хлопчатобумажной ткани — 29,9.

Важную роль при зимних погодных условиях играет обувь. Для сохранения тепла ног нужно из любого материала изготовить бахилы или обмотать ноги куском свободной ткани. Затем засунуть ноги в сапоги на меху — и мороз вам нипочем.

При выходе из тепла на мороз сначала постойте на улице до состояния легкого замерзания. Потом вернитесь обратно в тепло. Немного согрейтесь, но не до конца, и вот тогда можно смело отправляться по своим делам. Холода теперь вы почти не почувствуете — организм после первого выхода понял, что его ждет, а благодаря заходу в тепло успел акклиматизироваться и настроиться, но еще не успел расслабиться. Таким образом, потеряв минуты 3–4, вы выиграете несоизмеримо больше.

Срок сопротивляемости низким температурам в немалой степени зависит от психологического настроя человека. Учеными доказано: паническая боязнь замерзнуть ускоряет процесс замерзания. И, напротив, психологическая установка «мне не холодно!» заметно увеличивает срок выживания в суровых условиях.

Источник: oppps.ru




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Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

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Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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