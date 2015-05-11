Официально: «Спаситель мира» – самая дорогая картина на планете

Картина «Сальватор Мунди» или «Спаситель Мира» — 500-летняя работа, уверенно приписанная Леонардо да Винчи, — продана 15 ноября 2017 года на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 450 312 500 долларов (включая премию).
Изображение Иисуса Христа, которое уже окрестили «мужской Моной Лизой», стало не только рекордсменом среди живописных произведений на публичных торгах, но и самой дорогой картиной на планете, — сообщает обозреватель сайта об искусстве «Артхив» Влад Маслов. Ныне известно лишь менее чем о 20-ти картинах гения Возрождения, и «Спаситель Мира» — последняя, остающаяся в частных руках. Другие принадлежат музеям и институтам.
Работу называют «величайшим художественным открытием» последнего столетия. На торги в главном аукционном зале Рокфеллер-Центра собралась почти тысяча коллекционеров, антикваров, советников, журналистов и зрителей. Ещё несколько тысяч следили за продажей в прямом эфире. Битва ставок началась со 100 млн долларов и длилась менее 20 минут. После того, как цена с 332 млн долларов за один шаг выросла до 350-ти миллионов, сражение вели лишь два претендента. Цена в 450 миллионов, названная покупателем по телефону, стала финальной. На данный момент личность нового владельца исторический картины — включая пол и даже регион проживания — сохраняются в тайне.
Предыдущий рекорд на открытых торгах установило полотно Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)» — 179,4 млн долларов на распродаже Christie’s в Нью-Йорке в 2015 году.
Наиболее высокая цена за работу какого-либо из старых мастеров была заплачена на торгах Sotheby’s в 2002 году — 76,7 млн долларов за «Избиение младенцев» Питера Пауля Рубенса. Полотно принадлежит частному коллекционеру, но выставлено в Художественной галерее Онтарио в Торонто.
А самой дорогой работой самого да Винчи стал рисунок серебряной иглой «Лошадь и всадник» — 11,5 млн долларов на распродаже в 2001 году.
Хотя нынешний владелец «Спасителя Мира» пока сохраняет инкогнито, имя продавца известно. Это миллиардер российского происхождения Дмитрий Рыболовлев — шеф футбольного клуба AS Monaco. При исследовании провенанса экспертам удалось выяснить, что «Спаситель Мира» был продан в 1958 году как предполагаемая копия всего лишь за 45 фунтов стерлингов (60 долларов в нынешних ценах). После этого он исчез на десятилетия и вновь появился на региональном аукционе США в 2005 году уже без атрибуции. Предположительно, цена составляла менее 10 тыс. долларов. В 2011 году, спустя годы исследований и реставрации, картина появилась на выставке в Национальной галерее в Лондоне, что окончательно закрепило за ней авторство Леонардо да Винчи.
В 2007 — 2010 годах «Спасителя Мира» реставрировала Диана Модестини из Нью-Йорка. «Грубо наложенные и искажающие поздние слои были удалены, а повреждённые фрагменты аккуратно и скрупулёзно восстановлены», — пишут эксперты Christie’s, добавляя, что подобные потери «ожидаемы в большинстве картин старше 500 лет».
Источник: izbrannoe.com
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