Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/odin_den_iz_zhizni_polnostyu_effektivnogo_cheloveka_42147"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42147_5f1837b8bd8b9d_1.jpg" width=206 alt="Один день из жизни полностью эффективного человека" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Никита Евдокимов, <a href=https://vc.ru/p/live-in-valley-3>vc.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Один день из жизни полностью эффективного человека</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ироничный рассказ предпринимателя из Кремниевой долины</font></em></span></p><p>Открыв глаза, ты думаешь, что уже 6:00 утра. Ты сомневаешься, и уточняешь время у Alexa. 6:15 — стоило ведь вчера поставить будильник. А теперь ты проспал и не вовремя начал свой полностью сбалансированный день. <a href="http://www.chaskor.ru/article/odin_den_iz_zhizni_polnostyu_effektivnogo_cheloveka_42147">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Открыв глаза, ты думаешь, что уже 6:00 утра. Ты сомневаешься, и уточняешь время у Alexa. 6:15 — стоило ведь вчера поставить будильник. А теперь ты проспал и не вовремя начал свой полностью сбалансированный день.

Если верить «умному» матрасу, прошлой ночью ты спал не очень хорошо — много ворочался, просыпался. Пульс тоже какой-то неровный. Наверное, стоит пить поменьше кофе Philz.

Два года назад ты развелся. Брак — это не оптимальное решение. К тому же исследования показывают, что он увеличивает уровень стресса. И вообще, это всего лишь социальный конструкт. Что тебе теперь нужно, так это одинарный матрас. Может быть даже Casper.

В детской спит твой ребенок. Ты заходишь в приложение UrbanSitter чтобы узнать, не опаздывает ли няня. ​

Опаздывает на 45 секунд. Ты немного раздражен — сегодня стоит понаблюдать за ней с пристрастием. Хорошо, что у тебя стоят детские камеры Nest. Слава богу, сегодня тебе не нужно общаться с ребенком. Твое время слишком дорого стоит.

Ты приказываешь «умным» ставням открыться. Летний рассвет прекрасен. Самое время получить дозу витамина D. К тому же, твой терапевт рекомендовал почаще бывать на солнце. А ты слишком долго торчишь в офисе. Зато недавно ты стал работать стоя — так лучше вид и угол падения солнечных лучей.

Пора взвеситься. Ты встаешь на «умные» весы. Индекс массы тела сегодня немного выше обычного. Черт, это не дело. Придется позаниматься спортом на 33 секунды дольше.

Ты надеваешь «умные» беговые шорты с датчиком Lumo и выдвигаешься. Ты немного расстроен: во время вчерашней пробежки не удалось зафиксировать распределение времени контакта с землей. Ты никогда не занимался спортом в старшей школе или в колледже, поэтому пробежки доставляют тебе такое удовольствие — добро пожаловать в мир конкуренции. Начинаешь чувствовать себя разносторонним человеком.

​Кроме того, можно тренироваться с другими любителями пробежек из твоей крупной ИТ-компании. Это позволит оптимально использовать время для общения и формирования более глубоких связей с коллегами. Во время велодня все шутят над твоим уровнем в соцсети для атлетов Strava. Настоящая дружба.

Пора на улицу. Запираешь дверь с помощью приложения August Smart Lock. Ты взял с собой на пробежку и Apple Watch, и Fitbit — интересно, какое устройство точнее считает шаги? Чтобы определить погрешность, тебе придется считать шаги в уме.

Наконец ты чувствуешь солнечные лучи и свежий бриз. В твоих наушниках раздается голос Малкольма Гладуэлла. Ты любишь его подкаст — он такой умный и проницательный. Чтобы стать экспертом в какой-либо области, требуется 10 тысяч часов. У тебя позади 461 час бега. Ничего, не за горами тот день, когда ты станешь великим бегуном.

Прибегаешь домой. Пора собираться на работу. «Умная» кофеварка подготовила для тебя три четверти чашки твоего любимого ​кофе. Идеально. Тебе не хочется употреблять слишком много кофеина. Говорят, он понижает pH и окисляет кровь. Вот бы уже Apple Watch могли измерять кислотно-щелочной баланс. Интересно, когда можно записаться на бета-тест?

Пора вызвать Uber. Ты продал свою машину много месяцев назад: ездить с помощью Uber дешевле, чем владеть собственным автомобилем. Ты-то хорошо все просчитал. Числа не врут — владеть автомобилем невыгодно. И домом. И чем бы то ни было. Собственность — для неудачников.

Время до работы ты тоже тратишь с умом. У тебя есть 12 минут, чтобы посмотреть курсы на Udemy. Пора оттачивать приобретенные навыки, ведь на современном рынке труда нужно оставаться конкурентоспособным. Сегодня ты узнал о том, что такое «секреты роста».

​И вот ты на работе. Почту проверять не стоит — инвестор Тим Феррис не советует. Нужно оставаться эффективным, поэтому первым делом ты медитируешь с помощью приложения Headspace.

​ Все, теперь сознание свободно. Можно работать.

Но сперва нужно включить музыку. Исследования по продуктивности советуют классику. Надеваешь наушники, чувствуешь себя непринужденно. Теперь пора за работу. Ты открываешь браузер, Facebook и Twitter. А также небольшое окошко, чтобы наблюдать за тем, как няня воспитывает твоего ребенка.

Время от времени ты наполняешь «умную» бутылку водой. Нужно постоянно пить, чтобы поддерживать водный баланс тела. А ты пьешь недостаточно, по крайней мере — меньше Стива. Черт, нельзя отставать.

​Ты снова проверяешь домашние камеры. Садовник подстригает лужайку перед домом. Ты никак не можешь сфокусироваться на работе. Тебе важно понять, достаточно ли эффективно он работает за свои $15 в час. Похоже, что он пропустил куст. Ну что за лентяй. Нужно включить «умную» поливалку, вдруг он поймет, что ты за ним наблюдаешь.

Выскакивает уведомление: нужно подсыпать почву растениям. Лучше заняться этим завтра, сегодня у тебя нет на это времени.

​ Время обедать. Твердая еда — для неудачников, ты предпочитаешь Soylent. Напиток прекрасно сбалансирован, ты чувствуешь сытость.

Пора встать в планку: нужно тренировать мышцы корпуса. Ты надеваешь «умные» штаны для йоги. Они сигнализируют, что твоя поза не идеальна. Черт, нужно больше практики. Помни: 10 тысяч часов, ты близок к цели.

​Сегодня ты разобрался с парой писем. Это хорошо, количество работы нужно ограничивать. Ведь из-за стресса ты будешь стареть быстрее, и он может испортить твою жизнь. Помни об искусстве управления. Возможно, стоит поручить одному из подчиненных твою менее важную работу. Ведь цель любой работы — увидеть цифру 0 напротив папки «Входящие». А затем опубликовать об этом твит. Это продуманная игра.

Отправляя письмо своей коллеге Джекки,​ ты смотришь на Apple Watch: пульс скачет. Возможно, больше ей писать не стоит, ведь стресс сокращает жизнь.

Нужно проветриться: у тебя есть полчаса на общение с другом​. Помни об эффективности: будь любезным, интересным, политкорректным, держи планку, не спорь. Никто не любит споры — это не оптимальный способ коммуникации.

Пора домой. Возвращаясь на Uber, ты отвечаешь на сообщения и письма из дома. На такие задачи нельзя тратить больше 27 минут в день. Поэтому ты используешь «умный» автоответчик Gmail и текстовые шаблоны. Не каждому требуется персонализированный ответ, в этом нет необходимости. Лучше всего использовать эмодзи в виде поднятого большого пальца. Эта пиктограмма выражает положительную эмоцию и обычно заводит разговор в тупик.

Потратив час на телевизор, ты готов поужинать. Говорят, что перед сном не стоит сидеть перед экраном дольше — это вредно. Ты и так весь день пялился на ноутбук и смартфон.

Приехал курьер. Он привез рецепт и ингредиенты для ужина от Plated. Следом за ним появился человек из сервиса TaskRabbit. Он возьмет готовку на себя. Через десять минут все будет сделано. Еда без углеводов, чтобы не полнеть. Ты надеешься, что на завтра индекс массы тела будет в норме.

​С момента твоего возвращения ребенок не сказал ни слова, но ужин ему, похоже, понравился. Няня укладывает его спать.

Настало время открыть приложение для знакомств. Ненадолго. Возможно, ты найдешь свою любовь. Возможно, не сегодня. Возможно, любовь — это пустая трата времени. А может, ее вообще не существует в природе.

Пора ложиться спать. Перед этим нужно проверить пульс и другие показатели. Ты в хорошей форме. Завтра индекс массы тела придет в норму, и пульс будет ровным. ​

Ты просишь Alexa выключить свет. Странно, но ничего не происходит. Ты повторяешь приказ. Нет ответа. Придется встать, пройти пару метров до стены и сделать все самому. Щелкаешь выключателем и вспоминаешь, на что похоже физическое прикосновение.

Источник: vc.ru





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