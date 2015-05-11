Одним глазом в матрице

Все мы помним культовую «Матрицу», которая вышла еще в прошлом веке, 1999-м году. И тогда нам казалось: интересная, конечно, реальность, но так, разумеется, не будет. Спустя 18 лет может показаться, что мы в паре шагов-поколений от примерно такой же матрицы.
Человечеству от силы 12 тысяч лет. Всего лишь столько лет назад доисторические ребята основали самое первое поселение людей (подробнее в этом ролике). В ролике, кстати, предлагают добавить к 2017 году 10 000 лет – чтобы было 12 017 лет – чтобы вести летоисчисление с более реальных фактов, а не мифов.
Информация и медиа, заворачивающие воображение в простые формы, стали массово накрывать человечество лишь в последние несколько сотен лет. И скорость эта лишь возрастает.
Не успели мы оглянуться, а среднее время, проведенное человеком с гаджетами и медиа, по по данным Nielsen в США 2016 года (1) – 10 часов 39 минут в сутки. Всего лишь за год эта цифра выросла на целый час.
А вот данные из другого источника и цифры очень похожи:
Давайте проведем легкую ретроспективу, прикинем, откуда это началось и что будет дальше.
Этап 1. ТВ
Разумеется, телевизор приняли со скепсисом, и сначала все хором кричали «да кому будет интересно пялиться в один и тот же ящик».
Но появились передачи, телевизоры стали дешевыми и более важными, чем другая бытовая техника.
Время, проведенное средним человеком у ТВ, постоянно росло и стало вытесняться только новыми, более совершенными экранами, с личной повесткой дня, блекджеком и… да чем угодно.
Этап 2. Компьютер
Первый IBM PC вышел в 1981-м, сначала это был просто большой калькулятор без контента и интерфейса. Но спрос рождает предложение (а именно здесь сфокусировано внимание человечества), поэтому контент полился рекой.
Этап 3. Быстрый интернет +социальные сети +смартфон +планшет +игровые девайсы
Скорости и производительность растут в геометрической прогрессии.
И если в 2003 году многие подолгу качали «антимульты» в формате flash и размером 5-минутного ролика в 1,3Mb, то уже в 2005 году скорости выросли настолько, что стал возможен Youtube, потом появился Facebook, чуть позже отечественный ВКонтакте. Контент стали производить все и для всех.
И все это: игры, социальные сети, сериалы, инстаграмы, новости, мемы, образовательные видео, наконец, и сама работа перед экраном – все это захватило наш мозг и интегрировалось в наш распорядок жизни. Это уже произошло и эффект только усиливается.
Подумайте: уже сейчас средний человек в богатой стране проводит перед экраном по 10-11 часов, спит по 6-8 часов, на все остальное в своей жизни тратит около 5-6 часов.
Можно ли это уже назвать нахождением в «матрице»? А если контент, который явно влияет ваши мысли и настроение, будет подбираться (и во многом уже подбирается) не вами?
Этап 4. VR
Это для нас, для нашего, уже отсталого по современным меркам поколения кажется, что сравнивать мир VR (virtual reality) с миром настоящим – глупо. И никакой виртуальный мир никогда не сравнится с миром настоящим. Ваши внуки будут вежливо усмехаться над вами – дед не шарит.
Также как вы иногда вежливо усмехаетесь над своими предками по поводу того, как и какую информацию они потребляют.
В общем, вас VR, возможно, не увлечет никогда. Но не нужно быть таким эгоцентричным, мир продолжит жить и без вашего мнения.
Пройдет каких-то 5-10-50 лет и VR на базе обычного смартфона будет выдавать 4К (или 40К) без лагов в виде фантастически реалистичных, неотличимых глазом от реальных миров, где можно быть кем угодно, заплатив немного настоящих денег за виртуальную валюту. Хотя границы между настоящей и виртуальной валютой (как и миром) будут уже не такими четкими.
Мы, понятное дело, скорее всего, остановимся на телевизоре, смартфоне, компьютере и соцсетях. Но устоят ли наши потомки, внуки или внуки внуков перед соблазном быть кем угодно в альтернативном мире? А что если при этом им не нужно будет зарабатывать на пропитание?
Этап 5. Минимальный доход + VR + системы поддержки жизнеобеспечения
Уже сейчас обсуждается, а в будущем непременно будет минимальный доход для каждого человека, будут системы жизнеобеспечения, чтобы не отвлекаться, искусственный разум и помощники. Да что там: даже квартира в таком случае будет не особо нужна. Хватит и такой капсулы:
Конечно, все может выглядеть не так зловеще, а красиво, по-хипстерски уютно, целиком в зеленых растениях и, конечно же, никакого вживления проводов. Но в целом концепция вполне может быть похожа.
— Что за бред в этой статье?! Это что, люди будут как бревно лежать по 11 часов в день, втыкая в виртуальный мир?
— Конечно нет, мы будем общаться с природой, детьми, друг с другом, выключим телевизоры и отложим все гаджеты в сторону. Как мы это делаем сейчас*. А на самом деле, мы просто привлекаем внимание людей к количеству времени, которые мы проводим у экранов. Это, как минимум, вредно для шеи.
*Сарказм
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Источники данных:
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/the-total-audience-report-q1-2016.html
https://www.emarketer.com/Article/Growth-Time-Spent-with-Media-Slowing/1014042
Источник: zozhnik.ru
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