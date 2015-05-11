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наука 
Корнелия Кристиансен (Cornelia Kristiansen)   понедельник, 3 октября 2016 года, 19.00

Одна из загадок Антарктиды
Уровень мирового океана может подняться более чем на метр к 2100 году


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Энергия солнца


Климатическая катастрофа в Европе




В 1984 ученые из Университета штата Огайо нашли в Антарктиде нечто неожиданное. На высоте 1600 метров над уровнем моря на трансатлантической горной гряде они нашли следы водорослей, которые обычно всегда находятся на дне моря. Вопрос: Как водоросли могли попасть на такую высоту?

В 2002 году мир в шоке следил за тем, как весь ледник Ларсена в Антарктиде исчез в течение одного месяца. Ледник площадью 3 тысячи квадратных километров растворился в море.

В то же время Международная группа экспертов ООН по изменению климата подверглась критике за то, что существующие климатические модели не учитывают все, что оказывает влияние на ледники. Речь шла, в частности, о наблюдениях за раскалыванием ледников в восточной части Антарктиды в последние годы. Ученый и профессор Рид Шерер (Reed Scherer) из университета Северного Иллинойса и его коллеги теперь считают, что они нашли модель, которая лучше подходит для этой местности. И результаты их работы пугают.

Большие города могут быть уничтожены

В 90-е годы ученый Шерер, который в то время имел степень бакалавра, следил за дебатами вокруг того, что произошло в плиоценовую эпоху три миллиона лет назад. Граница разногласий проходила между теми, кто считал, что следы водорослей, найденные на высоте 1600 метров, объясняются тем, что лед в восточной Антарктиде в какое-то время обрушился и упал вниз, а потом был поднят наверх, и теми, кто считал, что это совершенно невозможно и что, скорее всего, ископаемые были занесены ветром на эту высоту в горах.

Шерер задумывался о том, каким образом все эти процессы могли быть связанны между. Но прошло 20 лет, прежде чем была создана модель, которую можно было испытать. В этом ему помогли Роб ДеКонто (Rob DeConto) из университета Массачусетса и Дэвид Поллард (David Pollard) из Государственного университета Пенсильвании.

«При сценарии с большими выбросами газов XXII век превратится в ад. Уровень воды мирового океана поднимется невообразимо. В результате с карты исчезнет много больших городов и некоторые народы. Это будет столетие исхода из прибрежных районов», — говорит Бен Штраусс (Ben Strauss), руководитель программы уровня моря из Климатического Центра Нью-Джерси в беседе с Washington Post.

В свое время группа экспертов ООН по изменению климата предположила, что если мы по-прежнему будем загрязнять атмосферу в таком же объеме, как сейчас, уровень воды поднимется на высоту от 0,5 до одного метра к 2100 году. Одно это уже приведет к серьезным последствиям для всего мира, в частности, некоторые области Нидерландов уйдут под воду.

Но если новая модель правильна, положение может быть еще хуже.

Согласно утверждениям, новая модель лучше объясняет ситуацию

Все модели основываются на предположении о температуре в атмосфере и океане. В 2007 году норвежские климатологи тоже сообщали, что модели не соответствовали наблюдениям.

«В последние годы наблюдается все более интенсивное раскалывание льда по краям Гренландии и Антарктиды. Многие физические процессы, участвующие в этом перемещении льда, пока еще не полностью понятны. Поэтому существующие модели, которые могут описать происходящее, не реалистичны», — констатировали Ина Киндем (Ina Kindem) и Сигбьёрн Грёнос (Sigbjørn Grønås) в своем комментарии на сайте forskning. no.

Согласно предположениям, главной причиной, вызывающей поднятие уровня морской воды, является появление бόльшего количества воды в океане в связи с ростом температуры. Другой важной причиной считается таяние ледников вдали от полюсов. Лед Гренландии и Антарктиды считался, напротив, очень стабильным.

В материале, опубликованном в Nature, ученые (прежде всего, Дэвид Поллард) показали разработанную модель, воспроизводящую, по их мнению, процессы, происходящие во время таяния ледников.

Согласно их модели, лед Антарктиды будет таять так, что уровень океана поднимется на один метр к 2100 году и более чем на 15 метров к 2500 году. Это — при нынешнем уровне глобального потепления.

Ошибочная модель или данные

Dagbladet получила возможность побеседовать с Ридом Шерером в машине по пути к Обсерватории земли Ламонта (Lamont Earth Observatory), которая принадлежит университету Колумбия в Нью-Йорке. Он рассказал: «Ошибочны либо наши данные, либо наша модель. Сейчас совпадения стали лучше. Прежние модели не включали в себя всю физику, влияющую на лед. Лед исчезает не только, когда становится так тепло, что они могут таять, все это более сложно.

В 2002 году вода попадала в трещины ледника. Трещины становились глубже и глубже до тех пор, пока ледник не раскалывался на большие куски. Благодаря этому процесс проходит быстрее, чем при „обычном“ таянии.

Дело в том, что лед тает дольше по сравнению с там, когда он падает в воду. Это показало исчезновение ледника Ларсена в 2002 году. Оно рассказало нам многое о том, каким образом проходит процесс, и на что мы должны обращать внимание. Речь идет не только о таянии, но и приближении к конечной точке».

Когда данные о находках водорослей в горах были опубликованы, Шерер, который тогда еще имел лишь степерь бакалавра, решил принять участие в дебатах.

«20 лет назад я мог изобразить только что-то, что могло выглядеть как чертеж, ну а сейчас у нас есть модель, на которой можно провести испытания.

Происходящее — это маленькая победа сторонников динамической теории. Эта теория заключается в том, что лед динамичен и очень быстро отступает, находясь в контакте с водой, в противоположность тому, что считают представители статической теории.

Поскольку лед отступает, а давление на землю под ним уменьшается, земля поднимается вдоль побережья Антарктиды.

Там, где раньше было море, отложения с водорослями высыхают, в результате чего ветер легче может поднять их со льда».

Шерер с нетерпением ожидает ответной реакции специалистов.

«У меня пока не так много ответов. По-прежнему есть часть специалистов, считающих, что восточная Антарктида не изменилась. Посмотрим, что будет сказано в ближайшие недели. Дейв Харвуд (Dave Harwood), который первым нашел ископаемые водоросли, заявил, что ледник по размерам был больше три миллиона лет тому назад. Не знаю, как он воспримет это. Могу сказать в этой связи, что он прав, но по ошибочным причинам. Это подтверждает ту точку зрения, что не требуется слишком много тепла, чтобы лед сильно отступил».

Остановить невозможно, но можно замедлить

Мы спросили Шерера о возможности избежать самые тяжелые последствия климатических изменений, но его ответ был не очень оптимистичным.

«Мы не можем остановить это, но мы можем замедлить отступление ледяного края», — сказал он.

— Насколько лучше мы должны стать, чтобы добиться этого?

— Вопрос в том, на какой риск ты сможешь пойти, хе-хе. Мы не закрутим нефтяные вентили, а Трамп еще и хочет увеличить добычу угля, потому что не верит, что изменения климата происходят из-за действий человека. Ученые первыми говорят, что мы знаем не все…. Но это не значит, что мы знаем не больше, чем… остальные люди. Плохо только, что есть вещи, о которых я знаю, что я их не знаю.

— Что вы обычно говорите людям, которые не верят, что изменения климата — результат деятельности человека?

— Я, прежде всего, говорю, что климату нет никакого дела до твоей политической философии. Климат таков, каков он есть. И потом я говорю, что если ты болен, то идешь к лучшему доктору с лучшим образованием, который знает больше всех о твоей болезни. А не тот парень в конце бара. Так почему же ты должен в этом вопросе больше верить тому парню в конце бара, а не тому, кто посвятил всю свою жизнь, чтобы понять эту проблематику?

Еще один аргумент таких людей: твое собственное исследование говорит, что изменение происходит все время. Почему же ты тогда говоришь, что это результат деятельности человека?

Ответ на это следующий: изменение идет гораздо быстрее, чем оно происходило бы на земле с меньшим количество углекислого газа. Я исследую главным образом западную Антарктиду, не восточную, и то, что я вижу там, беспокоит меня еще больше. Но это исследование показывает также, что есть основание быть обеспокоенным положением и на востоке, это не только стабильный ледяной блок.

— Почему вы больше обеспокоены западной стороной?

— Бόльшая часть льда находится ниже уровня воды, и большая часть находится в контакте с морем, которое нагревает его. Мы нашли рыбу под льдом далеко от края льда, и это наводит на грустные размышления. Но об этом мы расскажем в нашей следующей публикации.

Он не слишком оптимистичен в отношении политиков и избирателей.

«Мы должны быть видом разумным. У нас было много плохих выборов, а теперь у нас должны быть и хорошие».

Вопрос не в том, что это произойдет

Керим Хестнес Нисанчиоглуер (Kerim Hestnes Nisanciogluer), профессор Центра Бьеркнес изучения климата Университета Бергена, говорит, что группа экспертов ООН по изменению климата работает над включением новых расчетов в свои модели: «Особенность Антарктиды состоит в том, что лед находится в контакте с океаном. В более теплом климате с большим объемом таяния возникают трещины, наполненные талой водой, в результате лед вдоль побережья быстро ломается и тает. Новые расчеты показывают, что вклад ледяной мантии в уровень океана сейчас больше, чем раньше. Группа экспертов ООН по изменению климата не включала эти процессы в свои расчеты, но сейчас активно занимается этим».

Профессор рассказывает о том, что они на основе собственного исследования в Гренландии видят, что лед, который находится в контакте с водой, тает быстрее, чем лед на земле. Это происходит, потому что на поверхности находится больше талой воды и происходит образование трещин.

«Мы, ученые, опасаемся, что то, что мы видим в данных об уровне моря в плиоценовую эпоху, станет действительностью в более теплом тепличном климате, если предположить, что сохранится нынешний уровень СО2 в атмосфере, равный 400 ppm, — говорит он в беседе с Dagbladet. — Вопрос состоит не в том, что уровень воды в океане поднимется на десять метров или больше, вопрос состоит в том, как быстро это произойдет».

Источник: inosmi.ru




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Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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