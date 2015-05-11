Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 22 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/odnim_glazom_v_matritse_41699"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41699_1432130726-630x50.jpg" width=206 alt="Одним глазом в матрице" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://zozhnik.ru/odnim-glazom-v-matrice/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Одним глазом в матрице</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Печальная картина гипотетического будущего</font></em></span></p><p>Все мы помним культовую «Матрицу», которая вышла еще в прошлом веке, 1999-м году. И тогда нам казалось: интересная, конечно, реальность, но так, разумеется, не будет. Спустя 18 лет может показаться, что мы в паре шагов-поколений от примерно такой же матрицы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/odnim_glazom_v_matritse_41699">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Все мы помним культовую «Матрицу», которая вышла еще в прошлом веке, 1999-м году. И тогда нам казалось: интересная, конечно, реальность, но так, разумеется, не будет. Спустя 18 лет может показаться, что мы в паре шагов-поколений от примерно такой же матрицы.

Человечеству от силы 12 тысяч лет. Всего лишь столько лет назад доисторические ребята основали самое первое поселение людей (подробнее в этом ролике). В ролике, кстати, предлагают добавить к 2017 году 10 000 лет – чтобы было 12 017 лет – чтобы вести летоисчисление с более реальных фактов, а не мифов.

Информация и медиа, заворачивающие воображение в простые формы, стали массово накрывать человечество лишь в последние несколько сотен лет. И скорость эта лишь возрастает.

Не успели мы оглянуться, а среднее время, проведенное человеком с гаджетами и медиа, по по данным Nielsen в США 2016 года (1) – 10 часов 39 минут в сутки. Всего лишь за год эта цифра выросла на целый час.

А вот данные из другого источника и цифры очень похожи:





Давайте проведем легкую ретроспективу, прикинем, откуда это началось и что будет дальше.

Этап 1. ТВ

Разумеется, телевизор приняли со скепсисом, и сначала все хором кричали «да кому будет интересно пялиться в один и тот же ящик».

Но появились передачи, телевизоры стали дешевыми и более важными, чем другая бытовая техника.

Время, проведенное средним человеком у ТВ, постоянно росло и стало вытесняться только новыми, более совершенными экранами, с личной повесткой дня, блекджеком и… да чем угодно.

Этап 2. Компьютер

Первый IBM PC вышел в 1981-м, сначала это был просто большой калькулятор без контента и интерфейса. Но спрос рождает предложение (а именно здесь сфокусировано внимание человечества), поэтому контент полился рекой.

Этап 3. Быстрый интернет +социальные сети +смартфон +планшет +игровые девайсы

Скорости и производительность растут в геометрической прогрессии.





И если в 2003 году многие подолгу качали «антимульты» в формате flash и размером 5-минутного ролика в 1,3Mb, то уже в 2005 году скорости выросли настолько, что стал возможен Youtube, потом появился Facebook, чуть позже отечественный ВКонтакте. Контент стали производить все и для всех.

И все это: игры, социальные сети, сериалы, инстаграмы, новости, мемы, образовательные видео, наконец, и сама работа перед экраном – все это захватило наш мозг и интегрировалось в наш распорядок жизни. Это уже произошло и эффект только усиливается.

Подумайте: уже сейчас средний человек в богатой стране проводит перед экраном по 10-11 часов, спит по 6-8 часов, на все остальное в своей жизни тратит около 5-6 часов.

Можно ли это уже назвать нахождением в «матрице»? А если контент, который явно влияет ваши мысли и настроение, будет подбираться (и во многом уже подбирается) не вами?

Этап 4. VR

Это для нас, для нашего, уже отсталого по современным меркам поколения кажется, что сравнивать мир VR (virtual reality) с миром настоящим – глупо. И никакой виртуальный мир никогда не сравнится с миром настоящим. Ваши внуки будут вежливо усмехаться над вами – дед не шарит.

Также как вы иногда вежливо усмехаетесь над своими предками по поводу того, как и какую информацию они потребляют.

В общем, вас VR, возможно, не увлечет никогда. Но не нужно быть таким эгоцентричным, мир продолжит жить и без вашего мнения.

Пройдет каких-то 5-10-50 лет и VR на базе обычного смартфона будет выдавать 4К (или 40К) без лагов в виде фантастически реалистичных, неотличимых глазом от реальных миров, где можно быть кем угодно, заплатив немного настоящих денег за виртуальную валюту. Хотя границы между настоящей и виртуальной валютой (как и миром) будут уже не такими четкими.

Мы, понятное дело, скорее всего, остановимся на телевизоре, смартфоне, компьютере и соцсетях. Но устоят ли наши потомки, внуки или внуки внуков перед соблазном быть кем угодно в альтернативном мире? А что если при этом им не нужно будет зарабатывать на пропитание?

Этап 5. Минимальный доход + VR + системы поддержки жизнеобеспечения

Уже сейчас обсуждается, а в будущем непременно будет минимальный доход для каждого человека, будут системы жизнеобеспечения, чтобы не отвлекаться, искусственный разум и помощники. Да что там: даже квартира в таком случае будет не особо нужна. Хватит и такой капсулы:





Конечно, все может выглядеть не так зловеще, а красиво, по-хипстерски уютно, целиком в зеленых растениях и, конечно же, никакого вживления проводов. Но в целом концепция вполне может быть похожа.

— Что за бред в этой статье?! Это что, люди будут как бревно лежать по 11 часов в день, втыкая в виртуальный мир?

— Конечно нет, мы будем общаться с природой, детьми, друг с другом, выключим телевизоры и отложим все гаджеты в сторону. Как мы это делаем сейчас*. А на самом деле, мы просто привлекаем внимание людей к количеству времени, которые мы проводим у экранов. Это, как минимум, вредно для шеи.

*Сарказм

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Источники данных:

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-total-audience-report-q1-2016.html

https://www.emarketer.com/Article/Growth-Time-Spent-with-Media-Slowing/1014042

Источник: zozhnik.ru





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